Я на личном опыте проверил, может ли мужчина справиться с обязанностями жены в декрете

28 5 43 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В России в отпуск по уходу за ребенком могут уйти как мама, так и папа малыша. Но на деле лишь 2 % мужчин уходят в декрет. Меня зовут Дмитрий, и я уже 8 месяцев гордо ношу звание молодого отца. Но с сыном не удается проводить много времени: я работаю, обеспечиваю семью, выполняю свои мужские обязанности по дому. И постоянно слышу от жены, которая сидит дома с ребенком, что она устала. Мы поспорили с супругой, кому из нас тяжелее живется, и решили поменяться местами на неделю.

С AdMe.ru я поделюсь подробностями своего эксперимента под кодовым названием «Разрушая стереотипы, или Папа в декрете».

Условия эксперимента

Я взял отпуск на работе и 7 дней собирался посвятить домашним хлопотам. А жена будет ходить на работу и чинить все, что у нас дома сломается. Так как она фрилансер, ей для начала рабочего дня достаточно сесть за компьютер. Для чистоты эксперимента эту неделю она работала вне дома: уезжала с ноутбуком к подруге. Это было сделано специально для того, чтобы не было соблазна мне помочь.

Декрет: Ожидания vs. Реальность

Я планировал решать деловые вопросы из дома и предупредил коллег, что я на связи: «Пишите письма, я на все отвечу». В первый день я был несказанно рад: мне больше не нужно было собираться на работу, тратить время на дорогу, а это 3 дополнительных свободных часа в сутки. Помимо работы и забот о малыше, я планировал наконец поиграть в PlayStation. А то после рождения ребенка я не прикасался к приставке, и она успела запылиться.

Итак, день икс: супруга уходит, я в пижаме и с малышом на руках провожаю ее. Мы такие милые, машем ей вслед и остаемся вдвоем на долгие 8 часов. На столе меня ждала записка формата А4 (исписанная с двух сторон) с подробной инструкцией, что делать с маленьким человеком: как, чем и когда кормить, во сколько укладывать спать, когда гулять, как развлекать и во что одевать. Остальное на мое усмотрение. Я хотел изучить бумагу за завтраком и утренним кофе, но у сына были другие планы: он начал капризничать. Я пытался успокоить его, носил на руках, качал, пытался покормить, но он закидал меня кашей, а остатки перевернул на себя. Пока я мыл его и менял одежду, он неистово орал. Я звонил жене и кричал, что «он хочет к тебе». Надо отдать ей должное: она заволновалась, но не сорвалась спасать меня. Так закалялась сталь, ну, то есть я.

Чтобы положить конец этому безумию, я решил отправиться на прогулку: в этом у меня был опыт, и я решительно начал упаковывать ребенка в комбинезон. Я слышал, что дети не любят одеваться, но крик Кирилла был за гранью дозволенного. Честное слово, я думал, что соседи вызовут полицию. С горем пополам я собрал его, накинул на себя куртку и выбежал на улицу, даже не умывшись. Прогулка действительно успокоила нас обоих, но нужно было решить вопрос с моим питанием. Я съел шаверму, пока сын спал в коляске. Это и стало моей единственной пищей в течение дня, пока вечером я не приготовил ужин, проявив весь свой кулинарный талант.

Вашему вниманию — блюдо дня. Забегался с ребенком, не уследил за временем приготовления, и все взорвалось в духовке.

Уже к концу второго дня я понял, как я ошибался

Я отвечал за все: готовку, стирку, прогулки, покупку продуктов, даже ходил в детскую поликлинику. И жена не давала мне никаких поблажек. К примеру, нельзя не мыть полы, ведь сын по ним ползает, так что протирать их надо ежедневно. На ужин сварить пельмени тоже нельзя: мы же за правильное питание. Еще я чувствовал свою беспомощность: когда начинаешь жить с женщиной, она настолько берет все в свои руки, что приходится у нее спрашивать, где твои носки. Что касается нашего сына, то тут тоже все было в ее власти. Ну сами подумайте: если я у нее про свои носки спрашиваю, то откуда мне знать, где хранятся носки ребенка? И вообще, у мужчин есть одна удивительная особенность не замечать нужных вещей, даже если они находятся прямо перед глазами. Поэтому приходилось постоянно звонить жене и узнавать, где что лежит.

Жена быстро адаптировалась

Супруга часто жаловалась, что устает и чувствует себя изолированной от общества. На этой неделе по моему примеру вечером она просто болталась с ребенком, пока я готовил ужин. Она была довольна, что я вкушаю все прелести декретной жизни. И, возвращаясь домой, спрашивала у меня, что дальше делать: когда купать, чем кормить и во сколько на ночь спать укладывать. Хорошо, что малыш в школу не ходит, а то я бы еще ночью прописью буквы выводил и поделки делал. Настроение у жены было отличное, она, кажется, даже стала лучше выглядеть. К тому же за неделю в доме ничего не сломалось, не надо было переставлять мебель, вкручивать лампочки и что-нибудь чинить, так что у нее после работы вообще не было никаких обязанностей. А тем временем меня все еще мучил вопрос: когда же наступит время PlayStation?

