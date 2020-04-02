Я работаю мастером маникюра на дому и поделюсь своими секретами (Заодно расскажу, почему я навсегда ушла из салона)

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Некоторые люди предпочитают делать маникюр в салоне, а другие находят мастера, который работает с клиентами в индивидуальном порядке. Любовь Мартынова - из числа специалистов, которые трудятся на дому. Она ведет блог, в котором рассказывает, как ухаживать за руками, и знакомит своих читателей с секретами маникюрной индустрии.

Думаем, что советы мастера будут полезны многим нашим читателям. А из бонуса к этой статье AdMe.ru вы узнаете, какие суммы мы ежегодно тратим на красоту наших ногтей.

Как часто нужно делать маникюр

Одни слышали, что гель-лак нельзя носить больше 14 дней. А другие, наоборот, уверены, что это покрытие такое же крепкое, как танковая броня, и его можно не снимать, пока вас не пригласят сниматься в роли Росомахи в очередной части «Людей Икс». Есть рекомендованное время ношения (от производителя геля-лака), которое составляет 14 суток. Но я считаю, что оптимальный срок — около 3 недель. Если носить такое покрытие дольше, то с большой долей вероятности могут начать появляться сколы и отслойки. В них будет попадать грязь, влага, что грозит развитием серьезных заболеваний, вплоть до появления различных видов грибка.

Почему нельзя самостоятельно снимать гель-лак

Как-то раз ко мне обратилась клиентка, которая ходила с покрытием целых 1,5 месяца, а потом сама его сняла. В итоге она убрала гель-лак вместе с верхним слоем ногтевой пластины. Из-за этого ногти сильно истончились. Ситуацию можно было бы исправить укреплением ногтей акриловой пудрой, но клиентка от этой идеи отказалась и попросила сделать ей обычное покрытие. После процедуры я еще раз ее предупредила: из-за того, что она передержала предыдущий маникюр и сама его себе сняла, гель-лак будет держаться плохо. Вроде бы меня услышали. А через пару дней женщина прислала эту фотографию:

Когда у вас нет возможности попасть к мастеру, а с момента последнего визита прошло 4 и более недель, то аккуратно подпилите ногти пилочкой. Но ни в коем случае не снимайте покрытие и постарайтесь в ближайшее время записаться на новый маникюр.

Как ухаживать за маникюром в домашних условиях

Чтобы ваши ногти дольше оставались ухоженными, нужно регулярно проводить поддерживающие процедуры. Пользоваться кремами и маслами для рук, особенно осенью и зимой, когда кожа получает мало влаги.

особенно осенью и зимой, когда кожа получает мало влаги. Применять масло для кутикулы и аккуратно отодвигать ее . Последнее нужно начинать делать через 1,5–2 недели после маникюра. Ногти лучше обрабатывать апельсиновой палочкой или пушером после вечернего душа, когда руки распарены.

. Последнее нужно начинать делать через 1,5–2 недели после маникюра. Ногти лучше обрабатывать апельсиновой палочкой или пушером после вечернего душа, когда руки распарены. Использовать в быту перчатки, ведь все чистящие средства имеют вредный химический состав.

ведь все чистящие средства имеют вредный химический состав. Пить больше воды и употреблять витамины.

Почему ногти печет в лампе

Думаю, многие из вас сталкивались с болевыми ощущениями при сушке ногтей в LED-лампе. Часто мастера списывают такие ощущения на особую чувствительность клиентки, но это далеко не всегда так. Вы можете ощущать, что вам припекает ногти из-за того, что мастер нанес на них толстый слой базы для геля-лака. Еще одна причина болевых ощущений заключается в том, что при снятии предыдущего покрытия вам оставили слишком тонкий слой предыдущей базы (он должен составлять не менее 5–10 %). Если ногти начинает печь и вы испытываете от этого серьезный дискомфорт, не вздумайте терпеть и сразу вытаскивайте руку из лампы. Подождите, пока ногти остынут (обычно это 3–4 секунды), и снова помещайте их на сушку. Важно: когда вы вытаскиваете из лампы руку, переворачивайте ее ладонью вверх, чтобы не растекся слой базы, который не успел затвердеть.

Сколько ногти должны отдыхать от геля-лака

По своему опыту могу сказать, что все зависит от самих ноготочков. Если они выглядят здоровыми, не истончены и не слоятся, то перерыв можно не делать вообще. От вас же требуется только не носить покрытие слишком долго и вовремя обновлять его. Если ногти слабые, надо прийти к мастеру и сделать правильное снятие (фрезой, а не жидкостью для геля-лака, которая сушит ногти и кожу вокруг них). После этого желательно не наносить покрытие в течение 2–3 месяцев, чтобы полностью сошла ногтевая пластина, которая покрывалась гелем-лаком. В этот период надо пользоваться лечебными лаками и маслом для кутикулы, а также делать укрепляющие ванночки для ногтей.

