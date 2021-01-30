7 вещей, которые я перестал делать, чтобы быстрее отдать долг за ипотеку

За последние полгода мы с женой влезли в кредиты на ₽ 4 млн, остались почти без гроша, просрочили несколько платежей, успели попрощаться с квартирой, а потом взяли и вернули почти всю сумму долга.

Теперь у нас небольшая задолженность в ₽ 250 тыс. и неплохой финансовый опыт, которым я и хочу поделиться с читателями AdMe.ru.

Все началось с того, что мы решили поменять квартиру

Однушка в новостройке на первом этаже с окнами во двор. О недостатках такого жилья можно говорить часами, но сейчас речь не о том. Жить там мы больше не могли. Как водится, выставили жилье на продажу, ну а пока дожидались покупателей, гуляли по городу и присматривали себе новый дом. Так получилось, что уже через неделю мы нашли квартиру в доме мечты. Старый фонд, но высоченные потолки, приличный метраж, отличная звукоизоляция, да еще и практически центр города. Беда в том, что денег у нас еще не было, а собственник не хотел ждать.

Мы побоялись упустить свой шанс и влезли в первые долги

Не утерпели, и, как только старые хозяева выехали, прямо посреди прогулки остановились и рванули обдирать обои. Дочь заснула в самый разгар работы.

Было решено взять ипотеку. ₽ 3,8 млн. Мы думали, что пару месяцев будем вносить платежи, а потом наша старая квартира продастся и мы закроем долг. Стоит ли говорить, что, как в старом анекдоте с шарообразными конями в вакууме, идеальной ситуация была только в наших планах. Ипотеку нам одобрили, хотя и под очень невыгодный процент (фигня, думали мы, мы же собирались все махом закрыть). Квартиру купили, но нашу никто даже не приходил смотреть, потянулись долгие недели ожидания пополам с осознанием, что, кажется, мы попали.

Первые проблемы начались практически сразу после покупки новой квартиры

Я просто отодвинул от стены ванну, чтобы посмотреть, где проложены водопроводные трубы. Оказалось, что стена держалась исключительно на ванне. Вместе со стеной на пол рухнула плитка и часть вентиляционной шахты.

Она оказалась в жутком состоянии. Представьте себе коммуналку времен Сталина, в которой десяток лет обитала рота солдат. Очень нечистоплотных, буйных, наплевательски относящихся к уборке солдат. И это будет лишь половина того бардака, с которым мы столкнулись. Про ремонт в старом фонде можно писать отдельную статью, так что я скажу лишь одно: просто так заехать в квартиру мы не смогли. Это все равно что попытаться заехать жить в общественный туалет на железнодорожном вокзале.

Намерение просто отмыть стены и пол накрылось огромным медным тазом. Нас ждал капитальный ремонт

Наш вариант люстры. Хорошо, что старые собственники, выезжая, обронили эти щипцы. Получился почти лофт.

Квартира все еще оставалась пределом мечтаний, но теперь мы поняли, почему ее хотели продать так быстро и так дешево. На нас обваливались стены, просачивался сигаретный дым через щели в полу от соседей снизу, исчезала вентиляция в санузлах. А старые собственники умудрились вынести все, включая люстры, держатели для туалетной бумаги, выключатели и подрозетники. Денег на ремонт не было, и мы решили взять кредит. Конечно, с действующей ипотекой никакой банк нам бы заем не одобрил, так что я просто использовал кредитную карту, которую мне выдали несколько месяцев назад. Решение хуже некуда, проценты там серьезные, от 25 % после истечения льготного периода, но нам были просто необходимы эти 100 тыс., так как большая часть зарплаты уходила на взносы по ипотеке.

Деньги ушли за неделю, а ремонт не продвинулся

Это ведро было нашей ванной, раковиной, а иногда и кое-чем похуже на протяжении 2 с лишним недель.

