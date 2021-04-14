Я проверила 12 правил носки черной одежды и теперь знаю, как выглядеть в ней ярко

Меня зовут Полина, и я люблю носить черную одежду. Она уместна в любой ситуации, выглядит стильно и магическим образом скрывает лишние килограммы. Проблема в том, что иногда образы total black могут выглядеть депрессивно или скучно и прибавлять возраст. И чтобы этого не случилось, необходимо придерживаться простых правил, которые легко воплотит в жизнь каждая девушка.

Специально для AdMe.ru я проверила на себе основные принципы, которым нужно следовать при составлении total black look, призвав на помощь все черное содержимое шкафа и фотографа Таню Шадринцеву.

Комбинировать разные фактуры

Total black будет выглядеть скучно, если он будет полностью состоять из хлопка, кожи, бархата и так далее. Сочетание разных тканей и фактур смотрится в разы лучше. Гипюр в тандеме с кожей, шелк — с замшей. Также в total black look органично вписывается одежда с декором черного цвета в виде пайеток, меха и бахромы. Предпочтительны натуральные материалы: синтетика может удешевить образ.

Оставлять открытые участки тела

Чтобы добавить в образ легкости, нужно оставить некоторые участки тела открытыми. Вариантов масса: различные вырезы горловины, длина мини или миди, дырки на джинсах, а также рукав 3/4 и короче. Однако тут важно соблюдать меру. Перебор с этим приемом — признак отсутствия вкуса и хороших манер.

Держать цвет подальше от лица

Одежда черного цвета может сделать заметными несовершенства кожи: второй подбородок, морщины, темные круги под глазами. И тем самым прибавит лет 10 к текущему возрасту. Поэтому лучше избегать темных шарфов, головных уборов, джемперов и пальто с высоким воротником. Лучше отдать предпочтение верху с декольте и открытыми плечами, что визуально отдалит черный от лица, и недостатки не будут заметны.

Сделать наряд изящнее с помощью полупрозрачных тканей

Лучше всего разбавят тотальный черный наряд полупрозрачные вставки. Гармонично будут смотреться платья и блузы с элементами сетки или кружева. Колготки с фантазийным или геометрическим рисунком станут очень крутым дополнением к образу.

Экспериментировать с фасоном

Образ total black никогда не будет выглядеть скучно, если носить одежду сложного кроя. Такие детали, как необычный воротник, баска, бахрома, различные драпировки, объемные карманы, асимметричный крой, сделают образ интересным и завораживающим. Приветствуются шнуровка, пайетки, молнии, декоративные вставки.

Добавить серый цвет

Чтобы облегчить образ, в него можно добавить одежду серого цвета в качестве фона. Так сохранится привязка к total black, но в целом наряд получится более мягким. Это поможет чувствовать себя более комфортно, так как образ не будет таким «готичным». Роль серого акцента может взять на себя топ, рубашка или водолазка. Главное, помните, что если вы наденете верхнюю одежду, то он будет скрыт.

Использовать необычную обувь

Черный наряд — идеальный фон для демонстрации чего-то особенного. К примеру, обуви. Неординарные модели украсят наряд, и он обязательно запомнится окружающим. Иногда для удачного ансамбля нужно лишь поиграть с материалами и стилем: если юбка или брюки матовые, то обувь стоит выбрать лаковую, и наоборот. А порой нужен абсолютно неожиданный ход, например спортивная обувь к классическому наряду. В топ образ выведет обувь с необычным каблуком, металлическим носком, пряжкой, декором, вырезами.

Разбавлять наряд контрастными аксессуарами

Концепция total black не изменится, если в образе появится один яркий цветовой акцент. Это должен быть аксессуар — ремень, сумка, шарф, обувь или украшения. Как вариант — контрастная вышивка в одном цвете.

Пользоваться косметикой

Черный цвет очень активный, и одна из опасностей total black look — потерять лицо. Поэтому, даже если вы не краситесь, нужно как минимум выделить губы помадой и обеспечить ровный тон лица. Иначе черный цвет сделает свое дело и вместо изысканного образа получится траурный. Кстати, макияж глаз лучше сделать сдержанным.

Не забывать об украшениях

Любой total black look только выигрывает от использования стильных украшений. Часы с металлическим браслетом или чокер из кожи — отличное дополнение к образу. Лучше выбирать крупные, яркие, даже неоновые украшения: они станут крутой фишкой наряда.

Экспериментировать с пропорциями

Превратить черный наряд из обычного в эффектный и современный легко: достаточно поиграть с фасоном вещей и добавить одежду в стиле oversize. Однако стоит учитывать, что пропорции должны быть сбалансированными. В одном наряде нужно комбинировать объемные и облегающие предметы гардероба. Лучше, если в ансамбле будет только одна вещь oversize.

Отдавать предпочтение плотным колготкам

Стилисты рекомендуют отказаться от прозрачных однотонных колготок в повседневных образах total black. Если только ваш наряд не регламентирован каким-либо дресс-кодом, то стоит выбрать плотные изделия в 100–200 DEN.