Я 5 лет была гувернанткой в богатых семьях и хочу открыто рассказать, с какими странностями мне пришлось столкнуться
Родиться в богатой семье — это не всегда большая удача. И моя работа четко мне это показала. Имея высшее педагогическое образование, я в течение 5 лет проработала воспитателем в частных детских садах, гувернанткой в 4 семьях и прошла множество пробных дней и недель. Я была в домах у богатеев из списка Forbes, летала за рубеж на частных самолетах и знаю тайны, которые не расскажу даже под присягой.
Когда я только начинала работать, я думала, что все смогу и дам детям то самое «разумное, доброе, вечное». Но план мой с треском провалился. С читателями AdMe.ru хочу поделиться рассказом о том, почему мне искренне жалко, возможно, самых богатых детей нашей страны.
Сначала собеседование
Это взято из жизни. Подобный скриншот мне прислали из агентства, ответив на вопрос «Как прошло собеседование?» Это, кстати, очень частая причина, по которой не берут на работу.
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Поначалу предлагаемая вакансия может выглядеть очень привлекательной. Но когда тебе звонит представитель агентства по подбору персонала, то сто процентов всей правды о работе он не скажет. Агентства считают, что, если человек ищет работу, он согласится на все.
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Я всегда в резюме четко указываю, с детьми какого возраста я работаю. Прихожу на собеседование — выясняется, что есть еще 2 ребенка, которые младше и с которыми тоже иногда надо будет заниматься.
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Кстати, любое «иногда» через неделю превращается во «всегда». Ни разу те требования, которые обсуждались на собеседовании, не оказывались в реале таковыми. Даже если были оговорены с самими родителями.
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Последнее время стало модным, чтобы няни проходили полиграф. Я от этого всегда отказываюсь. Особенно после того, как коллега рассказала, что выворачивают всю душу наизнанку. Спрашивают вплоть до того, как и когда был тот самый первый опыт. Порой на исповедь сходить проще.
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Достаточно большой процент от первой зарплаты надо отдать агентству. Поэтому многие няни терпят ужасные условия работы и не хотят уходить в другую семью. Да и на прежнем месте уже вроде привык к закидонам детей и родителей.
Пробные дни и недели
Однажды я пришла на первый пробный день, а меня заставили пойти в душ для персонала, выдали одноразовую одежду, и обязательным условием было — надевать медицинскую маску на лицо. Неважно, болеешь ты или нет. Ребенок (7 лет) при этом был абсолютно здоров. И так должно было быть всегда. Я отказалась от такой работы.
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Пробные дни нужно брать обязательно. Минимум 3. За это время уже можно понять, найдешь ли ты с ребенком и родителями общий язык, устраивают ли тебя эти условия. Но здесь есть опасность: как только устроишься официально, сразу вырастет новый фронт работы, которую на пробных днях тебя делать не просили.
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Иногда родители говорят, что им важно развитие ребенка — чтение, интеллектуальные беседы и т. д. А по факту им нужно, только чтобы ты сопли подтирала и кормила его. С одной стороны, это легче, а с другой — они даже запрещают говорить с ребенком на разные темы. То есть ты становишься для него только обслугой. Дети именно так и начинают тебя воспринимать, а значит, ты уже не авторитет.
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В пробные дни важно оговаривать все и сразу: время работы, место отдыха, отпуск и т. д. Полностью весь функционал. Потому что, если ты однажды сходил на почту, не отказав из вежливости, тебя начинают посылать в химчистку, магазин и т. п. А это наносит ущерб основным обязанностям. Именно из-за этого потом случается разлад.
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Помню, на одном из собеседований мама 2 девочек очень старалась занизить мою зарплату. Кое-как решив этот вопрос, мы договорились о пробном периоде. На второй день вижу такую картину. Мама заказала дочкам посылку с AliExpress: ручки с мордочками зверей вместо колпачков, толстые фломастеры, линейки с приклеенными на них игрушками и т. д. Вся посылка была примерно на 30 тыс. Но, когда вскрыли коробку и стали пользоваться, оказалось, что эти принадлежности совсем не эргономичные: держать неудобно, из рук выскальзывают, декор мешает. В итоге было решено, что пользоваться этим абсолютно невозможно, и за 2 вечера дети все это разломали и повыкидывали с балкона — им просто было интересно посмотреть, как ручки втыкаются в снег. Ни один предмет не выжил. К слову, моя зарплата тоже составляла 30 тыс., только в месяц.
О родителях
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Первое и самое обидное для меня то, что родители со временем начинают ревновать. Ребенок привыкает к гувернантке, привязывается всей душой, налаживаются теплые отношения. Мама с папой это замечают, увольняют няню и сами стараются больше времени проводить с семьей. Но не тут-то было: работа требует сил, и тогда они нанимают новую гувернантку. У ребенка просто истерика, слом в психике, обиды и т. д. Зачем вы это делаете?
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Еще один из самых тяжелых моментов в работе. Сейчас почему-то неважно, какая степень слабоумия у ребенка — легкая или тяжелая, — теперь это все «особенные» дети. Но родители часто предпочитают этого не замечать и отдают таких детей в обычные детские сады. Ребенок ведет себя неадекватно, бьет других, может во время обеда залезть на стол и снять штаны, может укусить воспитателя, но ругать его нельзя, потому что в принципе сейчас детей трогать нельзя, тем более особенных.