Как я обрабатываю профессиональные инструменты

У меня есть правило: количество маникюрных наборов должно быть не меньше, чем число людей, которых я могу принять в день. В моем случае это 6 наборов. Иначе я бы физически не успевала продезинфицировать инструменты в паузах между процедурами. Для обработки я использую ультразвуковую мойку. Наливаю дезинфицирующий раствор и на 15 минут закидываю туда инструменты. Многие мастера ограничиваются только этим, но я фанат дезинфекции. Поэтому после обработки обязательно прохожусь металлической щеточкой по фрезе. После раствора и механического действия над фрезой все профессиональные железячки отправляются в крафт-пакет, а после на час — в сухожар при температуре 180 °С. Сам пакет полагается вскрывать только в присутствии клиента, чтобы тот видел, что все стерильно.

Легко ли делать мужской маникюр

Когда я только начинала работать, то не понимала, где брать клиентов. Мы с моим молодым человеком (теперь уже мужем) решили просто ходить по району и расклеивать объявления. И вдруг услышали, как кто-то орет: «Подождите! Я устал за вами бежать!» Мы остановились. Подходит мужчина, протягивает мне руки и спрашивает: «Сможете что-нибудь сделать?» Я даже не задумывалась до этого момента, беру ли я мужчин на маникюр. Растерялась и сказала: «Звоните. Записывайтесь». К счастью, он так и не позвонил. Но мужской маникюр я все-таки делала. Это был муж клиентки, которая договорилась со мной, чтобы я его приняла. И знаете, ничего сложного нет. Мужчине еще более неловко, чем вам. Он сидит тихонечко и молчит, а потом скромно говорит «спасибо» и уходит.

Один день из жизни мастера маникюра

Обычно первого клиента я беру в 10:00. Значит, просыпаться я должна примерно в 8:30 или в 9:00, верно? Не угадали! Чаще всего я подскакиваю в кровати в 9:20–9:30 и начинаю летать по квартире. Понимаю, что нужно вставать раньше, но когда у тебя изо дня в день по 4–5 клиентов (эквивалент 10–12 часов работы), то ты дорожишь каждой секундой сна. Быстро завтракаю в ожидании звонка домофона. Дзынь! На клиента я обычно отвожу 2 часа 30 минут. Если освободилась быстрее, то это мой заслуженный перерыв. Но бывает, что одна клиентка еще не ушла (опоздала на маникюр или попросила какой-нибудь супердизайн), а другая уже звонит в домофон. Тогда у меня нет ни секунды на отдых. А полностью я освобождаюсь в 22:00 или чуть позже.

Почему я никогда не буду работать в салоне

После того как я отучилась в одной из маникюрных школ города, сразу пошла в салон. И столкнулась с требованием работать быстро. Скорость в приоритете, а качество... ну, как получится. К тому же в салоне не самые лучшие условия для мастеров. Сначала ты ищешь палитру, чтобы показывать клиенткам. Потом пытаешься выяснить, где лежит нужный лак.

Узнаешь, что он один и сейчас занят. Говоришь клиентке, что такого цвета нет. Выбираете новый.

И так по кругу. В салоне, где я работала, мастера сидели за длинным столом, а расстояние между ними было всего 40–50 см. Это не очень комфортно. А еще все слушают, что ты говоришь своей клиентке. Так, один раз я сказала девушке, что у нее пропилена ногтевая пластина. Когда я освободилась, ко мне подошел администратор и спросил: «Зачем ты ей рассказываешь? Может, это кто-то из наших пропилил?» Еще один существенный минус: даже когда у тебя нет клиентов, ты не имеешь права покинуть рабочее место. В итоге ты весь день сидишь и ничего не делаешь.

Какие клиентки не нравятся мастерам маникюра

Из-за того, что у меня плотная запись, могут возникнуть сложности, когда клиентки приходят на 20 минут раньше. Им приходится просто сидеть на диване и смотреть телевизор.

Некоторые женщины приходят с детьми, подругами или мужьями. Но если так случается, действую по той же схеме: диван, телевизор и пароль от вайфая.

Но если так случается, действую по той же схеме: диван, телевизор и пароль от вайфая. Иногда сталкиваюсь с любительницами перезаписываться. Я понимаю, что бывают всякие обстоятельства. Но вот когда одна и та же клиентка несколько раз просит перенести время визита, это уже раздражает. Я понимаю, что, скорее всего, она вообще не придет.

