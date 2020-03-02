Я не послушала родителей и бросила 3 университета. Зато сейчас живу и работаю в Европе

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Наши родители и учителя убеждали нас, что без высшего образования в современном мире никуда. Но так ли это на самом деле? Девушка под псевдонимом Барбара Морриган поделилась своим опытом того, как ей удалось сломать систему и стать крутым иностранным специалистом, имея лишь один документ об образовании — школьный аттестат.

AdMe.ru с разрешения автора публикует ее рассказ о том, как побороть стереотипы и бросить университет, ничего не потеряв, а только выиграв.

Я была очень разносторонним ребенком: хотела быть и автомехаником, и сисадмином, и режиссером, а еще очень любила рисовать, писать, играть в театре и на музыкальных инструментах. Но однажды пришлось выбирать. Причем даже не в 16 лет, а в 14, когда ты в 9-м классе и твои мысли заняты в основном компьютерными играми, аниме, высокими кедами, песнями «КиШ» и экзистенциальным страданием на тему «Почему мальчик Жора меня не любит?». Но нет, переходи в спецкласс, готовься к ЕГЭ! Помимо того, что ты сам еще толком не знаешь, чего хочешь от жизни, у тебя отбирают возможность выбирать по-настоящему. Актер? Ха-ха, хочешь голодать и бухать всю жизнь? Выбери настоящую профессию. Художник? Ты что, пойдешь в училище, как быдло? Моя семья была просто помешана на престижном образовании в университете. Быть пэтэушницей означало бы стать позором семьи на ближайшую тысячу лет. Ведь в ссузах учатся только отбросы (нет).

Когда пришло время выбирать, мама приняла решение, что я поступаю на филфак. А потом в это решение заставили поверить меня. Нет, это не было открытым давлением, просто меня убеждали, что с классическим образованием все двери будут для меня открыты. Поскольку я была молода и внушаема, мне нечего было противопоставить. Ну не буду же я рассматривать свои увлечения в качестве будущей профессии. Это же так глупо! А на филфаке работает моя тетя, я ее уважаю. Выучусь и потом уже разберусь. А еще я стихи пишу. На 2-м курсе русской филологии до меня начал доходить ужас происходящего. Только небольшой процент из нас станет учеными-лингвистами или учителями. Но под ногами остальных будто рассыпалась земля. Куда нам потом идти? Огромная часть выпускников пошла тратить столько же времени и денег на курсы, чтобы освоить хоть какую-то профессию. Я хотела держать руку на пульсе современной жизни, жить в красивой квартире, переехать в Америку. А на деле плакала в туалете после пары старославянского и перебирала пыльные музейные архивы. Я еле-еле сдала сессию, списывая и переслушав за неделю все аудиокниги по программе, параллельно играя в Sims, чтобы не сойти с ума, превращаясь в зомби от усталости и бессмысленности происходящего. И наконец призналась себе: это не мое. Это стало началом ада.

Я пришла в пустую квартиру, легла на диван и час смотрела в потолок в полной темноте. Перестать плакать не получалось — я просто не понимала, что мне делать со своей жизнью. Я честно пыталась себя убедить: все могут, а ты не можешь? столько времени уже потрачено, не жаль было бы его терять? Но я понимала, что то время, которое я могу потерять, если не уйду, гораздо ценнее того, что уже потрачено. Через пот, кровь, слезы и убитые нервы я все-таки смогла отчислиться. И, конечно, сразу побежала поступать в другое место. Подумать над своей жизнью? Дать себе перерыв? Поработать? Да нет, бред какой-то. А поступать я побежала в Самарскую академию культуры на режиссера. Поступать было очень захватывающе, и на какое-то время я даже почувствовала себя на своем месте. Я пела «Пятницу» под гитару, читала Вознесенского и не верила своему счастью: я что, правда смогу заниматься всем этим и меня не будут осуждать? Но с театральным моя история любви закончилась еще быстрее: хватило и пары месяцев. Самая важная причина, по которой я не стала режиссером, заключалась в том, что театром надо жить. Мои одногруппники оставались в академии до вечера, репетировали, придумывали что-то. А мне хотелось иметь профессию, но еще и успевать играть, проводить время с семьей, чем-то увлекаться. В академии на меня не стали давить и уговаривать остаться. Они придумали вариант получше: унижать. Я же посмела отобрать бюджетное место у кого-то, кому оно было нужнее.

Отчислившись с режиссерского, я начала искать работу. Я проходила собеседование в «МегаФон», в баскетбольный магазин, в печатный салон. Мне стало понятно, что с учебой не складывается и я не могу найти себя. В качестве хобби я много рисовала и фотографировала, и мне повезло попасть ретушером в фотостудию. Меня там кинули на деньги, но история не об этом. Мама не прекращала попытки уговорить меня получить образование. И вы не поверите, к какому компромиссу мы пришли. Я выбрала заочку... филфака! Правда, уже на платной основе — в третий раз на бюджет меня не взяли. Почему я на это пошла? Мне было страшно. Я не могла смириться с тем, что мне придется выживать без «корочки». К тому же специальность называлась «прикладная филология», и нас хотя бы начали учить более полезным вещам, связанным с издательством и немного рекламой. К тому моменту я уже загорелась дизайном и пыталась найти что-то, что хоть немного поможет продвинуться в этом направлении. В итоге я устроилась печатать дипломы. Хотелось верить, что хоть раз в месяц меня будут просить сделать открыточку или флаер. Шла домой с собеседования и не понимала, почему у меня на глаза опять наворачиваются слезы. Я ведь нашла работу, теперь смогу снимать свою квартиру, совмещать все это с учебой и вроде даже не совсем переступать через себя... И тогда у меня в голове впервые что-то щелкнуло.

И я сделала ход конем: открыла список всех дизайн-студий своего города и принялась рассылать письма с идеей: «Так горю, что готова работать за гроши, только научите». И знаете что? Мне ответили. Нашлась компания, которая искала эти горящие глаза. Так начался мой первый год в роли веб-дизайнера. Я продолжала учиться заочно на филфаке, пока в голове не щелкнуло второй раз. В наш город приехал один человек. Мы с менеджером из нашей студии собрали последние гроши и ломанулись на его курс «Типографика и верстка». И это был один из самых важных моментов на моем творческом пути. 2 дня подряд я по 8 часов сидела и слушала с открытым ртом. У меня всегда плохо получалось учиться, но там я вдруг поняла, что просто никогда по-настоящему не любила то, чему училась. А тут я ловила каждую секунду, рассматривала каждую засечку на шрифте. До ночи делала домашку, возвращаясь с лекции смертельно уставшей. И я была счастлива И вот тогда я подумала: почему я трачу свою жизнь не на то, что по-настоящему важно? Зачем мое время и мамины деньги уходят непонятно на что, если в мире есть вещи, которые действительно вызывают во мне столько отклика? И вот тогда я бросила свой третий университет.