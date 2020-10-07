5 жизненных уроков, которые я получила, поселившись вдали от города и начав свое дело

Анне Романовой просто нравилось варить натуральное мыло, но за 9 лет она превратила свое хобби в дело всей жизни — масштабную мыловарню. Сегодня продукты ее компании известны на территории всей страны и за ее пределами. Но произошло это не из-за навязчивой рекламы, а благодаря сарафанному радио. У Анны есть своя особая философия, согласно которой она живет, воспитывает 3 сыновей, ведет бизнес, создавая только натуральные и экологичные продукты. Три года назад она с семьей переехала в экопоселение под Краснодаром и сейчас ведет свой блог, в котором описывает свои жизненные наблюдения и делится маленькими озарениями.

Мы в AdMe.ru были обезоружены точностью, с которой Анна описывает окружающий мир, и тем, как тонко она чувствует природу вещей. Специально для наших читателей Анна расскажет о том, как ее семье живется в экопоселении и что она поняла об окружающем мире, находясь вдали от цивилизации.

О жизни в экопоселении

В экопоселение под Краснодаром мы с мужем Дмитрием переехали 3 года назад. «И тебе здесь не скучно?» — самый популярный вопрос людей, приезжающих в гости из городов.

Меня всегда охватывало недоумение. Скучно? А такое вообще возможно? Сейчас я поняла. Да, мир охвачен паникой от перспективы жить так, как живет моя семья. Многие испытывают экзистенциальный ужас. Нужно какое-то время жить в одиночестве. В изоляции от мира. Что же нам всем делать? В магазин раз в неделю? Ну да, а зачем чаще? Списки — наше все. Никаких кинотеатров и боулингов? Ах, как же я это переживу? И готовить приходится каждый раз самой? Ну да, иногда в лом, но что поделаешь. Ближайшее кафе слишком далеко. А как же встречи с друзьями? Ребята, у меня хороший интернет, болтаю с друзьями тогда, когда захочу, не выходя из дома. Я живу в таком мире уже больше 10 лет. Это, к слову, ответ на вопрос «Зачем вы торчите за городом, зачем уехали?»: где еще можно спокойно выпустить детей погулять даже во времена, когда гулять нельзя?

О бизнесе и своем деле

Натуральное мыло — мое хобби с 2010 года. Со временем оно переросло в ремесло. Да, теперь я — хозяйка семейного ремесла, в которое вкладываю душу. И первое, и самое разочаровывающее, что я говорю, когда меня спрашивают о своем деле: вам придется много и долго работать. В этот момент большинство людей сдуваются и отключают мозг. Наверное, они думают, что я ничего не понимаю. Или о том, что я просто не тот гуру, который им нужен. Обещали же вот на том бесплатном вебинаре научить зарабатывать миллионы без напряга и вложений за 3 месяца. Если человек не сдулся, я советую ему вспомнить, что ему нравится. Успех может прийти на любом поприще, если достаточно долго на нем трудиться. Но в деле, которое вам нравится, успех придет быстрее, хотя бы по причине того, что вам будет легче тратить на него бесконечное количество сил и времени. Третья мысль, которую я очень люблю: смотрите шире. Успех совершенно непредсказуем. Вы можете даже не представлять, из чего именно может вырасти ваш заработок. Попадаются совершенно невероятные варианты из серии «А что, так можно было?!» Я утверждаю: можно! И последнее. Предлагаю вам практически невозможное: намеренно снижайте планку ожидания. Знаю, великие гуру вещают: «Стройте планы, ставьте высокие планки!» Мне же хочется послать их далеко в лес. Например, поставить цель собрать грибы зимой и посмотреть, что из этого получится. Постоянная сверка с глобальными целями, оглядками на великих гуру, на сверкающий невероятным успехом инстаграм приводит лишь к неврозу, чувству вины и унынию. Успех приходит к людям, которые трудятся. Волшебной таблетки не существует. Взрослая жизнь — это труд, и в наших силах сделать этот труд приятным.

О рекламе и чувстве вины

Чувство вины — главный двигатель торговли. Вы только вдумайтесь, как ничтожно мало количество этичной и бережной информации в той, которая вливается в нас ежедневно. Сколько вины, стыда или страха мы испытываем подсознательно, сталкиваясь с отретушированной действительностью социальных сетей и выверенно цепляющими рекламными лозунгами?



