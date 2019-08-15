Я готова честно рассказать о том, что чувствует женщина в 30 лет без карьеры, мужа и детей

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Привет! Меня зовут Лидия, и в 30 лет я почувствовала себя старой. Большинству людей кажется, что 30 для женщины — это уже много. Это тот возраст, когда уже должен быть муж и обязательно дети. Или успешная карьера. Да и здоровье на четвертом десятке, говорят, уже не то, чтобы жить полной жизнью. Это неправда. Радоваться жизни и своему положению можно в любом возрасте.

Сегодня я хочу расказать читателям AdMe.ru историю своего 30-летия и то, как мне удалось преодолеть навязанные обществом правила.

Накануне

Помню, я ходила на мероприятие — встреча с известным психологом. Я там была самая взрослая. После самой старой я себя почувствовала на концерте, а также на обучающих курсах. В общем, мне довольно-таки хорошо взгрустнулось накануне своего 30-летия. Да что там взгрустнулось — я рыдала 3 дня до и 2 недели после. Рыдала, потому что думала, что я все. Детей не родила, замуж не вышла, карьеру не построила — вообще ничего не успела, а «женская пенсия» где-то совсем близко. Я не праздновала свои 30 лет — я оплакивала свою молодость. Все мои подруги уже или с мужем, или с детьми (или и то и другое, к счастью). Каждая первая спрашивала: «А ты когда?», «А что, не зовет?» — и то самое банальное про часики, которые как бы тикают. И каждая вторая из них говорила, что «нечего там делать — наслаждайся свободой», с долей хвастовства вроде «Смотри, я замужем и мне как бы все равно, но ты то все же нет». Ситуация казалась мне из ряда вон выходящей. Некоторые знакомые построили хорошую карьеру, многие даже до 30. Открыли свой бизнес, причем интересный, и я с радостью за ними наблюдала. Но часто ловила себя на мысли: почему я так не могу? Хотя я и не пыталась так-то. Смотрела на все эти запуски новых проектов, и занималась самобичеванием, и не могла понять, «кем же я стану, когда вырасту», если пенсия уже где-то не за горами.

После 30

В 31 год я впервые пошла по врачам и поликлиникам. Неутешительный диагноз «рак щитовидной железы» выбил меня из колеи окончательно. Не знаю, кого благодарить — Бога, судьбу, Вселенную или кого-то там еще, — но мне повезло: выявили на самой ранней стадии, мне досталась одна из самых легких и излечимых форм онкологии. Но, ек-макарек, если уже и здоровье пошло под откос, значит, годы берут свое и можно сдавать себя в утиль. Вот тут уже стало страшно. Не от болезни, а ото всего окружающего и ото всех этих рассуждений в моей голове. Ибо всем известно, что все болезни от нервов, а в моей семье онкологии и вообще проблем с щитовидкой не было ни у кого. Своими стрессом и депрессией довести себя до больничной койки — осознать это было ужасно. Именно после операции я остановилась и задумалась: а какого черта вообще я обо всем этом думаю и зацикливаюсь на возрасте? С чего я взяла, что мне так важна карьера и семья именно сейчас? От того, что я сравниваю себя с другими, лучше не стану, а жизнь продолжается, и она совсем не плоха! Не скажу, что сразу все в моей голове изменилось после этого, но в итоге оказалось очень легко отпустить эти «мечты». Потому что это вовсе не мои мечты.

Все эти «надо реализовать себя», «надо устроиться в жизни», «надо родить детей, построить карьеру» навязали мне общество, интернет, постсоветское воспитание и многое что еще. Ну нет у меня этого — ну и черт с ним! Я обычный человек. Я не разбираюсь в бизнесе, во мне нет коммерческой жилки, мой кумир не Стив Джобс и даже не Илон Маск, я не «достигатор», каким сейчас модно быть. И это нормально. Я поняла, что у моего возраста есть весомые плюсы. Будь у меня муж и дети — рванула бы я не думая в Париж, в Прагу, в соседний город погулять? Отправилась бы среди ночи к подружке, потому что «полнолуние на заливе, красота неописуемая, бери вино и поехали встречать рассвет!»? Меняла бы работу в поисках той самой — интересной, позволяющей развиваться, любимой? Я могла выйти замуж в 22 — слава богу, не срослось. Могла выйти в 27 — четырежды «слава богу, не срослось». В 28 я встретила того, с кем вижу свое будущее не потому, что мне «пора замуж», а потому что это именно Он. Мы счастливы, нам весело и хорошо вместе. А чем закончатся эти отношения — мне по большому счету все равно. Я знаю, что впереди еще масса всего интересного.

Сейчас

Сейчас мне немного за 30. У меня есть любимый мужчина и кот-балда. Такой гармонии внутри я не чувствовала никогда. Я знаю свои возможности, почти все понимаю о себе и этой жизни, живу, следуя только своим желаниям и мечтам. Хотела бы я вернуться в свои 23, 25, 27? Упаси боже! Начало моего прекрасного четвертого десятка радует меня адекватностью и всеми красками жизни. Единственное, что смущает, — спина болит, да и гулять до утра уже не хочется. И то, что я никак не могу понять в свои годы, — это дети: хочу ли я их или это отголоски чужих советов о том, что «всем надо, дети — это главное достижение женщины». Но разобраться с этим мне поможет психолог.

Вместо заключения