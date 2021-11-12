Я переехала в 17 лет из глухой деревни в миллионник и расскажу, почему сельским детям труднее пробиться в жизни

Вета Жданова — автор, фотограф, свободный художник и косплей-модель. Несколько лет назад она решила поступить в университет в городе-миллионнике и уехать из маленькой деревни, в которой прожила 17 лет. Теперь регулярно туда приезжает погостить к родителям и просто отдохнуть летом. И хотя о жизни на природе девушка сохранила приятные воспоминания, для воспитания детей, да и вообще жизни, среду большого города Вета считает более благоприятной.

В последние годы многие задумываются о переезде подальше от мегаполисов в поисках тишины и чистого воздуха. Но то, какие трудности подстерегают таких новоселов, мало кто представляет. Вот почему в своем блоге Вета подробно рассказала о ключевых минусах жизни вдали от города, и с ее разрешения AdMe.ru публикует этот текст. А в бонусе вы найдете основные плюсы детства, проведенного в деревне.

Низкий уровень образования

Многие школьные учителя в маленьких селах действительно педагоги от бога. Мне хочется верить, что только мне так не повезло. Некоторым деспотичным особам закалки прошлого века в деревнях многое прощается, даже крики, унижения и рукоприкладство в отношении учеников. Ну кто будет работать, если уволить учителя по жалобе родителя? Все друг друга знают и пытаются сгладить острые углы, конфликты. Меня, например, один учитель называл слепой за наличие очков и плохой почерк. Другой отдал мои стихи ради награды для школы на чтение более артистичной ученице, а обман вскрылся случайно. Я по деревенским меркам была отличницей, но, оказавшись на 1-м курсе, поняла, что у меня уровень образования ниже среднего. Городским ребятам часто приходилось помогать нам, деревенским, с некоторыми предметами, особенно с математикой, экономикой и английским. Ведь у них была возможность посещать секции, брать уроки репетиторов, к тому же уровень оценивания знаний в городе отличался. Да и к жизни в городе они были лучше приспособлены. Мне 25 лет, а я до сих пор не научилась вставать на эскалатор не спотыкаясь.

Нет профессиональных секций или кружков

В местном доме культуры я провела большую часть своего детства. Не потому, что мне очень нравилось пребывать в обществе других детей, а потому что мама там работала, даже в выходные. Кружки вели люди с педагогическим образованием, но они не были профессионалами. У меня были задатки художника, вокальные данные, чувство ритма и гибкость, но все эти таланты я так и не развила, потому что у меня буквально не было учителя или наставника, кто бы смог разглядеть во мне это. Далеко на детском энтузиазме без поддержки взрослых не уедешь, и постепенно я забыла и о вокале, и о рисовании, и о восточных танцах.

Стереотипное воспитание

Моими любимыми предметами в университете стали психология, философия и биологическая этика (в особенности). Мы делились на группы, и каждая представляла свою точку зрения на один этический вопрос: «за» и «против». В аудитории всегда были яркие выступления и оживленные споры, и я в них мысленно оказывалась на стороне непрогрессивного меньшинства из-за своего «традиционного» воспитания. Многие вещи я просто не понимала или не принимала из-за того, что было заложено в юности ТВ-передачами, деревенскими сверстниками или родителями. В рамках города это всегда выглядело комично и так «по-деревенски», ведь я часто смеялась над тем, над чем в цивилизованном обществе смеяться не принято. Кроме того, стереотипное воспитание повело меня по дорожке «будь нужным и полезным»: я не слушала себя и свое сердце, не думала, чем хотела бы заниматься в жизни, а поэтому потратила бесценные годы юности еще и на бесполезный для себя вуз.

Высмеивание и травля

Мне повезло, что я не родилась с гетерохромией, алопецией или разной длиной ног, у меня всего лишь немного кривые зубы, но этого маленького внешнего недостатка хватило для того, чтобы стать объектом для насмешек. И если до средней школы я имела все задатки лидера, выступала на сцене, писала стихи, то старшая школа и навалившиеся на меня привитые обществом комплексы сделали меня белой вороной. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ничем не выделялся, выглядел как все и имел мало интересов, то однозначно маленький поселок будет отличным местом для жизни. Но надо иметь в виду, что за поздние прогулки с легким макияжем в деревне уже смотрят с осуждением. В моем детстве многих бабушек называли ведьмами из-за суеверий только потому, что они вели отшельнический образ жизни из-за своих личных трагедий в жизни. Они больше всех нуждались в моральной поддержке, но так и не получили ее.

