Я честно расскажу, что чувствует человек, который полностью зависит от чужого мнения

30 2 48 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Привет, меня зовут Анна. Я хочу рассказать, что происходит в голове у «вечного отличника» и почему нужно отказаться от стремления быть лучшим во всем. Таких, как я, редко принимает общество. Но именно у чужих людей мы ищем одобрения, при этом никак не можем осознать, что только у нас есть право оценивать себя и свою жизнь.

Синдром отличника — это нездоровый перфекционизм, который затмевает остальные чувства и потребности. Человек направляет все ресурсы на работу и / или семью, но всегда чувствует, что делает недостаточно. Отсюда появляются комплексы и депрессии, а в некоторых случаях — панические атаки или даже физические заболевания. Специально для AdMe.ru я делюсь своим опытом, чтобы помочь как можно большему количеству людей поверить в себя и свои силы.

Иногда дети начинают страдать синдромом отличника из-за родителей. Завышенные ожидания папы и мамы превращаются в определенную модель поведения: заработал пятерку — молодец, люблю тебя. Школьная система, к сожалению, поддерживает эту модель, а с возрастом условия становятся жестче. «Отличники» уверены — если стараться на пределе своих возможностей, нас обязательно будут любить и уважать. Кроме того, сегодня успешная жизнь возведена в культ. Она везде: в социальных сетях, на ТВ и вроде бы даже у наших знакомых и бывших одноклассников. И мы, патологические «отличники», никак не можем дотянуться до уровня других и существуем как будто для фона чужой счастливой жизни. В моей истории родители не были виноваты. Мама и папа любили меня безусловно: они не ставили мне условий в стиле «получишь пятерку — купим игрушку». Зато первая учительница отрывалась на школьниках по полной — сравнивала нас друг с другом и пресекала все попытки выразить свое мнение. Мне, 7-летней малявке, это ужасно не понравилось: я никак не могла понять, почему точка зрения этой вечно сердитой женщины является единственно верной. Я начала спорить, и это было ошибкой.

Учительница понимала, что я показываю отличный результат даже для своего «продвинутого» класса, и все равно не смогла меня полюбить. Она принципиально ставила мне четверки, с усмешкой возвращала тетрадку с ненавистной «непятеркой» и приговаривала: «А вот Оля / Маша / Вася молодец, 5...» Все эти Оли и Маши быстро поняли, что со мной что-то не так. Я стараюсь, но меня не хвалят, не ставят в пример, со мной не сюсюкаются. А с ними — да. Значит, я — ущерб. Поэтому некоторые ребята меня недолюбливали, а некоторые предпочитали просто не замечать. Мне хотелось дружить и общаться, но никому не интересны отличники и умняшки. И чем лучше у отличника результат, тем крепче неприязнь одноклассников. Когда в старших классах я получила неожиданную тройку за экзамен, ребята из класса закатили вечеринку, чтобы это отпраздновать. Я ненавидела их за это, но себя я ненавидела больше. Это была моя неудача, я не могла допустить такое снова. Значит, надо учиться еще усерднее, чтобы доказать им... Или доказать себе? Я днем и ночью штудировала учебники, пыталась читать Конан Дойля в оригинале, выигрывала олимпиады и все равно чувствовала, что делаю недостаточно. И чувствовала правильно. До серебряной (даже не до золотой, позорище!) медали мне, лучшей ученице выпуска, не хватило одной пятерки. И вот на последнем звонке учителя обнимают моих одноклассников, называют их молодцами, а мне сквозь зубы цедят: «От тебя мы ждали большего». Никому и ничего доказать не получилось.

На своей первой работе я снова убедилась в том, что ни на что не гожусь. Я до ужаса боялась ошибиться, переделывала работу по три раза, пытаясь добиться идеала. Почти перестала есть и спать, часто плакала, а в короткие часы сна мучилась ночными кошмарами. Мне было 20 лет, и при росте в 1,67 я весила 46 килограммов. Я никак не могла найти себе места и часто меняла работу. Большинство «отличников», как и я, жаждет одобрения окружающих — мы привыкли к системе оценок, а во взрослой жизни нас оценивают все, кому не лень (тогда мне так казалось). В том числе на работе. Надо же, чтобы пятерку поставили, похвалили, по голове погладили и сказали наконец, что я хорошая. Поэтому каждый раз мне нужно было заслуживать уважение в новом коллективе. Я пыталась угодить, быть полезной и нужной и предлагала свою помощь коллегам. Но у людей есть одна неприятная черта: они очень быстро наглеют. Вскоре все эти «помоги с отчетом», «напиши статью по-братски» превращались в мою обязанность.

Я прекрасно понимала, что меня используют, но не могла отказать. Ведь человеку надо, а у меня есть возможность, поэтому я должна помочь. Иначе буду плохой. В конце концов, сама виновата. Поэтому мои коллеги получали похвалы и повышения, а я оставалась рядовым сотрудником, которого не замечают. Сложнее всего было поверить в свои силы. Однажды я самостоятельно организовывала платные учебные курсы для компании, в которой работала. Всю ответственность за проект возложили на меня, поэтому я тряслась и нервничала как сумасшедшая. На то, чтобы подготовить помещение, вместе с преподавателями составить программу и набрать студентов, у меня было около двух месяцев. Поэтому я стала работать без выходных.

