Я на себе проверила, можно ли носить устаревшие предметы гардероба, и стала выглядеть как с картинки

У каждой девушки в шкафу пылятся дорогие сердцу вещи, которые когда-то были основой

стильных образов. Что делать с вышедшей из моды одеждой — вопрос открытый. Выкидывать жалко, но и выглядеть старомодно не хочется. Так и коротают эти предметы гардероба свой век, дожидаясь выхода в свет. Но на самом деле их можно использовать для создания крутых повседневных нарядов.

Меня зовут Полина, и я вместе с AdMe.ru убеждена в том, что любые вещи в хорошем состоянии можно носить, и совсем необязательно от них избавляться. Нужно только научиться грамотно сочетать их с другой одеждой, включив фантазию на максимум. Спойлер: создать модный образ только из неактуальных предметов гардероба не выйдет, нужно надевать одну или максимум две такие вещи.

1. Юбка-карандаш

Практически у каждой девушки в гардеробе можно обнаружить юбку-карандаш, которая когда-то была куплена для работы в офисе. Раньше ее часто сочетали с рубашками, но сегодня так уже не носят. Такой образ выглядит неактуально из-за недостатка объема и так называемого воздуха между телом и одеждой. Для того чтобы наряд был в тренде, комбинируйте эту модель юбки с различными вариантами объемного верха, лучше противоположного стиля: косухой, джинсовой рубашкой, кардиганом крупной вязки, толстовкой. Кроме того, чтобы скрыть чрезмерное обтягивание, можно повязать на бедра тонкий свитер. И добавить грубые ботинки или кроссовки.

2. Легинсы

Легинсы с коротким верхом и особенно с обувью на каблуках выглядят неуместно и вульгарно. Но они слишком удобные, чтобы вот так запросто с ними попрощаться. Идеально сочетать их с платьями, длинными, объемными рубашками и высокими сапогами.

3. Тонкое обтягивающее платье

Когда-то я, как и многие, поддалась моде на облегающие платья и купила его, но не учла

плотность ткани. Она оказалась слишком тонкой, в результате платье подчеркивает буквально каждую складку. Как самостоятельный элемент гардероба я носить его не буду, но оно вполне может стать основой многослойного наряда. Сверху можно надеть пиджак, жилетку, платье-рубашку, джинсовку. Но важно: верхняя одежда должна быть объемной и не облегать тело.

4. Джинсы скинни

Чтобы вписать джинсы скинни в наряд, нужно соблюдать правило объемов: свободный верх гармонично смотрится с более узким низом и наоборот. Скинни отлично сочетаются с удлиненными жакетами, худи, рубашками. Они также идеальны для создания многослойных образов. Важно, чтобы большая часть брюк была скрыта другой одеждой. Важный момент: устаревшие скинни всегда заужены книзу, а в тренде — расклешенные с заниженной линией талии джинсы. Поэтому наши джинсы лучше заправить в обувь или, если надели скинни с кроcсовками, в высокие плотные носки.

5. Устаревшее платье

Бывает, что верх платья или фасон невозможно устарел, но его длина и расцветка все еще актуальны. Смело можно надеть сверху объемный мягкий свитер. Он скроет немодный крой и стилизует наряд. Однако этот прием сработает только при условии, что вещи гармонируют между собой. Можно добавить ремень и трендовую обувь.

6. Короткая приталенная рубашка

Сейчас в моде оверсайз, и куцая блузка в облипку осталась совсем не у дел. Выбросить рука не поднимается — и правильно. Ее можно надеть в качестве нижнего слоя под худи, свитшот или джемпер и даже сарафан. Если длина позволяет, то нижний край рубашки лучше выпустить. У меня сохранилась рубашка с вышивкой — такие вещи были в тренде года 4 назад. Сегодня они уже никому не нужны, но мне кажется, что маленький воротничок отлично смотрится, когда выглядывает из-под круглой горловины джемпера. Кстати, если у рубашки длинные рукава, то манжеты можно слегка выставить наружу.

7. Трикотажный лонгслив

Пару лет назад мы все спокойно сочетали с джинсами тонкие трикотажные футболки с длинными рукавами и горя не знали. Сегодня этот наряд кажется дико скучным. И если такой лонгслив у вас есть и все еще в хорошем состоянии, то его можно надеть под свободное вязаное платье, объемный жакет, жилетку.

8. Укороченная кожаная куртка

Современная кожаная куртка должна быть либо объемной и мешковатой, либо суперукороченной. Что касается приталенных моделей средней длины «по размеру», то их уже давно отправили на скамейку запасных. Именно поэтому не стоит надевать такую курточку в качестве самостоятельного элемента наряда. Однако если применить стильный прием — надеть куртку под верхнюю одежду, то можно дать ей второй шанс. Кожаные вещи прекрасно комбинируются с пуховиками, шубами и дубленками. В этой ситуации компактный вариант кожанки играет только на руку, ведь многослойность при выборе объемных деталей может сыграть с фигурой злую шутку.

9. Классический тренч

Не так давно были популярны классические тренчи — прямого кроя, длиной до колена, без

объема в плечевом поясе. Они были базой осенне-весеннего образа. Теперь их уже не носят. В прошлом году дизайнеры вдохнули в этот предмет гардероба новую жизнь. Стали экспериментировать с цветом, фасоном, длиной. И классический вариант тренча потерял свои лидирующие позиции. Для того чтобы быть в тренде и освежить такую модель, комбинируйте ее с разными вариантами объемного низа: широкими брюками, юбками макси. Это добавит недостающую длину, а для объема в плечах можно накинуть платок и заправить его за пояс.

Вывод

Как видите, даже те вещи, которые считаются устаревшими и абсолютно неактуальными, могут заиграть новыми красками, если создать с их помощью грамотные комбинации. Увы, с обувью так не получится. На нее обращают внимание в первую очередь, и если модель вышла из моды, то это сразу заметно.