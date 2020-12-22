Я на себе проверила теорию о 5 словах, которые могут упростить шопинг

Меня зовут Даша, я автор AdMe.ru, и у меня сложные отношения с шопингом. По магазинам я предпочитаю ходить только при острой необходимости, потому что обычно это тот еще стресс. Ничего не подходит, ничего не нравится, и вообще я молю производителей шить нормальную одежду. Короче, берегу нервные клетки. Недавно мне попалась на глаза статья Ольги о 5 словах, которые помогут безошибочно выбирать себе одежду. С недоверием я отнеслась к этому методу, но чем черт не шутит.

Специально для AdMe.ru я проверила этот метод на себе и теперь расскажу, способны ли 5 слов упростить процесс выбора вещей.

Суть в том, что надо перенести характеристику на одежду

В статье говорится о том, что необходимо написать на бумажке 5 слов, которые могли бы описать вас. 5 — это идеальная картина, но редко кто способен выдать именно столько своих характеристик, поэтому 3 тоже будет достаточно. Если сложно, то можно пойти 2 путями: Писать о себе все, что придет в голову, потом проанализировать и объединить в общие группы. Попросить друзей или близких написать о вас, а потом также проанализировать, соотнести со своими ощущениями и определить подходящие слова. Если написанное кем-то другим не совпадает с тем, что думаете вы, то берите свое слово. Например, подруга говорит, что вы строгая, а вы думаете наоборот. Прислушивайтесь к себе в первую очередь.

Проверяю одежду

Поясню, как каждая характеристика подчеркивается с помощью одежды: Женственная. В последние годы мой стиль ближе к бизнес-кэжуал. Я не ношу кроссовки, если это не спортивное мероприятие, мне больше нравятся классические универсальные вещи, поэтому отдельная вещь и образ в целом должны быть утонченными .

. Заботливая. Здесь я подходила с точки зрения материала : насколько он натуральный, сможет ли меня вещь согреть и будет ли мне в принципе удобно.

: насколько он натуральный, сможет ли меня вещь согреть и будет ли мне в принципе удобно. Ответственная. С этим пунктом, пожалуй, сложнее всего, но суть в том, что выбранная вещь должна быть «серьезной» и не вызывать мыслей о том, что мне нельзя доверить серьезное дело. Например, если это юбка, то она не должна быть ультракороткой, если блузка или кофта, то декольте в пределах разумного и т. д. Важное уточнение: вещи я подбирала с мыслью о том, что это одежда «на выход», потому что дома мы все выглядим куда более расслабленно и не стараемся следовать какому-то стилю.

Куртка

Куртка слева выглядит отлично, и я бы не отказалась иметь такую в своем гардеробе. Но она, к сожалению, не отвечает моим требованиям. Джинсовая куртка на меховой подкладке подходит под характеристики «заботливая» и «ответственная»: она закрытая и смотрится аккуратно. Но тут минус в пункте «женственность»: к ней только кроссовки добавить и пойти на прогулку в выходной день. Второй вариант чем-то напоминает кожаную косуху, но из-за цвета и материала куртка смотрится аккуратной и женственной. V-образный вырез делает ее элегантной, материал теплый и комфортный, что соответствует пункту «заботливая». Ее детали и крой наводят на мысли о чувстве ответственности и не формируют представления о безалаберности.

Джинсы

Первые джинсы хоть и выглядят стильно и модно, потому что это популярные сейчас mom-джинсы, но они для меня вообще не про женственность и комфорт. Я в целом скептически отношусь к укороченным штанам любого вида. Образ с такими джинсами — это что-то спортивное и расслабленное, для одежды «на выход» не мой вариант. Справа — джинсы скинни темного цвета, которые будут универсальной вещью в гардеробе. Их легко сочетать с разным «верхом» и обувью, а также их простой крой без лишних деталей позволяет добавлять любые аксессуары. Как по мне, образ с такими джинсами более женственный, строгий, а значит, ответственность подчеркивается. Ну и комфортно, потому что закрыта вся нога и в целом сидят они отлично.

Свитер

Образ слева кажется мне более спортивным. Кофта сделана из не самого приятного материала, плюс она бесформенная, и особенно проигрывает горловина. Свитер справа выглядит намного лучше. Приятная ткань — это тоже галочка напротив характеристики «заботливая». Подобная горловина позволяет изящно подчеркнуть ключицы, и хотя свитер практически полностью закрытый, в нем выглядишь женственно. Если подумать, то более ответственной я себе кажусь именно в этом образе.

Платье

Платье на левом фото даже не хочется комментировать. Я взяла его примерить только ради эксперимента. В обычной жизни мой взгляд не задержался бы на нем ни на секунду. Оно неудобное, неженственное. Платье справа меня приятно удивило, потому что изначально я смотрела на него скептически. Но, прогнав по всем пунктам, поняла, что оно соответствует требованиям и стоит его примерить. Я даже задумалась о том, чтобы вернуться и купить его. Это платье на теплой подкладке, а значит, оно «позаботится» обо мне. Оно в меру короткое, поэтому подходит под пункт «ответственность». Это маленькое черное платье А-силуэта — а что может быть женственнее?

Выводы

Думаю, что теория 5 слов при покупке одежды способна помочь с выбором. Главное ее достоинство — начинаешь внимательнее рассматривать вещи в магазине. Мимо некоторых полок мы просто проходим, потому что при беглом осмотре нам обычно там ничего не нравится. А вот и зря. Моя ситуация с черным платьем тому пример. Без листка я бы вряд ли понесла его в примерочную. В таком подходе главное — довериться ощущениям и отбросить настрой «Мне здесь ничего не подходит», потому что никогда не знаешь, на какой из вешалок встретится та самая вещь.