Я работаю стюардессой и хочу без прикрас рассказать о своей профессии

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Несколько лет Марта живет в Арабских Эмиратах и работает бортпроводницей на международных рейсах. Девушка родилась в маленьком городе в Беларуси и признается, что ей все время было там тесно. Она постоянно читала журналы о путешествиях, разглядывала вагоны поездов, уходящих с вокзала, и хотела, чтобы судьба дала ей шанс работать и путешествовать. Марта уже посетила более 50 стран, и, видимо, это не предел.

AdMe.ru жадно пролистал инстаграм девушки и готов поделиться историей бортпроводницы, которая с юмором рассказывает в блоге о своей профессии и делится лайфхаками с пассажирами.

Все началось с детской мечты

Папа часто ездил в командировки, и мне всегда хотелось, чтобы он взял меня с собой. Однажды он согласился: «Так и быть, поедем в Польшу». Но наутро мои мечты разбились: белорусский паспорт пустовал без визы. Впервые за границу я поехала только в университете — это был евротрип «5 стран за неделю». Сидя на ступеньках подпарижского хостела, наблюдая виднеющиеся вдалеке огни, я поняла: «Это мое!»

Как устроилась

Ходили слухи, что некие девочки в шапочках с белой мантией летают по миру и гребут деньги лопатой. Я подала заявку онлайн, и через 2 месяца меня позвали на интервью. Было около 100 претенденток - одна краше другой. С каждым этапом они отсеивались, нас осталось 5. Я не прошла финальное интервью тет-а-тет. Будучи уже одной ногой на трапе, я получила письмо с отказом. Сценарий повторился дважды. Но третья попытка удалась. На собеседовании вместе со мной было человек 200: желающие из авиалиний соседних стран, все, кто, как и я, не прошел с первой попытки, и просто любители страны "пожарче". До финала дошло 30 человек. Через 3 недели я получила повестку: "Приглашаем вас на ПМЖ. Вы прошли". Я подготовилась к переезду: у меня были билет, $ 200 и ксерокопия контракта.

Первый полет

По традиции надо представиться пилотам. Вхожу, они задают миллион вопросов: кто? откуда? почему? Я жеманюсь и вдруг вижу на одном из мониторов камеры туалет — вид сверху. Они оживились: «А ты не знала, что у нас камеры по всему самолету?» Я краснею, стараюсь закончить разговор и выбрасываюсь из кабины пилотов. До конца полета я не заходила в туалет и терпела, пока мне не сказали, что это был всего лишь планшет с загруженной фотографией.

На первый, «бизнес» и «эконом» рассчитайсь

Все начинают с экономкласса - там закаляется характер и вырабатывается стойкость духа и стройность ног: 3 часа обслуживания стоя и стометровые пробежки. В словаре стюардесс только нужные для работы слова: "курица - мясо", "чай - кофе" и... "нет". Зато они ловко могут успокоить недовольного пассажира тортиком из бизнес-класса. Спустя какое-то время некоторых бортпроводников из "эконома" приглашают на собеседование для бизнес-класса и назначают новый тренинг. Там учат различать вина не только по цветам, выбирать правильные бокалы, рекомендовать напитки к еде и использовать вместо "да" и "нет" слова "посложнее". Из "бизнеса" проводят отбор в первый класс. И снова бортпроводников ждет тренинг, на котором учат сервировке, правилам обращения к VIP и различиям вин по регионам и годам. В первом классе 8–12 человек на всю кабину, а новозеландский совиньон-блан 2014 года подается к лососю в сливочном соусе с брокколи на пару на тарелочке с платиновой каемочкой. "Приятного аппетита, мистер премьер-министр". В своем классе можно меняться обязанностями и помогать друг другу. Что касается правил безопасности, то у всех одинаковые знания, вне зависимости от класса.

