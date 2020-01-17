Я 5 лет была гувернанткой в богатых семьях и хочу открыто рассказать, с какими странностями мне пришлось столкнуться

Первое и самое обидное для меня то, что родители со временем начинают ревновать. Ребенок привыкает к гувернантке, привязывается всей душой, налаживаются теплые отношения. Мама с папой это замечают, увольняют няню и сами стараются больше времени проводить с семьей. Но не тут-то было: работа требует сил, и тогда они нанимают новую гувернантку. У ребенка просто истерика, слом в психике, обиды и т. д. Зачем вы это делаете?

Еще один из самых тяжелых моментов в работе. Сейчас почему-то неважно, какая степень слабоумия у ребенка — легкая или тяжелая, — теперь это все «особенные» дети. Но родители часто предпочитают этого не замечать и отдают таких детей в обычные детские сады. Ребенок ведет себя неадекватно, бьет других, может во время обеда залезть на стол и снять штаны, может укусить воспитателя, но ругать его нельзя, потому что в принципе сейчас детей трогать нельзя, тем более особенных.

Как бы печально это ни звучало, порой родители замалчивают какие-то болезни детей. Однажды я только на третьем пробном дне узнала, что у ребенка, оказывается, эпилепсия. И, конечно, узнала я об этом, когда начался приступ. Просто родители долго не могли найти няню и побоялись, что меня это отпугнет. Нормально?

И еще о здоровье. Однажды, когда я работала в частном детском саду, одному мальчику стало плохо. Весь побелел, похолодел, не может руку поднять — нет сил. Конечно, позвонили в скорую и маме. Женщина приехала с лицом, как будто ее оторвали от очередного маникюра, и со словами: «Зачем вы меня сюда вызвали?» Мне казалось, ей было проще родить другого ребенка, чем ухаживать за этим. Оказалось, у мальчика большие проблемы с сердцем.

Очень часто, если гувернантка нормальная и адекватная, мама старается увидеть в ней подругу, особенно если сама не очень счастлива в семье. Со временем, как бы я ни старалась, я невольно становилась свидетелем скандалов. После этого начинались разговоры по душам (скорее, монологи), когда женщина начинает тебе рассказывать всю подноготную семьи. Я в таких случаях сразу сбегала.