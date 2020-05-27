Я похудела на 70 кг за год и расскажу, как потерять вес, даже если в вас никто не верит

63 6 39 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда Мария Жернова поняла, что собственное отражение в зеркале ее не радует, а насмешки окружающих воспринимаются как данность, она решила вступить на непростой путь похудения. Непоколебимое упорство, железная дисциплина и безусловная поддержка любимого человека сделали свое дело: за год девушка сбросила 70 кг.

Мы в AdMe.ru уверены, что наша героиня совершила настоящий подвиг и надеемся, что ее опыт вдохновит других людей не запускать свое здоровье. А в конце статьи вы найдете бонус – советы Марии тем, кто только вступает на путь стройности.

Когда-то я занималась баскетболом. За весом в принципе не следила, ела достаточно много, но, видимо, из-за большого количества тренировок массу не набирала. Потом моя любимая тренер ушла, и я бросила спорт. И вот прошло 5 лет, и сижу я, грустненькая буренка, 160 кг весом, и роняю слезки, что меня никто не любит. Ловила смешки, часто слышала, что я корова, жирная и тому подобное. Обидно не было: привыкла.

28 лет, рост — 177 см, вес — 160 кг.

Была у меня мечта: встретить мужчину, который полюбит меня такой, какая я есть. А я для него стану лучше, красивее и вообще буду самой-самой. И встретила... Мой молодой человек оказывал мне безусловную поддержку. Я думаю, что это очень важно. Сложно начать худеть, когда ты вроде собралась с силами и решила сказать кому-нибудь из друзей, что хочешь записаться в зал, а тебе отвечают: "Опять?!" – и смеются. Так пропадает желание и уверенность в том, что ты вообще способна что-то изменить. Люди, как правило, слабо понимают, что самому себя мотивировать практически невозможно. Мотивируют либо серьезные проблемы со здоровьем, либо какие-то обстоятельства, либо другие люди. Нужно, чтобы был кто-то, кто тебе сказал бы: "Это твое здоровье!", "Это твоя жизнь!", "Стремно бегать на стадионе? А жирной быть не стремно?", "Иди качай пресс!"

Вес около 155 кг.

Первые 5 кг я убрала дома, приседая по 10 раз и качая пресс, как получалось. Планка по 10 секунд уже была достижением. Я не ела после 18:00, исключила из рациона полюбившийся мне майонез, а также хлеб, масло, макарошки, печеньки, булочки. Сахар позволяла себе только на завтрак.

Вес примерно 130 кг.

Потом я начала бегать... Бегом это назвать было трудно! Шла быстрым шагом по стадиону, периодически пробегая метров 15. Но тогда это уже был высокий уровень для меня. Постепенно я стала стараться пробежать чуть больше. Ноги болели и адски ныли после каждой тренировки. На первых этапах стабильно, раза 2 в неделю, случались нервные срывы от боли в мышцах и чувства голода. Рыдала взахлеб, говорила, что все брошу. В слезах шла на стадион, бегала и плакала. Мой мужчина в эти моменты всегда был на связи и в трубку говорил мне, что я самая красивая, что уже много сделано и нельзя останавливаться. В общем, оказывал мне моральную поддержку в полной мере. Тогда истерика сменялась злостью на себя, и я с упорством шла качать пресс.

Неожиданно я почувствовала себя более уверенной. Спокойно ходила по стадиону, периодически совершала маленькие пробежки, не обращая внимания на людей. Истерики стали реже, я привыкла к питанию. Из рациона исключила жирное, сладкое, мучное и сильно соленое. На работу брала резаные овощи (свежие и вареные), отварную грудку, кефир. Остановок веса в процессе похудения не было ни разу.

Также я начала заниматься в тренажерке. Вес тогда достигал примерно 125 кг, и это был ад. Когда что-то не получалось или просто играли гормоны, я в слезах уходила из зала. Но в целом на групповых тренировках мне было легче: все делают, и ты делаешь. Из эффективных занятий могу отметить бег и сайкл (занятия на велотренажере под музыку. — Прим. AdMe.ru). Силовые упражнения тоже хороши, но, как я думаю, лучше налегать именно на кардио, после них вес уходит быстрее.

