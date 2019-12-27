Я не ходила в детский сад и точно знаю, что ни за что не повторю этот опыт со своим ребенком

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Современные мамы бьют все рекорды по заботе о своем ребенке: приучают малышей к правильному питанию, водят к психологу, отказываются от детского сада и переводят на дистанционное обучение в школе. Родители стремятся включить любовь и опеку на максимум, чтобы у их чада было все и даже больше. Такой была и моя мама: когда мне исполнилось 3 года, она решила не водить меня в детсад. Сейчас мне 25, и я твердо уверена, что у этой затеи гораздо больше минусов, чем кажется на первый взгляд.

Я решила поделиться своим опытом с читателями AdMe.ru, честно рассказав, с какими трудностями неизбежно сталкивается человек, который не посещал дошкольное учреждение.

Мама родила меня в 28 — довольно поздно для начала 1990-х. Она стала матерью последней из всех своих подруг. Отчасти поэтому мама всегда чересчур обо мне беспокоилась. Не стоит объяснять, почему, как только я благополучно слегла с ангиной после первой недели детсада, с этой затеей было решено распрощаться навсегда. Мама ушла с работы и стала все время посвящать мне. Она водила меня в различные секции — рисование, лепка, аэробика, я регулярно играла с ребятами на площадке и детьми друзей родителей. Я фактически забыла, что можно болеть простудой, и не имела ни малейшего понятия о том, что такое ветрянка. На тот момент в этом решении виделись сплошные плюсы. Трудности наступили потом.

Дети живут по законам стаи

На моем первом 1 сентября я крепко сжимала мамину руку. Я была как зверек, который родился и рос в зоопарке, а теперь пришло время отпустить его на волю. Он стоит между человеком и природой, осторожно вглядываясь в дикие джунгли, и неспешно, шаг за шагом ступает на землю мягкими лапами. То же самое чувствует малыш, который взрослел и развивался вне коллектива, а потом его запускают в «стадо». Сейчас я желаю одного: пусть мама никогда не узнает, что я ощущала в тот день. Мы живем во время культа индивидуальности. Сейчас круто отличаться от других, бросать вызов стереотипам и делать то, что не по силам большинству. Однако с детьми этот фокус не проходит. В школах действуют законы стаи. И если ребенок не следует стадному рефлексу, то есть риск, что коллектив просто-напросто его выплюнет. Исследования и реальные истории из жизни доказывают, что в большинстве случаев так и происходит. Дети, которые плохо находят общий язык со сверстниками, чаще всего становятся жертвами буллинга. Кроме того, специалисты обнаружили существенную связь между социальными навыками ребенка в детском саду и его успехами во взрослой жизни. 20-летнее исследование показало, что дети, которые свободно общаются со сверстниками и могут самостоятельно решать проблемы, почти всегда имеют высшее образование и достойную работу.

Я отличалась от других. И поэтому меня начали травить

Я взрослела гораздо быстрее других ребят в классе. В школе мне уже не хотелось играть в куклы, я быстро училась и схватывала все на лету. Сложности вернулись уже в пубертате: в 5–6-м классах случилось так, что у меня почти не было друзей. Я слишком отличалась, и меня начали травить. Помимо этого, начались проблемы с учителями: я часто спорила из-за оценок, что немного раздражало педагогов, особенно старой закалки. Примечательно, что в классе нас таких было двое — я и еще один мальчик. И он тоже не ходил в детский сад. Родители всегда общались со мной на равных: меня учили не бояться высказывать свое мнение и открыто говорить, если я с чем-то не согласна. В школе же действуют свои законы. Коллектив не любит выскочек, а педагоги не прощают ученикам критику или излишнюю любознательность. Выходило, что у моего окружения было больше козырей, чем карт в колоде, а я даже не знала правил игры. Если бы я ходила в детсад, то узнала бы эти законы гораздо раньше и, вероятнее всего, смогла бы избежать подобных трудностей.

Каждое видео, на котором школьники издеваются над одним из своих одноклассников, мгновенно вызывает бум в СМИ. Когда я была подростком, не было ни родительских чатов, ни электронных дневников, а телефоном с камерой могли похвастаться лишь немногие. Тем не менее травля в школах была всегда, хотя раньше об этом было не принято говорить вслух. В моей школе 1–2 человека в каждом классе стабильно становились жертвами буллинга. И порой все было еще жестче, чем на тех самых резонансных роликах из сети. Разборки осуществлялись после уроков, чтобы ни в коем случае не узнали ни родители, ни учителя. Одну из подобных ситуаций я помню особенно хорошо. Зима, −15 °C, ветер щекочет лицо. Мы с одной девчонкой смачно наваляли друг другу: у меня — вырванный клок волос, у нее — ссадина на лбу. Тогда я в первый раз «выиграла», и от меня отстали. Здесь всегда побеждает сильнейший. Закон стаи. Когда ребенок посещает дошкольное учреждение, он лучше понимает правила взаимодействия в коллективе, учится находить подход к разным людям, а не только к тем, кто к нему лоялен, — родители, родственники, близкие друзья. Безусловно, это не дает 100%-х гарантий, что малыш легко и без препятствий адаптируется к новому школьному окружению. Но это определенно позволит снизить вероятность того, что ребенок столкнется с таким пагубным явлением, как буллинг.

Почему мой ребенок пойдет в детский сад

Сейчас я вполне довольна своей жизнью: у меня есть любимый человек, много хороших друзей и дело, которое приносит не только деньги, но и удовольствие. Если бы не травля, с которой я столкнулась в детстве, то, возможно, во мне бы не было столько упорства, силы и желания сопротивляться трудностям на пути к намеченным целям. Думаю, эта особенность взросления помогла мне закалить характер и стать тем человеком, которым я являюсь сейчас. Однако буллинг и отсутствие развитых социальных навыков на всех влияют по-разному: для одних это мотивация к действию, для других — повод загнать себя еще глубже в угол. Где гарантия, что моему ребенку повезет так же, как мне? Часть родителей хотят избавить свое чадо от необходимости посещать садик, поскольку в детстве сами не любили это место. Там же и обидеть могут, и отругать несправедливо, и каша невкусная... А индивидуальный подход якобы позволит воспитать гармоничную личность, развить креативное мышление. Да, педагоги могут быть несправедливыми, а дети — невоспитанными и порой даже более жестокими, чем взрослые. Но рано или поздно каждому приходится отправляться в школу, университет, устраиваться на работу. Везде встречаются несправедливость и непонимание. Строить взаимоотношения с коллективом — важный навык. И ему, как иностранному языку, лучше научиться в юном возрасте. Ведь чем старше, тем труднее.