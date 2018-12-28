Я плохая мать. Мой сын счастлив

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«У меня 2 сына. Старший дожил до 18 лет, как я теперь понимаю, случайно. Он побывал во всех кружках и секциях, которые только можно было найти в городе, учил английский всеми возможными способами, включая посещение заграничных школ», — рассказывает блогер Галина Нарожняя.

"Мой старший сын исколесил полмира, осваивая в поездках историю и географию. Посещал театры, музеи и выставки не меньше двух раз в неделю. Дружил с приличными детьми не менее приличных родителей. Потому что я была очень хорошей мамой и мечтала, чтобы он был лучше всех, непременно окончил самый крутой институт и построил сногсшибательную карьеру. После окончания 9-го класса он собрал вещи, помахал мне ручкой и уехал за 1 000 км в провинцию. Поступил в автодорожный техникум и поселился в общежитии. Надо ли объяснять, что я пережила? Спас меня год еженедельной психотерапии. Рыдая, я раз за разом задавалась вопросом: почему он так со мной? Я ему, а он мне... Неблагодарный! Потом началась глубокая переоценка, долгая и сложная. Как будто много лет назад чья-то уверенная рука перевела железнодорожную стрелку — и поезд с рельс моей жизни перескочил на рельсы жизни моего сына. Сейчас важно было отпустить ситуацию, перестать искать виноватых и вернуться на свои рельсы. Я избавлялась от контроля, тревожности и гиперопеки, училась принимать детей такими, какие они есть, и не пытаться их насильно осчастливить.

Через год я хвасталась психологу, что сын хорошо учится в техникуме и стал очень самостоятельным. Что у него появились настоящие друзья и он теперь улыбается гораздо чаще, чем в Москве. Что после техникума он собирается в армию, а потом в институт. И что я горжусь им. Я перестала винить себя за то, что не знаю, на какие деньги он живет, что он ел сегодня на ужин и есть ли у него теплая шапка и ботинки. Что ни разу не видела его зачетку, мы созваниваемся раз в месяц, а встречаемся раз в полгода. Ужас, да? Нет. У нас теплые отношения, встречи приносят нам настоящую радость. Он первый поддержал меня, когда я сообщила, что оставляю бизнес в столице и уезжаю жить к морю. Он сказал: «Мам, жизнь одна. Делай так, как хочешь». Как я раньше понимала свою мамскую задачу? Мне казалось, что мой ребенок должен: учиться в хорошей общеобразовательной школе только на четверки и пятерки;

соблюдать режим дня и гигиены, правильно питаться;

быть занят весь день (чтобы не болтался во дворе с плохими компаниями и не играл весь день в компьютерные игры);

разносторонне развиваться, заниматься музыкой и спортом, знать несколько языков, робототехнику;

посмотреть мир. Категорично? Это еще не все. Он должен попробовать как можно больше занятий и как можно раньше определиться, что будет делать всю оставшуюся жизнь. А если определиться не может, значит решу я. Потому что ребенок мой, я лучше всех знаю, что ему нужно. Сейчас я вижу в своих действиях только одно — манипуляции. Ведь решить, что для ребенка хорошо, и обеспечить ему это хорошо, — это манипуляции. Забота — это другое: дать ребенку то, чего он сам хочет. Давая ребенку самое лучшее, я не учла главного: он это лучшее не просил.

Что от родителей, по большому счету, требуется? Научить детей жить без нас. Это значит любить их, обеспечивать им безопасность и в этом безопасном пространстве разрешать самим принимать решения и нести за них ответственность. А что мы обычно делаем? Проживаем жизнь за собственного ребенка, заставляя его соответствовать нашим ожиданиям и исполнять наши мечты. Сейчас дорос до школьного возраста младший. Я наблюдаю за ним и учусь у него жить с удовольствием. Наша жизнь устроена комфортно, неспешно, без суеты. Я вижу недоумение в глазах мам его одноклассников: надо непременно чем-то заниматься (спортом, языками, танцами), ребенок должен развиваться. Для чего надо? Кому должен? А жить когда? Он хочет попробовать себя в боксе — мы идем в спортзал. Хочет посмотреть фильм — покупаем билеты в кинотеатр. Английский язык он учит самостоятельно на сайте, я узнала об этом случайно пару дней назад.