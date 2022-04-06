Я побывала на детских праздниках с аниматорами и без обиняков расскажу, почему теперь отношусь к ним с осторожностью

Детский праздник — это зачастую не только радость для детей, но и возможность для взрослых немного отдохнуть. В этом им на помощь приходят аниматоры, которые занимают детишек игровыми заданиями, загадками и мини-представлениями. Казалось бы, и дети, и взрослые счастливы. Однако есть некоторые «но».

Автор AdMe.ru поразмышляла о том, чем может обернуться приглашение аниматоров на детский праздник. А в бонусе в конце статьи мы приведем различные мнения по этому поводу.

Быть профессиональным детским аниматором — это быть одновременно воспитателем, учителем, психологом и, конечно, безгранично любить детей. Если аниматор со всей душой подходит к своему делу, то его ждет стопроцентный успех. Но высокооплачиваемая индустрия также плодит непрофессионалов, способных испортить даже самое подготовленное мероприятие. Поскольку я мама 2-летнего сына, то мне часто доводилось бывать с ним на мероприятиях с аниматорами. Несмотря на то что мой ребенок еще достаточно мал, он был занят ими все время пребывания на празднике. Еще бы, ведь у них в арсенале были не только веселый настрой и харизма, но и интересные игры, загадки, грим и, конечно же, мыльные пузыри!

Костюмы — одна из самых значимых составляющих детской развлекательной индустрии. Вы наверняка видели на просторах сети забавные, а иногда даже пугающие костюмы сказочных персонажей. Поэтому если владелец агентства решит сэкономить на них, то у нас есть все шансы получить на праздник неопытного студента-первокурсника в костюме, напоминающем Микки-Мауса на пенсии. Однажды я пригласила аниматора на 4-летие своего племянника. Попробуйте представить: в одном из конкурсов аниматоры развлекали детей смятыми газетными шариками. Но даже их не хватило на всех, поэтому артисты с детьми дружно разворачивали эти свертки и весело рвали их на кусочки, чтобы продолжить столь увлекательную игру.

Зато однажды мне повезло найти классных ребят, которые совершенно бесплатно создают видеопоздравления от любимых героев. Тогда моего племянника поздравляли Человек-паук, Леди Баг и Бэтмен. Он был в восторге и еще долго вспоминал это онлайн-поздравление. Отсюда вывод: порадовать ребенка достаточно просто. А в офлайне можно сделать это даже с помощью подручных средств, было бы желание и умения. Но иногда бывает так, что неопытные аниматоры просто не знают как и не могут занять и увлечь толпу детишек. Малыши начинают скучать и уходят к родителям, которым приходится самим развлекать своего ребенка. Становится непонятно, за что заплачены деньги и зачем вообще нужны были аниматоры на празднике.

Однако я хорошо помню, как на одном детском дне рождения девушка в костюме Чудо-женщины почти весь праздник мило возилась с моим 2-летним несмышленышем, который так и норовил залезть в раствор для мыльных пузырей. Это дало мне возможность наконец хоть немного расслабиться и пообщаться со своими друзьями. Есть и противоположный случай. Когда моему сыну было около года и он еще не умел ходить, моя подруга пригласила нас на день рождения своей дочери с аниматорами. Я засомневалась, ведь там будут еще ползающие малыши. Однако в агентстве утверждали, что их артисты работают с детьми «от нуля». В результате девушка-аниматор несколько раз чуть не наступила на моего сына. Хорошо, что ее коллега оказался более прозорлив и ловил ее за руку. Им просто стоило изначально сказать, что таким крохам лучше наблюдать за представлением с рук.

Я уверена, что такая ситуация скорее исключение, нежели правило. Но важно понимать, что аниматор — это не воспитатель детского сада, и он не несет ответственности за безопасность детей. Именно поэтому кто-то из взрослых должен быть постоянно начеку и наблюдать за детишками. Но куда лучше, если родители подключатся и будут отрываться и участвовать в развлечениях вместе с детьми. Мы знатно посмеялись, когда на одном из праздников обнаружили моего 34-летнего брата весело зажигающим в кругу детей и аниматоров. Малыши были в восторге, что взрослые ненадолго решили вернуться в детство.

Детскому аниматору особенно важно прибывать на мероприятие вовремя. Однажды при мне аниматоры опоздали на праздник аж на 2 часа, поэтому представление началось достаточно поздно. Спустя 4 часа развлечений детей невозможно было успокоить и увезти домой, потому что их нервная система была просто перевозбуждена. Не могу сказать, что это испортило праздник, но все родители знают, что такое сбитый детский режим. Вспоминается еще один случай, где на праздник были приглашены аниматоры в костюмах персонажей мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот». У девушки костюм разошелся по шву, о чем она не имела понятия, поэтому провела так весь праздник. Порвался он не прямо во время проведения мероприятия — девушка, не проверив, надела уже испорченный костюм.

