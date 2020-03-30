Я прекратила общение с токсичной подругой и могу без прикрас рассказать, чем грозит «ядовитая» дружба

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Почти у каждой женщины есть или была подруга, после общения с которой становится не по себе. Она много говорит о своих проблемах, а после встреч с ней возникает ощущение опустошенности и усталости. Эти чувства мне знакомы не понаслышке. Но только спустя годы я осознала, чем грозит «ядовитая» дружба, когда подруга требует постоянного внимания к себе, при этом абсолютно не интересуясь вашей жизнью.

Я решила рассказать читателям AdMe.ru откровенную историю о том, во что выливается такое общение и почему оно не имеет ничего общего с дружбой.

Наше знакомство с Леной было настолько эффектным, что его трудно забыть. Мы с мужем переехали в другой город, и я потихоньку обустраивала быт. Поднимая по лестнице увесистый горшок с фикусом, я споткнулась и едва не уронила его вниз. Но на помощь подоспела девушка: она схватила его цепкими руками и, улыбаясь, передала мне. Выяснилось, что Лена живет этажом ниже, поэтому пригласила меня, свою новую соседку, зайти на чай и познакомиться. Лена сразу показалась мне милой и внушила доверие. Поэтому я очень обрадовалась, когда на следующий день услышала звонок в дверь, а затем увидела на пороге новую знакомую. В тот день у меня был выходной, а супруг еще не вернулся с работы. Лена поразила меня своей открытостью и предельной откровенностью. Кроме того, у нас оказалось много общего: мы обе любили литературу и интересовались модой. Лена добавила меня в список друзей в социальных сетях, взяла мой номер телефона и предложила встречаться почаще. Я с радостью согласилась.

Уже через 30 минут Лена прислала мне СМС, в котором любезно намекнула, что нам стоит назначить время следующей встречи. Еще 5 минут спустя она написала мне уже в соцсети и просила простить ее за настойчивость. Не успела я опомниться, как Лена мне позвонила. На тот момент я не придала значения такой навязчивости. Мне казалось, что ей так же, как и мне, не хватает дружбы. Я только осваивалась в новом городе и нуждалась в общении. Работала я из дома, поэтому с коллегами взаимодействовала только на уровне переписки. Мне был необходим человек, который понимал бы меня так же, как школьные и университетские подруги, находящиеся теперь в нескольких тысячах километров от меня. Первое время все было нормально. Я даже стала считать Лену довольно близкой подругой: она всегда была инициативной, постоянно рассказывала разные истории и делилась сокровенным. Но когда меня перевели на работу в офис и я обзавелась новыми знакомыми, почувствовала, что Лену сильно раздражает мое общение с другими женщинами. После этого Лена начала писать десятки сообщений в день и звонить, если я не отвечала дольше 5 минут. Иногда доходило до смешного: в то время как большинство людей утром спросонья листало ленту новостей, я читала сообщения Лены, которые она успела прислать мне, пока я спала. Она любила отправлять по 10–20 голосовых сообщений, в которых рассказывала о своих отношениях с очередным мужчиной или о том, как с ней несправедливо обошлись на работе.

