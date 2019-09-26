Я работаю стюардессой и хочу без прикрас рассказать о своей профессии
Несколько лет Марта живет в Арабских Эмиратах и работает бортпроводницей на международных рейсах. Девушка родилась в маленьком городе в Беларуси и признается, что ей все время было там тесно. Она постоянно читала журналы о путешествиях, разглядывала вагоны поездов, уходящих с вокзала, и хотела, чтобы судьба дала ей шанс работать и путешествовать. Марта уже посетила более 50 стран, и, видимо, это не предел.
AdMe.ru жадно пролистал инстаграм девушки и готов поделиться историей бортпроводницы, которая с юмором рассказывает в блоге о своей профессии и делится лайфхаками с пассажирами.
Все началось с детской мечты
Папа часто ездил в командировки, и мне всегда хотелось, чтобы он взял меня с собой. Однажды он согласился: «Так и быть, поедем в Польшу». Но наутро мои мечты разбились: белорусский паспорт пустовал без визы. Впервые за границу я поехала только в университете — это был евротрип «5 стран за неделю». Сидя на ступеньках подпарижского хостела, наблюдая виднеющиеся вдалеке огни, я поняла: «Это мое!»
Как устроилась
Ходили слухи, что некие девочки в шапочках с белой мантией летают по миру и гребут деньги лопатой. Я подала заявку онлайн, и через 2 месяца меня позвали на интервью. Было около 100 претенденток - одна краше другой. С каждым этапом они отсеивались, нас осталось 5. Я не прошла финальное интервью тет-а-тет. Будучи уже одной ногой на трапе, я получила письмо с отказом. Сценарий повторился дважды.
Но третья попытка удалась. На собеседовании вместе со мной было человек 200: желающие из авиалиний соседних стран, все, кто, как и я, не прошел с первой попытки, и просто любители страны "пожарче". До финала дошло 30 человек. Через 3 недели я получила повестку: "Приглашаем вас на ПМЖ. Вы прошли". Я подготовилась к переезду: у меня были билет, $ 200 и ксерокопия контракта.
Первый полет
По традиции надо представиться пилотам. Вхожу, они задают миллион вопросов: кто? откуда? почему? Я жеманюсь и вдруг вижу на одном из мониторов камеры туалет — вид сверху. Они оживились: «А ты не знала, что у нас камеры по всему самолету?» Я краснею, стараюсь закончить разговор и выбрасываюсь из кабины пилотов. До конца полета я не заходила в туалет и терпела, пока мне не сказали, что это был всего лишь планшет с загруженной фотографией.
На первый, «бизнес» и «эконом» рассчитайсь
Все начинают с экономкласса - там закаляется характер и вырабатывается стойкость духа и стройность ног: 3 часа обслуживания стоя и стометровые пробежки. В словаре стюардесс только нужные для работы слова: "курица - мясо", "чай - кофе" и... "нет". Зато они ловко могут успокоить недовольного пассажира тортиком из бизнес-класса.
Спустя какое-то время некоторых бортпроводников из "эконома" приглашают на собеседование для бизнес-класса и назначают новый тренинг. Там учат различать вина не только по цветам, выбирать правильные бокалы, рекомендовать напитки к еде и использовать вместо "да" и "нет" слова "посложнее".
Из "бизнеса" проводят отбор в первый класс. И снова бортпроводников ждет тренинг, на котором учат сервировке, правилам обращения к VIP и различиям вин по регионам и годам. В первом классе 8–12 человек на всю кабину, а новозеландский совиньон-блан 2014 года подается к лососю в сливочном соусе с брокколи на пару на тарелочке с платиновой каемочкой. "Приятного аппетита, мистер премьер-министр".
В своем классе можно меняться обязанностями и помогать друг другу. Что касается правил безопасности, то у всех одинаковые знания, вне зависимости от класса.
Подготовка стюардесс
Самолет тонул, но за 90 секунд мы успели эвакуировать всех и выпрыгнули сами. Никто не пострадал, наоборот, скользя вниз по аварийному трапу, мы остались спасены и веселы. Это было первое практическое задание на тренинге: океан воображаемый, трап настоящий. Все стюардессы раз в год обязаны его пройти, чтобы обновить летную лицензию.