Подготовка стюардесс

Самолет тонул, но за 90 секунд мы успели эвакуировать всех и выпрыгнули сами. Никто не пострадал, наоборот, скользя вниз по аварийному трапу, мы остались спасены и веселы. Это было первое практическое задание на тренинге: океан воображаемый, трап настоящий. Все стюардессы раз в год обязаны его пройти, чтобы обновить летную лицензию. Потом, надев противодымовые шлемы, мы тушили настоящий пожар, но в искусственном салоне самолета. Срывая голос, кричали команды для пассажиров: "Отстегнуть ремни! Надеть спасательные жилеты!", прыгали в "океан" (бассейн) и изо всех сил плыли к надувному спасательному плоту, проговаривали план действий, отчеканивая авиационные термины, подавая сигналы SOS, "выживали" в пустыне, джунглях и на Северном полюсе. Во второй день тренинга мы успели сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, наложить шину и перевязать раны, взять анализ крови на самом деле и даже принять роды.

У меня каждый раз мурашки, когда мы инсценируем аварийные ситуации, но это дает возможность прочувствовать всю ответственность и подготовиться к реальным ситуациям.

Сколько живет самолет

Время жизни самолета считают не годами, а циклами герметизации — сколько раз он испытывал давление в воздухе. Оно действует на фюзеляж и крылья, появляются трещинки-морщинки, они не сразу видны, но со временем части придется заменить. А если начнется коррозия, поминай как летали. Самолеты-дальнобойщики живут дольше: пока он долетит до США (1 цикл), другой может сделать 5 перелетов. После посадки, перед каждым вылетом и во время стоянки самолеты проверяют. Есть дополнительные обязательные проверки: каждые 500 часов налета, раз в 3 месяца, каждые 7 500 часов налета, а раз в 10–12 лет самолеты уходят на полное обслуживание с откручиванием хвоста и всех деталей.

Отлетавшие самолеты разбирают на части

Самые дорогие — двигатели. Старый двигатель боинга может стать донором другому самолету за $ 3 млн, когда новый будет стоить $ 25 млн. Кабину пилотов, части салона и кресла покупают летные академии для тренировок экипажа. На таких училась и я.

Продают даже ремни безопасности — по $ 20 на eBay.

Пустые каркасы покупают киностудии для воплощения самых страшных сюжетов, так что у самолета-пенсионера есть шанс стать суперзвездой.

Самолеты с историей могут устроиться на работу в музей или украсить национальный аэропорт.

Стать отелями, барами и кафе.

Некоторые улетают служить в другие страны. Возрастной не значит не могущий. У каждой авиакомпании свои технические требования: кому-то и 10 лет хватает, чтоб списать, а кто-то и 20 сверху налетает.

Но больше всего старых самолетов на вечных стоянках в пустынях США. За $ 20 можно сходить на экскурсию на самую большую, AMARG: 4 400 самолетов.

Как строится работа

В аэропорту надо быть за 2 часа до рейса. К нему плюсуется полет. Добавляется время подготовки самолета к обратной дороге. Плюс обратное время полета, проверка салона после приземления. Так рейс Москва — Питер превращается в 8-часовой рабочий день. Мой рекорд на работе — 22 часа, но обычно управляемся за 13–15 часов.

От чего зависит, куда полетит бортпроводник

От удачи. Система обрабатывает тысячи запросов по алгоритму, который никому не известен.

От должности. Стюардессы экономкласса имеют больше шансов полететь в Таиланд, чем стюардессы бизнес-класса, потому что в «экономе» работает больше человек, следовательно, и требуется их на полет больше.

От знания языков. В каждом полете должен быть носитель языка той страны, в которую мы летим. Так что Бразилию скорее отдадут стюардессе из Португалии, нежели мне. Вот и плюсы знания других языков.

От времени акклиматизации. После Азии нас не отправят сразу в Америку, потому что мы хоть улыбаемся и машем, но часовые пояса поджимают, и, чтобы немного прийти в себя, перед Америкой расписание разбавят Европой.

От стажа. Сейчас уже все чаще составляю себе расписание.