Бывает, что клиентка просит поменять ее с кем-нибудь местами. Мне предлагается обзванивать всех и спрашивать, не готовы ли они поменяться временем с незнакомым человеком. Люди тоже планируют свое время.

Случается, что меня прямо во время маникюра начинают расспрашивать, сколько я зарабатываю. Вы правда думаете, что я вам скажу правду?

Как вам могут намекать на чаевые

Однажды в инстаграме я наткнулась на необычные «сториз». Одна моя коллега рассказывала, как спровоцировать клиентку оставить чаевые. Для этого она специально «забывала» на столе несколько купюр. Прием работал так: мастер вместе с новой клиенткой подходила к рабочему месту и восклицала: «Ой, а это предыдущая посетительница в благодарность за хороший маникюр оставила. Надо же, как приятно!» Многие клиенты велись на эти манипуляции и тоже одаривали мастера чаевыми. Никому же не хочется чувствовать себя хуже других. Кстати, в комментариях написали, что эта схема применяется не только у мастеров ногтевого сервиса. С одной из женщин подобная история приключилась в такси.

«С вас ₽ 1 500 за маникюр и ₽ 150 за бесплатный кофе»

Одна моя знакомая по имени Катя перед важной поездкой записалась в салон на маникюр. Пришла к назначенному времени, но мастер еще не освободилась, и администратор предложила Кате выпить кофе. С кофе-то ждать повеселее, правда? Мастер освободилась и позвала новую клиентку. Маникюр сделали качественно и быстро. Катя говорит, даже забыла, что ей пришлось ждать своей очереди. Зато администратор не забыла и сообщила: «С вас ₽ 1 500 за маникюр, а еще вы вроде бы капучино у нас брали. Итого ₽ 1 650». Катя аж поперхнулась. Конечно, она не стала скандалить и рассчиталась. Но интересно, а если у нее были бы с собой деньги только на услугу? Неужели не выпустили бы из салона и ждали, пока муж деньги за кофе переведет? Я работаю на дому, и даже у меня есть бесплатный кофе для клиенток.

Как я ходила на снятие геля-лака в салон

Маникюр я себе делаю всегда сама. Это занимает довольно много времени, зато в качестве не сомневаюсь. Но перед днем рождения решила хотя бы снять прошлое покрытие в салоне, а то каждый раз мучаюсь. Если с левой руки (я правша) еще удобно снимать, то с правой — постоянная проблема. Обзвонила несколько салонов рядом с домом, нашла свободного мастера. Попросила ее оставить мне старую базу (это обязательное условие при снятии аппаратом, иначе можно испортить ногтевую пластину). Та сказала: «Окей!» — и... убрала все под ноль вместе с базой. После этой процедуры мои ногти были похожи на тряпочку. Впервые в жизни я почувствовала, что значит фраза «болят ногти». Я еле смогла залезть в сумку, чтобы расплатиться. В общем, даже не знаю, доверю ли я еще раз свои ногти другому мастеру.

Долго ли нужно учиться, чтобы стать профессиональным мастером маникюра

Как бы было круто ночью лечь спать, а утром проснуться, к примеру, профессиональным программистом, или поваром, или... мастером маникюра. Но так, к сожалению, не бывает. Некоторые мастера считают, что достаточно пройти базовый курс - и можно начинать творить. А другие постоянно находятся в процессе обучения. И здесь, как говорится, совершенству нет предела. Вот неполный список курсов, которые я уже прошла: "Базовый курс маникюра и основы ногтевого дизайна", "Скорость", "Новогодний марафон: коммерческие дизайны", "Инкрустация", "Все о пигментах", "Комбинированный маникюр", "Тонкие линии", "Опил форм", "Ремонт и укрепление ногтей", "Повышение квалификации по комбинированному маникюру" (диплом на фото выдан еще на мою девичью фамилию).

Бонус: сколько мы тратим на маникюр в течение года

В моем городе средняя цена на услугу «маникюр + однотонное покрытие» составляет ₽ 1 700. Добавим сюда еще несложный дизайн и ремонт 1 ногтя и получим примерно ₽ 1 900 за маникюр. В среднем девушки носят гель-лак 3 недели. Получается, что клиентка приходит к своему мастеру 17 раз за год. Умножаем 17 на 1 900 и получаем ₽ 32 300. Именно такую сумму за год может потратить на красивые ногти жительница моего города. Некоторые клиентки делают маникюр 2 раза в месяц. Таких девушек в разы меньше, но они есть. Получается, что они пользуются услугами мастера маникюра 26 раз в год. Умножаем 26 на 1 900 (среднюю стоимость маникюра) и узнаем, что на красоту рук тратится ₽ 49 400.