Вес около 115 кг.

Я ходила в зал примерно 3 раза в неделю. Бывало, если чувствовала, что силы еще есть, то занималась и по 4–5 раз. Обычно это были 3 часовые тренировки подряд: кардио, силовая и растяжка. В промежутках между ними ходила по беговой дорожке с легкими перебежками. Иногда растяжку заменяла сауной и бассейном, где сама себе разминала ляжки и живот, приговаривая: «Уходи, жирок». Заклинание не поможет без тренировок.

Наконец-то: вес 100 кг и 54-й размер одежды.

Когда вес опустился до 100-килограммовой отметки, я поняла, что наконец смогу шопиться в нормальных магазинах, и сразу же накупила себе одежды (но немного, а то худеть еще). Сейчас я знаю свою меру в еде. Не срываюсь, потому что помню, что я молодец, и могу позволить себе шашлык, шоколадку, конфетку, сок магазинный, кофе с молоком и сахаром, кусочек торта. Сразу оцениваю, сколько мне надо будет отработать на стадионе потом. Кстати, теперь я пробегаю уже 4 больших круга без остановки, пресс качаю в 3 подхода по 50 раз, столько же раз приседаю и планку держу 2 минуты. И вообще стало доступно много упражнений, которые раньше делать не могла.

Вес — 90 кг.

С похудением отношение к себе, несомненно, стало намного лучше. Хочется больше ухаживать за собой, лучше одеваться. Знакомые меня не узнают и восхищаются. Для незнакомых людей я тоже стала привлекательнее: мужчины стали чаще обращать на меня внимание. Если раньше я редко выходила из дома, то сейчас практически каждый день общаюсь с людьми, поэтому хочется всегда выглядеть хорошо. Купила велосипед. Теперь могу позволить себе кататься, раньше ни один не выдержал бы. В общественном транспорте занимаю одно место, а не два. Могу положить ногу на ногу. Да и в целом жизнь стала активнее и разнообразнее.

Бонус: специально для читателей AdMe.ru Мария поделилась простыми советами, которые помогут не сойти с пути к заветной фигуре

Важно поменять отношение к еде. Знаете выражение "есть, чтобы жить"? Скажу честно, раньше я жила, чтобы есть. Для нормальной жизнедеятельности человеку много не нужно, главное – сохранять сбалансированность питания.

Если я вдруг захотела чего-нибудь вкусненького, то спрашиваю себя: " А разве я этого не ела никогда? " И все желание развеивается вмиг.

" И все желание развеивается вмиг. Психологические срывы у меня, конечно, случались. Хорошо, что мой мужчина все понимал, обсуждал эти вещи со мной и отлично мотивировал, говоря: "Будешь весить 100 кг – съешь кусочек тортика, отметим так". В принципе, это спасало.

Очень важна позитивная поддержка близких! Подарить абонемент в спортзал или купить витаминки, вместе покачать пресс или сходить побегать на стадион. Например, моя мама подарила мне абонемент в спортивный зал, кроссовки и все время говорила, что у меня все получится и что она хочет, чтобы я была здоровой. Человеку на диете нужно чаще говорить о положительных изменениях. Никаких насмешек и оскорблений!

Никаких насмешек и оскорблений! Всем, кто сейчас худеет (особенно людям с большим весом), хочу посоветовать подумать о своей семье, о детях и о том, что вы хотели бы иметь в будущем. Найдите себе человека (подругу / друга / психолога), которому можно позвонить и услышать слова поддержки в моменты, когда становится очень сложно.

И еще (вдруг кому-то поможет): для того чтобы чаще выходить на улицу и вести более активный образ жизни, заведите собаку.

Вас вдохновила история Марии? А может быть, вы тоже хотите поделиться какими-то секретами похудения?