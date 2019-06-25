«Здесь нет ничего, на что можно обменять любовь». Честное письмо мужчины об эпидемии одиночества, которая захватила поколение Z

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Мужчины почти никогда не говорят о любви в компании, тем более не изливают свою душу перед тысячами читателей. Но бывают исключения. В интернет попало письмо молодого парня, который решился рассказать о том, как он любил и что не нашел ничего, на что можно было бы обменять любовь.

AdMe.ru публикует текст Ильи Пискулина о девушке, которую он любил много лет, и о том, что будет с миром без любви.

Сегодня за завтраком я встретил девушку, которую любил много лет. У нее уже есть муж, и она беременна. Когда она уходила, мы поздоровались, а потом созвонились. И, если честно, когда мы разговаривали, меня «полоскало» так, как не «полоскало» последние лет 15. Слезы градом катились, и остановить их я не мог.

5 лет назад мы приняли решение о том, что расстаемся. На тот момент мы встречались уже 4 с половиной года и все это время были полностью посвящены друг другу. Мы могли проводить вместе по 8, 12 и даже по 24 часа на протяжении десятков дней без перерывов и совершенно не уставали. Мы ели, спали, гуляли, занимались спортом, мечтали, смотрели кино и телевизор, ходили в гости, разговаривали, играли в Sony PlayStation, дрались и везде ощущали полное созвучие и взаимопонимание. Мы были отражением друг друга. Конечно, за 5 лет были и сложные периоды, когда я на руках нес ее в больницу, а она поддерживала меня в моих стабильно неудачных проектах, когда приходилось прощать и плакать, когда сомневались друг в друге и в себе, но, что бы ни происходило, мы всегда не могли быть друг без друга больше дня. Мы были абсолютно абстрагированы от мира и разве что наблюдали за всем происходящим со стороны, имея лишь смутное представление о том, как живут остальные.

И каждый раз, когда мы выходили на люди, то с удивлением для себя обнаруживали, что есть, оказывается, в мире явление, когда кто-то любит, а другой позволяет любить, когда кто-то в отношениях может вовсе не любить, а лишь решает быть вместе. Мы не наблюдали этого. Нам об этом просто рассказывали, а мы лишь пожимали плечами. И каждый раз, когда мы возвращались из большого мира в свой мирок, мы абсолютно искренне говорили, что мы любим друг друга одинаково сильно и так, как никто другой. Мы верили в это и знали, что это так. Как и знали, что нельзя принять решение быть вместе, если быть по отдельности — это все равно что не быть вообще. Не буду скрывать, что мы не были идеальны и наши отношения прошли много самых разных человеческих испытаний, но это неважно.

И вот после 4 с половиной лет отношений нам показалось, что наши чувства мертвы, что мы немного не такие, какие должны в идеале быть, что страсти нет и что, возможно, нам лучше расстаться. Я никогда не забуду с какими ожиданиями мы расходились. Нам казалось, что мы, как парусники, выходим в открытое плавание, и мы думали, что этот мир полон стоящих и значимых людей. Людей, которые как минимум не хуже, чем мы друг для друга. Мы считали себя молодыми, красивыми, перспективными и что найти вторую половинку будет совсем несложно, потому что выбирать есть из кого.

С тех пор прошло 5 лет, и если бы мне когда-то, лет 10 или 15 назад, сказали, что я буду наблюдать ту жизнь, которую вижу сейчас, то я бы в это ни за что не поверил. Сейчас я вижу, как самые красивые и интересные девушки, самые успешные и обаятельные парни остаются массово одни. Я помню, как мы пришли в 1-й класс, и у нас была девочка, которую любили безоговорочно все мальчики и ненавидели все девочки. Если бы мне тогда сказали, что в 25 лет она будет все такой же красивой, но одинокой и разведенной, то я бы подумал, что это шутка. Как не поверил бы я и в то, что девочка, которую я любил вместе с доброй дюжиной парней из 8-х и 9-х классов, в 25 лет будет одинокой и очень красивой мамой — как и другая очень красивая и невероятно добрая моя близкая подруга, при встрече с которой у меня от восторга дыхание внутри сбивается (как и у всех, кто ее видит). Я помню, как когда-то в личной беседе она мне рассказала, что в 17–18 лет она воспринимала мир и свое будущее совсем иначе. Она говорила, что ей всегда казалось, что уж у нее-то все будет: будет большая и хорошая семья, успешный муж и не менее успешные дети, что будет дом и все то, о чем мечтает каждая. А оказалось все как-то совсем по-другому: с мужем, который бил, с разводом, с нечестными мужчинами и всеми вытекающими...