Потом, надев противодымовые шлемы, мы тушили настоящий пожар, но в искусственном салоне самолета. Срывая голос, кричали команды для пассажиров: "Отстегнуть ремни! Надеть спасательные жилеты!", прыгали в "океан" (бассейн) и изо всех сил плыли к надувному спасательному плоту, проговаривали план действий, отчеканивая авиационные термины, подавая сигналы SOS, "выживали" в пустыне, джунглях и на Северном полюсе.
Во второй день тренинга мы успели сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, наложить шину и перевязать раны, взять анализ крови на самом деле и даже принять роды.
У меня каждый раз мурашки, когда мы инсценируем аварийные ситуации, но это дает возможность прочувствовать всю ответственность и подготовиться к реальным ситуациям.
Сколько живет самолет
Время жизни самолета считают не годами, а циклами герметизации — сколько раз он испытывал давление в воздухе. Оно действует на фюзеляж и крылья, появляются трещинки-морщинки, они не сразу видны, но со временем части придется заменить. А если начнется коррозия, поминай как летали. Самолеты-дальнобойщики живут дольше: пока он долетит до США (1 цикл), другой может сделать 5 перелетов.
После посадки, перед каждым вылетом и во время стоянки самолеты проверяют. Есть дополнительные обязательные проверки: каждые 500 часов налета, раз в 3 месяца, каждые 7 500 часов налета, а раз в 10–12 лет самолеты уходят на полное обслуживание с откручиванием хвоста и всех деталей.
Отлетавшие самолеты разбирают на части
- Самые дорогие — двигатели. Старый двигатель боинга может стать донором другому самолету за $ 3 млн, когда новый будет стоить $ 25 млн. Кабину пилотов, части салона и кресла покупают летные академии для тренировок экипажа. На таких училась и я.
- Продают даже ремни безопасности — по $ 20 на eBay.
- Пустые каркасы покупают киностудии для воплощения самых страшных сюжетов, так что у самолета-пенсионера есть шанс стать суперзвездой.
- Самолеты с историей могут устроиться на работу в музей или украсить национальный аэропорт.
- Стать отелями, барами и кафе.
- Некоторые улетают служить в другие страны. Возрастной не значит не могущий. У каждой авиакомпании свои технические требования: кому-то и 10 лет хватает, чтоб списать, а кто-то и 20 сверху налетает.
- Но больше всего старых самолетов на вечных стоянках в пустынях США. За $ 20 можно сходить на экскурсию на самую большую, AMARG: 4 400 самолетов.
Как строится работа
В аэропорту надо быть за 2 часа до рейса. К нему плюсуется полет. Добавляется время подготовки самолета к обратной дороге. Плюс обратное время полета, проверка салона после приземления. Так рейс Москва — Питер превращается в 8-часовой рабочий день. Мой рекорд на работе — 22 часа, но обычно управляемся за 13–15 часов.
От чего зависит, куда полетит бортпроводник
- От удачи. Система обрабатывает тысячи запросов по алгоритму, который никому не известен.
- От должности. Стюардессы экономкласса имеют больше шансов полететь в Таиланд, чем стюардессы бизнес-класса, потому что в «экономе» работает больше человек, следовательно, и требуется их на полет больше.
- От знания языков. В каждом полете должен быть носитель языка той страны, в которую мы летим. Так что Бразилию скорее отдадут стюардессе из Португалии, нежели мне. Вот и плюсы знания других языков.
- От времени акклиматизации. После Азии нас не отправят сразу в Америку, потому что мы хоть улыбаемся и машем, но часовые пояса поджимают, и, чтобы немного прийти в себя, перед Америкой расписание разбавят Европой.
- От стажа. Сейчас уже все чаще составляю себе расписание.
Неявка на рейс
Сначала позвонят на мобильный: раз, два, три... Не берешь — снимают с рейса с пометкой «неявка» и отбирают расписание на оставшийся месяц. Все запрошенные рейсы на острова, осенние прогулки по Европе и шопинг-планы летят... без тебя. Вместо этого ты каждый день с телефоном на пульсе ожидаешь разворотный рейс в ближайшие страны. В течение 3 месяцев ты не можешь запрашивать рейсы и меняться полетами с коллегами.
Пришел на полет, но забыл: паспорт, что-то из униформы, летную лицензию, книжечку о прививках — виновен. Съел что-то не то и за 2 часа до выезда рейс обломался — виновен. Сообщать о плохом самочувствии надо не позже 4 часов до начала работы. «Заболел» в Новый год, Рождество и другие праздники — заподозрят. Проспал в отеле — вытащат из кровати. Нет в кровати — уволят.
