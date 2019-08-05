Я готовился к рождению ребенка 5 лет, но не думал, что все мои ожидания разобьются о родительскую реальность

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Привет! Меня зовут Антон, и у меня есть дочь Саша, которой совсем недавно исполнилось полтора года. Я женат уже 10 лет, и половину этого времени мы с супругой планировали ребенка. Составляли списки и схемы, заранее прошлись по роддомам и поликлиникам, взяли штурмом львиную долю детских магазинов города... Эта история о том, как все пошло не по плану.

Вот список моих родительских ожиданий, которым так и не суждено было сбыться. Надеюсь, он поможет другим лучше подготовиться к рождению ребенка.

12. Мы пытались подготовиться ко всему сразу, и неделе к 35-й в голове была полная каша

Так что первое, что пришлось сделать после рождения дочки, — все забыть. И многое забылось, слава гормонам! А остальное отсеялось за несколько первых дней. Сейчас можем сказать, что на деле оказались полезны лишь определенные знания. О первой помощи . Подавился, выпил химикат, захлебнулся, обжегся, аллергические реакции, укусы насекомых, высокая температура. Пусть это лучше не пригодится, но знать полезно и антитревожно. Теперь в любой опасной ситуации в голове сразу всплывает инструкция — и никакой паники.

. Подавился, выпил химикат, захлебнулся, обжегся, аллергические реакции, укусы насекомых, высокая температура. Пусть это лучше не пригодится, но знать полезно и антитревожно. Теперь в любой опасной ситуации в голове сразу всплывает инструкция — и никакой паники. Об организации грудного вскармливания . В роддоме, конечно, покажут, как надо прикладывать младенца к груди, но дальше не всегда удается действовать правильно, особенно если раньше ничего такого не видел. В 1,5 месяца дочь начала беспокоиться во время еды, а мы не могли понять почему. Исключив недосып, колики и новые впечатления, мы обратились к консультанту. Оказалось, нужно просто сдвинуть Сашу на пару сантиметров ниже и обнять за попу. Не всегда вопрос решается так же просто, но, к счастью, профессионалы могут помочь.

. В роддоме, конечно, покажут, как надо прикладывать младенца к груди, но дальше не всегда удается действовать правильно, особенно если раньше ничего такого не видел. В 1,5 месяца дочь начала беспокоиться во время еды, а мы не могли понять почему. Исключив недосып, колики и новые впечатления, мы обратились к консультанту. Оказалось, нужно просто сдвинуть Сашу на пару сантиметров ниже и обнять за попу. Не всегда вопрос решается так же просто, но, к счастью, профессионалы могут помочь. О физической активности ребенка . Дочка практически сразу же после рождения начала держать голову, по тем меркам, что обозначены в интернете, рано села, встала, начала ползать и ходить. Из-за обилия страшилок в сети про кривые ножки, слабые мышцы и прочее мы в тревоге бросались к ортопеду, который каждый раз нас успокаивал и подтверждал готовность дочки к новому этапу.

. Дочка практически сразу же после рождения начала держать голову, по тем меркам, что обозначены в интернете, рано села, встала, начала ползать и ходить. Из-за обилия страшилок в сети про кривые ножки, слабые мышцы и прочее мы в тревоге бросались к ортопеду, который каждый раз нас успокаивал и подтверждал готовность дочки к новому этапу. О нормальных состояниях маленького человека. Акне новорожденных, токсическая эритема, стул самых разных цветов и консистенций. Тут самое главное — не психовать и запомнить одно простое правило: сопли сами по себе, жидкий стул или температура не повод сразу впадать в панику. Но если что-то происходит с вашим ребенком первый раз, не грех обратиться к педиатру, которому доверяете.

Акне новорожденных, токсическая эритема, стул самых разных цветов и консистенций. Тут самое главное — не психовать и запомнить одно простое правило: сопли сами по себе, жидкий стул или температура не повод сразу впадать в панику. Но если что-то происходит с вашим ребенком первый раз, не грех обратиться к педиатру, которому доверяете. О том, что выносливость детей ограничена и примерные рамки их времени бодрствования можно найти в интернете. Хотя на практике всем в нашей семье стало лучше, когда мы прекратили каждый день сверяться с таблицами (смотри следующий абзац) и приняли тот факт, что дочь спит по-другому.

11. Мы были уверены, что можно найти ответ на любой вопрос в интернете; оказалось, их там слишком много

Как и, пожалуй, каждый современный родитель, в любой непонятной ситуации мы сразу же лезем в интернет. И там действительно много информации, но ее надо отбирать. Ведь, как оказалось, вот сюрприз, все дети разные и то, что работает для одного ребенка, не всегда годится для другого.

