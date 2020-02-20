Я был сладкоежкой, но смог прожить 429 дней без сладкого и расскажу, как мне это удалось
Столкнувшись с проблемами со здоровьем, Владислав Говтва решил провести эксперимент — перестать есть сахар и мучное. При этом он обожал сладкое, но рассудил так: «Любишь — отпусти».
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22 ноября 2018 года я был в военкомате и меня «порадовали», сообщив, что мой вес — 144 кг при росте 186 см, а давление — 180 на 90. Попал я на дневной стационар в кардиологию, и мне выписали тонны лекарств. Сказали, что, если не похудею — привет, диабет! И это в 25 лет. В этот день я решил: сегодня или никогда — дальше так продолжаться не может. Я полностью откажусь от сахара, и будь что будет. Через неделю перестал есть и мучное.
Май 2018 года: вес — около 150 кг.
Раньше я почти каждый день ел конфеты, печеньки, в чай или кофе клал по 2 ложки сахара, ну и хлебушек любил. Когда кардинально изменил рацион, 2 недели меня все бесило и раздражало. Вообще во всем процессе самым сложным было пережить первые недели. Аппетит, как и вес, становился только больше, потому что каждый раз, когда хотелось вкусненького, я просто съедал что-то другое. Чаще всего это были фрукты. Но если я чувствовал голод, то делал себе первое или второе, просто забивая желудок чем угодно, лишь бы не сладким.
Честно скажу, обожал сладкое, но выработал привычку говорить: «Мне это нельзя». Я программист, работа умственная, поэтому первые 7 дней было сложно концентрироваться, но потом это прошло, все наладилось. Под Новый год решил купить весы и узнал, что мой вес уже 125 кг.
19 апреля 2019 года: вес — 110 кг.
Когда весы показали 110 кг, мне начали говорить: «Куда тебе еще худеть?!» и все пытались запихнуть в меня сладкое или мучное, приговаривая: «Ну одну конфетку можно же!» Я не поддавался, отвечал: «Хочу 78 кг!» Сладкоежки вроде меня — зависимые люди, и, к примеру, мне психологически проще вообще не есть сладости, чем остановиться на 1 конфете в сутки. Один раз переболеть желанием сладкого длиной в 2 недели оказалось куда проще, чем держать себя на поводке каждый день.
Прогресс 10 июля 2019 года — 95 кг.
Организм не отдаст жирок без войны. Самые яркие воспоминания — это 103 кило, когда я очень сильно хотел похудеть до 99 и специально сократил свой рацион до 1 200 ккал, но вместо похудения получил на весах цифру 105. И этот вес держался 2 недели. А потом за 3 дня я похудел до 97. История повторилась на 85 кг, только вес держался аж 3 недели, а потом упал до 80 кг буквально за пару дней. И таких ситуаций за весь процесс похудения у меня было много. Главное — не сорваться и не бросить: вечно организм сопротивляться не может и все равно отдаст «добро». Обычный рацион в то время состоял из макарон из твердых сортов пшеницы, супов, мяса. Когда тянуло на сладкое, спасали груши и мандарины.
4 ноября 2019 года: 80 кг и почти год без сахара.
Итог: 67 кг, давление — 130 на 80, стало меньше проблем с кожей. В жизни изменилось буквально все. Это как стать другим человеком и увидеть мир по-новому. Я не голодаю. С желудком никаких проблем нет, забыл, каково это — когда спина болит. Все, что надо было, — это просто перестать есть сладкое, мучное и соусы. Эксперимент все еще продолжается, и в планах сладкого нет. Примерное меню:
- Супы. Если борщ, то стараюсь есть без сметаны, просто потому что мне так спокойнее.
- Каши. Все, кроме гречки. Она у меня находится в черном списке, потому что, по наблюдениям, когда пытался ее есть, вес стоял на месте.
- Макароны из твердых сортов пшеницы, картошка отваренная либо тушеная.
- Фрукты: мандарины, апельсины, грейпфруты, яблоки, груши. Иногда бананы, но их я ем только по утрам или вместо завтрака.
- Овощи. Салаты стараюсь не делать, а просто ем овощи по отдельности. Если и делаю, то вместо майонеза заправляю греческим йогуртом либо сметаной.
- Молочные продукты: кефир, ряженка.
- Мясо любое. Жирное или нежирное — неважно: курица, свинина, говядина.
- Иногда ем вареники и пельмешки, но редко.
Я не ем:
- мед, сахарный песок, сахарозаменители, в том числе фруктозу;
- виноград и сухофрукты;
- хлеб, хлебцы, выпечку, лаваши и другие хлебобулочные изделия;
- соусы: майонез и кетчуп;
- фастфуд.
Ем, кстати, когда хочу. Перед сном за 2 часа стараюсь не есть, ну или совсем немного.
16 января 2020 года: вес — 77 кг.
Сестра решила последовать моему примеру и попробовать питаться как я и за 4 месяца похудела с 64 до 56 кг. Отец — с 98 до 80, а друг — с 115 до 100 кг. Напомню, что я не являюсь диетологом и делаю выводы интуитивно, на основе собственных наблюдений и опытов над собой же. Советы тем, кто хочет попробовать:
- Сложно только первые пару недель. Потом будет легче и желание съесть что-то вкусное будет менее навязчивым, а следом и аппетит пойдет на спад.
- Перекусы опасны. Если перекусить чаем с печеньками, то получишь быстрые углеводы и спустя 20 минут опять захочешь есть, а ценность — примерно 550 ккал. И выходит, что такими перекусами за день наедаешь больше своего дневного лимита.
- Сложнее всего в первые 2 недели будет убеждать окружающих, чтобы не подсовывали сладкое.
- Проще полностью отказаться от чего-то, чем пытаться ограничивать себя частично. Попытки «Я буду есть меньше и всего 1 конфетку в день» все эти годы так ни к чему меня и не приводили. Только полный отказ, даже несмотря на повод — день рождения или любой другой праздник, даже 1 конфетку, — даст результат.
- Меньше углеводов. Если продукт содержит много углеводов — не ешь его.
- Главное — мотивация и вера в свои силы. Я, например, для мотивации держал полгода на столе Snickers под рукой, почти как в «Ералаше».
- Приготовьтесь к тому, что напитки без сахара приобретут новый вкус. Кофе без сахара раскрыл себя по-новому. Я начал понимать разницу в кофейнях: где так себе, а где действительно хороший кофе.
- Если решили побаловаться салатами, вместо майонеза используйте сметану и немного яблочного уксуса.
- Большая часть продукции в магазинах попадает в черный список, но все равно разнообразить свой рацион можно.
Вас вдохновила история Владислава? Не думали отказаться от сладкого и мучного?
Фото на превью UHPS / pikabu, UHPS / pikabu