Неявка на рейс

Сначала позвонят на мобильный: раз, два, три... Не берешь — снимают с рейса с пометкой «неявка» и отбирают расписание на оставшийся месяц. Все запрошенные рейсы на острова, осенние прогулки по Европе и шопинг-планы летят... без тебя. Вместо этого ты каждый день с телефоном на пульсе ожидаешь разворотный рейс в ближайшие страны. В течение 3 месяцев ты не можешь запрашивать рейсы и меняться полетами с коллегами. Пришел на полет, но забыл: паспорт, что-то из униформы, летную лицензию, книжечку о прививках — виновен. Съел что-то не то и за 2 часа до выезда рейс обломался — виновен. Сообщать о плохом самочувствии надо не позже 4 часов до начала работы. «Заболел» в Новый год, Рождество и другие праздники — заподозрят. Проспал в отеле — вытащат из кровати. Нет в кровати — уволят.

Правда и вымысел

Пилоты не должны обедать одинаковыми блюдами и в одно время.

Они сидят в своей кабине: один берет вилку, второй - управление в обе руки. Хоть еду и готовят в тот же день, что и загружают, но несварение и аллергия возможны. Из-за этого пилоты не могут выбирать одно и то же блюдо. Один сможет справиться с управлением, но самолет придется посадить.

Если телефон не перевести в полетный режим, то самолет упадет.

Один работающий телефон не вызовет сбоя в навигационной системе, а если все оставят устройства включенными, то помехи возможны. У новых самолетов снижен риск сбоя, а раньше мобильные были редкостью, так что это только предосторожность. Иначе бы телефоны забирали на таможенном контроле, будь это 100%-й риск. Инцидентов не было, но, как говорится, все беспрецедентно, пока не случается впервые.

В самолете есть более и менее безопасные места.

Ах, если бы было так, то цены в самолете делились на 2 категории: пакеты "оптимист" и "пессимист". Самолет — цельная машина: один ряд не может лететь в Тюмень, а второй - в Канны. Мы в одинаковых условиях, случаи разные: может пострадать хвост, а может зажать аварийный механизм передней двери. Безопаснее лететь пристегнутыми и знать, где находится ближайший выход, спасательный жилет и кислородная маска. А для этого нужно смотреть инструктаж экипажа.

Волосы в полете быстрее растут.

Судя по фото и моей гульке, которая уже напоминает вторую голову, однозначно правда.

Классификация пассажиров

"Человек-вопрос": "У меня есть один вопрос: когда начнется сервис? К нам подойдут первыми? А что будет в меню?"

"Человек - "не вопрос"": "Извините, курицы не осталось". - "Не вопрос, давайте то, что есть".

"На износ": "Принесите мне, пожалуйста, кофе", "А можно и для моего друга?", "Хотелось бы 2 молока", "Знаю, вы работаете просто на износ, но я не ем белый сахар".

"Человек-босс": "Пусть капитан сделает в кабине потеплее, и передай, чтобы часто ремни безопасности не включал: боссу выспаться надо".

"Человек-мороз": "Дайте еще одеяло. Когда лечу, всегда по ногам мороз".

"Человек-завхоз": "Мать, садись сюда, а я займу ряд за тобой. Рядом сумку положим, типа занято".

"Человек-вразнос": "Не жалей вина, стюардесса, единственный отпуск в году - иду вразнос!"

"Человек-видос": "Привет всем, мы взлетаем", "Принесли еду", "А я пью томатный сок", "Над облаками", "Огни ночного города".

"Человек-прогноз": "Начали поздно посадку - вот увидишь, на следующий рейс опоздаем!", "Чувствую, с соседями "повезет" и курицы опять не хватит".

"Человек до слез": "Так непривычно уезжать из дома", "Как же не хочу возвращаться домой".

"Человек-официоз": "Я официальный член бонусной программы авиалинии! Пересадите меня к окошку... Я на облака смотреть хочу".

Первый класс

Первый класс в самолете можно сравнить с номером в отеле «Атлантис». Месяц проживания в нем стоит столько же, как слетать туда-обратно в Лондон первым классом.

