Я покупаю одежду на AliExpress и расскажу, почему мне наплевать на мнение тех, кто называет такие вещи ширпотребом

Кажется, мир уже давно отошел от парадигмы «эта одежда тебе не по возрасту». Теперь мини-юбки и джинсы могут носить совершенно все — и детсадовские дети, и дремучие старушки. Однако до конца общество от стереотипов, кажется, еще не отказалось. Только теперь стыдным считается заказывать вещи в Китае или покупать в магазинах, ориентированных на молодежную аудиторию. Якобы вещи нужно выбирать «по статусу», а зайти в Bershka в 30+ лет уже стыдно.

Меня зовут Маша, и я устала от стереотипа, что после 30 стыдно одеваться в массмаркете. Специально для AdMe.ru я попыталась разобраться, почему женщин стыдят за покупки на AliЕxpress и почему это неправильно.

Одежда — устаревший способ доказать свою «статусность»

Все знают пословицу: встречают по одежке, а провожают по уму. В детстве нам твердили, что одежда необязательно должна быть дорогой, главное — чистой и опрятной. Сейчас же многие помешаны на брендах, им кажется, что обеспеченный человек ну никак не может заказать куртку в Китае или купить в массмаркете, ведь ее якобы за версту видно. Однако белая футболка — она и есть белая футболка, неважно, где ты ее купил. Одежда может различаться по составу и качеству, однако остается все той же вещью, которую мы надеваем по утрам. В свои без малого 33 года, имея неплохой достаток, одеваюсь в Gloria Jeans, FUNDAY и прочем массмаркете нижнего ценового сегмента. Скучные классические вещи терпеть не могу, в качестве пошива не разбираюсь и не хочу разбираться. Мне важно, чтобы одежда была удобной, современной и яркой. Ну и чтобы не жалко ее было, так как стираю в машинке после каждой но́ски. А статус? Зачем он мне нужен? Чтобы что? Чтобы случайные прохожие не подумали обо мне что-нибудь не то? Я и так знаю, кто я такая, — подтверждения в виде мифической статусности мне не нужны. © Юлия Мурр / Яндекс.Дзен

С возрастом перестала носить короткие юбки, хотя фигура позволяла — бабушки у подъезда косо смотрели. Теперь косо смотрят подруги, когда говорю, что закупаюсь на AliЕxpress. Недавно коллега пристыдила, мол, ширпотреб покупаю в Китае. А сама эти же вещи втридорога берет. Лопнуло терпение, сказала ей, что на сэкономленные деньги вчера купила себе духи дорогущие, а она одними и теми же уже 2 года пользуется.

У нас на работе была девушка, с ног до головы в брендовых шмотках. Мы думали, она из богатой семьи. Однажды она попросила мой телефон, чтобы я подтвердила какую-то информацию о ней в банке. Оказалось, она взяла кредит, чтобы внести платеж по кредитке. Так что носить недорогую одежду не значит быть бедным. Это все лучше, чем то, в каком положении оказалась моя коллега. © Inirah Harini / Quora

Хорошая обувь необязательно кожаная, а хорошие украшения не всегда только золотые

Помимо одежды хейту подвергаются обувь и бижутерия. С детства нам твердили, что на блузках и юбках можно экономить, а на туфлях и сережках — нет. На самом деле, кажется, эти установки устарели. Обувь из кожзама часто не уступает по качеству кожаной да и носится порой дольше. А бижутерию можно найти настолько качественную, что она будет выглядеть лучше, чем золото. Носить бижутерию не зазорно, она очень красивая. Самое забавное, что большинство тех, кто считает, что носить бижутерию «нестатусно», моветон, вот золото — это достойно, в реальности все равно ее носят. Сколько золота в нашей ювелирке? Половина, ну чуть-чуть больше, остальное медь или что-то в этом роде. Вот вам и самая настоящая бижутерия, якобы золотая. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. © Dile Anna / Яндекс.Дзен

В любых магазинах можно найти вещи на свой возраст

На самом деле официально в России молодежью считаются люди до 35 лет, в Европе — от 15 до 29 лет, в США — до 24. Однако ни в одном из сетевых магазинов нет наклейки, которая запрещала бы покупать одежду людям разных возрастов. Да и широкий размерный ряд это позволяет. Практически в любом магазине можно найти базовые вещи вне времени. Джинсы, свитера, футболки, пиджаки и куртки там есть на любой кошелек. Частенько можно встретить 11-классницу и работницу офиса в одинаковых осенних пальто. Мне через 2 недели 31 год будет. Мне комфортно одеваться в массмаркете, потому что я стройная и выгляжу на 21. Также меня не беспокоит то, что я никогда не была замужем и у меня нет детей. А мнение людей мне безразлично. Только подростки волнуются об общественном мнении. © Ольга Мелехина / Яндекс.Дзен

Я себе на AliExpress 2 тренча заказала, подруга 1 свитер купила в магазине за те же деньги. Так вот, плащики я уже 2 года ношу, а ее свитерок катышками через месяц пошел. Долго она кидала завистливые взгляды, потом не выдержала и попросила научить в Китае заказывать.

AliЕxpress и похожие магазины — уже давно не китайский ширпотреб

Конечно, в любом магазине, включая китайские, можно найти некачественные товары из плохих материалов. Однако и на больших торговых площадках сейчас продается множество качественных фабричных вещей, включая обувь — и иногда стоят они дешевле, чем в магазинах. Скорее всего, если выбрать правильную вещь, окружающие и не узнают, что вы заказали ее из Китая. Вот и получается, что китайские джинсы могут выглядеть гораздо качественнее, чем вещь, купленная в магазине. Причем, как правило, частные магазины одежду также заказывают из-за рубежа — чаще всего в Китае или Турции.

Секонд-хенд — место, где можно найти сокровища, и это не стыдно

Еще одной волной критики накрывает секонд-хенды. Мнения о таких магазинах полярны: кто-то считает, что это ширпотреб, который «носил неизвестно кто». Хотя на самом деле использованные вещи тщательно отбираются и обрабатываются. А кто-то считает магазины подержанных вещей настоящей жемчужиной. И неважно, сколько тебе при этом лет. Я очень давняя поклонница секонд-хенда, лет 30 с лишним. Как только секонды-хенды появились у нас в России, я стала там одеваться сама, покупать одежду детям и мужу. Поначалу я стеснялась говорить своим подругам, что сама одеваюсь и детей одеваю в секонд-хенде. И когда они спрашивали, где я взяла такие шикарные вещички, приходилось врать, что где-то на распродажах. Сейчас мои подруги тоже ходят в секонд-хенд, радуются обновкам и меня благодарят. © Светлана Смирнова / Яндекс.Дзен

У меня коллега все время выглядела как с обложки журнала — модные брючки, блузки интересные. Я все удивлялась, зарплата-то одна, а одевается она дороже. На корпоративе рассказала, что частенько затоваривается в секонд-хендах и на AliЕxpress.

Где вы покупаете одежду? Как думаете, в каком возрасте пора ходить во «взрослые» магазины?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.