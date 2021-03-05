Я попробовала экономить по модному методу, чтобы наконец отложить денег на тот самый черный день

Мало кому повезло родиться в семье миллионеров и быть избавленным от забот о хлебе насущном. Большинство людей все же вынуждены зарабатывать себе на жизнь и уметь грамотно распоряжаться своими доходами. Что немаловажно, расходы тоже нужно правильно распланировать. И для этого существует простое и на первый взгляд очень эффективное правило 50/30/20.

Мы в AdMe.ru провели эксперимент: одна из наших авторов попробовала пожить пару месяцев в соответствии с этим правилом и затем рассказала, что из этого получилось.

Меня зовут Юля, у меня небольшая семья — муж и всего 1 ребенок, но почему-то мы все время живем от зарплаты до зарплаты. И говорить о том, чтобы ежемесячно откладывать определенную сумму про запас, вообще не приходится. Поэтому, узнав о правиле 50/30/20, я рассказала о нем мужу, и мы решили поэкспериментировать. Смысл правила заключается в том, чтобы 50 % дохода тратить на базовые нужды: жилье, связь, транспорт, еду. Следующие 30 % (так называемая графа lifestyle) отводятся на то, что скрашивает нашу жизнь и дарит радость: рестораны, красота, фитнес, а также покупка одежды и не самых необходимых, но приятных вещей. И 20 % должны идти на накопления и инвестирование. Это как раз та самая «заначка», о которой мы с мужем много говорим и никак не можем сделать.

Первым делом мы посчитали общий доход. Вышло ₽ 80 тыс. Сумма на первый взгляд казалась внушительной. Мы воодушевились и стали считать расходы. Тут нам внезапно открылась очевидная вещь: на базовые нужды у нас почему-то уходит не 50 %, а 60 %, то есть ₽ 50 тыс. Учитывая тот факт, что мы не откладываем ни копейки, стало понятно, что все остальное идет на развлечения, покупки, кружки ребенка и всякие непредвиденные расходы. Задача была ясна: нужно обе категории расходов незначительно сократить. Кажется, это просто, да и на бумаге мы очень лихо вычеркнули то, без чего спокойно можем обойтись. Например, без парочки походов в ресторан запросто можно прожить, а покупать копченую рыбу или сыр с плесенью и вовсе не нужно. Да и несколько приобретенных рубашек, маек и джинсов в прошлом месяце тоже не были предметами первой необходимости. Сложнее было с расходами на жилье и транспорт. Но и тут нашлись варианты: экономить на коммунальных платежах и побольше ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Здорово, полезно и экономично. В итоге нашей целью стало снижение расходов на базовые нужды с ₽ 50 тыс. до ₽ 40 тыс. и уменьшение оставшихся ₽ 30 тыс. до ₽ 23–24 тыс.

Новая жизнь началась: 1-й месяц

Коммунальные расходы. За ипотеку мы платим ₽ 17 тыс. в месяц и еще ₽ 11 тыс. за коммуналку. Признаюсь, следить за тем, чтобы постоянно выключать свет, выходя из комнаты, оказалось довольно раздражающе. Ограничения на воду тоже дались нам нелегко. Особенно сложно оказалось с ребенком, который любит включить горячую воду и медитировать по 15 минут, намыливая руки. Его заплывы в ванной с корабликами тоже сократились с 3 раз в неделю до 1, что не прибавило нам хорошего настроения по вечерам. Тем не менее эти меры помогли нам сократить расходы по коммуналке на ₽ 1 500 (итого получилось ₽ 9 500). Развлечения. Раньше мы 2–4 раза в неделю стабильно обедали или ужинали в ресторане. Пару раз всей семьей и еще раз-два отдельно друг от друга, с коллегами или друзьями. Полностью отказываться от ресторанов мы не стали, однако почти в 2 раза сократили количество посещений. Мы, конечно, понимали, что это немаленькая статья расходов, но не догадывались, что настолько. Мы очень любим ходить по ресторанам, и терять это развлечение было особенно мучительно. Тем не менее нам удалось сэкономить ₽ 5 500.