Там всего 8 пассажиров: VIP, правители и политические мыслители.

Заседают-восседают они на широких креслах, обитых кожей. Одним движением дверцы-купе их места превращаются в отдельные номера воздушного отеля. Некоторые закрываются в начале полета и просят их не беспокоить.

За дверцами кресла превращаются в горизонтальную кровать с матрасом, простыней, одеялом в пододеяльнике и подушкой в наволочке.

Когда в кабине гаснет свет, на потолке появляются маленькие лампочки-звезды. В некоторых самолетах даже есть душевая кабина и махровые полотенца.

Стоимость билета точно посчитана за комфорт, а не куриную грудку.

А о грудке побеспокоится бортовой шеф-повар и приготовит свежий обед из 5 блюд, а я отнесу на тарелочках с платиновой каемочкой (без шуток!).

50 лет назад на борту было еще круче

Был один-единственный класс — роскошный. Чую, и дресс-код там был: все леди на каблуках, мужчины в пиджаках.

На окнах были шторы, на стенах — картины, салон больше напоминал вагон-ресторан, в нем играла музыка.

Дверь к пилотам была открыта, да и сами они выходили к пассажирам представиться и перекурить.

На борту предлагали шампанское и черную икру — просто так, потому что «воспользовались нашими авиалиниями».

Места для ног было много (аж 86 см!), а кресел с соседями мало.

Чаи гоняли из серебряных заварников прямиком в фарфоровые кружки, а винишко — в хрусталь.

Можно было гулять по салону и взрослым, и детям. И было ж где разгуляться!

Вместо телеги с подносами стюардессы выкатывали буфет на колесиках, а пассажиры губу не закатывали, а раскатывали.

В меню залетала и индейка, были и лобстеры, и торты.

Как попасть в бизнес-класс

Кошелек или бизнес. При регистрации просите перевести из «эконома» с доплатой. Так в разы дешевле стоимости билета бизнес-класса. Но не всегда есть свободные места и не все авиалинии это практикуют.

При регистрации просите перевести из «эконома» с доплатой. Так в разы дешевле стоимости билета бизнес-класса. Но не всегда есть свободные места и не все авиалинии это практикуют. Авторитет. Вы летаете чаще, чем бываете дома, и собираете не только корешки от билетов, но и мили на карту-копилку. Ими платите за повышение уровня или, заработав почетный титул «золотой» или «платиновый», поинтересуйтесь, постукивая карточкой по стойке, не стынут ли у них в бизнесе орешки на вакантных местах.

Вы летаете чаще, чем бываете дома, и собираете не только корешки от билетов, но и мили на карту-копилку. Ими платите за повышение уровня или, заработав почетный титул «золотой» или «платиновый», поинтересуйтесь, постукивая карточкой по стойке, не стынут ли у них в бизнесе орешки на вакантных местах. «Ты мой друг — и я твой друг». Золотокарточникам обычно можно приводить с собой в лаунж +1, и если его пересадят в «бизнес», то и вас за шторкой не оставят.

Золотокарточникам обычно можно приводить с собой в лаунж +1, и если его пересадят в «бизнес», то и вас за шторкой не оставят. Везунчик. Вы прибежали на регистрацию последним, но не впопыхах, склеив ласты и надев вьетнамки поверх песочных ног, а минимум с барсеткой, а как раз кто-то не успел на пересадке, а тут вы такой красивый и вежливый.

Вы прибежали на регистрацию последним, но не впопыхах, склеив ласты и надев вьетнамки поверх песочных ног, а минимум с барсеткой, а как раз кто-то не успел на пересадке, а тут вы такой красивый и вежливый. Невезунчик. Во время отпуска вам слон на ногу наступил, и вы бы рады не лететь, но... Видя такого бедолагу, у работников слезы в глазах, зажим в сердцах — пересаживают если не в «бизнес», хотя бы на места повышенного комфорта. Только не переборщите с бинтами — есть шанс вообще не улететь.