Но подготовка к работе не может ограничиваться лишь проверкой реквизита. Аниматору нужно подобрать музыкальный плейлист по теме, развлекательную и обучающую программу, соответствующую возрасту. Если весь ход мероприятия продуман, то можно «потерять» своего ребенка надолго и наконец отвлечься от родительства. А иногда даже весело позажигать вместе с детской тусовкой. Мы, кстати, именно так и делали. И конечно же, артист должен хорошо знать того персонажа, которого он будет изображать на детском празднике. Даже больше: профессиональный аниматор отлично знает всех актуальных и популярных детских персонажей, поэтому его невозможно застать врасплох. В любом случае родители при заказе всегда озвучивают пожелания ребенка, чтобы у аниматора была возможность подготовиться. Тогда малыш до своего следующего дня рождения будет ликовать, что у него на празднике был настоящий Человек-паук!

Есть еще один очень тонкий психологический момент, освещающий ситуацию с другой стороны. Дети могут воспринять приглашенного на праздник аниматора так, будто им купили живую игрушку и с ней можно делать все что угодно. Мне доводилось наблюдать, как дети заигрывались и начинали тянуть и даже рвать костюмы аниматоров. Достаточно было одному ребенку перейти границы, как остальные не заставляли себя ждать. Конечно, ответственные родители осекут и объяснят ребенку, что так вести себя нельзя. Но все ли родители столь бдительны на празднике, когда есть аниматоры? В таком случае бедные артисты не смогут постоять за себя, а могут лишь вежливо отодвинуть потерявшего контроль ребенка.

Подытоживая все вышесказанное: подумайте сами, ваш ли вариант приглашать аниматоров на детский праздник. Лично я наверняка приглашу их на день рождения сына где-то через пару лет. Главное — подойти к этому со всей ответственностью, оценить все риски, подготовить помещение и заранее найти профессионала, изучив отзывы в сети и советы знакомых. Если же вы решили, что аниматор не ваш вариант, то у вас есть классная возможность самому организовать праздник собственному ребенку. Подготовить программу, конкурсы, игры и загадки. Вы подарите море позитивных эмоций своему крохе и будете главным героем его веселого дня рождения. Выгода такого решения очевидна: это не только экономия семейного бюджета, но и укрепление эмоциональной связи со своим чадом.

Бонус: на детском празднике может быть как позитивный, так и негативный опыт

Заказывали Бэтмена и Робина на день рождения сына. Аниматоры приехали вовремя, переоделись, познакомились с детишками, все было отлично. Потом начали шоу мыльных пузырей и в самый разгар просто чуть не подрались. Успокаивать их пришлось нам, гостям. Так и не поняли до конца, из-за чего это произошло, вроде потому что забыли какой-то реквизит и винили друг друга. Благо дети ничего не поняли и не успели испугаться.

Я искала аниматора для дня рождения младшей дочери в интернете, главным критерием были город и наличие большого количества сценариев. Выбрала «Гарри Поттера»: из всех этот был ближе, я сама знаю и дети в курсе (им 6 и 9 лет). Решила не говорить заранее, а сделать детям сюрприз, чтобы сохранить магию сказки. Что и получилось, дети были в восторге. Даже прабабушка — возможно, она еще сильнее. Малышка активно отвечала, рвалась в игру, иногда старалась помогать девушке, хоть этим порой и мешала. Старшая потом спросила у меня: «Мама, а эта девушка на мой день рождения не станет большой, чтобы и ко мне прийти?»

Как-то нам довелось побывать на городском празднике, где были аниматоры в костюмах ростовых кукол. Они играли и танцевали с детьми, мы снимали это все на видео. А потом один из аниматоров подошел к нам и заявил, что мы должны ему заплатить за съемку. Конечно же, мы не согласились. В общем, пришлось спешно покинуть праздник, чтобы отвязаться от него. Видимо, ребята так подрабатывают.

Одна мамочка на день рождения своей дочери заказала аниматоров в детский сад. Собралась вся группа, все детки наряженные. Приехали аниматоры, но вместо ожидаемых костюмов миньонов на них были просто футболки и джинсы. Мы даже не сразу поняли, что это аниматоры. Оказалось, что у них каким-то волшебным образом потерялись костюмы, а подводить они не хотели. Отвели праздник в чем были.