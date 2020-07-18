Я проверила на себе 8 советов по борьбе с депрессией и расскажу, чем все это закончилось

Привет, меня зовут Рита, и я знаю, каково это — приводить в порядок расшатанную психику. Три года назад у меня диагностировали невротическую депрессию и тревожное расстройство. Диагнозы стали для меня неожиданностью, потому что я привыкла списывать свое подавленное состояние на стресс, ПМС и «просто период такой». Сейчас я рада, что обратилась к врачу, но сразу после лечения мне казалось, что все это не по-настоящему и в любой момент депрессия вернется. Я так боялась снова провалиться в беспросветную тоску, что готова была даже перепробовать советы из интернета.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу, как поняла, что моя постоянная хандра — вовсе не хандра, какие рекомендации мне помогли, а какие сделали только хуже.

Как я пришла к депрессии

Примерно так я выглядела много лет подряд и слышала со всех сторон: «Сделай что-то со своим лицом».

Уже и не вспомню, когда грусть, упадок сил и паническое чувство тревоги по утрам вошли в мою жизнь. Наверное, давно, потому что на приеме у врача я не смогла четко ответить, когда все началось. Если вы чувствуете себя подавленными хотя бы 2 недели подряд, это уже тревожный симптом. Моя подавленность длилась годами. Я не могла спокойно гулять, общаться, работать — меня что-то терзало изнутри, а я не понимала что. Это и было основной проблемой. Когда меня спрашивали: «Что с тобой?», я отвечала: «Мне плохо». Когда уточняли, где болит или что именно плохо, я говорила: «Не знаю». Объективно в моей жизни не было чего-то совсем ужасного. И все же я постоянно о чем-то переживала, меня часто тошнило, а ночами казалось, что по комнате кто-то ходит.

Однажды, возвращаясь домой, я остановилась посреди улицы и начала рыдать. Просто так, потому что накатило, а откатывать не хотело. В тот момент я подумала, что сошла с ума. Именно эта мысль (или страх, что меня затолкают в карету неотложки) заставила меня пойти к психотерапевту. Лечение длилось почти год, но всю депрессию не вычистило. Тогда-то я и решила узнать, что советуют в интернете.

Совет 1: посмотри на других, им еще хуже

Рекомендации были разные: сходи в больницу, посмотри жуткую документалку, почитай истории людей, переживших потери. Но я не понимала, почему мне должно стать лучше от того, что кому-то плохо, и посмотрела на совет под другим углом — как лично я могу помочь тем, кому тяжело. Перевести деньги на благотворительность, приютить больного кота, оплатить покупки старушке — это мелочи, но они помогают чувствовать себя чуть менее бесполезным в этом мире.

Забота об этом маленьком больном чуде помогла мне не сорваться, вытащила из тоски и жалости к себе.

Размышляя о том, как живется людям, которые реально побывали в аду, я случайно (или нет) пришла к двум книгам. «Просвещенное сердце» Бруно Беттельгейма и «Сказать жизни „Да!“: психолог в концлагере» Виктора Франкла надломили во мне что-то, и из этого надлома вытекло много горечи, которую я носила в себе годами. Вердикт: работает, но не так, как об этом говорят.

Совет 2: медитируй

В исследовании Гарвардской медицинской школы говорится, что регулярные медитации помогают справиться со стрессом и тревогой. Я честно смотрела видео на YouTube, читала книги дзен-мастеров и сидела в позе полулотоса, пытаясь ментально слиться со вселенной. Меня хватало на 5 минут, а потом мозг начинал коварно шептать сразу в оба уха: «Ты чего из себя Будду строишь? Давай лучше подумаем о том, что в твоей жизни нет смысла». Осознав, что сходу медитировать не получится, я начала просто выбираться на природу. Часами смотрела, как течет река, горит огонь и раскачиваются деревья. Пыталась очистить ум от мыслей о работе, быте, будущем, которое так пугало. Постепенно мне становилось легче, а со временем я научилась впадать в состояние «недумания», глядя в окно или моя посуду. И поняла, что медитация — это о спокойствии внутри, а не о сложных техниках уровня Шаолиня. Вердикт: работает, но научиться медитации непросто.

Совет 3: займись спортом

Ученые говорят, что физическая активность улучшает настроение и облегчает симптомы депрессии. Идти в спортзал было страшно (фишка тревожности — кажется, будто все вокруг на тебя смотрят и презирают), бегать я не люблю, оставались домашние занятия. Я установила приложение для выполнения планки, накачала видеоуроков и лежала на ковре, думая о чем-то печальном. А потом случилось обострение. Как-то раз, плача на полу, я вдруг начала отжиматься (врач объяснил, что это было реакцией организма на стресс). Постепенно у меня выработался рефлекс: если плохо — отжимайся. Позже я вспомнила занятия в группе по йоге и до сих пор занимаюсь дома 3 раза в неделю, потому что тренировки действительно помогают. Вердикт: работает, регулярные занятия улучшают самочувствие при депрессии.