Я даже немного обрадовалась, когда у Лены завязался полноценный роман с ее коллегой Вадимом. Она почти все время пропадала на свиданиях, и наше общение немного сократилось. Он был женат, и меня это отталкивало, поскольку я сама была замужем и меня бросало в пот от одной только мысли о том, что чувствует его супруга. Однажды мне стало настолько не по себе, что я попыталась поговорить с Леной на эту щекотливую тему. Выяснилось, что в той семье еще и двое маленьких детей. Но Лену это не смущало: «Легко тебе говорить, ты замужем! А мне что теперь, в старых девах оставаться? Тем более Вадим мне сказал, что они уже давно не живут как мужчина и женщина. Да и какая там страсть! Сейчас покажу тебе ее фотку...» После этого мое отношение к Лене существенно изменилось. Какое-то время мы не общались. Но не по моей инициативе, а из-за того, что она с головой погрузилась в свою любовную авантюру. Я была даже рада такому исходу, стала больше времени проводить с коллегами из офиса, а со старыми друзьями мы открыли всю прелесть разговоров по видеосвязи. Муж заметил, что во время паузы в общении с Леной я стала менее раздражительной, и в нашем браке «случился ренессанс». Теперь мы чаще выбирались из дома, много гуляли и даже записались на парные танцы. Однажды ночью меня разбудил телефонный звонок. Это была Лена. Она безудержно ревела в трубку и умоляла о помощи. «За что мне все это! Вадим сказал, что не может уйти от нее. А я так люблю его, так люблю», — кричала навзрыд Лена. Мне стало жаль ее, и я попыталась поддержать подругу, около часа слушая ее печальную историю. В душе я понимала, что Лена сама виновата в случившемся, но она была в таком отчаянии, что я не стала этого говорить.

Лена присылала мне горы сообщений, звонила по 10 раз в день и бесконечно рыдала у меня на плече. Иногда мне приходилось отключать телефон или специально не заходить в мессенджеры, чтобы она не увидела, что я была онлайн и не ответила ей. Хорошо, что в гости без приглашения она больше не являлась, и я не боялась неожиданных звонков в дверь. Муж смеялся и говорил: «Почему ты просто не напишешь ей, что больше не хочешь общаться?» Но это было не так легко, как может показаться со стороны. Каждый раз, когда я пыталась намекнуть Лене, что я устала слушать одно и то же о ее экс-любовнике и уже невозможно обсуждать эту тему, она выставляла меня врагом народа. «Почему со мной все так жестоки! Ты же моя лучшая подруга, а у меня такая сложная ситуация», — сетовала Лена. И я продолжала наше общение, думая, что ничего страшного не случится, если я буду отвечать ей разок-другой в день. Но все изменилось, когда проблемы обрушились уже на меня. На работе началось сокращение, и меня уволили. Пришлось в спешке искать другое место, но ничего не выходило. Потом пришла еще одна дурная весть — заболела мама. Затем на нервной почве у меня возникли проблемы со здоровьем. Лена тем временем продолжала бесконечно писать мне обо всем, что с ней происходит. А когда я поделилась с ней своими чувствами и опасениями, она быстро перевела разговор на другую тему.

Постепенно я начала отдаляться от нее все больше. Не хотелось обсуждать ее отношения, да и забот было много. Когда Лена присылала кучи аудиосообщений, я отвечала ей только через сутки. В один из дней мы случайно столкнулись на лестничной площадке. Лена начала спрашивать меня, почему я ее игнорирую и не отвечаю на сообщения. Я сказала правду: «У меня сейчас много трудностей, нет времени общаться». Она ответила настолько нагло, что мои волосы встали дыбом: «Понятно. Но мне срочно надо обсудить с тобой моего нового любовника. Выпьем кофе? Можешь вечером?» После этого я полностью перестала отвечать Лене на сообщения и звонки. Тогда мне было неприятно, что я не получила от нее никакой поддержки, но сейчас понимаю, что во многом была виновата сама. Я почти никогда не говорила Лене, что меня что-то не устраивает в нашей дружбе, поэтому, вероятно, ей казалось, что все в порядке. Поначалу мне было страшно заходить в подъезд. Я старалась как можно быстрее спускаться и подниматься по лестнице, чтобы ни в коем случае не наткнуться на Лену. Но позже проблема исчезла сама собой: моя бывшая подруга переехала в другую квартиру, и мы больше никогда не виделись. Благодаря этой истории я осознала, что к выбору друзей нужно подходить с особой осторожностью. Если после общения с кем-то вам становится неуютно, вы чувствуете себя истощенным и превращаетесь в раздражительного человека, лучше сразу ограничивать подобные встречи и разговоры. Но все же я рада такому опыту: теперь я точно знаю, что такое настоящая дружба и какие отношения так легко с ней спутать.