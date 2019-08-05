Девушка вышла замуж за чеха и честно рассказывает, как живется в Праге

62 7 82 650

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Героиню этой статьи до 30 лет на улицах и в магазине окликали девушкой. А теперь к ней обращаются исключительно «пани». Это случилось непреднамеренно — обычная поездка петербурженки Светланы в Прагу закончилась свадьбой с чехом. Пришлось бросить работу на таможне, расстаться с любимым городом и переехать в новую страну. Впрочем, Света искренне признается, что именно здесь она нашла свой настоящий дом.

Мы в AdMe.ru долго листали страницы блога новоиспеченной пани и поражались, как много мы не знаем о такой, казалось бы, знакомой Чехии. Теперь ваша очередь удивляться. А в качестве бонуса в конце статьи вас ожидает минутка местного юмора.

К чешским комплиментам надо просто привыкнуть

«Ты ужасна», — сказал мне муж. И он не хотел меня обидеть, это действительно комплимент, только по-чешски. В переводе такая фраза означает «ты божественна». Ну и чтобы вы понимали, каково мне слышать комплименты от своего мужа, приведу вам мои любимые: «баечна» — замечательная;

«сквела» — великолепная;

«надхерна» — восхитительная;

«доконала» или «доконала тварж» — идеальная или с совершенным обличием.

Здесь можно сморкаться, но нельзя шмыгать носом

Меня до сих пор передергивает, когда при мне кто-то громко сморкается. Для тех, кто не в курсе: в Чехии так принято. Смешно было, когда муж сделал мне замечание, что шмыгать носом неприлично. Ага, а пользоваться носовым платком так, чтобы слышно было на всю ивановскую, — это нормально.

Сокращенный вариант имени совсем не похож на то, что записано в паспорте

Если в Чехии вам крикнут вслед «Алко», то вас, скорее всего, зовут Алена, Алла, Алина или Алиса, а не то, что вы могли сейчас подумать. У меня до сих пор здесь не получается запоминать новые имена, потому что они всегда звучат в какой-то сокращенной непонятной форме.

⠀

Жмешь новому знакомому руку, называешь свое имя, а он тебе в ответ: «Енда». Я в панике на ушко мужу шепчу: «Он что, ругается? Как зовут-то его?» Оказывается, Ян. А Енда — это одна из форм имени.

Тещи пользуются особым уважением

Когда мы готовились к свадьбе, я изучала соответствующие чешские обряды. Поразил тот факт, что особое внимание после молодых уделяется теще. Жених обязан подарить ей букет, причем самый дорогой. А согласно старой традиции вместо невесты здесь допустимо украсть тещу. Не знаю, помнят ли об этом сами чехи.

⠀

Меня часто спрашивают, как муж называет мою маму. Скажу честно: здесь она не оставила ему выбора. Либо Ольга Анатольевна, либо мама. Выбор очевиден, потому что для европейца выговорить отчество — это настоящий подвиг.

Тут живут сплошные жаворонки

Я искренне верила, что Прага рано не просыпается. Ровно до тех пор, пока не спустилась в метро в 5:30 утра. Было ощущение, что я попала в час пик.

⠀

Все сходится: мой муж встает в 5:30, его мама, бабушки и дедушка — еще раньше. Эту особенность чехов (а также словаков, австрийцев и венгров) историки объясняют привычкой одного короля. Звали его Франц Иосиф I Габсбург. Уже в 4 часа он был на ногах, облачался в мундир, выпивал чашку кофе и приступал к делам. В общем, король вставал на заре, и вся империя поступала так же. В итоге чехи поколение за поколением перенимали эту привычку.

Чехи верят в удачу и счастливый случай

Практически каждый чех втайне мечтает сорвать джекпот. Мой муж регулярно покупает лотерейные билеты. В Чехии это настолько популярно, что билеты продаются везде: в киосках с сигаретами, газетами, на заправках, на почте. И знаете, люди выигрывают. Недавно одному счастливчику досталось аж 200 млн крон (почти € 8 млн). Есть в Чехии местная лотерея Sportka (типа «Спортлото») — игроки пытаются угадать 6 номеров из 49 и получить денежный приз. А недавно здесь запустили «чековую лотерею». Если зарегистрируешь кассовый чек из любого магазина в их системе, то у тебя появится шанс получить 1 млн, машину и денежные призы.

На праздниках стол не ломится от угощений

Рождественский обед начинается с того, что гости присаживаются и до конца обеда не смеют вставать. Курсирует между столом и кастрюлями одна хозяйка дома. На столе — только картофельный салат. Блюда приносят прямо в тарелку. Отличная система, чтобы не переесть.

⠀

Звонок колокольчика свидетельствует о том, что Ежишек (младенец Иисус) пришел и подарки всем принес. Начинается самая интересная часть вечера: самого младшего посылают к елке, а он читает, кому предназначен тот или иной подарок. Все дары следует немедленно развернуть и громко сказать: «Спасибо, Ежишку».

