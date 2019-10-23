Я давно живу в Мексике и хочу поделиться тем, что до сих пор меня удивляет

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Привет, меня зовут Татьяна Подойницына. Я родилась и выросла в Москве. Окончила журфак МГУ по специальности «фотокорреспондент». И вот уже 10 лет живу в Мексике. У меня свой бизнес по фотосъемкам и 2 деток с двойным гражданством. Улыбку у меня тут вызывает практически все: как не улыбаться в стране вечного солнца, ароматного кофе и свежих сочных фруктов.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о жизни в Мексике и о том, какие вещи в этой стране не перестают меня удивлять.

Особенности менталитета

Мы живем в просторных домах, а не в квартирах. Образование детей и медицина — платные. Общественный транспорт не развит, всё на машине. Образование и, соответственно, хорошая работа доступны не всем, отсюда резкое различие по социальным классам. Также принято иметь домработницу и няню, это здесь не дорого, так как это люди из другого социально-экономического слоя.

Для меня самое сложное в отношениях с мексиканцами — это то, что они никогда не говорят «нет», не отказывают напрямую. Всегда найдут миллион отговорок, чтобы не сказать грубое, по их мнению, «нет». Мне же такое отсутствие честности кажется зачастую лицемерием. И наоборот, мексиканцам наше резкое и прямое «нет» кажется верхом грубости.

В Мексике очень любят людей из других стран. Брак с иностранцем — это часто престижно и модно. Есть даже понятие «малинчизм», что значит «любовь ко всему иностранному». Но чем выше социальный статус человека и чем больше он путешествовал, тем меньше удивления и восхищения вызывают у него иностранцы.

В начале моей жизни в Мексике я не могла понять странный для нас праздник — День мертвых. «Что за ужас?» — думала я. Но, оказывается, этот день больше похож на наш день поминовения умерших родителей и родных, чем на маскарадный Хеллоуин. Хотя все одеваются и раскрашиваются скелетами, выглядит все довольно красиво и трогательно. Алтари украшаются любимой едой умершего родственника, ставится его фото. Повсюду ярко-оранжевые бархатцы. Этот праздник оказался не страшным, а полным любви и воспоминаний.

Мы радуемся солнцу, словно чуду, и всегда стремимся погреться в его лучах, а мексиканцы всегда идут по теневой стороне дороги, покупают отбеливающие кремы и гели для душа, еще и зонтиком прикрываются.

Жители Мексики не знают, что такое борщ и пельмени, и не снимают обувь дома.

Что каждый раз вызывает улыбку на моем лице

Не пытайтесь научить мексиканцев говорить «привет» без акцента. «Привьет» — максимум, чего вы добьетесь. Некоторые звуки мексиканцы не могут воспроизвести: испанский проще, сложных звуков типа нашего «ы» просто нет. Зато вы наверняка быстро заговорите на местном, ведь мексиканцы громко и четко произносят слова.

Испанский Латинской Америки отличается от испанского Испании. Не вздумайте употреблять здесь слово «взять», «поднять» («кохер»): здесь оно означает совсем другое действие.

Местные пляжи и леса незабываемы: обожаю просто ехать на машине по трассе и любоваться пейзажами.

Люди и их отношение к окружающим мне очень нравятся. Даже то, как они обращаются друг к другу, к детям: «амор», «корасон», «ми сиело» («любовь», «сердце», «мое небо»).

Кухня, природа и внешность мексиканцев

С первого же дня в Мексике я влюбилась в местную еду. Меня удивило, что не вся еда острая. Для большинства блюд сальса (острый соус) подается отдельно, можно класть ее по вкусу. Я рекомендую начинать с нескольких капель.

Даже конфеты в Мексике чили. И дети их обожают, прямо слезы из глаз от остроты, но при этом невозможно остановиться.

Здесь вкусные не только тако, но и кесадильи (кукурузные лепешки с сыром и разнообразными начинками), мороженое сотен вкусов (от фруктового до сырного), супчики со свежими овощами типа посоле, агуас фрескас — свежие лимонады из местных фруктов.

Еще мексиканцы едят кузнечиков. И почти все мексиканские мужчины любят и умеют готовить свою традиционную еду. Кроме всем известной текилы, традиционные напитки здесь — мескаль, пиво и даже вино. Да-да, тут есть территории с прекрасными виноградниками.

Также меня поразило, что не вся Мексика — это пустыня и кактусы. Здесь есть и заснеженные вершины, и лазурное побережье Карибского моря, и Тихий океан, и киты, и серфинг, и леса, как в Сибири, и джунгли.

Мексиканцы тоже не все смуглые, маленькие, с усиками и в сомбреро. Есть и белокожие мексиканцы европейского типа. Вообще, здесь очень многое зависит от разделения на социальные классы. И внешность, и уровень культуры, ведь образование здесь доступно почти всегда только за большие деньги.

Воспитание детей

В Мексике в нашем социальном круге во многом принято делегировать обязанности по воспитанию детей, да и вообще в целом более расслабленное отношение к этому. С рождения ребенка здесь помогают няни, с младенческого возраста (2–6 месяцев) начинаются кружки по раннему развитию. С года-полутора — садики. Самой маме не принято раздумывать о занятиях с ребенком, только о выборе развивашек. К воспитанию детей здесь относятся проще. Например, никого не заботит, когда годовалому ребенку, а то и более младшему, могут давать пить кока-колу или бегать и ползать между столиками в кафе.

Мне никто не давал советов по воспитанию, кроме педиатра, так как здесь очень любят иностранцев и уважают их выбор во всем. Для местных я всегда была особенной. Единственное, что их удивляло, — это то, что я не думала, что мои дети созданы богом. Ведь я не католичка, как местные. Вполне себе атеистка.

На мой взгляд, самое важное для мексиканцев в воспитании детей — это «валорес», то есть ценности. В основном им обучают по Библии. Рассказывают про чувство справедливости, про ответственность за свои поступки, уважение к другим людям. Мне казалось, что это и так нечто само собой разумеещееся, а вот в Мексике на эти темы воспитания делается особый упор.

А вы когда-нибудь бывали в Мексике? Расскажите о своих впечатлениях от этой страны и ее народа.