Во время отпуска вам слон на ногу наступил, и вы бы рады не лететь, но... Видя такого бедолагу, у работников слезы в глазах, зажим в сердцах — пересаживают если не в «бизнес», хотя бы на места повышенного комфорта. Только не переборщите с бинтами — есть шанс вообще не улететь. Особый повод. Счастливая парочка в обнимку со свадебным платьем. И у работника регистрации на личном фронте с утра все заладилось. Звезды посылают вас в романтическое путешествие! Можно подкатить и с днем рождения, датой покруглей. Но пересадят вас на стойке регистрации, а не стюардессы в самолете.

Аэрофобия

Боязнь высоты, турбулентность. Самолет не может перевернуться и резко упасть под порывами ветра или попав в воздушную яму, так он устроен, пилоты это отлично знают. В самолетах самые безопасные технологии, многое автоматизировано. Как я люблю говорить, страх из-за незнания.

Самолет не может перевернуться и резко упасть под порывами ветра или попав в воздушную яму, так он устроен, пилоты это отлично знают. В самолетах самые безопасные технологии, многое автоматизировано. Как я люблю говорить, страх из-за незнания. Боязнь замкнутого пространства. Надевайте удобную одежду, которая не сковывает, дышать будет спокойнее. Пейте много воды, но не алкоголь: от него становится жарко и душно, кажется, что не хватает воздуха. По сути, места в самолете предостаточно, и воздух постоянно циркулирует. Выбирайте места на проходе (делайте check-in заранее).

Надевайте удобную одежду, которая не сковывает, дышать будет спокойнее. Пейте много воды, но не алкоголь: от него становится жарко и душно, кажется, что не хватает воздуха. По сути, места в самолете предостаточно, и воздух постоянно циркулирует. Выбирайте места на проходе (делайте check-in заранее). Боязнь, что станет плохо и никто не поможет. Нужно знать свой организм. Всегда держите под рукой медикаменты — от диабета, давления, обезболивающее. Если есть выбор, лучше откажитесь от полета при плохом самочувствии: и вам будет некомфортно, и другие пассажиры могут подвергаться риску. Говорите о своем состоянии, чтобы стюардессы смогли прийти на помощь. И раз вы выбрали самолет как средство передвижения, то выход один — доверять.

Если закладывает уши

Воспользуйтесь за 15–30 минут до взлета и посадки каплями для носа, должно сработать.

Одновременно жуйте или причмокивайте конфеткой так, чтобы все начали оглядываться. Если вас не заметили - вы делаете упражнение неэффективно. Жуйте активнее и шевелите челюстью.

В перерывах, когда съели 1 конфету и достаете другую, зевайте глубоко и широко.

Не лезьте пальцами в уши - это не поможет. Если уж накрыло по полной, по прилете посетите врача.

Кому-то еще помогают наушники, медицинские беруши, мне же хватает 1–2 зевков, таких будто я год не спала.

Есть еще методы Вальсальвы, Тойнби и... Чебурашки - прикладывать стаканчики к ушам. Пробуйте, но перед этим посоветуйтесь с врачом, чтобы он подсказал, что именно подходит вам. Ведь у каждого свои физиологические особенности.

4 правды

Почему девушек низкого роста не берут в стюардессы? Исполнение техники безопасности. Никаких модельных бэкграундов за этим не стоит, как и дискриминации. Закрывать полки — наша обязанность. И спасательное оборудование зачастую лежит где-то высоко, поэтому в чрезвычайной ситуации надо быстро его достать.

Исполнение техники безопасности. Никаких модельных бэкграундов за этим не стоит, как и дискриминации. Закрывать полки — наша обязанность. И спасательное оборудование зачастую лежит где-то высоко, поэтому в чрезвычайной ситуации надо быстро его достать. Правда ли, что самолеты не летают над Бермудским треугольником? Это зона между Бермудами, Пуэрто-Рико и Флоридой, там затонули сотни кораблей и даже пропадали самолеты. Но для прагматической авиации это не выгодно, ведь облетать зону нужно не 5 минут. А это много топлива и затратно. А вот над некоторыми странами, где сейчас проходят военные действия, самолеты действительно не летают. Бермуды — миф, жаль, что второе — реальность.