Сделай своего мужа счастливым! Неважно, каким способом. Неважно, что он не особо просил. Неважно, что это вообще-то не твоя задача. Невозможно сделать человека счастливым снаружи, ведь этот процесс доступен только изнутри.



А вы знали, что глютен, молочные продукты, холестерин или (нужное вписать) губительны для вашего здоровья? Жить вообще вредно: от этого умирают. Тревожность по поводу питания не сделает вас здоровее, однозначно.



Ваш ребенок еще не читает в 3 года? После 3 лет уже поздно! Тревожность за детей — один из самых мощных триггеров современности, хотя, по большому счету, они родились уже цельными личностями, и наша задача — им не мешать и помогать, если просят. Мы привыкли, что нами манипулируют: ты же хочешь быть счастливым, просветленным, женственным, красивым, успешным? Мы привыкли, что наши чувства обесценивают: так ты точно не добьешься счастья, просветления, женственности, красоты, успешности. Мы привыкли настолько, что уже не чувствуем из-за этого боли. И не замечаем той бездны, которая все больше и больше разверзается между нами и нашими истинными желаниями и чувствами.

О погоне за счастьем

«Можно ли быть постоянно счастливым?» — это избитый вопрос, который используют все «школы счастья». Каждая из них дает утвердительный ответ и спекулирует на вашем чувстве вины. Токсичные окружающие тоже не отстают. В Африке дети голодают! Наши бабушки жили без стиральных машинок и не жаловались. Раньше вон в поле рожали и были счастливы. Посмотри на Машу: у нее и дом прибран, и дети ухожены, и муж довольный, и сама она всегда светится. Почему ты не можешь так же? Действительно, а почему? Счастье — очень сильная эмоция. Она тем и ценна, что ее испытать достаточно сложно. Наша инфантильная часть желала бы, чтобы счастье было всегда, но так не бывает. Мы живем в несовершенном мире, испытываем разные эмоции, все вокруг нас меняется. И если бы счастье было постоянным, оно бы перестало быть счастьем. Вы понимаете? Чтобы ощущать радостные эмоции, мы должны ощущать и негативные. Если есть много одного и того же, даже если вы это очень и очень любите, рано или поздно оно приестся и уже перестанет быть любимым, а если продолжать им себя насиловать, может и вовсе появиться отвращение. Социальные сети транслируют беспрестанное счастье, хотя это не про жизнь.

О приближении старости

Мы все проживаем приближение старости. Рано или поздно. Но ловим это ощущение в разных вещах. Кто-то в седых волосах: «Это все, Аня, это край...» Я недоумеваю и топорно утешаю подругу. У меня седина появилась рано, и «ну и что». А то. Кто-то рассматривает морщинки. С морщинами сложно. Универсального совета нет. Какую ты карту вытащила при генетической лотерее, не предсказать заранее. Недавно поймала за хвост ощущение-мысль: «Старею». Когда забрала у соседки фикус. Потом — росток базилика у фермерши. Она рассказала, как его укоренить и расплодить. Пересаживала третий саженец, и меня накрыло. Старею. Глядишь, через год-другой разобью грядку с редиской. Или руколой. Но один из рубежей мною еще не пройден. Нет-нет. Я еще держусь. Когда-нибудь, конечно, меня накроет, и я куплю кастрюлю побольше. Или и вовсе медный таз. Будет он сверкать начищенным боком, подмигивать на солнце, шептать запретные слова. К примеру, «Сладкого нужно побольше» или «Крыжовник с ревенем — такого ты еще не пробовала». Банки перестанут утекать в хозяйственные руки соседок и все больше начнут оседать, откладываться, отпочковываться. «Скоро же этот, — буду говорить с придыханием, — сезон».

Начнется, конечно, с варенья. Когда-нибудь я закрою свою первую баночку лукового джема. Или абрикосового. Она, такая одинокая и притягательная склянка, кокетливо отражает солнечных зайчиков, манит ароматными внутренностями. Буду ее беречь и лелеять для самого сокровенного случая. Отгонять любопытных домочадцев, зыркать из-под ресниц грозно, хмурить брови. «Нельзя! — буду говорить. — Идите отсюда. Это не вам!» А кому? В ответ — тишина. В заветный час вскрою и проглочу содержимое, в полном одиночестве, под покровом ночи, грустно вздохну: хорошо, но мало.