10. Мы думали, что то, что сейчас узнаем, уже самое современное и оно точно не изменится, но перемены неизбежны

За те полтора года, что мы воспитываем дочь, изменились позиции врачей и общественников сразу по нескольким пунктам: укропную воду (считается, что она помогает от коликов) назвали потенциально токсичной для детей;

(считается, что она помогает от коликов) назвали потенциально токсичной для детей; сон в движении на маме в слинге или в коляске перестали называть вредным и даже признали, что один такой сон не сделает ничего необратимого с ЦНС ребенка;

на маме в слинге или в коляске перестали называть вредным и даже признали, что один такой сон не сделает ничего необратимого с ЦНС ребенка; доктор Спок частично реабилитирован, сейчас признают, что он не такой зверь и первым задумался о важности потребностей ребенка и необходимости родителей подстраиваться.

9. Мы надеялись, что бабушки хорошо помнят, какими были дети, и у них точно есть ответы на вопросы

Если уж не интернет, то бабушки с дедушками наверняка знают все. Нет. Как оказалось, они не особо помнят, что происходит с ребенком в первый год жизни. Просто спросите своих мам и пап, что вы делали, когда родились. Уверены: в их воспоминаниях младенцы почти сразу говорят, бегают и ходят на горшок, куда ж без него. Да, конечно, со временем они что-то припомнят и даже дадут несколько полезных советов, но позади останутся предложения искупать ребенка в кипяченой воде, не давать плакать, чтобы пупочек не развязался, и к ручкам тоже лучше не приучать.

8. Мы рассчитывали, что во время беременности будем много гулять и жене удастся удержать вес

Помните, как у Булгакова Воланд удивлялся планам Берлиоза? Так вот, над нами он бы смеялся в голос. В середине беременности Катя сильно повредила ногу, да так, что нужна была операция. В итоге — костыли, фиксатор колена и прощайте, пешие прогулки. Конечно, совсем не обязательно, что так будет у всех, но не стоит слишком сильно надеяться на то, что вы сможете реализовать все свои замыслы. Скажем сразу: нам не удалось погулять и после рождения дочки, но об этом позже.

7. Мы не сомневались, что надо купить красивую одежду самого крохотного размера

И вообще, купить кучу всего и как можно раньше. Что ж, большинство из тех покупок нам не пригодилось. Вот наш рейтинг самых ненужных для ребенка вещей. И на первом месте — милые крохотные футболочки , комбинезончики и шапочки. Сюрприз: дочь родилась на размер больше половины заранее купленных вещей. И нам пришлось в срочном порядке обновлять гардероб.

, комбинезончики и шапочки. Сюрприз: дочь родилась на размер больше половины заранее купленных вещей. И нам пришлось в срочном порядке обновлять гардероб. Красивые стильные игрушки пастельных тонов , гирлянды того же цвета для коляски по цене крыла самолета. Нам надо было принять это сразу, но для человека, который только что научился видеть, чем ярче, тем лучше. Так что в итоге дочь играла с куклами и мобилями диких расцветок из «Икеи». Остальное отправилось на антресоли.

, гирлянды того же цвета для коляски по цене крыла самолета. Нам надо было принять это сразу, но для человека, который только что научился видеть, чем ярче, тем лучше. Так что в итоге дочь играла с куклами и мобилями диких расцветок из «Икеи». Остальное отправилось на антресоли. Красивая дорогая коляска. К сожалению, ни цена, ни отзывы в интернете не гарантируют, что ребенок согласится на многочасовые прогулки. Наша дочь, к примеру, почти сразу отказалась спать в коляске.

Детская кроватка . Люди с закрытыми глазами разбирают автоматы Калашникова, а мы не глядя можем за пару минут собрать кроватку. За эти полтора года мы успели поставить и убрать ее раз 10, не меньше. Снова и снова надеясь, что дочь согласится в ней спать. Но с первого дня в роддоме и по сей день любимое место для сна у ребенка — между мамой и папой.

. Люди с закрытыми глазами разбирают автоматы Калашникова, а мы не глядя можем за пару минут собрать кроватку. За эти полтора года мы успели поставить и убрать ее раз 10, не меньше. Снова и снова надеясь, что дочь согласится в ней спать. Но с первого дня в роддоме и по сей день любимое место для сна у ребенка — между мамой и папой. Соска и бутылочки. Можете нас ругать, но мы из тех, кто ни разу не давал своему ребенку соску или бутылочку (речь о таких банках с сосками на конце). Хотя куплены на всякий случай были 2 и несколько еще подарили.

