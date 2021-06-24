«Я что, уборщица?» Откуда у некоторых молодых людей берется высокомерное отношение к работе

Нередко приходится слышать, что молодые люди не готовы подниматься по карьерной лестнице и работать на первых порах за скромные деньги. Они хотят всего и сразу: модную одежду, отдых на дорогих курортах, квартиру в престижном районе. Но при этом многие юноши и девушки забывают, что для получения жизненных благ обычно приходится приложить некоторые усилия. Именно об этом и рассуждает репетитор по английскому языку, которая ведет блог под псевдонимом Апокалипсия Армагеддоновна.

Мы в AdMe.ru искренне полагаем, что текст этого автора заденет за живое и наработавших солидный трудовой стаж бумеров с миллениалами, и пока только присматривающихся к своей будущей профессии представителей поколения Z.

Сидим мы как-то с дочерью, беседуем. Ей 15 лет, так сказать, типичный представитель современного поколения. И дочка параллельно переписывается со своей подругой. Спрашиваю: — Как там она? — В депрессии. Ей родители подарили на день рождения 2 тысячи. Сказали, что скоро поедут в крупный город, — если хочет, она там на них сможет себе что-нибудь выбрать, а они добавят. А она уже все эти деньги потратила на всякую фигню. Зато заказала через интернет, не позорно у нас в городе купила. Хотя такой фигни и у нас в городе можно полно купить без всяких доставок. Но понты же! А теперь у нее осталось 400 рублей. И она листает Алик (это они так AliExpress называют) и ищет, на что бы их потратить. Вон, список скинула: переводные татушки, сережки в виде бабочек, кошелек в виде кошки, сумка, накладные ногти. Я говорю: — Неужели ей так все это нужно? Особенно переводные татуировки или колготки в сердечках? — Так ей деньги нужно потратить! И не у нас в городе, потому что заказывать — это круто.

— Сразу видно, что она эти деньги не сама заработала. Легко пришли — легко уйдут. Погоди, а у нее же папа работает на таком-то предприятии? Он бы мог ее на месяц туда устроить, там нормально платят школьникам, 10–15 тысяч. И работают они по 4 часа. Только, если что, ты ей скажи, что с этой суммы налоги вычитают. — Ха! — отвечает дочь. — Я ей говорила. Она сказала: «Фу-у-у, позориться еще. Я что, уборщица?» И потом, это же надо к родителям обращаться. А она с ними почти не разговаривает. — Они поссорились? — Нет, просто у меня одноклассники в принципе с родителями не особо разговаривают, да и родители с ними. Ты не знала, что ли? И мне так снисходительно: — Это еще с тобой хоть иногда можно о чем-то побеседовать. (Спасибо, блин, большое. Хоть иногда соответствую их высокому статусу.) Сделаю маленькое отступление. Почему-то я часто такой загадочный снобизм наблюдаю у детей из семей с довольно средним достатком. Или даже очень низким. У меня была еще одна знакомая девочка, их трое в семье, папы нет, а мама как раз на этом предприятии. Так девочка тоже сказала: «Фу-у-у-у, еще чего, я че, лохушка, убирать там или траву дергать?» А вот двое моих других знакомых детей из очень и очень состоятельных семей на этом предприятии месяц отработали. Потом девочку мама устроила еще на месяц уборщицей, а мальчик работал на лесопилке, бревна таскал. При этом заработок детей вообще погоды не делает в семейном бюджете. Парадокс какой-то. Я вот никак это не пойму. Может, объяснит мне кто?

Так вот, возвращаясь к беседе с дочерью. Я говорю: — Так в вашем возрасте вообще никакая работа не позорна. Понятно же, что у вас еще нет никакой квалификации. Поэтому тут даже снобизм какой-то не прокатит, типа: «Столько лет училась, чтобы полы мыть». Или: «И это все, чего она в жизни достигла — полы мыть?» Вы же еще толком и не учились, и не добились. Наоборот, любой скажет, что молодец человек, уже работает. А дочь мне объясняет примерно так: — Понимаешь, многие из нашего поколения Z не хотят быть похожими на вас. Они не хотят выживать, получать мало денег, экономить. Они хотят жить. Сразу получать достойную зарплату и все такое. Только они иногда это как-то странно делают. И привела пару примеров. — Сейчас модно продавать изделия из эпоксидной смолы. Так, знаешь, как они цену рассчитывают? Сама работа — рублей 300–400, плюс сюда же включается полная стоимость материала. Например, целой банки смолы, хотя она потратила, может, 3 грамма. И еще могут что-то недоделать или недоложить, типа: «Сорян, я не успела купить». Или: «Мне родители денег не дали». И очень обижаются, если у них узнают цену изделия, но не заказывают, потому что дорого. Они тогда пишут всякие сторис в инстаграм, типа: «Мое время было потрачено зря, я переписывалась, говорила цену, а у меня не заказали. У меня ручная работа, а не штамповка с Алика за 50 рублей, которая развалится через день. Раз вы такие нищеброды, нечего было и писать». И еще один: — Помнишь одного мальчика из языкового лагеря? Зашел у нас как-то с ним разговор о будущей работе. Что бы мы могли делать, сколько бы хотели за свои услуги. Так он говорит про репетиторство: «Меньше чем 500 рублей мне брать просто позорно. Я себя так низко не ценю. У меня одни пятерки по английскому. И я вообще учусь хорошо, и ОГЭ сдал на 5». Но я ему сломала шаблон. Говорю: «Чувак, а с чего ты взял, что тебе за твои пятерки столько дадут? Ты-то себя можешь ценить, как там хочешь, а где гарантия, что мир тебе будет соответствовать? У меня вот вообще международный сертификат, плюс меня и маму в городе знают, и то я беру только 150. Потому что школьнице не будут платить столько же, сколько опытному репетитору с образованием. Будь она хоть семи пядей во лбу, эта школьница. Зато у меня сейчас уже есть деньги, а у тебя есть ноль. Плюс у меня есть и будет опыт работы, и когда мы одновременно выйдем на рынок, пусть даже с одинаковым образованием, я смогу просить за свою работу в несколько раз больше, чем ты». И смеется: — Похоже, я сломала ему все шаблоны и перевернула мир. Потому что он весь день ходил и бормотал: «Нет, как это мне не дадут 500? Почему мне не дадут 500?» Наверное, ему в голову не приходило, что есть разница между «хочу» и «получаю».

В общем, исходя из всего, изложенного дочерью, я сделала вывод, что она все-таки идет малость вразрез с постулатами поколения. Во всяком случае она понимает, что молодому специалисту сразу золотые горы не дадут, разве что он уж совсем эксклюзив или гений. Или таких, как он, единицы в мире или в данной отрасли хозяйства. Так что поработать пару лет за не очень большие деньги, но зато получить опыт — это нормально. Согласна, я сама примерно таким же образом переводчиком начинала. Но она также сказала, что пожизненно за маленькие деньги работать не согласна. Или, допустим, если ее квалификация повышается, а зарплата — нет. А, и если понадобится — и полы мыть пойдет, и травку дергать. И ничего в этом нет постыдного или ужасного.