«Я мечтала быть как Жади, но волосы не росли» — добрый текст о вечном сравнении себя с окружающими

Пожалуй, в мире не найдется ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не сравнивал бы себя с окружающими, не пытался научиться их умениям или каким-то образом не изменял бы свою внешность под стать кумирам. И хотя все мы прилагаем к достижению мнимого совершенства кучу усилий, его обретение почему-то совсем не делает нас счастливыми.

Именно об этом и повествует забавная история из жизни блогера Галины Рогалевой , которая мечтала быть похожей на главную героиню популярного в 2000-х сериала «Клон». Мы в AdMe.ru уверены, что ее короткий рассказ поможет вам немного приблизиться к себе настоящему и осознать свою ценность в этом мире.

Я мечтала быть как Жади. Это героиня сериала «Клон», в которую влюблялись мужчины от Марокко до Бразилии. Что она для этого делала? Танцевала, улыбалась, расчесывала волосы.

У Жади роскошная шевелюра: длинная, густая, блестящая. А мне 15 лет, слово «шевелюра» длиннее моих волос, но я очень хочу, чтобы в меня влюбились. Срочно нужны волосы. В «Энциклопедии для девочек» нашла рецепты масок.

Сначала втирала в волосы яйца. «Фу», — сказал брат Саня, увидев, как из-под целлофановой шапочки прорвался и потек по моему лбу белок.

«Ничего ты не понимаешь, у меня от него волосы как попрут», — ответила я и пошла смывать маску в баню. Не успела. От высокой температуры яйца пожарились прямо на голове. Можно было добавить к маске колбасу и получить сытный ужин. Весь вечер мы с матушкой вычесывали из волос яичницу. Батюшка заподозрил у меня вшей, неделю обходил стороной.

Затем втирала простоквашу. В бане простокваша сварилась, я сутки пахла коровой. Чтобы скрыть принадлежность к парнокопытным, ходила по школе в зимней шапке. Еще несколько человек заподозрили у меня вшей. Подружка сказала, что пересядет за другую парту, если я не перестану невыносимо вонять. Влюбиться в меня могли разве что быки с местной фермы.