Правда и вымысел
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Пилоты не должны обедать одинаковыми блюдами и в одно время.
Они сидят в своей кабине: один берет вилку, второй - управление в обе руки. Хоть еду и готовят в тот же день, что и загружают, но несварение и аллергия возможны. Из-за этого пилоты не могут выбирать одно и то же блюдо. Один сможет справиться с управлением, но самолет придется посадить.
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Если телефон не перевести в полетный режим, то самолет упадет.
Один работающий телефон не вызовет сбоя в навигационной системе, а если все оставят устройства включенными, то помехи возможны. У новых самолетов снижен риск сбоя, а раньше мобильные были редкостью, так что это только предосторожность. Иначе бы телефоны забирали на таможенном контроле, будь это 100%-й риск. Инцидентов не было, но, как говорится, все беспрецедентно, пока не случается впервые.
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В самолете есть более и менее безопасные места.
Ах, если бы было так, то цены в самолете делились на 2 категории: пакеты "оптимист" и "пессимист". Самолет — цельная машина: один ряд не может лететь в Тюмень, а второй - в Канны. Мы в одинаковых условиях, случаи разные: может пострадать хвост, а может зажать аварийный механизм передней двери. Безопаснее лететь пристегнутыми и знать, где находится ближайший выход, спасательный жилет и кислородная маска. А для этого нужно смотреть инструктаж экипажа.
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Волосы в полете быстрее растут.
Судя по фото и моей гульке, которая уже напоминает вторую голову, однозначно правда.
Классификация пассажиров
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"Человек-вопрос": "У меня есть один вопрос: когда начнется сервис? К нам подойдут первыми? А что будет в меню?"
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"Человек - "не вопрос"": "Извините, курицы не осталось". - "Не вопрос, давайте то, что есть".
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"На износ": "Принесите мне, пожалуйста, кофе", "А можно и для моего друга?", "Хотелось бы 2 молока", "Знаю, вы работаете просто на износ, но я не ем белый сахар".
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"Человек-босс": "Пусть капитан сделает в кабине потеплее, и передай, чтобы часто ремни безопасности не включал: боссу выспаться надо".
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"Человек-мороз": "Дайте еще одеяло. Когда лечу, всегда по ногам мороз".
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"Человек-завхоз": "Мать, садись сюда, а я займу ряд за тобой. Рядом сумку положим, типа занято".
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"Человек-вразнос": "Не жалей вина, стюардесса, единственный отпуск в году - иду вразнос!"
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"Человек-видос": "Привет всем, мы взлетаем", "Принесли еду", "А я пью томатный сок", "Над облаками", "Огни ночного города".
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"Человек-прогноз": "Начали поздно посадку - вот увидишь, на следующий рейс опоздаем!", "Чувствую, с соседями "повезет" и курицы опять не хватит".
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"Человек до слез": "Так непривычно уезжать из дома", "Как же не хочу возвращаться домой".
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"Человек-официоз": "Я официальный член бонусной программы авиалинии! Пересадите меня к окошку... Я на облака смотреть хочу".
Первый класс
- Первый класс в самолете можно сравнить с номером в отеле «Атлантис». Месяц проживания в нем стоит столько же, как слетать туда-обратно в Лондон первым классом.
- Там всего 8 пассажиров: VIP, правители и политические мыслители.
- Заседают-восседают они на широких креслах, обитых кожей. Одним движением дверцы-купе их места превращаются в отдельные номера воздушного отеля. Некоторые закрываются в начале полета и просят их не беспокоить.
- За дверцами кресла превращаются в горизонтальную кровать с матрасом, простыней, одеялом в пододеяльнике и подушкой в наволочке.
- Когда в кабине гаснет свет, на потолке появляются маленькие лампочки-звезды. В некоторых самолетах даже есть душевая кабина и махровые полотенца.
- Стоимость билета точно посчитана за комфорт, а не куриную грудку.
- А о грудке побеспокоится бортовой шеф-повар и приготовит свежий обед из 5 блюд, а я отнесу на тарелочках с платиновой каемочкой (без шуток!).