Домашнее насилие не остается безнаказанным

В Чехии есть закон, позволяющий выселять дебоширов из собственного дома на срок до 10 дней. На практике это выглядит так: полицейские, удостоверившиеся в факте домашнего насилия, забирают у агрессора ключи и ходят контролировать, соблюдает ли он запрет на появление в собственном доме.

⠀

Если это требование нарушается, то пострадавших даже не спрашивают, согласны ли они с возбуждением уголовного дела на обидчика: поднял руку — в суд и в тюрьму. Наказание — от 1 до 4 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

Здесь гордятся сыром с плесенью и огромными десертами

Особый деликатес здесь — сыр с сине-зеленой плесенью Niva (он же чешский рокфор). Из мясных продуктов местные любят пражскую ветчину — шунку и тлаченку, очень напоминающую наш холодец. Отдельный разговор будет про десерт. В Чехии это огромное и сытное блюдо. Кто-то любит палачинки — блинчики, которые подают с вареньем, ягодами, мороженым или сливками. А кто-то не откажется от сладких кнедликов из творожного теста. Их фаршируют сливами, а потом обваливают в сухарях, сахарной пудре, кокосовой стружке, маке или дробленых орехах.

Местным жителям все равно, как звучит ваша фамилия в родной стране

Написание женской фамилии при заключении брака происходит в соответствии с нормами чешской орфографии. Чаще всего к мужской фамилии добавляется окончание «-ова». Вышла замуж за пана Горна — значит, будешь пани Горновой.

⠀

И это чехи делают не только в браке, они на автомате произносят фамилию женщины на свой лад. Рассказывают, что певица Кайли Миноуг отказалась приехать в Чехию, когда узнала, что на афишах ее имя появилось в формате «Кайли Миноугова».

Как говорят чешские животные

Задумывались о том, как говорят животные в других странах? И я нет, пока не услышала от мужа петушиный крик «кикирики» вместо нашего привычного «кукареку». «Не может издавать петух такие звуки», — заявила я мужу, и мы решили пройтись по другим зверушкам. В результате выяснилось, что овца говорит «бээ», кошка — «мняу». А дальше началось что-то несусветное: собака — «гхаф-гхаф», лошадь — «и-и-ха-ха», утка — «кач-кач» (она что, качок и орет в приседе?), курица — «кококодаак», ворона — «краа-краа». В общем, вы понимаете, как весело столкнулись 2 культуры в нашей семье.

В День святого Мартина полагается съесть гуся

Молодое вино, гусь, капуста, кнедлики и рогалики — так Прага чествует святого Мартина. Это один из любимых чешских святых, который считается покровителем лошадей и всадников, гусей, виноделов и защитником воинов.

⠀⠀

К этому празднику на стол подают «мартиновского гуся». По преданию, Мартин не желал быть избранным на должность епископа и хотел спрятаться в стае гусей, но был разоблачен их гоготом. От обиды он приказал уничтожить всех этих птиц в округе — отсюда и обычай. У меня одной возникает вопрос, почему он тогда покровитель гусей?

Чехия тоже приняла участие в съемках «Игры престолов»

После выхода финальной серии «Игры престолов» на официальной странице МИД Чехии в фейсбуке сообщили, что приветствуют окончание долгой войны, а избрание Брандона Старка рассматривают как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве.

⠀

Конечно, Чехия далека от Королевской гавани и не может похвастаться местами съемок. Зато именно в чешской, а точнее в моравской мастерской созданы многие корабли для сериала — на них бьются железнорожденные и плывет в Миэрин Тирион Ланнистер.

Среди мигрантов в Чехии больше всего...

Если вы думаете, что русских, то ошибаетесь. По официальной статистике, 1-е место занимают украинцы. Дальше идут соседи — словаки, 3-е место занимают вьетнамцы. Нет, ну ладно словаки — их государства граничат, а вьетнамцы-то откуда?

⠀

Оказывается, они массово прибывали в Чехословакию в 70–80-е годы в качестве студентов и рабочей силы согласно договорам, подписанным между социалистическими государствами. Есть даже город Хеб в Чехии, который называют вьетнамским.

На улицах встречаются красные олени

В поисках бенгальских огней на ярмарках площади Республики я заглянула на небольшую улочку и обнаружила летающих красных коров. Самой большой неожиданностью стало то, что это оказались олени. Да-да, это летающие красные олени.

⠀

Вообще с оленями в Праге связано очень много историй. Раньше изображениями этих животных украшали фасады домов. В Средние века олень был олицетворением проворности. Он считался благородным животным, которое при виде змеи (символа зла) трижды протрубит и затопчет ее, тем самым защитив мир.

Когда лучше ехать в Чехию

Если ваш комфорт зависит от небольшого количества туристов, то период с мая по сентябрь точно не для вас. В декабре и январе здесь тоже довольно многолюдно. Тем, кто не любит жару или холод, лучше приезжать в апреле-мае или сентябре-октябре, когда в Чехии самые комфортные погодные условия.

