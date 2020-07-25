«Я мечтала быть как Жади, но волосы не росли» — добрый текст о вечном сравнении себя с окружающими
Пожалуй, в мире не найдется ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не сравнивал бы себя с окружающими, не пытался научиться их умениям или каким-то образом не изменял бы свою внешность под стать кумирам. И хотя все мы прилагаем к достижению мнимого совершенства кучу усилий, его обретение почему-то совсем не делает нас счастливыми.
Именно об этом и повествует забавная история из жизни блогера Галины Рогалевой, которая мечтала быть похожей на главную героиню популярного в 2000-х сериала «Клон». Мы в AdMe.ru уверены, что ее короткий рассказ поможет вам немного приблизиться к себе настоящему и осознать свою ценность в этом мире.
Я мечтала быть как Жади. Это героиня сериала «Клон», в которую влюблялись мужчины от Марокко до Бразилии. Что она для этого делала? Танцевала, улыбалась, расчесывала волосы.
У Жади роскошная шевелюра: длинная, густая, блестящая. А мне 15 лет, слово «шевелюра» длиннее моих волос, но я очень хочу, чтобы в меня влюбились. Срочно нужны волосы. В «Энциклопедии для девочек» нашла рецепты масок.
Сначала втирала в волосы яйца. «Фу», — сказал брат Саня, увидев, как из-под целлофановой шапочки прорвался и потек по моему лбу белок.
«Ничего ты не понимаешь, у меня от него волосы как попрут», — ответила я и пошла смывать маску в баню. Не успела. От высокой температуры яйца пожарились прямо на голове. Можно было добавить к маске колбасу и получить сытный ужин. Весь вечер мы с матушкой вычесывали из волос яичницу. Батюшка заподозрил у меня вшей, неделю обходил стороной.
Затем втирала простоквашу. В бане простокваша сварилась, я сутки пахла коровой. Чтобы скрыть принадлежность к парнокопытным, ходила по школе в зимней шапке. Еще несколько человек заподозрили у меня вшей. Подружка сказала, что пересядет за другую парту, если я не перестану невыносимо вонять. Влюбиться в меня могли разве что быки с местной фермы.
Далее полоскала волосы отваром крапивы. Заварила крапиву в общем водоваре в бане. Саня недоумевал: почему из-за моих попыток превратиться в Жади вся семья моется крапивным супом?
Результата не было. Мои 3 волосинки и не думали колоситься. Пошла на крайние меры. Сама себе иголкой для починки шерстяных носков проколола новые дырки в ушах (как у Жади), чтобы у меня выросли густые длинные волосы.
Что вы думаете? Не сработало.
Я злилась: что не так, почему у нее колосятся, а у меня нет? Тратила кучу времени на советы, рецепты, маски.
Лет через 5 узнала из журнала, что во время съемок у актрисы, игравшей Жади, были наращенные волосы. Не свои. Наращенные. Я ходила с вареным белком в волосах и пахла фермой, а они были наращенные!
История многому меня научила. Не верь всему, что тебе показывают, не пытайся повторить. Иногда красивая картинка — это всего лишь «наращенные волосы». Но главное — не ходи в жаркую баню, если у тебя яйца на голове.
А на кого хотели быть похожими в детстве вы?