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Как бы печально это ни звучало, порой родители замалчивают какие-то болезни детей. Однажды я только на третьем пробном дне узнала, что у ребенка, оказывается, эпилепсия. И, конечно, узнала я об этом, когда начался приступ. Просто родители долго не могли найти няню и побоялись, что меня это отпугнет. Нормально?
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И еще о здоровье. Однажды, когда я работала в частном детском саду, одному мальчику стало плохо. Весь побелел, похолодел, не может руку поднять — нет сил. Конечно, позвонили в скорую и маме. Женщина приехала с лицом, как будто ее оторвали от очередного маникюра, и со словами: «Зачем вы меня сюда вызвали?» Мне казалось, ей было проще родить другого ребенка, чем ухаживать за этим. Оказалось, у мальчика большие проблемы с сердцем.
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Очень часто, если гувернантка нормальная и адекватная, мама старается увидеть в ней подругу, особенно если сама не очень счастлива в семье. Со временем, как бы я ни старалась, я невольно становилась свидетелем скандалов. После этого начинались разговоры по душам (скорее, монологи), когда женщина начинает тебе рассказывать всю подноготную семьи. Я в таких случаях сразу сбегала.
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Я работала у одной очень известной российской киноактрисы. Однажды утром, когда я пришла на работу, она сказала: «Вы же вчера ушли на 25 минут раньше. Я вычту из зарплаты». Да, вычла. В итоге получилась сумма 44 170 руб. Когда пришло время расчета, актриса ходила по всему дому и не могла набрать 70 рублей — у нее не было мелочи. Тот факт, что я практически каждый день задерживалась больше положенного времени, никого не волновал.
О детях
Как-то я работала в семье, где была девочка 4 лет и мальчик чуть больше года. Девочка категорически не хотела брать ложку, ее нужно было кормить. А если я так не делала, она закатывала истерику. Также я не раз замечала жуткую ненависть сестры к своему младшему брату: в ход шло все, что могло нанести урон его здоровью. И когда я намекала родителям, что нужен не психолог, а уже психотерапевт, мне отвечали, что девочка растет личностью и лидером и просто не любит людей вокруг себя.
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Дети абсолютно не знают цену деньгам. В одной семье, где я была гувернанткой у двоих близнецов, их карманные расходы составляли 2–3 тыс. в день. Они умудрялись это потратить за пару суток, учитывая, что в школу и из нее детей возил водитель.
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В частных детсадах я напрямую столкнулась с тем, что для богатых детей нет авторитетов. От слова «совсем». Строгий тон они не воспринимают, если поставить в угол — его тут же самовольно покинут, если что-то не дать, потому что не выполнил просьбу воспитателя, начинается истерика. Единственный рычаг управления — сюсюкаться и уговаривать.
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Была у меня в группе девочка, она с детства знала, что ее выдадут за богатого, в открытую заявляла, что знания ей не нужны, она выйдет замуж и будет сидеть дома. Это полностью проявлялось в ее действиях: она с удовольствием помогала накрывать на стол и повязывать слюнявчики детям из младшей группы. Но при этом в 4,5 года она не знала названия самых простых животных. Ее брат был на 2 группы старше. Он начал говорить в 4 года.
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Дети никому не нужны. Они приходят в сад абсолютно неподготовленные: без сменных маек и трусиков, с обувью, которая им уже мала на целый размер и т. д. Очень часто дети с порога заявляют, что хотят есть. И уже не первый раз я встречаю, что девочки могут называть мамами воспитателей, уборщиц и других женщин, если те к ним хорошо относятся. Одной девочке я после сонного часа заплела косичку, на следующий день ко мне привели ребенка с моей же косичкой. В такие моменты мне становится жалко даже самых избалованных детей.
О нянях, гувернантках и частных садах
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В частных детских садах, где родители платят до 100 тыс. в месяц, действует правило «Клиент всегда прав». То есть надо, чтобы родители остались довольны, а не чтобы дети как-то развивались. Однажды дошло до того, что заведующая предложила печь родителям шарлотку. «Приходят ребенка забирать, а мы им — раз — и по кусочку шарлотки даем. Приятно же! Внимание все-таки», — сказала она. Печь должны были воспитатели накануне у себя дома. После этого я сразу уволилась.
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Как правило, в агентствах говорят, что гувернантку проверили по всем фронтам, что у нее большой опыт и никаких проблем за ней не замечено. На самом деле никто никого не проверяет. Какой человек придет в семью и останется с вашим ребенком наедине — это всегда сюрприз.
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Большинство гувернанток и нянь — нереализованные женщины. Их главный стимул — это деньги. И это очень печально. Когда я хожу по собеседованиям, я понимаю, что к своему ребенку подпустила бы только считанных из них.
Из этого колоссального опыта для себя я вынесла главное: никакие деньги мира не сделают ребенка счастливым. Да и чужой человек не будет заботиться о детях со всей любовью и теплом, которые способны дать им родители. Я не зарабатываю миллиарды и, вероятно, не смогу отправить своего ребенка учиться в Гарвард. Но я могу дать ему гораздо больше — любовь, внимание и воспитание. Потому что совсем необязательно быть богатым, чтобы сделать ребенка счастливым.