50 лет назад на борту было еще круче
- Был один-единственный класс — роскошный. Чую, и дресс-код там был: все леди на каблуках, мужчины в пиджаках.
- На окнах были шторы, на стенах — картины, салон больше напоминал вагон-ресторан, в нем играла музыка.
- Дверь к пилотам была открыта, да и сами они выходили к пассажирам представиться и перекурить.
- На борту предлагали шампанское и черную икру — просто так, потому что «воспользовались нашими авиалиниями».
- Места для ног было много (аж 86 см!), а кресел с соседями мало.
- Чаи гоняли из серебряных заварников прямиком в фарфоровые кружки, а винишко — в хрусталь.
- Можно было гулять по салону и взрослым, и детям. И было ж где разгуляться!
- Вместо телеги с подносами стюардессы выкатывали буфет на колесиках, а пассажиры губу не закатывали, а раскатывали.
- В меню залетала и индейка, были и лобстеры, и торты.
Как попасть в бизнес-класс
- Кошелек или бизнес. При регистрации просите перевести из «эконома» с доплатой. Так в разы дешевле стоимости билета бизнес-класса. Но не всегда есть свободные места и не все авиалинии это практикуют.
- Авторитет. Вы летаете чаще, чем бываете дома, и собираете не только корешки от билетов, но и мили на карту-копилку. Ими платите за повышение уровня или, заработав почетный титул «золотой» или «платиновый», поинтересуйтесь, постукивая карточкой по стойке, не стынут ли у них в бизнесе орешки на вакантных местах.
- «Ты мой друг — и я твой друг». Золотокарточникам обычно можно приводить с собой в лаунж +1, и если его пересадят в «бизнес», то и вас за шторкой не оставят.
- Везунчик. Вы прибежали на регистрацию последним, но не впопыхах, склеив ласты и надев вьетнамки поверх песочных ног, а минимум с барсеткой, а как раз кто-то не успел на пересадке, а тут вы такой красивый и вежливый.
- Невезунчик. Во время отпуска вам слон на ногу наступил, и вы бы рады не лететь, но... Видя такого бедолагу, у работников слезы в глазах, зажим в сердцах — пересаживают если не в «бизнес», хотя бы на места повышенного комфорта. Только не переборщите с бинтами — есть шанс вообще не улететь.
- Особый повод. Счастливая парочка в обнимку со свадебным платьем. И у работника регистрации на личном фронте с утра все заладилось. Звезды посылают вас в романтическое путешествие! Можно подкатить и с днем рождения, датой покруглей. Но пересадят вас на стойке регистрации, а не стюардессы в самолете.
Аэрофобия
- Боязнь высоты, турбулентность. Самолет не может перевернуться и резко упасть под порывами ветра или попав в воздушную яму, так он устроен, пилоты это отлично знают. В самолетах самые безопасные технологии, многое автоматизировано. Как я люблю говорить, страх из-за незнания.
- Боязнь замкнутого пространства. Надевайте удобную одежду, которая не сковывает, дышать будет спокойнее. Пейте много воды, но не алкоголь: от него становится жарко и душно, кажется, что не хватает воздуха. По сути, места в самолете предостаточно, и воздух постоянно циркулирует. Выбирайте места на проходе (делайте check-in заранее).
- Боязнь, что станет плохо и никто не поможет. Нужно знать свой организм. Всегда держите под рукой медикаменты — от диабета, давления, обезболивающее. Если есть выбор, лучше откажитесь от полета при плохом самочувствии: и вам будет некомфортно, и другие пассажиры могут подвергаться риску. Говорите о своем состоянии, чтобы стюардессы смогли прийти на помощь. И раз вы выбрали самолет как средство передвижения, то выход один — доверять.
Если закладывает уши
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Воспользуйтесь за 15–30 минут до взлета и посадки каплями для носа, должно сработать.
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Одновременно жуйте или причмокивайте конфеткой так, чтобы все начали оглядываться. Если вас не заметили - вы делаете упражнение неэффективно. Жуйте активнее и шевелите челюстью.
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В перерывах, когда съели 1 конфету и достаете другую, зевайте глубоко и широко.
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Не лезьте пальцами в уши - это не поможет. Если уж накрыло по полной, по прилете посетите врача.
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Кому-то еще помогают наушники, медицинские беруши, мне же хватает 1–2 зевков, таких будто я год не спала.