Это зона между Бермудами, Пуэрто-Рико и Флоридой, там затонули сотни кораблей и даже пропадали самолеты. Но для прагматической авиации это не выгодно, ведь облетать зону нужно не 5 минут. А это много топлива и затратно. А вот над некоторыми странами, где сейчас проходят военные действия, самолеты действительно не летают. Бермуды — миф, жаль, что второе — реальность. Почему в самолетах нет 13-го ряда? Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он есть, но называется 14-м и идет сразу после 12-го. А в угоду итальянским пассажирам парочка авиакомпаний избавилась и от 17-го ряда: якобы это число приносит им несчастье.

Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он есть, но называется 14-м и идет сразу после 12-го. А в угоду итальянским пассажирам парочка авиакомпаний избавилась и от 17-го ряда: якобы это число приносит им несчастье. Правда ли, что от кислородной маски можно забалдеть? Так говорил Бред Питт в «Бойцовском клубе». Забалдеть, хоть и ненадолго, можно от нехватки кислорода — гипоксии. Ее симптомы: головокружение, слабость и... эйфория. Кислородные маски же, наоборот, справляются с этим. А кислородные баллоны, которые мы применяем в исключительных случаях, могут успокоить человека, вернуть ему ровное дыхание и расслабить. Так что Бред был немного прав, но ошибся оборудованием.

Как стать стюардессой

Учите английский и другие языки, если хотите в международную компанию.

Не делайте татуировки и лишний пирсинг: тяжело и дорого будет сводить.

Не курите! Если на место будет 2 кандидата с одинаковым набором качеств и симпатий, возьмут некурящего.

Занимайтесь: йогой, плаванием, вообще спортом, следите за питанием. Будет легче работать, а медкомиссия не повиснет над головой как дамоклов меч.

Развивайтесь, не бросайте школу, все 11–12 классов - это обязательное условие в Эмиратах. И возраст - от 21 года, так что 3–4 года после школы что?

Идите в университет или работать, а можно и то и другое: опыт общения с людьми, закалка дисциплины утренней парой физры и навыки написания диплома за неделю до защиты — вот и готов кандидат в экипаж.

Те, кто уже пробовал, но не прошел: авиакомпаний много, а с каждым собеседованием вы будете сиять ярче и ярче - тогда настанет ваш звездный час.

Чем занимается бортпроводник, пока все спят

Приводит кухню в чувство после сервиса-нашествия.

Патрулирует кабину на наличие неспящих («Все в порядке?») и спящих под сиденьями или на полу («Гражданин, вернитесь в свое кресло!»)

Проверяет, чтобы усталые игрушки не были разбросаны по полу, а малыши спали в колыбельках застегнутыми, иначе будим родителей.

Следит, чтоб никто не курил.

Закрывает шторки иллюминаторов. Даже если в ряду 3 кресла, он дотянется до окна, вы даже не почувствуете.

Выключает мониторы, если вы уже 5-й сон видите. Думали, экран гаснет автоматически?

Включает ночное зрение: собирает пластиковые стаканчики и поднимает сползшие одеяла, чтобы никто не споткнулся.

Разносит стаканчики с водой и соком, чтобы неспящие кнопку вызова не нажимали и другим спать давали.

В перерывах пьет чай на кухне за шторкой, обсуждает рейсы и отпуски.

Борется с биологическими часами и спорит на «поднос-вода-стаканчик», кто пойдет отвечать на кнопку вызова.

За час до вашего подъема начинает подготовку к операции «Курица или мясо».

Делает все что угодно, только бы рука не касалась телефона, книги или журнала. Отвлекаться на земные радости запрещено. Вам кажется, что стюардессы исчезают, но мы всегда где-то рядом.

А вы имеете отношение к авиации? Или хотели бы работать в небе?