Ни для кого не секрет, что когда-то я много ходил на конкурсы красоты и знаю судьбу многих самых красивых девушек нашего города. И в большинстве своем мне их невероятно жалко. Если бы мне когда-то давно сказали, что эти девушки будут одиноки, несчастны и никому не нужны, то я бы просто рассмеялся в ответ. А у них именно так! И не спорьте, а просто поверьте мне. И если у них так, то как же у всех остальных?..

В моей мужской компании нет особо неуспешных людей. Все занимаются спортом, работают, активны, приятны в общении, и всем от 22 до 35 лет. Собственно говоря, стиль жизни и отношение ко многим ценностям нас и делает одной компанией. И, что интересно, половина из них неженаты. Самое ужасное, я знаю, что они абсолютно реалистично рассматривают для себя перспективу оставаться таковыми до конца жизни. Мы как-то встретились с одним моим близким другом, который когда-то так же, как я, расстался со своей девушкой, думая, что этот мир полон лучших партий. Я бы назвал этого парня одним из самых клевых в моем окружении (его легко полюбить). И он мне сказал, что раньше он даже как-то не рассматривал сценарий, что можно остаться одному. Казалось, что все равно кто-то встретится, а сейчас все иначе. Сейчас он с абсолютно холодным расчетом рассматривает вариант быть одному. И я даже не знаю, что в мире произошло, где произошел этот надлом, что с каждым днем становится все больше и больше одиноких людей.

Сейчас мне 26 лет. Я знаю и умею многое. Знаю, как сделать так, чтобы у меня появились деньги, как заслужить уважение и признание, вызвать смех или заставить себя ненавидеть. Я научился получать практически все. Но я не знаю, что нужно сделать, чтобы полюбить. Это единственное чувство, вещь, эмоция, которую нельзя призвать, создать, сымитировать. Она не принадлежит нам, и я убежден, что это дар божий. И если и есть бог, то это любовь. И горе тому человеку, который когда-то ее испытал, потому что мы мыслим относительно, и, испытав любовь однажды, в последующем все будет казаться меньше ее, потому что превзойти любовь практически невозможно. И если вы сейчас кого-то любите, а «снаружи», в нашем мире, есть кто-то, кто вам кажется ярче, моложе, интереснее, умнее, нежнее, то знайте, что это все временно, а любовь вечна. Огни померкнут, молодое состарится, то, что было нежно, погрубеет, интересное станет обычным, острота ума притупится, и только она не имеет прошедшего времени.

Если у вас сейчас есть рядом любимый человек, то не смейте его бросать. Ни за что! Вся ваша жизнь состоит из 5–6 стоящих людей, одного из которых вы, если звезды сойдутся, полюбите, потому что если не сойдутся, то, возможно, не получится уже никогда. Не разбрасывайтесь своим счастьем и возможностями его построить. Потом вы будете жалеть о них.

Хотите знать, как выглядит этот мир? Тогда послушайте и не смейте сюда приходить. Здесь нет ничего, на что можно обменять любовь. За 5 лет я начал ценить, когда встречаю девушку, которая может просто нормально разговаривать и общаться, смеяться и радоваться жизни. Я стал ценить людей, которые могут хотя бы просто что-то сказать, могут подумать, иметь свое мнение или чего-то хотеть. Интересно, что такое «качество», как просто быть нормальным человеком, стало редкостью, за которую можно многое отдать. А такие качества (которые вам в любви кажутся само собой разумеющимися), как уважение, доброта, искренность, честность, — здесь это редкость. В любви нельзя быть иным, а здесь иное для многих — это способ выживания. Здесь все красивые, все яркие, но почти все то, что меня 5 лет назад так манило, оказалось ложным, вредным и ядовитым, как грибы-поганки в лесу, которые всегда почему-то ярче белых.



А вообще я очень счастливый человек, потому что в моей жизни было счастье. Хотя... почему было?.. Есть. И вам желаю того же. Не упустите его.