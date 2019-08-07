Я несколько лет худела и лечила биполярное расстройство. А достаточно было уйти от родителей

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Привет, меня зовут Ника, мне 21 год. 3 года назад у меня состоялся следующий диалог с психотерапевтом: — Я не знаю, как остановить эти переедания! И похудеть не могу. По утрам бегаю как марафонец, а вечером иду к холодильнику, и все старания впустую. — Никакой марафон тебе не поможет, пока ты не убежишь от первопричины — от своих родителей.

Специально для AdMe.ru я написала историю своих взаимоотношений с токсичной семьей. Хочется верить, что она поможет родителям иначе взглянуть на происходящее дома, а детей убережет от тех проблем и болезней, которые появились у меня. Ну или подскажет, как убежать, если исправить ситуацию уже невозможно.

Развод и девичья фамилия

Все началось до банального просто: 5 неудачных лет маминого брака, ее крики и слезы в подушку. Ну, по крайней мере, так рассказывала бабушка. 3-летний ребенок вряд ли способен оценить масштаб произошедшей личной драмы. Развод родителей, пара лет маминых поисков, и вот уже 5-летняя я готовлюсь называть папой чужого дядю. Это было нетрудно, если учесть, что отца я совсем не помню. Знаете, как протекает конфетно-букетный период в отношениях? Возлюбленные наслаждаются обществом друг друга, мужчина пытается всячески побаловать любимую, а всем заправляет любовь и гармония. А потом неожиданно наваливается быт — то, что когда-то умиляло в человеке, вдруг начинает дико раздражать. Вот как-то так и развивались наши отношения с отчимом. Разве что период тепла и ласки растянулся на целых 6 лет.

Идеальная картинка

Токсичность родителей бывает разного рода. Кто-то жалуется детям на свои проблемы, некоторые предпочитают прилюдно их унижать. Мне "повезло": мой отчим был человеком непростым. Он умудрялся совмещать в себе массу разных причуд. Жить было бы спокойнее, если бы дело ограничилось лекциями насчет невымытой посуды. Я даже готова была постоять в углу за полученную двойку. Да как-то не сложилось. Я была ходячим трофеем вне дома. "Золотым ребенком", которого можно показать знакомым. "Наша Никуля взяла диплом на олимпиаде" или же "Моя девочка выиграла очередной вокальный конкурс". Мое любимое: "У нас в дневнике нет ни одной оценки ниже 9" (в моей школе была принята 10-балльная система). "Золотой ребенок" обласкан всеми папиными знакомыми, поймал все восхищенные взгляды маминых коллег и возвращается в свою комнату. Может показаться, что я просто преувеличиваю свои проблемы. Подумаешь, заставляют учиться - ведь многих детей принуждают к учебе. Как говорится, все ради ребенка и его будущего. В моей ситуации все было немного сложнее: отчим любил кулаками наставлять на путь истинный. Я помню, как делала уроки с вывихнутой рукой. Все потому, что парой дней ранее этой рукой написала контрольную на 7. А что же мама? Ну ей было все равно... Кстати говоря, ссор на публике никогда не было. Мы жили как на красивой картинке: этакая идеальная семья, словно сошедшая с обложки мебельного каталога или пачки американских хлопьев. Те самые неестественно улыбающиеся лица, призванные выражать гармонию и благополучие.

«Ты жирная, похудей!»

Помимо оценок и того, о чем пойдет речь сейчас, было еще множество нюансов. Например, тотальный контроль, манипуляции и бесконечные крики. Постоянные сравнения с младшей родной дочерью. Но самым тяжелым стали унижения. Я никогда не была толстым ребенком. Более того, я и легкой пухлостью никогда не отличалась. Все изменилось в 15 лет, когда гормоны в моем организме решили жить своей жизнью. Цифра на весах медленно поползла вверх, и - оп! - я уже 61 кг. Казалось бы, при росте 172 см все некритично. Но только не тогда, когда начинаешь слышать в свой адрес: "Господи, а разнесло-то тебя как! Халат другой надень, поуже, этот для тебя слишком "пушистый"". Мне день за днем говорили, что я никогда не выйду замуж, потому что "свиноматки никому не нужны, пойми уже" (цитата отчима, любимая). Раз за разом слыша такие вещи, я перестала любить себя и свое тело. Будучи и так не самым уверенным в себе ребенком, я отважно шагнула в мир диет и РПП (расстройство пищевого поведения - прим. AdMe.ru). Вряд ли стоит говорить, чем чревата булимия для неустойчивой детской психики. Я "чистилась", ела, снова "чистилась". И не понимала, что так нельзя. Похудеть не удалось. А скандалы, ссоры, вереница диет и "очищений" превратились в бомбу замедленного действия. И однажды та взорвалась.

