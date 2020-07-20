Я посчитала, во сколько мне обходится ежедневная красота, и расскажу, как перестала выкладывать за нее круглую сумму

В прошлом году я начала вести учет доходов и расходов. Меня поразило, как много денег из бюджета ежемесячно уходило на косметику и салоны красоты. Тогда я решила пересмотреть свои расходы, часть средств заменить вариантами подешевле, а от некоторых и вовсе отказаться.

Для читателей AdMe.ru я подробно расписала, сколько тратила на красоту в прошлом, и рассказала, за счет чего мне удалось сократить расходы в 2 раза. В конце статьи я поделюсь, какой неожиданный бонус получила после оптимизации бюджета.

Сначала я определила, сколько трачу в месяц на красоту

Для этого я выписала ежемесячные расходы: Маникюр и педикюр гелем-лаком в салоне — 2 500 руб.

Дизайн и окрашивание бровей — 700 руб.

Сменные кассеты для станка — 500 руб.

Кислотный пилинг для лица — 2 000 руб.

Шампунь, кондиционер, маска и масло для волос — 1 400 руб.

Гель для душа — 200 руб.

Лосьон для тела — 700 руб.

ИТОГО: 8 000 руб. А также записала траты, которые возникают раз в 3 месяца: Стрижка в парикмахерской — 1 200 руб.

Окрашивание волос балаяж — 3 000 руб.

Декоративная косметика (тушь, карандаш для глаз, тональный крем, помада или блеск для губ, консилер) — 3 600 руб.

Косметика по уходу за кожей лица (гель для умывания, жидкость для снятия макияжа, тоник для лица, дневной, ночной и солнцезащитный кремы) — 5 400 руб. ИТОГО: 13 200 руб., или 4 400 руб. в месяц. Расходы я записывала с января по март 2020 года. Получается, в среднем в этот период я тратила на красоту 12 400 руб. ежемесячно.

1. Предпочла скромный макияж

Экономлю в месяц: 700 руб. Первый шаг к экономии я сделала год назад, когда взялась за лечение акне. С кремов из масс-маркета, которые забивали поры и не боролись с воспалениями, я перешла на аптечную косметику для моего типа кожи. За несколько месяцев цвет лица выровнялся, кожа перестала лосниться, а количество прыщей уменьшилось в разы. Теперь мне стало нечего замазывать на лице, и я смогла отказаться от тонального крема. Кроме того, я перестала покупать помаду. Однажды заметила, что наношу ее один раз перед выходом. Затем она быстро смазывается, мне лень ее обновлять — и в результате большую часть времени я все равно хожу без помады. В итоге из декоративной косметики оставила тушь, карандаш для глаз и консилер. Вместо 3 600 руб. в квартал теперь трачу 1 500 руб.

2. Домашний пилинг

Экономлю в месяц: 820 руб. В прошлом году попробовала делать пилинг кислотами в салоне. Заплатила 2 000 руб. за один сеанс из рекомендованных 6. Вау-эффекта не почувствовала и перешла на домашние средства с кислотами. Теперь покупаю маску с гликолиевой и молочной кислотами и всем довольна. Курс пилинга из 6 процедур раз в год стоит 12 000 руб., а маска — всего 360 руб. Покупаю ее раз в 2 месяца и таким образом ежемесячно экономлю 820 руб. К тому же мне показалось, что салонный пилинг гораздо агрессивнее домашнего. Ведь там используются большие концентрации кислоты. Маски для домашнего пользования более щадящие, их можно применять круглый год и получать стабильный эффект обновления кожи.

3. Домашний маникюр и педикюр

Экономлю в месяц: 2 250 руб. Последние 6 лет я регулярно делала маникюр и педикюр с гелем-лаком в салоне. Но со временем мне начало казаться, что он не добавляет стиля, а наоборот, удешевляет внешний вид. Тогда я стала делать обычный маникюр без покрытия, а потом попробовала сделать его дома самостоятельно. Я закупила расходные материалы почти на 3 000 руб. Прошло полгода, и ничто из этого набора, кроме скраба для ног, еще не закончилось. Конечно, сама я делаю маникюр и педикюр с переменным успехом: иногда получается плохо, иногда хорошо. Думаю, еще полгода — и проблема качества отпадет. Зато экономия в месяц составляет почти 90 %.

4. Восстановила натуральный цвет волос

Экономлю в месяц: 1 000 руб. Вместе с натуральным цветом ногтей теперь предпочитаю и натуральный цвет волос. А заодно экономлю на окрашивании. Весь прошлый год я красила волосы в технике балаяж и получала красные пряди на фоне собственного каштанового цвета. Убрав окрашивание, особой разницы не почувствовала, зато избавилась от крупной статьи расходов.

5. Нашла парикмахера подешевле

Экономлю в месяц: 150 руб. Раньше стриглась у того же парикмахера, у которого красила волосы. Мне был важен именно этот мастер из-за хороших навыков окрашивания в технике балаяж. Но теперь, когда у меня свой цвет волос, я подумала, что нет смысла переплачивать за стрижку. Нашла другую парикмахерскую, где то же самое делают почти на 40 % дешевле.

6. Оптимизировала набор косметики

Экономлю в месяц: 700 руб. Взглянув на склад косметики в ванной, я поняла, что у меня слишком много средств, от которых можно отказаться или совместить с другими. Так, я объединила гель для умывания, лосьон для снятия макияжа и гель для душа в одно универсальное средство — нейтральный гель для лица и тела. То же самое сделала с уходом за волосами: кондиционер, маску и масло для кончиков заменила средством 3 в 1. Оно становится то маской, то кондиционером в зависимости от того, как долго держишь на голове. Еще его можно наносить на кончики волос как несмываемый уход.

7. Стала рисовать брови сама

Экономлю в месяц: 520 руб. После самостоятельного маникюра и педикюра решила попробовать рисовать самой и брови. Теперь покупаю твердый карандаш за 530 руб., которого хватает на 3 месяца. Как и с ногтями, результат пока скромный, но я продолжаю учиться.

8. Оптовые закупки и микс кешбэков

Экономлю в месяц: от 600 руб. Одновременно начала прокачивать навыки экономии при онлайн-шопинге. Теперь редко плачу за доставку, потому что составляю списки и закупаюсь косметикой впрок. При достижении определенной суммы ее доставляют бесплатно, а еще вкладывают миниатюры продуктов. Кроме того, последние 2 месяца перед покупкой прохожу по ссылке из приложения мобильного оператора и расплачиваюсь банковской картой с кешбэком. Так мне начисляют сразу 2 бонуса: на баланс мобильного телефона и на счет в банке.

Теперь я трачу на красоту в 2 раза меньше

Последние 3 месяца я ежемесячно экономлю на красоте 6 740 руб. Теперь мои расходы укладываются в 5 660 руб. в месяц. Экономия составляет 54 %. Но главное, что я приобрела после такой оптимизации, не деньги. После того как я перестала ходить в салоны красоты и тратить час в день на макияж, у меня появилось много времени. Хотя домашнему маникюру и дизайну бровей я уделяю 3 часа в неделю, это все равно меньше, чем я суммарно проводила в салоне и поездках до него туда и обратно. Освободившееся время я посвящаю семье, учебе и саморазвитию.