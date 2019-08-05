Я готовился к рождению ребенка 5 лет, но не думал, что все мои ожидания разобьются о родительскую реальность
Привет! Меня зовут Антон, и у меня есть дочь Саша, которой совсем недавно исполнилось полтора года. Я женат уже 10 лет, и половину этого времени мы с супругой планировали ребенка. Составляли списки и схемы, заранее прошлись по роддомам и поликлиникам, взяли штурмом львиную долю детских магазинов города... Эта история о том, как все пошло не по плану.
Вот список моих родительских ожиданий, которым так и не суждено было сбыться. Надеюсь, он поможет другим лучше подготовиться к рождению ребенка.
12. Мы пытались подготовиться ко всему сразу, и неделе к 35-й в голове была полная каша
Так что первое, что пришлось сделать после рождения дочки, — все забыть. И многое забылось, слава гормонам! А остальное отсеялось за несколько первых дней. Сейчас можем сказать, что на деле оказались полезны лишь определенные знания.
- О первой помощи. Подавился, выпил химикат, захлебнулся, обжегся, аллергические реакции, укусы насекомых, высокая температура. Пусть это лучше не пригодится, но знать полезно и антитревожно. Теперь в любой опасной ситуации в голове сразу всплывает инструкция — и никакой паники.
- Об организации грудного вскармливания. В роддоме, конечно, покажут, как надо прикладывать младенца к груди, но дальше не всегда удается действовать правильно, особенно если раньше ничего такого не видел. В 1,5 месяца дочь начала беспокоиться во время еды, а мы не могли понять почему. Исключив недосып, колики и новые впечатления, мы обратились к консультанту. Оказалось, нужно просто сдвинуть Сашу на пару сантиметров ниже и обнять за попу. Не всегда вопрос решается так же просто, но, к счастью, профессионалы могут помочь.
- О физической активности ребенка. Дочка практически сразу же после рождения начала держать голову, по тем меркам, что обозначены в интернете, рано села, встала, начала ползать и ходить. Из-за обилия страшилок в сети про кривые ножки, слабые мышцы и прочее мы в тревоге бросались к ортопеду, который каждый раз нас успокаивал и подтверждал готовность дочки к новому этапу.
- О нормальных состояниях маленького человека. Акне новорожденных, токсическая эритема, стул самых разных цветов и консистенций. Тут самое главное — не психовать и запомнить одно простое правило: сопли сами по себе, жидкий стул или температура не повод сразу впадать в панику. Но если что-то происходит с вашим ребенком первый раз, не грех обратиться к педиатру, которому доверяете.
- О том, что выносливость детей ограничена и примерные рамки их времени бодрствования можно найти в интернете. Хотя на практике всем в нашей семье стало лучше, когда мы прекратили каждый день сверяться с таблицами (смотри следующий абзац) и приняли тот факт, что дочь спит по-другому.
11. Мы были уверены, что можно найти ответ на любой вопрос в интернете; оказалось, их там слишком много
Как и, пожалуй, каждый современный родитель, в любой непонятной ситуации мы сразу же лезем в интернет. И там действительно много информации, но ее надо отбирать. Ведь, как оказалось, вот сюрприз, все дети разные и то, что работает для одного ребенка, не всегда годится для другого.
10. Мы думали, что то, что сейчас узнаем, уже самое современное и оно точно не изменится, но перемены неизбежны
За те полтора года, что мы воспитываем дочь, изменились позиции врачей и общественников сразу по нескольким пунктам:
- укропную воду (считается, что она помогает от коликов) назвали потенциально токсичной для детей;
- сон в движении на маме в слинге или в коляске перестали называть вредным и даже признали, что один такой сон не сделает ничего необратимого с ЦНС ребенка;
- доктор Спок частично реабилитирован, сейчас признают, что он не такой зверь и первым задумался о важности потребностей ребенка и необходимости родителей подстраиваться.
9. Мы надеялись, что бабушки хорошо помнят, какими были дети, и у них точно есть ответы на вопросы
Если уж не интернет, то бабушки с дедушками наверняка знают все. Нет. Как оказалось, они не особо помнят, что происходит с ребенком в первый год жизни. Просто спросите своих мам и пап, что вы делали, когда родились. Уверены: в их воспоминаниях младенцы почти сразу говорят, бегают и ходят на горшок, куда ж без него. Да, конечно, со временем они что-то припомнят и даже дадут несколько полезных советов, но позади останутся предложения искупать ребенка в кипяченой воде, не давать плакать, чтобы пупочек не развязался, и к ручкам тоже лучше не приучать.
8. Мы рассчитывали, что во время беременности будем много гулять и жене удастся удержать вес
Помните, как у Булгакова Воланд удивлялся планам Берлиоза? Так вот, над нами он бы смеялся в голос. В середине беременности Катя сильно повредила ногу, да так, что нужна была операция. В итоге — костыли, фиксатор колена и прощайте, пешие прогулки. Конечно, совсем не обязательно, что так будет у всех, но не стоит слишком сильно надеяться на то, что вы сможете реализовать все свои замыслы. Скажем сразу: нам не удалось погулять и после рождения дочки, но об этом позже.
7. Мы не сомневались, что надо купить красивую одежду самого крохотного размера
И вообще, купить кучу всего и как можно раньше. Что ж, большинство из тех покупок нам не пригодилось. Вот наш рейтинг самых ненужных для ребенка вещей.