Двугранное восприятие

Под взорвавшейся бомбой я имею в виду биполярное аффективное расстройство. Ничего необычного - всего лишь психическое заболевание в 18 лет. Когда ты вынуждена бежать за помощью к психотерапевту и принимать нейролептики, чтобы хоть как-то контролировать свои эмоции. Мама искренне думала, что я принимаю наркотики. А как иначе объяснить беспричинную эйфорию, которой меня накрывало, и такие же беспричинные слезы в подушку, когда все, казалось бы, хорошо? Я ссорилась с семьей, будучи не в силах сдерживать свои эмоции. Ссоры приводили к еще большему непониманию. Непонимание влекло за собой эмоции в несколько раз сильнее - такой вот замкнутый круг. Страшно вспоминать, что я вытворяла, будучи в маниакальном состоянии. И не менее страшно осознавать, что в мире есть дети, у которых тоже развились психические отклонения из-за жизни с токсичными родителями.

Через кулаки в светлое будущее

Многие проблемы с родителями действительно решаемы. Можно ходить вместе к психотерапевту, пытаться разговаривать дома. Но не тогда, когда тебя пытаются сделать «умнее» и «успешнее» в будущем, воспитывая кулаками. Этот случай я запомню надолго. Как-то отчим приехал в школу, чтобы забрать меня после уроков. Мой родитель не учел, что в школу ежедневно ходят десятки детей и, чтобы найтись, недостаточно просто зайти в класс — нужно хотя бы созвониться. Вердикт был вынесен быстро: прогуливает. Дома после 15 минут разговора и попытки заставить меня сознаться отчим подлетел и схватил меня за горло. С того момента решение было принято окончательно. Когда жены уходят от мужей-тиранов, их поступок считается абсолютно правильным — по крайней мере, у адекватных людей. Но с детьми ситуация иная: родителей ведь не выбирают. Что имеешь — с тем и живи. Более того, некоторые считают, что мама и папа, какими бы они ни были, — это святое и они не подлежат осуждению. Но нужно понимать, что жить в семье, где над тобой издеваются, — это не норма.

Побег и новая жизнь

Диалог с психотерапевтом о переедании (выше) стал отправной точкой. Той самой, что привела к простой мысли: невозможно избавиться от лишнего веса, булимии, всю жизнь гасить эмоции таблетками, если рядом причина твоих страданий. Было тяжело. Это и неудивительно, если тебе 18, а идти толком некуда. Мне повезло иметь друзей в другом городе. Собрав чемоданы во время отсутствия родителей, я ушла, чтобы больше никогда не возвращаться в старый дом. Приходилось подрабатывать официанткой и вожатой в лагере выходного дня. А поступить в вуз я не могла вплоть до 20: денег банально не хватало. Был вариант пойти на дневное, но боялась не потянуть морально. Да и время уходило на работу. Сколько вариантов ни взвешивала, уход от родителей был действительно самым верным решением, которое я когда-либо принимала. Вкупе с сеансами психотерапии глоток свежего воздуха дал правильный эффект: я научилась принимать и любить себя. Лишний вес ушел, а таблетки приходится пить уже не так часто. А самое главное – я свободна!

Наши дни

Я прожила 3 тяжелых, но счастливых года в Москве, прошла через огонь и воду, сменила 3 работы - официантки, копирайтера и ивент-менеджера. Все это время я откладывала деньги, чтобы в будущем переехать в другую страну и забыть свое прошлое как страшный сон. И вот спустя 3 года я приехала в родной город. Не для того, чтобы мириться с семьей, нет. С ними мне не хватает сил и смелости заговорить по сей день. Я вернулась лишь для того, чтобы собрать документы перед отъездом в страну своей мечты.

В качестве эпилога совет каждому, кто страдает от токсичных родителей