6. Мы были уверены, что не будем ревностно следить за другими детьми и родителями

Оказалось, родительские амбиции очень трудно контролировать, а детская площадка — настоящий полигон для соперничества. И даже наушники и любимый подкаст в телефоне не помогают отстраниться. Казалось бы, просто слушаешь разговор отцов о том, чему ребенок научился на прошлой неделе, но буквально тут же ловишь себя на том, что пытаешься научить дочь делать так же. Так Саша начала давать пять и заканчивать последние строчки песенок.

5. Мы верили: педиатр — человек, который лечил динозавров и обязательно будет грубить

Сколько в интернете попадается историй о том, что педиатр оказался некомпетентным, пассивно-агрессивным человеком, который по каким-то причинам опирается исключительно на то, что когда-то давно выучил в вузе, и отказывается знакомиться с современными протоколами лечения. Мы знали, что нам не по пути с врачом, который на первый чих назначит антибиотики в компании иммуномодуляторов. Мы было решили вообще не ходить в районную поликлинику, но когда на патронаж домой пришел наш педиатр, мы изменили свое мнение о бесплатной медицине. На участке работают компетентные люди, начисто лишенные недостатков, приписываемых врачам. А еще доктор очень понравилась Саше.

4. Мы думали, что наконец-то обойдем с коляской все любимые городские места

На этот раз нам помешала не травма, а очередное заблуждение. Когда задумываешься о своих детях, невольно начинаешь приглядываться к молодым родителям. Как они чинно выхаживают с коляской по городу, как ребенок внутри мило спит. Оказывается, так бывает не всегда. Наша дочь отказалась лежать в коляске и уж тем более в ней спать. И все, что нам осталось, — короткие, минут по 15, пробежки до соседнего парка. Именно столько времени требовалось Саше, чтобы вылезти из люльки на ручку, а с нее — на нас. Со временем мы, конечно, нашли выход.

Эргорюкзак . Переноска для ребенка, в которой он находится в удобной и не вредной для здоровья позе. Можно и слинг, по сути длинный кусок плотной ткани, но его сложнее надевать. Закрепил ребенка на себе — и можно идти на все четыре стороны.

. Переноска для ребенка, в которой он находится в удобной и не вредной для здоровья позе. Можно и слинг, по сути длинный кусок плотной ткани, но его сложнее надевать. Закрепил ребенка на себе — и можно идти на все четыре стороны. Куча игрушек . Чем дольше сможем отвлекать ребенка, тем большее расстояние пройдем. Главное, чтобы запасов хватило на обратную дорогу.

. Чем дольше сможем отвлекать ребенка, тем большее расстояние пройдем. Главное, чтобы запасов хватило на обратную дорогу. Места, где можно остановиться. В основном это кафе и рестораны, лояльные к посетителям с детьми. Там можно дать ребенку поползать по диванчику, перекусить, поменять подгузник в чистой просторной уборной.

3. Мы надеялись, что недосып в первые месяцы не сделает из нас нервных зомби

И мы пребывали в сладком неведении до тех пор, пока не поругались ночью из-за подозрения на недостаточную чистоту ложки для укропной воды. После этого на семейном совете было решено пожертвовать частью занятий и хобби в пользу здорового сна.

2. Мы собирались уделять себе столько же внимания, сколько до рождения ребенка

Почти никто не выкладывает в инстаграм или фейсбук фотографии того бардака, который может устроить даже полугодовалый ребенок за час в идеально прибранной квартире. А сколько копится дел, пока ты сидишь и наблюдаешь, как ваша малышка складывает из кубиков свою первую пирамидку. В итоге, когда ребенок наконец накормлен, вымыт и уложен спать, перед вами встает выбор: быстренько разобраться с домашним хозяйством и заняться всем, что откладывали на протяжении дня, или поспать. Угадайте, каким будет решение?

1. Мы опасались, что с маленьким ребенком может быть скучно

Но первые 3-4 месяца, несмотря на то что почти все время сидишь дома, некогда скучать. В перерывах между едой, сном Саши и сменой подгузника надо было и выкладывать ее на живот, и разок искупать, и поделать какой-то массажик, успеть расслабить и уложить спать снова. Где-то там мы улучали момент и сами ели, принимали душ, переодевались.