- И на первом месте — милые крохотные футболочки, комбинезончики и шапочки. Сюрприз: дочь родилась на размер больше половины заранее купленных вещей. И нам пришлось в срочном порядке обновлять гардероб.
- Красивые стильные игрушки пастельных тонов, гирлянды того же цвета для коляски по цене крыла самолета. Нам надо было принять это сразу, но для человека, который только что научился видеть, чем ярче, тем лучше. Так что в итоге дочь играла с куклами и мобилями диких расцветок из «Икеи». Остальное отправилось на антресоли.
- Красивая дорогая коляска. К сожалению, ни цена, ни отзывы в интернете не гарантируют, что ребенок согласится на многочасовые прогулки. Наша дочь, к примеру, почти сразу отказалась спать в коляске.
- Детская кроватка. Люди с закрытыми глазами разбирают автоматы Калашникова, а мы не глядя можем за пару минут собрать кроватку. За эти полтора года мы успели поставить и убрать ее раз 10, не меньше. Снова и снова надеясь, что дочь согласится в ней спать. Но с первого дня в роддоме и по сей день любимое место для сна у ребенка — между мамой и папой.
- Соска и бутылочки. Можете нас ругать, но мы из тех, кто ни разу не давал своему ребенку соску или бутылочку (речь о таких банках с сосками на конце). Хотя куплены на всякий случай были 2 и несколько еще подарили.
6. Мы были уверены, что не будем ревностно следить за другими детьми и родителями
Оказалось, родительские амбиции очень трудно контролировать, а детская площадка — настоящий полигон для соперничества. И даже наушники и любимый подкаст в телефоне не помогают отстраниться. Казалось бы, просто слушаешь разговор отцов о том, чему ребенок научился на прошлой неделе, но буквально тут же ловишь себя на том, что пытаешься научить дочь делать так же. Так Саша начала давать пять и заканчивать последние строчки песенок.
5. Мы верили: педиатр — человек, который лечил динозавров и обязательно будет грубить
Сколько в интернете попадается историй о том, что педиатр оказался некомпетентным, пассивно-агрессивным человеком, который по каким-то причинам опирается исключительно на то, что когда-то давно выучил в вузе, и отказывается знакомиться с современными протоколами лечения. Мы знали, что нам не по пути с врачом, который на первый чих назначит антибиотики в компании иммуномодуляторов. Мы было решили вообще не ходить в районную поликлинику, но когда на патронаж домой пришел наш педиатр, мы изменили свое мнение о бесплатной медицине. На участке работают компетентные люди, начисто лишенные недостатков, приписываемых врачам. А еще доктор очень понравилась Саше.
4. Мы думали, что наконец-то обойдем с коляской все любимые городские места
На этот раз нам помешала не травма, а очередное заблуждение. Когда задумываешься о своих детях, невольно начинаешь приглядываться к молодым родителям. Как они чинно выхаживают с коляской по городу, как ребенок внутри мило спит. Оказывается, так бывает не всегда. Наша дочь отказалась лежать в коляске и уж тем более в ней спать. И все, что нам осталось, — короткие, минут по 15, пробежки до соседнего парка. Именно столько времени требовалось Саше, чтобы вылезти из люльки на ручку, а с нее — на нас. Со временем мы, конечно, нашли выход.
- Эргорюкзак. Переноска для ребенка, в которой он находится в удобной и не вредной для здоровья позе. Можно и слинг, по сути длинный кусок плотной ткани, но его сложнее надевать. Закрепил ребенка на себе — и можно идти на все четыре стороны.
- Куча игрушек. Чем дольше сможем отвлекать ребенка, тем большее расстояние пройдем. Главное, чтобы запасов хватило на обратную дорогу.
- Места, где можно остановиться. В основном это кафе и рестораны, лояльные к посетителям с детьми. Там можно дать ребенку поползать по диванчику, перекусить, поменять подгузник в чистой просторной уборной.
3. Мы надеялись, что недосып в первые месяцы не сделает из нас нервных зомби
И мы пребывали в сладком неведении до тех пор, пока не поругались ночью из-за подозрения на недостаточную чистоту ложки для укропной воды. После этого на семейном совете было решено пожертвовать частью занятий и хобби в пользу здорового сна.
2. Мы собирались уделять себе столько же внимания, сколько до рождения ребенка
Почти никто не выкладывает в инстаграм или фейсбук фотографии того бардака, который может устроить даже полугодовалый ребенок за час в идеально прибранной квартире. А сколько копится дел, пока ты сидишь и наблюдаешь, как ваша малышка складывает из кубиков свою первую пирамидку. В итоге, когда ребенок наконец накормлен, вымыт и уложен спать, перед вами встает выбор: быстренько разобраться с домашним хозяйством и заняться всем, что откладывали на протяжении дня, или поспать. Угадайте, каким будет решение?
1. Мы опасались, что с маленьким ребенком может быть скучно
Но первые 3-4 месяца, несмотря на то что почти все время сидишь дома, некогда скучать. В перерывах между едой, сном Саши и сменой подгузника надо было и выкладывать ее на живот, и разок искупать, и поделать какой-то массажик, успеть расслабить и уложить спать снова. Где-то там мы улучали момент и сами ели, принимали душ, переодевались.
Все это не означает, что последние полтора года нам было плохо. Нет, это самое счастливое время в нашей жизни. Мы готовились совершенно не к этому и получили большущий сюрприз, но это самый крутой сюрприз на свете.