Испорченное физическое здоровье

Жизнь в деревне не курорт. Даже с полной оптимизацией жилья это все равно ежедневный труд, и не у каждого хватает на это здоровья. Да и все удобства — на улице. С ранних лет я работала в саду и огороде, помогала маме. Летом это прополка грядок и полив саженцев, осенью — сбор урожая и тяжелые ведра с картофелем в каждой руке после школьных занятий, зимой — уборка снега и дров. Весной все начиналось снова. Воду — таскать из колодца через дорогу. Долгий сон считался признаком слабости и лени, но точно не болезни. В деревнях и маленьких сельских районах нет возможности пройти качественное обследование, а многие болезни мне приписывали из-за маленького веса или сильного стресса. И я молчу про отсутствие врачебной тайны: если у кого-то находили «неудобную» болезнь, это тут же становилось достоянием общественности, а потом и травли.

Ментальное благополучие тоже под угрозой

За мое детство у меня было более 20 кошек и котов и около десятка собак. Каждый не жил более 5 лет в среднем, потому что в деревнях относятся к домашним животным чаще всего как к домашнему «украшению» или полезной зверушке. Ни одно животное не стерилизовалось, потому что не принято «лишать животное инстинктов». Сами понимаете, к чему это приводило. Многие животные не возвращались домой после прогулки, потому что попадали под колеса или в соседские капканы.

Плохое качество воды

Многие деревенские жители сейчас делают скважины для домашнего водопровода. Тут же септик неподалеку, нередко с нарушениями, и он буквально отравляет грунтовые воды вокруг. Все это чревато как минимум проблемами с кожей, волосами, пищеварением. Во многом качество воды зависит от участка, где построен дом. В нашем колодце почти никогда не бывает много воды, а что есть — с обилием железа, с которым не справляются фильтры. Этой водой можно пользоваться только для технических нужд. Воду часто пьют из тех колодцев, что были выкопаны десятилетия назад, без какой-либо проверки на допустимое содержание солей и микроэлементов. Многие люди ездят с канистрами за десятки километров за питьевой водой на родники или артезианские скважины.

Нет никаких развлечений

Если летом можно прогуляться по лесу, сходить на рыбалку, на пляж, то зимой даже вместо огорода — сугроб. Пока тебе 5 лет, ты катаешься с горки или представляешь, что огромный сугроб — твоя крепость. Когда тебе 10 — можно рисовать или плести фенечки из бисера. Когда тебе 15, а за окном минус 30, ты вынуждена сидеть перед телевизором и смотреть очередную программу или читать что-то из классики. Напоминаю, хороший интернет есть только у богатых семей или в деревнях, которые находятся недалеко от большого города.

Низкий уровень социализации и культуры

Когда ты имеешь коллектив из 9–10 человек, ты быстро находишь общий язык с каждым за год. Именно столько человек в среднем было в моем классе. А потом на 1-м курсе мой коллектив резко превратился в поток из 120 человек, и я чувствовала себя неуютно в здании, где количество учащихся стремится к тысяче. Я ни разу не была в аквапарке, цирке, музее, на концерте. И в кино впервые пошла только в 18 лет, представляете? Я до сих пор борюсь со своими психологическими зажимами, учусь активно жить в обществе и взаимодействовать с незнакомыми людьми. Даже если вы всесторонне развиваете своего ребенка, возите на личном автомобиле в город ради кружков и секций, он все равно впитывает атмосферу деревни, которая его окружает.

Маленькие шансы для карьерного роста

Если ты учился плохо в школе, то твой «счастливый» билет — местный техникум, а потом колхоз или ферма. Многие дети «в люди» просто не выбираются только потому, что не успевают хорошо учиться из-за многодетности или тяжелой обстановки в семье.

Бонус: плюсы воспитания в деревне

Деревенские дети всегда более чуткие, эмпатичные и сострадательные ко всему живому. Мы знаем ценность денег, сложность их зарабатывания, цену продуктам питания. Я действительно получила ни с чем не сравнимый духовный опыт и по-прежнему смотрю на мир другими глазами: радуюсь яркой радуге, ежедневно с трепетом любуюсь закатами и смене времен года так же, как и в детстве.

Я научилась готовить в раннем возрасте.

Знаю народную медицину и понимаю природу, отлично ориентируюсь в лесу.

Не была заперта в четырех стенах, в любой момент можно выйти на свежий воздух. И всегда в доступе свежие овощи и фрукты.

Тишина и спокойствие: здесь нет шумных соседей, звуков города, фонарей мало. В итоге тебе обеспечен крепкий сон. Но, знаете, это не те навыки, которые нужны для выживания в городе и тем более для построения успешной карьеры в будущем. Да, многим кажется, что вдали от шумного города ваши дети станут счастливее. Но будьте готовы и к тому, что в будущем они столкнутся с трудностями, если захотят иной, городской жизни. Например, если у вас дочь, то ей всю жизнь придется слышать фразу: «Можно вывезти девушку из деревни, но вывезти деревню из девушки...» К сожалению, многое нельзя получить дистанционно или посмотрев несколько видео в интернете.