«Все было немного не так. Вечером я все равно помогала с готовкой, доставала из стиральной машинки одежду, которую он там регулярно забывал, разбирала бардак. Кроме того, писала режим каждого дня, указания ценные давала, а потом все равно в течение дня каждые 5 минут отвечала на звонки: „А где носки с зайчиками?“, „А что делать, он кашу есть не хочет!“, „Он не засыпает!“. И вечером снова: бардак, все разбросано, муж подпитывается детскими супчиками, ребенок ест запрещенное печенье и весь чумазый. Сразу тащила малыша в ванну, потом спать укладывала. С ума сойти можно от такого мужского декрета. Но пусть продолжает...» Жена Димы

Я начал понимать свою супругу

Кирилл ел, спал, плакал, пачкал подгузники, и это повторялось много-много раз в течение дня. К вечеру у меня кончались силы и эмоции, и я был больше похож на робота. Я вообще лишился личного времени. Пока сын не трогал меня, я должен был заниматься домашними делами, но иногда я просто лежал без движения, чтобы избавиться от эмоционального напряжения. Поэтому я решил составить четкий распорядок дня, расставил будильники, чтобы контролировать все основные моменты расписания. Я надеялся, что так будет легче: пусть пиликают, когда подходит время кормить или укладывать спать. Но маленький человек всегда вносил коррективы.

Я — телохранитель

Сын начал активно ползать и пытается ходить. Он везде лезет, его надо постоянно контролировать, убирать все потенциально опасные предметы. Кроха так изучает мир: однажды я застал его за облизыванием колес коляски, которую я только что принес с улицы. И ведь никак не объяснишь, что нельзя. «Не лезь к коту!» не работает. Пока не получит от хвостатого, не отстает. Ходил с Кириллом в поликлинику: там дети с полутора лет уже сидят с гаджетами и смотрят мультики. Грустно это все, но берут дети пример, конечно же, со взрослых. Принял решение поменьше смотреть в телефон и ноутбук при сыне: работой я занимался только тогда, когда он спал. А до PlayStation руки все равно не доходят.

Дни сурка

Подъем в 6:00, покормил, поиграл, уложил спать, ушел заниматься домашними делами, постирал вещи, проснулся ребенок, опять покормил, поиграл, погулял, зашел по пути в магазин... и каждый следующий день похож на предыдущий. Сложно представить всю степень однообразности этого «сурка», пока не окажешься в его шкуре. Но такой режим принес много новых и полезных навыков: домашние дела и деловая переписка — все это одной рукой, пока вторая убаюкивает малыша. Поначалу я часто звонил жене в панике, когда, например, сын плакал и не успокаивался, даже если я его качал. Сейчас даже стал немного понимать причины слез (или я отчаянный льстец по отношению к себе). Вот что я точно освоил, так это правило: ребенок спит — спи и ты. Сон я мог позволить себе не каждый день, но старался выделить на это время, чтобы к вечеру не чувствовать себя, словно выжатый лимон. Сосредоточенность — мое второе имя. Я стал забывать, что такое лень и праздное времяпрепровождение. Раньше перед выходом из дома я мог долго слоняться по квартире и думать, не забыл ли чего, а теперь собираюсь буквально за пару минут, иначе сын начинает плакать. Воспитывает меня, одним словом.

За время эксперимента я понял, что...

Делить обязанности на мужские и женские — это повод для разногласий и ругани.

Надо стараться больше помогать жене и разделять с ней весь этот неблагодарный труд.

Некоторой техникой в нашем доме я ни разу не пользовался, к примеру, блендер пришлось осваивать. А на стиральной машинке я знал только один режим — быстрой стирки, но, оказывается, вещи малыша в этом режиме стирать нельзя (еще и порошок нужен специальный).

Папы, как и мамы, в декрете тоже мечтают только об одном — поспать.

Сохранять баланс между уходом за ребенком и своей жизнью — это настоящее искусство, которое я не успел освоить. За неделю это просто невозможно.

Сын — самый интересный проект в моей жизни. Но и труда он требует гораздо больше: здесь не пофилонишь, не расслабишься, не возьмешь больничный.

Этот опыт сделал меня и Кирилла ближе друг к другу, ведь тот, с кем малыш контактирует чаще, воспринимается как свой, родной, безопасный.

Пришло важное осознание того, какой это тяжелый труд — бытовые заботы, зависимость от ребенка.

Как тяжело целиком и полностью зависеть от малыша — его настроения, сна, прорезывающихся зубов.

Полноценно проводить время с сыном можно уже сейчас. Раньше я ждал, когда Кирилл заговорит, чтобы с ним можно было нормально контактировать. Оказывается, в этом не было необходимости.

И я предложил жене поменяться местами на более долгий срок

Но она ответила мне категоричным «нет». Я думаю, что это связано с женским эгоизмом, который звучит примерно так: «Не готова отдать никому первые шаги, первую улыбку, первое слово своего ребенка». Даже его отцу.