Питание. В среднем мы тратим на питание около ₽ 15 тыс. И в сокращении расходов здесь мы тоже преуспели: перестали покупать изыски в виде свежих овощей и фруктов зимой, а также перешли с говядины на куриное мясо. Кроме того, с нашего стола исчезли еженедельные радости в виде копченой форели и благородных сыров. Я поднатужилась и ввела более бюджетные блюда для вечерних посиделок: творожок к чаю или дешевую закуску из сыра с яйцом. С ₽ 15 тыс. мы вышли на ₽ 12 тыс. Транспорт. Тут было сложнее всего. В теплое время года пройтись пешком — удовольствие, но зимой прогулки становятся не такими приятными. Кроме того, отвезти ребенка в детский сад, который находится в нескольких остановках от дома, оказалось тем еще квестом. Сонный ребенок, не понимающий, что происходит, плюс уже с самого утра озверевшая мать — так себе сочетание. Через 4 дня мучений я категорически заявила мужу, что это издевательство над людьми пора прекратить и на транспорте я экономить отказываюсь. Так что тут у нас ничего не вышло. Дополнительные траты: раз в неделю к нам приходит помощница по дому, которая наводит порядок в нашем бардаке. Раньше мы думали, что такое удовольствие стоит не так дорого, однако теперь это стало для нас непозволительной роскошью и было решено прибираться своими силами.

Все было хорошо, но вдруг что-то пошло не так

Результат всех этих лишений оказался не так уж плох: за почти месяц мы сэкономили ₽ 10 тыс., что составило 12,5 %. Хоть мы и не вписались полностью в правило 50/30/20, но все равно чувствовали себя героями. «Не так уж это и сложно», — неуверенно говорили мы друг другу. И тут сломалась машина. Отказаться от ремонта было невозможно: мы слишком привыкли к тому, что она есть, и обойтись без нее нам было крайне сложно. Поэтому все наши сэкономленные деньги в один момент ушли на ремонт. Эта трата совершенно выбила нас из колеи. Мы поняли, что помимо 20 % сбережений необходимо также иметь дополнительные 5–10 % на непредвиденные расходы. Ведь и правда, то машина ломается, то дома что-то из стоя выходит, то зубы ребенку нужно полечить. И все это неизменно оказывается для нас сюрпризом. Поэтому мы решили, что в следующем месяце к вопросу экономии нужно подойти серьезнее.

2-й месяц: мы пересмотрели расходы

Так как уменьшить выплаты по ипотеке не представлялось возможным, мы решили взяться за коммунальные, развлечения и... транспорт. С последним пунктом мы разобрались: решили утром отвозить ребенка на машине, а вечером забирать пешком. И родителям разминка, и ребенку прогулка. В магазин мы тоже перестали ездить на машине. В конце концов, не так уж он и далеко. Хотя с сумками, конечно, дорога домой кажется в 2 раза длиннее. Но ₽ 3 000 мы все же сэкономили. Также я забрала ребенка с занятий в развлекательном центре, за который мы платили ₽ 4 000. Подумала, что лепить фигурки из пластилина и делать аппликации мы и сами дома сможем. Остальные расходы тоже урезали. В результате сын за месяц купался в ванной только 1 раз, рестораны сократились до 1 обеда в неделю — в выходной. Мы перестали использовать электрочайник, фен и прочую технику, которая «тянет» слишком много энергии. Я отказалась от маникюра в салоне — стала красить ногти дома обычным лаком. Когда коварно сломалась электрическая зубная щетка, мы решили повременить и купили с мужем 2 обычные. Еще я перестала красить волосы и сэкономила ₽ 2 000 на окрашивании в салоне — под шапкой все равно не видно. Да и работаю я дома — кто заметит мои отросшие корни? На всех этих мелочах нам удалось сэкономить ₽ 13 тыс.

Правда, с прической вышло неудобно. Свекровь пару раз делала язвительные замечания насчет моих отросших корней — я не обращала внимания. Но однажды на собрании в садике воспитательница рассказывала нам, как важно приучать детей к гигиене и быть чистоплотными. И вдруг сказала мне: «Да снимите шапку, тут жарко». Я снимаю, а у меня несвежие волосы с отросшими корнями, и в целом вид получился не особо опрятный. Было ужасно неловко: ведь я на самом деле совсем не неряха! И все это ради экономии. Итог: и тем не менее благодаря всем этим лишениям мы не только отложили вожделенные 20 %, но и приберегли 5 % на непредвиденные расходы. Мы были горды: у нас получилось!

Пора было планировать бюджет на 3-й месяц

На наши карты пришла новая зарплата, и мы с мужем сели планировать расходы. Ипотека, коммуналка, бензин, «исхудавшие» развлечения... Несмотря на то что наступил январь и в магазинах было море скидок, мы понимали, что шопинг нам если и светит, то очень скромный. Настроение у нас обоих было так себе: мы с мужем начали осознавать, что ради накоплений нам постоянно придется жить, затянув пояса. Спать мы легли не в лучшем настроении. Муж уснул, а мне не спалось: я все думала, во что превратилась наша жизнь. За последние 2 месяца мы с мужем стали чаще ссориться. Постоянные напоминания об экономии выматывали. Отражение в зеркале не радовало тоже: из нормальной ухоженной женщины я превратилась в чучело с отросшими корнями волос и кое-как намазанными ногтями.

