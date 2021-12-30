Я покупаю одежду на AliExpress и расскажу, почему мне наплевать на мнение тех, кто называет такие вещи ширпотребом
Кажется, мир уже давно отошел от парадигмы «эта одежда тебе не по возрасту». Теперь мини-юбки и джинсы могут носить совершенно все — и детсадовские дети, и дремучие старушки. Однако до конца общество от стереотипов, кажется, еще не отказалось. Только теперь стыдным считается заказывать вещи в Китае или покупать в магазинах, ориентированных на молодежную аудиторию. Якобы вещи нужно выбирать «по статусу», а зайти в Bershka в 30+ лет уже стыдно.
Меня зовут Маша, и я устала от стереотипа, что после 30 стыдно одеваться в массмаркете. Специально для AdMe.ru я попыталась разобраться, почему женщин стыдят за покупки на AliЕxpress и почему это неправильно.
Одежда — устаревший способ доказать свою «статусность»
Все знают пословицу: встречают по одежке, а провожают по уму. В детстве нам твердили, что одежда необязательно должна быть дорогой, главное — чистой и опрятной. Сейчас же многие помешаны на брендах, им кажется, что обеспеченный человек ну никак не может заказать куртку в Китае или купить в массмаркете, ведь ее якобы за версту видно.
Однако белая футболка — она и есть белая футболка, неважно, где ты ее купил. Одежда может различаться по составу и качеству, однако остается все той же вещью, которую мы надеваем по утрам.
- В свои без малого 33 года, имея неплохой достаток, одеваюсь в Gloria Jeans, FUNDAY и прочем массмаркете нижнего ценового сегмента. Скучные классические вещи терпеть не могу, в качестве пошива не разбираюсь и не хочу разбираться. Мне важно, чтобы одежда была удобной, современной и яркой. Ну и чтобы не жалко ее было, так как стираю в машинке после каждой но́ски. А статус? Зачем он мне нужен? Чтобы что? Чтобы случайные прохожие не подумали обо мне что-нибудь не то? Я и так знаю, кто я такая, — подтверждения в виде мифической статусности мне не нужны. © Юлия Мурр / Яндекс.Дзен
- С возрастом перестала носить короткие юбки, хотя фигура позволяла — бабушки у подъезда косо смотрели. Теперь косо смотрят подруги, когда говорю, что закупаюсь на AliЕxpress. Недавно коллега пристыдила, мол, ширпотреб покупаю в Китае. А сама эти же вещи втридорога берет. Лопнуло терпение, сказала ей, что на сэкономленные деньги вчера купила себе духи дорогущие, а она одними и теми же уже 2 года пользуется.
- У нас на работе была девушка, с ног до головы в брендовых шмотках. Мы думали, она из богатой семьи. Однажды она попросила мой телефон, чтобы я подтвердила какую-то информацию о ней в банке. Оказалось, она взяла кредит, чтобы внести платеж по кредитке. Так что носить недорогую одежду не значит быть бедным. Это все лучше, чем то, в каком положении оказалась моя коллега. © Inirah Harini / Quora
Хорошая обувь необязательно кожаная, а хорошие украшения не всегда только золотые
Помимо одежды хейту подвергаются обувь и бижутерия. С детства нам твердили, что на блузках и юбках можно экономить, а на туфлях и сережках — нет. На самом деле, кажется, эти установки устарели. Обувь из кожзама часто не уступает по качеству кожаной да и носится порой дольше. А бижутерию можно найти настолько качественную, что она будет выглядеть лучше, чем золото.
- Носить бижутерию не зазорно, она очень красивая. Самое забавное, что большинство тех, кто считает, что носить бижутерию «нестатусно», моветон, вот золото — это достойно, в реальности все равно ее носят. Сколько золота в нашей ювелирке? Половина, ну чуть-чуть больше, остальное медь или что-то в этом роде. Вот вам и самая настоящая бижутерия, якобы золотая. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. © Dile Anna / Яндекс.Дзен
В любых магазинах можно найти вещи на свой возраст
На самом деле официально в России молодежью считаются люди до 35 лет, в Европе — от 15 до 29 лет, в США — до 24. Однако ни в одном из сетевых магазинов нет наклейки, которая запрещала бы покупать одежду людям разных возрастов. Да и широкий размерный ряд это позволяет.
Практически в любом магазине можно найти базовые вещи вне времени. Джинсы, свитера, футболки, пиджаки и куртки там есть на любой кошелек. Частенько можно встретить 11-классницу и работницу офиса в одинаковых осенних пальто.
- Мне через 2 недели 31 год будет. Мне комфортно одеваться в массмаркете, потому что я стройная и выгляжу на 21. Также меня не беспокоит то, что я никогда не была замужем и у меня нет детей. А мнение людей мне безразлично. Только подростки волнуются об общественном мнении. © Ольга Мелехина / Яндекс.Дзен
- Я себе на AliExpress 2 тренча заказала, подруга 1 свитер купила в магазине за те же деньги. Так вот, плащики я уже 2 года ношу, а ее свитерок катышками через месяц пошел. Долго она кидала завистливые взгляды, потом не выдержала и попросила научить в Китае заказывать.
AliЕxpress и похожие магазины — уже давно не китайский ширпотреб
Конечно, в любом магазине, включая китайские, можно найти некачественные товары из плохих материалов. Однако и на больших торговых площадках сейчас продается множество качественных фабричных вещей, включая обувь — и иногда стоят они дешевле, чем в магазинах. Скорее всего, если выбрать правильную вещь, окружающие и не узнают, что вы заказали ее из Китая.
Вот и получается, что китайские джинсы могут выглядеть гораздо качественнее, чем вещь, купленная в магазине. Причем, как правило, частные магазины одежду также заказывают из-за рубежа — чаще всего в Китае или Турции.
Секонд-хенд — место, где можно найти сокровища, и это не стыдно
Еще одной волной критики накрывает секонд-хенды. Мнения о таких магазинах полярны: кто-то считает, что это ширпотреб, который «носил неизвестно кто». Хотя на самом деле использованные вещи тщательно отбираются и обрабатываются. А кто-то считает магазины подержанных вещей настоящей жемчужиной. И неважно, сколько тебе при этом лет.
- Я очень давняя поклонница секонд-хенда, лет 30 с лишним. Как только секонды-хенды появились у нас в России, я стала там одеваться сама, покупать одежду детям и мужу. Поначалу я стеснялась говорить своим подругам, что сама одеваюсь и детей одеваю в секонд-хенде. И когда они спрашивали, где я взяла такие шикарные вещички, приходилось врать, что где-то на распродажах. Сейчас мои подруги тоже ходят в секонд-хенд, радуются обновкам и меня благодарят. © Светлана Смирнова / Яндекс.Дзен
- У меня коллега все время выглядела как с обложки журнала — модные брючки, блузки интересные. Я все удивлялась, зарплата-то одна, а одевается она дороже. На корпоративе рассказала, что частенько затоваривается в секонд-хендах и на AliЕxpress.
Где вы покупаете одежду? Как думаете, в каком возрасте пора ходить во «взрослые» магазины?