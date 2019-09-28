Я год пыталась вытащить любимого из секты, пока не поняла, что мне самой нужно бежать

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Сектантство скрыть крайне сложно, и если из вашего окружения кто-то попал в секту, то вы наверняка об этом уже знаете. Что делать в такой ситуации и можно ли помочь человеку? Я автор AdMe.ru, и однажды мои близкие зашли слишком далеко в попытке достичь своих целей. Мне хотелось бы поделиться своим опытом с читателями, рассказав все, что я знаю об организациях с сомнительной идеологией и способах борьбы с ними, чтобы оградить тех, кто находится в зоне риска.

Сверхлюди, которые пытались наесться солнцем

Однажды моему молодому человеку Тимуру в одной популярной социальной сети пришло приглашение на бесплатное занятие по йоге, и он решил от него не отказываться. По словам Тимура, занятие прошло прекрасно, люди, которых он там встретил, ему тоже очень понравились, поэтому он купил абонемент. Я ничего не заподозрила, посчитав, что его больной спине йога может пойти на пользу. После каждого занятия Тимур возвращался одухотворенным и рассказывал, как хорошо себя чувствует. Постепенно к йоге добавлялись занятия по холотропному дыханию, практика по осознанным сновидениям и прочие методики, которые обещали исцелить тело, дух и подарить безграничное счастье. Выше я говорила, что если бы кто-то из вашего окружения был в секте, то вы бы об этом уже знали, потому как скрывать это невозможно: участников обязывают следовать правилам и проводить ритуалы. Так, например, Тимур начал читать мантры, интересоваться Ведами, стал вегетарианцем, затем сыроедом, а дальше пил только соки, чтобы достичь конечной цели — стать солнцеедом и перейти на питание солнечной энергией. Если что-то сбивало его строгий режим, то некогда уравновешенный человек начинал психовать (и это с духовными практиками!).

Большие глаза — признак нечистой крови

Я знала, что у Тимура появились новые друзья, но знакомиться с ними не спешила. В какой-то момент ему все же удалось уговорить меня, и мы пошли в гости к главному в их группе. Нас встретил парень лет 25, одетый в льняную одежду, с длинными волосами и очень блаженным видом. Он предложил пройти на кухню, на полу которой уже сидели люди, и, как только мне нашли место, озвучил тему вечера: «Почему вам стоит продать квартиру и уехать в тайгу, построив дом из сена». Я подумала, что это местный юмор, и рассмеялась, но по серьезным лицам остальных поняла, что сделала это зря. Вышло неловко, и весь вечер я сидела молча. На следующие встречи мой молодой человек меня уже не звал.

Но спустя полгода, на 8 Марта, меня пригласили в гости еще раз. Позвали не просто так, а для того, чтобы продемонстрировать, как должна выглядеть настоящая женщина. Оказывается, за все те встречи, на которых я не присутствовала, Тимуру рассказали, что ему со мной находиться нельзя: во-первых, я демон и отнимаю его энергию и деньги (которых у него не было), а во-вторых, мужчина может создать семью только с девушкой, в чьей крови нет примеси разных национальностей (на мужчин это правило не распространяется). Ему указали на мои крупные черты лица и заявили, что у славян не бывает больших глаз. Потом в комнату вошла девушка в длинной шерстяной юбке и в хлопковой рубашке, с тонкими чертами лица и русыми волосами. Мне указали на нее как на эталон женской привлекательности, пояснив, что ее уровня мало кто может достичь. В этот же вечер обсуждалась интимная жизнь участников группы, и главный настойчиво всем посоветовал перейти исключительно на тантрические занятия любовью. Простите мне мою скабрезность, но на фоне того, что все сектанты сидели на строгой диете и физических сил у них попросту не было, это правило было вполне оправданно.

Красивое тело и финансовый успех. Без регистрации и СМС

Тимур пытался меня приобщить хоть к какой-то работе в организации: приносил буклеты со сведениями о предстоящих семинарах и просил ставить на них печати, но я всегда находила отговорку не заниматься этим. Правда, замечала, что с каждым разом мастер-классы становились все менее духовными и давили на современные потребности. Например, девушкам предлагалось пройти курс, в ходе которого они должны были узнать, как изменить свою внешность без пластической хирургии и фотошопа. Мужчинам же предлагали другой курс, который начинался со слов, что зарабатывать менее 500 тыс. рублей в месяц стыдно и за такие деньги лучше и вовсе не работать. Но никто из учителей, которые выливали эту информацию на уши людей, не был богатым. По собственному опыту они знали, что такое ипотека, Ford Focus в кредит, и радовались, когда удавалось продать билеты на семинар по цене выше 3 тыс. руб.

В попытках вытащить близкого человека из секты я прошла все стадии: гнев, отрицание, торг, депрессия — и вот я дошла до принятия. Я стала добровольно посещать семинары: мне казалось, что я смогу найти то, что скомпрометирует учение. Это было главной моей ошибкой. Мои попытки подорвать авторитет главного в группе не принесли результата: на неудобные вопросы всегда был один ответ, что я недостаточно просвещена. Тимур отдалился от меня еще сильнее и стал сам проводить семинары, находить людей в интернете и создавать свои курсы. Когда я видела новые лица на его занятиях (обычно приглашали парами), то выбирала на вид человека поадекватнее и рассказывала свою историю. Некоторые после моих слов уходили и забирали свою пару, чему я несказанно радовалась. Но были и люди, которым помочь было невозможно: с тяжелыми психологическими и физическими заболеваниями. Они были настолько напуганы своей болезнью и так хотели верить в чудо, что не могли заставить себя пойти к доктору и просиживали свое время на подобных занятиях. Их убеждали, что с помощью астрала можно излечить любые болезни, даже рак на последней стадии, и с упоением рассказывали о людях, которым это удалось.