Кто делал ремонт, тот знает, что это как стихийное бедствие. Одно цепляется за другое, и не видно этому ни конца ни края. Полы, стены, плитка в ванную, фартук на кухню, сама кухня... Да, мы все еще жили в старой квартире и можно было особо не торопиться, но мы надеялись, что наш покупатель вот-вот найдется. А значит, нам нужно было место, куда можно переехать. Черт знает, о чем мы тогда думали (скорее всего, просто уже очень сильно хотели перемен), но мы использовали и вторую кредитку. На этот раз карточку жены. Еще ₽ 150 тыс. Общий долг вырос до 4 млн, а с переплатой по процентам и до 4,5 млн. В месяц нужно было отдавать 35 тыс., на носу были проценты по кредиткам. Но мы наконец смогли худо-бедно доделать самый простенький ремонт и переехать.

Стало понятно, что продажа затягивается, а денег не осталось даже на еду

Денег на грузчиков с машиной не было, так что вещи мы перевозили маленькими партиями по ночам на детском велосипеде и собственном горбу.

Вот тут-то мы и поняли, что попали окончательно. Продажа старой квартиры не продвигалась. Льготный период на кредитках заканчивался, к 35 тыс. ипотеки добавились по 5,5 тыс. ежемесячных платежей по каждой из карточек. Так что всего с зарплат мы отдавали ₽ 46 тыс. При общем бюджете семьи в ₽ 67 тыс. на нас ложилась коммуналка по 2 квартирам сразу, то есть еще 10 тыс., так что на жизнь 2 взрослых и ребенка оставалось всего ₽ 11 тыс. Вычитайте из этой суммы дорогу на работу, плату за телефоны и интернет, и остается что-то около ₽ 8 тыс. Мы с женой провели бессонную ночь, поссорились, помирились и выработали план по выходу из финансовой ямы.

С ипотекой пока мы поделать ничего не могли, так что первым делом взялись за кредитки. И ввели режим жесткой экономии

Угол, в котором дочь обитала пару месяцев. На самом деле это кухня, а не детская, но других чистых мест в квартире на тот момент не было.

Очевидно, что дальше так продолжаться не могло. Долги надо было отдавать, притом быстро. А ремонт — заканчивать. Оказывается, можно высвободить довольно много денег, если соблюдать несколько простых правил. Не ходить в магазин ежедневно, а закупать продукты на неделю. До этого я бегал в магазин у дома практически каждый день. ₽ 1,5 тыс. за 1 раз. Кажется, ничего особенного, но в неделю выходило аж ₽ 10 тыс. Заменив такие покупки одним большим походом в далекий, но дешевый оптовый магазин, я сэкономил ₽ 5 тыс., так как единовременно продукты на неделю выходили в ₽ 4,89 тыс.

Не покупать продукты наобум в дорогом супермаркете, а изучить цены в магазинах и на рынках. Прежде всего — на мясо: оно занимает центральную строчку в любых расходах на еду. В супермаркетах 1 кг хорошей говядины стоит ₽ 450–630. Семье из 3 человек в день нужно примерно 1,5 кг. Выходит, что это еще ₽ 6,5 тыс. в неделю. Если же брать на рынке оптом свежее мясо и замораживать по порциям, можно сократить расходы до ₽ 3,2 тыс.

Не копить вещи в надежде, что они когда-нибудь понадобятся, а продавать все, что лежит дома дольше полугода. Раньше ненужные вещи мы раздавали друзьям, родителям или просто хранили на балконе. Теперь же я провел масштабный аудит — благо, что большинство вещей и так лежали после переезда в коробках. Выяснилось, что детские велосипеды, комбинезоны и домики очень хорошо продаются. Я распрощался с коллекцией старых фотоаппаратов и пиджаками, а жена отдала часть разонравившихся ей украшений. На семейном совете было решено продать еще и iPad, которым из-за телефонов никто не пользовался. В итоге мы смогли накопить достаточную сумму, чтобы закрыть одну из кредиток. Минус долг в ₽ 100 тыс. и ежемесячные платежи в размере ₽ 5,5 тыс.