Я боялась, что желающих учиться не будет, а их было в два раза больше. Я переживала, что им не понравится, но из 16 учащихся остался недовольным только один. И все же он был! Человек попросил вернуть деньги и ушел с МОИХ курсов! Я снова не справилась и потом несколько месяцев не могла нормально работать из-за постоянного ощущения собственного непрофессионализма. Для меня не было полумер: если задерживаться на работе — то до ночи, если помогать — так по максимуму. Я просто не имела права халтурить и делать работу не на все 100 %, но продолжала считать себя бестолковой неудачницей. То же самое было в личных отношениях и дома.

Мой первый молодой человек любил повторять: «Ты кому такая нужна, кроме меня? Радуйся вообще, что я все еще здесь!» Ну, я и радовалась. Училась готовить вкусненькое четко по рецептам, поддерживала идеальную чистоту дома. Чтобы не «выносить мозг» парню по пустякам, штудировала десятки книжек по психологии... и все равно была недостаточно хорошей. Потом сбежала в другие отношения, где партнер изрядно пил, но зато не оскорблял и не дрался. Я была уверена, что все еще не заслужила чего-то большего. И продолжала работать и терпеть. А в 24 года меня положили на операцию: все мои стрессы вылились в неприятную и неизлечимую болячку. Через 3 дня после этой операции меня вызвало начальство — мол, выходи, работать некому. И я вышла. Что за...?! Именно тогда до меня дошло, что так жить больше нельзя. Я все время ждала одобрения окружающих. Сделаю что-нибудь, а потом молящим взглядом смотрю на них — а точно нормально? Вам правда нравится? Вы не будете надо мной смеяться? Все. С меня хватит.

Я начала медленно, маленькими шажками перекраивать себя. Поначалу было тяжело: привычка работать на износ не давала бездельничать даже полчаса. Самым сложным было научиться отказывать — мне казалось, что своим «нет» я предаю все человечество. Но, как ни удивительно, никто от этого не умер. Наконец я смогла отказаться от партнера, который меня не устраивал, и от работы, где меня выжимали как тряпочку. Сейчас я понимаю, что никогда не была дефектной, просто мы все — разные. Спустя 9 лет после окончания школы я смогла простить одноклассников, первую учительницу и понять, что я действительно чего-то стою. А всем патологическим «отличникам» советую сделать следующее: Перестаньте критиковать себя на каждом шагу. Все мы ошибаемся, но постоянно ругать себя — прямой путь к неврозу. Вместо того, чтобы заниматься самокритикой, научитесь себя хвалить. Не «я сегодня слишком мало работал», а «я сегодня сдал два отчета и отчистил кофеварку».

Все мы ошибаемся, но постоянно ругать себя — прямой путь к неврозу. Вместо того, чтобы заниматься самокритикой, научитесь себя хвалить. Не «я сегодня слишком мало работал», а «я сегодня сдал два отчета и отчистил кофеварку». Заведите дневник достижений и записывайте туда все, что сделали за день. Так вам будет легче себя хвалить и любить.

и записывайте туда все, что сделали за день. Так вам будет легче себя хвалить и любить. Поймите, что идеал недостижим и лучше всех вы не станете. Просто потому, что сами себе будете поднимать планку до бесконечности. Вот для чего вы пытаетесь стать лучшим студентом выпуска, работником месяца, женой года? Чтобы дипломчик повесить в спальне? Все мы пытаемся просто быть счастливыми, а истинное счастье как раз в умении ценить то, что имеешь.

и лучше всех вы не станете. Просто потому, что сами себе будете поднимать планку до бесконечности. Вот для чего вы пытаетесь стать лучшим студентом выпуска, работником месяца, женой года? Чтобы дипломчик повесить в спальне? Все мы пытаемся просто быть счастливыми, а истинное счастье как раз в умении ценить то, что имеешь. Научитесь бездельничать. Я серьезно. Уделяйте приятному безделью для начала хотя бы несколько минут в день — это будет казаться дикостью, но вы втянетесь. Посмотрите любимый сериал, поваляйтесь на диване с книжкой — только не думайте о делах.

Я серьезно. Уделяйте приятному безделью для начала хотя бы несколько минут в день — это будет казаться дикостью, но вы втянетесь. Посмотрите любимый сериал, поваляйтесь на диване с книжкой — только не думайте о делах. Думайте о себе и научитесь говорить «нет». Принимайте решения, исходя из ваших потребностей, а не из желаний других людей. Вы друг другу ничего не должны, а ваше здоровье и близкие всегда должны быть важнее работы.

Принимайте решения, исходя из ваших потребностей, а не из желаний других людей. Вы друг другу ничего не должны, а ваше здоровье и близкие всегда должны быть важнее работы. Сходите к психологу. Я так и не сделала этого, потому что была уверена в том, что я в порядке, просто все остальные — лучше. Мне нужно было осознать, что это проблема. На то, чтобы решить ее самостоятельно, потребовалось еще 2 года.