Последней каплей стало то, что сектанты подумывали закрыть все свои школы йоги в городе и построить для общины отдельные дома (удивительно, но не из сена, а из хороших материалов), для этого каждому участнику нужно было поделиться всем материальным, что у него есть. Вечером, уже после этого обсуждения, я увидела, как Тимур сидит на сайтах с рекламными объявлениями и подсчитывает, какая сумма у него выйдет, если он продаст все. Летом многие ритуалы проводились на природе: людей вывозили в лес, разводили огромные костры, поили чаем и обсуждали текущие дела. После речей про общину каждый стал говорить о том, что он может продать и какой вклад сделать. Некоторые сразу расставались с содержимым их кошельков. В этот момент я поняла, что моих жизненных сил не хватит на эту борьбу, и исчезла из жизни Тимура и его новых друзей.

Как моя подруга решила продавать счастье

Но в наше время есть более распространенный вид сект, который переживает свое второе рождение и куда стройными рядами направляются толпы как совсем молодых людей, так и тех, кто своими глазами видел появление финансовых пирамид и сетевого маркетинга. Совсем недавно я была в гостях у подруги Лены, которая вернулась из 2-недельного отпуска и с гордостью сообщила, что уволилась с работы, потому что нашла место мечты. Увидев банки с порошками в ее квартире, я поняла, что моя подруга променяла хорошую работу на очень сомнительную деятельность. Особенно Лене нравится то, что на новом месте ей все уделяют внимание. «Заботливое» руководство не устает напоминать, что все силы и средства нужно вкладывать сначала в себя — и тогда Вселенная вернет все в двойном размере. Поэтому она купила продукцию компании в большом объеме, влезла в долги и настойчиво старается перевести на эти «чудодейственные» средства всех друзей и родственников. Как и в первом случае, на семинарах рассказывают про исцелившихся людей, как приятный бонус (ведь работать в такой компании — это уже счастье), руководители показывают выписки из банков, намекая, что всех ждут большие заработки. А еще Лена почему-то уверена, что теперь она работает исключительно на себя, а не «на дядю». Что же реально продают подобные компании? Слепую уверенность в своей избранности и веру людей в то, что они нашли несметные богатства, которые многие глупцы не замечают под своим носом.

Чем секта отличается от кружка по интересам

Кажется, что выше приведены 2 разные истории, но они идеально описывают классическую работу сект: Человек отстраняется от привычного мира и окружения в пользу нового увлечения, не может продолжать учиться или работать в прежнем режиме.

и окружения в пользу нового увлечения, не может продолжать учиться или работать в прежнем режиме. Учения могут наносить вред здоровью : строгие диеты, альтернативная медицина, ограничения сна.

: строгие диеты, альтернативная медицина, ограничения сна. Вас просят работать на организацию : приводить новых людей в группу, распространять информацию разными способами и т. д.

: приводить новых людей в группу, распространять информацию разными способами и т. д. Требование искренности: жизнь людей внутри секты строго контролируется от режима питания и сна до интимной связи.

Взращивание завышенной самооценки: человека убеждают, что он особенный.

Критика идеологии хоть и негласно, но запрещена: ритуалы и голодание созданы для того, чтобы человеку хотелось меньше думать и задавать вопросы.

Все бывалые прихожане говорят заученными фразами. Я узнаю, что человек по уши в секте, по словам: «Вы не прожили свой страх (или любую другую эмоцию), поэтому у вас произошел застой в лимфе»; «Вредная еда становится причиной шлаков, токсинов, канцерогенов»; «Чтобы зарабатывать миллионы в месяц, нужно не привязываться к деньгам».

Можно ли спасти человека, если он уже почувствовал себя особенным

Как и любого зависимого, вывести человека из секты без его желания не получится. Если вам удастся увидеть проблески сознания, которые иногда случаются, то в такие моменты следует обратиться к специалисту. Но если человек совсем оторвался от реальности, а его увлечение вызывает у вас опасения, то лучше уйти. Настоятельно не рекомендуется даже ради интереса посещать подобные встречи. То, что я не поддалась влиянию, — простое везение, не рискуйте собственной психикой. Есть вероятность того, что ваш близкий человек сам разочаруется в учениях или секта потеряет в нем свою заинтересованность. В этом случае не обесценивайте проблему и поддержите: когда люди выходят из секты, то они возвращаются в мир, в котором уже растеряли друзей, испортили отношения с родственниками и лишились работы.

Какие люди наиболее уязвимы

По моим наблюдениям, люди в сектах делятся на 3 вида: психически нездоровые; те, кто жаждет получить прибыль, и те, кому не хватает внимания окружающих. Один из мифов — в секту люди попадают в тяжелый период жизни. Нет, это не так. Попадают как несчастные, так и счастливые люди. Рекомендую обратить внимание на психическое состояние ваших близких, если они стали считать, что БАДы, чаи, веганство и другие альтернативные способы лечения могут заменить врача, а тренинги нужны каждому.