Не покупать технику, а арендовать ее или попросить у кого-то на время. Это как с iPad, который лежал у нас мертвым грузом примерно 1,5 года. Хороший моющий пылесос, чтобы сделать уборку, дрель, перфоратор, шуруповерт. Всю технику для ремонта и переезда я брал в аренду. Понадобились мне все эти вещи действительно 1–2 раза, а потратил я не больше ₽ 12 тыс. на все.

Не включать батареи на полную мощность и привыкнуть к холоду . Нам повезло, что в обеих квартирах были установлены счетчики воды и тепла. Мы практически полностью закрутили батареи, надели все теплые вещи, которые были в доме, и вычеркнули почти по ₽ 1,5 тыс. из счетов за коммунальные услуги.

Не лить воду бесконтрольно, а тратить ее с умом . Это точно экстренная мера, но посуду мы мыли раз в неделю, тратя на это практически минимум воды: купили специальное средство, которое не нужно смывать с тарелок. Душем, конечно, пользовались ежедневно, но вот от принятия ванн отказались полностью. Дочку тоже не купали, а мыли под душем. Все это может показаться незначительным, но в сумме вместо ₽ 11 тыс. за коммунальные услуги по 2 квартирам мы платили всего ₽ 4 тыс.

Чинить вещи, а не покупать новые. Как у любого мужчины, джинсы дольше пары месяцев у меня обычно не живут. Рвутся между ног, протираются коленки. Обычно я просто покупал такие же новые, и все шло своим чередом. Теперь же, когда порвались очередные штаны, я купил только иголку с ниткой. Тоже неплохая экономия.

Мы держались 3 месяца, а потом сорвались

Дочка перебралась с домиком в спальню. А на кухне пока гарнитур-конструктор «собери сам, а то все деньги куда-то уплыли».

Конечно, можно было обратиться за помощью к родителям и друзьям, но мы считали, что потратили деньги, по сути, на блажь, а значит, выкручиваться должны сами. И вполне неплохо выкручивались, пока банк не увеличил кредитный лимит по карточке жены. Еще плюс ₽ 50 тыс. К тому времени мы уже устали отказываться от всего, так что не смогли удержаться. Деньги улетели за пару дней, и я даже не могу сейчас вспомнить, на что именно. Впрочем, мы получили небольшую эмоциональную передышку и начали снова. Тоже действенный прием. Конечно, если не тратить на него по полсотни. Достаточно 1–2 раза в неделю давать себе возможность потратить немного денег на какой-нибудь каприз, чтобы не сорваться по-крупному.

Продажа квартиры не решила наших проблем, хотя и стало полегче

Эта комната еще ждет своего часа. Пока что сюда стащили все строительное и грязное. Как всегда, секрет идеально прибранной 1-комнатной квартиры в том, что она 2-комнатная.

Со временем мы, конечно, нашли покупателя на квартиру, но, торопясь ее продать, успели серьезно снизить цену, так что полностью закрыть долги не получилось. Зато после успешного погашения большей части ипотеки нам одобрили кредит. Мы смогли закрыть кредитку с грабительскими 23 % переплаты в месяц. Да еще и «высвободить» чуть-чуть на бесконечный ремонт. Теперь мы должны банку ₽ 250 тыс. Платим в месяц по ₽ 5,8 тыс. и вполне справляемся. Так что, скорее всего, в ближайшее время перекредитуемся еще на 170 тыс., чтобы уже наверняка завершить переезд. Возможно, мы наступим на те же грабли, но как минимум мы уже знаем, как с них сойти.

Можно считать, что самая главная комната в квартире готова. На кухне теперь есть техника, раковина, пол, новая батарея и даже очертания гарнитура.