Совет 4: путешествуй

Из депрессии есть два выхода: аэропорт и вокзал, да? Мне кажется, так говорят те, кто знаком с хандрой, но никогда не пересекался с депрессией. Путешествия помогают, когда тебе грустненько. При депрессии из дома выходить не хочется, не то что ехать куда-то под зловещее «тудух-тудух». Человек повсюду берет с собой себя. Если у него депрессия в Питере, она полетит с ним в Париж и будет пить рядышком коктейли в Хургаде. Сорваться куда глаза глядят — не лучший вариант, так можно сделать острую фазу более жесткой. Хотя вид из окна самолета может вырвать из тлена на целых 5 минут — проверено лично. Вердикт: не работает.

Совет 5: займись чем-то, чтобы вообще времени не было

Карнеги писал: «Вы должны быть заняты постоянно. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых лучших». Онлайн-эксперты кричали: «Тебе просто делать нечего, вот ты и бесишься!» Я попробовала быть занятой и загружала себя работой — благо на фрилансе появилась такая возможность. Звонила знакомым, намывала полы и строила грандиозные планы. Но после подъема всегда наступал откат, когда я не отвечала на сообщения заказчиков, лежала посреди разбросанных вещей и снова ощущала нарастающую тревогу.

Я попробовала шопинг — «женское» лекарство, которое советовали все вокруг. Ходила по магазину с угрюмым лицом, старательно игнорировала консультантов и спрашивала у подруги, что купить, потому что мне было все равно. Насильно занять себя чем-то не получалось. Не было сил, накатывала апатия, организм отказывался даже принимать еду. В критические моменты приходилось звонить врачу, который объяснял, что нужно принять себя вместе с депрессией, а не ломать и заставлять что-то делать. Вердикт: не работает, часто делает только хуже.

Совет 6: твори

Мне идея сразу понравилась. Я представляла, как покупаю картину по номерам, валяю из шерсти милых енотиков и дописываю роман, за который мне дают Пулитцеровскую премию авансом. Но поначалу все мои порывы заканчивались просмотром обучающих роликов в интернете. Месяцами я проходила стадии отрицания, гнева и торга, пока не нашла в шкафу старый выжигатель завода «Огонек» и не начала делать простые узоры по дереву. Я не считаю, что достигла суперуспеха, но сам процесс меня затягивал. 2, 3, а то и 4 часа подряд я сидела и выжигала, не думая о том, какое я ничтожество. Вердикт: работает.

Совет 7: походи по другим врачам

В соцсетях советовали провериться у разных специалистов, чаще всего упоминали эндокринолога. Психотерапевт тоже спрашивал о проблемах со щитовидкой и наличии системных заболеваний. Проблемы действительно были, я лечилась, а эндокринолог утвердительно кивал головой, когда я спрашивала, может ли гормональный дисбаланс усугублять депрессию. Научные исследования это подтверждают. Эндокринная и нервная системы связаны через гипоталамус — отдел мозга, который регулирует множество процессов в организме. Если в нем что-то нарушено, страдает и тело, и психика. Я не призываю всех, кому грустно, бежать к эндокринологу, ведь так врачей на всех не хватит. Но если вам слишком долго плохо, стоит пройти полноценное обследование. Мне стало гораздо лучше в ментальном плане, когда я начала следить за физическим здоровьем. По совету врача я пересмотрела питание. Раньше ела метко, но редко (особенно заедая стресс) и налегала на сладкое. Оказалось, из-за бедного рациона у меня развился дефицит почти всего на свете, а о сахаре лучше вообще забыть. Через не хочу я начала есть овощи, орехи, бобовые и зелень, ограничила кофе и стала пить больше воды — это улучшило мое состояние, в том числе душевное. Вердикт: при затянувшихся симптомах депрессии нужно идти к специалистам и искать возможные физиологические причины своего состояния.

Совет 8: добавь в жизнь ярких красок

Или еще — посмотри, как все вокруг чудесно. Покажете где? Я долгое время не понимала смысл фразы «Улыбнись, и мир улыбнется тебе», но все равно пыталась улыбаться. Порой получалась дурацкая ухмылка, порой — гримаса. Но так всегда происходит, когда пытаешься делать все и сразу там, где нужно действовать постепенно. Помогают мелочи: добавлять в гардероб яркие цвета, фотографировать котиков, искать приключения даже в пределах собственной квартиры. На душе действительно становится лучше. Главное — замечать мелочи и не раскрашивать мир вокруг только простыми карандашами, которые лежат ближе всего, а пойти и купить цветные. Это сложный и длительный процесс, но он того стоит. Вердикт: работает, дает силы бороться с депрессией.

Раньше я думала, что жизнь — как птица. Вот она у тебя в руках, а через миг ты слышишь шелест крыльев. Фишка в том, что теперь я уверена — так и есть, но это прекрасно.