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Есть еще методы Вальсальвы, Тойнби и... Чебурашки - прикладывать стаканчики к ушам. Пробуйте, но перед этим посоветуйтесь с врачом, чтобы он подсказал, что именно подходит вам. Ведь у каждого свои физиологические особенности.
4 правды
- Почему девушек низкого роста не берут в стюардессы? Исполнение техники безопасности. Никаких модельных бэкграундов за этим не стоит, как и дискриминации. Закрывать полки — наша обязанность. И спасательное оборудование зачастую лежит где-то высоко, поэтому в чрезвычайной ситуации надо быстро его достать.
- Правда ли, что самолеты не летают над Бермудским треугольником? Это зона между Бермудами, Пуэрто-Рико и Флоридой, там затонули сотни кораблей и даже пропадали самолеты. Но для прагматической авиации это не выгодно, ведь облетать зону нужно не 5 минут. А это много топлива и затратно. А вот над некоторыми странами, где сейчас проходят военные действия, самолеты действительно не летают. Бермуды — миф, жаль, что второе — реальность.
- Почему в самолетах нет 13-го ряда? Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он есть, но называется 14-м и идет сразу после 12-го. А в угоду итальянским пассажирам парочка авиакомпаний избавилась и от 17-го ряда: якобы это число приносит им несчастье.
- Правда ли, что от кислородной маски можно забалдеть? Так говорил Бред Питт в «Бойцовском клубе». Забалдеть, хоть и ненадолго, можно от нехватки кислорода — гипоксии. Ее симптомы: головокружение, слабость и... эйфория. Кислородные маски же, наоборот, справляются с этим. А кислородные баллоны, которые мы применяем в исключительных случаях, могут успокоить человека, вернуть ему ровное дыхание и расслабить. Так что Бред был немного прав, но ошибся оборудованием.
Как стать стюардессой
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Учите английский и другие языки, если хотите в международную компанию.
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Не делайте татуировки и лишний пирсинг: тяжело и дорого будет сводить.
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Не курите! Если на место будет 2 кандидата с одинаковым набором качеств и симпатий, возьмут некурящего.
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Занимайтесь: йогой, плаванием, вообще спортом, следите за питанием. Будет легче работать, а медкомиссия не повиснет над головой как дамоклов меч.
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Развивайтесь, не бросайте школу, все 11–12 классов - это обязательное условие в Эмиратах. И возраст - от 21 года, так что 3–4 года после школы что?
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Идите в университет или работать, а можно и то и другое: опыт общения с людьми, закалка дисциплины утренней парой физры и навыки написания диплома за неделю до защиты — вот и готов кандидат в экипаж.
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Те, кто уже пробовал, но не прошел: авиакомпаний много, а с каждым собеседованием вы будете сиять ярче и ярче - тогда настанет ваш звездный час.
Чем занимается бортпроводник, пока все спят
- Приводит кухню в чувство после сервиса-нашествия.
- Патрулирует кабину на наличие неспящих («Все в порядке?») и спящих под сиденьями или на полу («Гражданин, вернитесь в свое кресло!»)
- Проверяет, чтобы усталые игрушки не были разбросаны по полу, а малыши спали в колыбельках застегнутыми, иначе будим родителей.
- Следит, чтоб никто не курил.
- Закрывает шторки иллюминаторов. Даже если в ряду 3 кресла, он дотянется до окна, вы даже не почувствуете.
- Выключает мониторы, если вы уже 5-й сон видите. Думали, экран гаснет автоматически?
- Включает ночное зрение: собирает пластиковые стаканчики и поднимает сползшие одеяла, чтобы никто не споткнулся.
- Разносит стаканчики с водой и соком, чтобы неспящие кнопку вызова не нажимали и другим спать давали.
- В перерывах пьет чай на кухне за шторкой, обсуждает рейсы и отпуски.
- Борется с биологическими часами и спорит на «поднос-вода-стаканчик», кто пойдет отвечать на кнопку вызова.
- За час до вашего подъема начинает подготовку к операции «Курица или мясо».
- Делает все что угодно, только бы рука не касалась телефона, книги или журнала. Отвлекаться на земные радости запрещено.
Вам кажется, что стюардессы исчезают, но мы всегда где-то рядом.
А вы имеете отношение к авиации? Или хотели бы работать в небе?
Фото на превью Martasolo / instagram