⠀⠀

Если вы хотите застать праздничную атмосферу в Праге, приезжайте на Рождество или за пару недель до католической Пасхи. С последней недели ноября до 1-й недели января вас ждут рождественские ярмарки и нарядные елки. А весной можно будет погрузиться в пасхальную праздничную обстановку.

Что общего у Чехии и Турции

Эти страны — мировые лидеры по выращиванию мака. Чехия — на 1-м месте, а Турция — на 2-м. Именно им должны говорить спасибо все любители хрустящих маковых булочек.

⠀

На фото вы видите маки во всей красе. В Чехии они на каждом шагу растут, но в полях их, конечно, больше, и выглядит это необыкновенно красиво. ⠀

При обмене валюты следует быть осторожным

В Чехии полно туристов из остальных стран Европы. Даже из соседних Германии и Австрии приезжают на выходные в Прагу поесть-попить. Рубли, евро, доллары — все можно обменять здесь. Евро в магазинах и кафе принимают, но сдачу вам дадут в кронах, причем по своему космическому курсу.

⠀⠀⠀⠀

Не торопитесь, включите калькулятор на телефоне, посчитайте, сколько вам должны дать. И обязательно берите чек. Дело в том, что наконец-то вступил в силу закон, по которому теперь можно в течение 3 часов вернуть обратно свои деньги, если вы вдруг найдете еще более выгодный курс обмена. Если же не хотите париться с обменом валюты, расплачивайтесь картой, многие туристы так и делают.

В полях можно сделать фото в стиле прованс

Лавандовое море можно найти не только в Провансе, но и в Чехии. Здесь тоже есть все условия для выращивания этих растений. Одна из крупнейших ферм находится в 3 часах езды от Праги в Южной Моравии в деревне Старовички.

⠀

Здесь даже в разгар сезона сбора лаванды можно сделать романтические фотографии. Люди, следящие за фермой, внимательно смотрят за тем, чтобы гости собирали цветы только по краям рядов.

Пара фактов о главной достопримечательности Праги — Карловом мосте

Для заложения первого камня в основание моста с помощью астрологов выбрали не только конкретную дату и месяц, но даже время до минуты — 1357 год, 9-е число, 7-й месяц, 5 часов 31 минута — 135797531. Настоящая магия чисел. Я вот удивляюсь, как они это сделали в XIV веке.

⠀

Чтобы мост был крепкий, в строительный раствор добавляли молоко и вино. И это еще не все — исследователи предполагают, что туда могли подмешивать пиво, творог, сахар, бычью кровь, мочу и желчь. Как вам такой средневековый рецепт?

Здесь есть горы и маленький вулкан

Горнолыжные курорты Чехии считаются одними из самых дешевых в Европе. К тому же здесь есть маленький вулкан высотой около 500 метров. Называется он Коморни Гурка и внешне больше похож на холм, поросший лесом. А самая высокая горная вершина — это Снежки (на фото).

⠀

Чехия стала единственной в мире страной, которую можно увидеть из иллюминатора космического корабля с высоты 900 км. Все это благодаря горам, которые очерчивают существующие границы с Польшей, Австрией, Германией и Словакией.

Зимой многие замки закрыты для посещения

Есть ли замки в Чехии? А какой из 2 000 вам интересен? К сожалению, зимой не все работают — чехи экономят на отоплении. Поэтому держите список замков, в которых можно побывать в холодное время года: Карлштейн (XIV век), где можно посмотреть личные покои Карла IV, исторические интерьеры замка и башни;

Глубока-над-Влтавой (XII век) — за схожесть с резиденцией британских монархов этот замок называют «чешским Виндзором»;

Леднице (XVI век) — неоготический замок, где вы увидите охотничьи трофеи, китайские обои ручной работы и старинную лестницу в библиотеку;

Кршивоклат (XIII век) — королевский замок с 42-метровой башней, «коллекцией» орудий пыток и залом с оружием;

Локет (XIII век) — крепость, которая до XIV века охраняла границу между Чехией и Германией. Внутри есть пыточные камеры, остатки старинной ротонды и маркграфский дом.

Бонус: минутка чешского юмора

В Чехии есть свой Вовочка. Главного героя таких анекдотов зовут Пепичек, Пепик или Пепо (производное от имени Йозеф). Это мальчик, который постоянно попадает в неловкие ситуации и с блеском из них выкручивается. А этот анекдот откроет вам чехов совсем с другой стороны.

⠀

Гном пришел в Польшу:

— Я маленький гном, у меня есть ведро, буду красть у вас.

— Нет, ты нам не нужен, иди в Словакию.

Пришел в Словакию:

— Я маленький гном, у меня есть ведро, буду красть у вас.

— У нас тут не воруют, иди в Чехию.

Пришел в Чехию:

— Я маленький гном... Эй, а где мое ведро?

Возьмете на заметку наблюдения Светланы, когда поедете в Прагу? Или вы уже опытный турист и вам тоже есть что рассказать о Чехии?