А после того как мы отказались от помощницы по дому, на мои плечи легла уборка: хоть муж и обещал участвовать в этом наравне со мной, по факту у него постоянно оказывались какие-то срочные и важные дела, которые настойчиво мешали ему пылесосить или мыть ванну. Естественно, я злилась, ведь я работаю наравне с ним, а домашними делами занимаюсь одна. Сын, глядя на нас, тоже становился нервным, а попытки сделать домашние развлечения развивающими превратились в пытку для всех участников. Кроме того, лишившись вечерних водных процедур в ванной, ребенок стал хуже спать, и это тоже не делало нас добрее. К тому же меня еще и мучило чувство раскаяния: вечером позвонила подруга и предложила быть крестной ее ребенка. Мне будто холодной воды за шиворот плеснули: крестник — это минус пару тысяч каждый месяц, а под нашей опекой и так уже 3 детей. И я ляпнула, что в день крестин меня не будет в городе. Только вот дату крестин мне никто не сказал. Подруга все поняла и обиделась. Ужасно неудобно получилось. На следующий день я отвезла сына в садик. Вчерашние мысли не давали мне покоя. Какой смысл портить свою жизнь во имя непонятного будущего? Во что превратятся наши накопления через год? Не съест ли их инфляция? Действительно ли так нужно во всем себе отказывать? В конце рабочего дня я несанкционированно села в машину и спокойно привезла ребенка домой. По дороге я заказала суши и записалась к парикмахеру. Ну и что, что в шапке еще как минимум 2 месяца ходить — я больше не могу смотреть на себя в зеркало. Сыну пообещала ванну.

Потом мы заехали в магазин и накупили целую тележку продуктов, в которых отказывали себе 2 месяца. И напоследок купила себе и мужу любимый кофе навынос. Когда мы приехали домой, уже привычно понурый муж сначала не понял, что происходит и почему у нас с сыном такое прекрасное настроение. Потом привезли суши. Лицо мужа просветлело, но он все еще не мог поверить в то, о чем мечтали мы оба: что вся эта экономия наконец закончилась и мы снова живем так, как прежде. Да, мы, можно сказать, сорвались, едва начав достигать цели. Нам удалось прожить месяц по правилу 50/30/20. И, пожалуй, это очень хороший метод — понятный и простой. Но для себя мы поняли, что откладывать именно такую сумму сейчас — непосильная для нас задача. Из-за этого наша жизнь превратилась в жалкое существование. Но также мы поняли, что здорово и правильно иметь запас. На семейном совете было решено, что нужно все-таки откладывать какие-то деньги. 5–7 % от зарплаты — это тот максимум, который поможет сформировать небольшую финансовую подушку и в то же время не даст нам скатиться в боль и тоску тотальной экономии. Но самый главный, хоть и весьма очевидный вывод: если не хочешь экономить, нужно больше зарабатывать.

Бонус: не самая удачная попытка экономии

Когда мы начали жить по-новому, я стала искать, на чем же еще можно сэкономить. Изучив форумы, я поняла, что многие делают совместные оптовые покупки продуктов — так получается дешевле, чем в магазине. Я очень воодушевилась этой идеей и решила попробовать. Обзвонила знакомых, рассказала суть идеи и предложила купить продукты оптом. 3 подруги с энтузиазмом согласились. Я посчитала, что так продукты обойдутся нам почти на 30 % дешевле. Съездили на оптовую базу, купили продуктов на месяц, если не больше, сэкономили по ₽ 10 тыс. каждая. Я была очень довольна. Вечером звонит подруга в слезах: оказалось, что ее мужа уволили с работы и он требует, чтобы она вернула все дорогие продукты, а оставила только крупы и консервы. Вернуть было уже нельзя, пришлось часть забрать у нее и отдать ей деньги, что совсем не вписывалось в мои планы. Потом позвонила вторая подруга и сказала, что в крупе червяки. Возвращаться на базу за 40 км от города, чтобы вернуть плохую крупу, было просто невыгодно. Пришлось оставить ее и просушивать. Итого: потратили кучу времени на поездку и фасовку продуктов. Купила ненужные мне, в общем-то, весы. Испортила отношения с одной подругой, вторая высказала мне свое недовольство качеством продуктов. Но самое досадное: посчитав расходы на бензин и весы, я поняла, что совсем не сэкономила. Больше никаких совместных покупок, тем более со знакомыми.