Я 5 лет пыталась восстановить волосы, пока наконец не научилась делать это правильно

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«Когда-то у меня были густые и крепкие волосы, а теперь перестали расти, выпадают и ломаются...» — знакомая история? У меня она началась еще в подростковом возрасте. Я потратила много лет на восстановление, перепробовав самые разные способы. И, кажется, в итоге весьма преуспела.

Автор AdMe.ru делится своей непростой историей восстановления здоровья волос и надеется помочь всем, кто тщетно пытается отрастить косу до пояса.

Чудес не бывает. Бывает кропотливый, осознанный, ежедневный уход

Придется сразу разочаровать всех, кто упорно надеется отыскать что-то вроде алхимического рецепта для восстановления волос за неделю. Никто не скрывал от нас веками эту полезную информацию. Просто таких средств не существует.

Чтобы получить длинные и ухоженные волосы, какие нам обычно показывают в рекламе, я потратила 5 лет. Начинала я, не имея ни малейшего понятия о природе волос, зато с большим багажом мифов в голове. Пришлось много экспериментировать, чтобы выявить рабочие и нерабочие подходы. Результат трудов — справа на картинке.

Конечно, многое зависит от структуры волос и их густоты, проще говоря, от вашего личного генофонда. Однако я уверена, что, если вы подойдете к делу грамотно, первые результаты появятся уже буквально через 3–4 месяца вне зависимости от вашего типа волос.

Новость № 1: ежедневный уход за волосами никак не поможет вам отрастить их быстрее или в большем количестве

Забота о волосах и их стремительный рост никак не связаны. Но грамотный уход способен сделать уже выросшие волосы красивыми, сильными и предотвратить их преждевременное выпадение. Неважно, сделана ли маска для волос по последним технологиям или по особому рецепту чей-то прабабушки. Практически все, что касается ухода за волосами, сводится к двум функциям: очищению и защите отросшего волоса.

Наш волос растет из фолликула (или волосяной луковицы), который находится глубоко под кожей. Поэтому ни вода любой жесткости, ни маски, которые мы наносим на кожу головы и тем более на стержень волоса, не могут до него добраться. Что в действительности на него влияет — это внутренние процессы (витамины, уровень гормонов, стресс, питание и наследственность). На это и стоит обратить внимание в первую очередь. Но прежде чем разбираться со скоростью роста волоса, сначала нужно позаботиться о базовом уходе.

Всерьез занявшись здоровьем своих волос, я удивилась, насколько мало мы знаем о самых простых правилах ухода за ними

В советах ниже вы не найдете ничего принципиально нового, зато сможете сравнить с вашим рутинным уходом за волосами. У меня был провал, пожалуй, по каждому пункту.

Не нужно мучить свои волосы, расчесывая их по 100 раз. Это не только не работает, но и вредит волосам. Вера в пользу такого метода уходит почти в Средние века, когда косметика была далеко не такого качества, как сегодня. Тогда это был один из способов очистить волосы — на манер того, как выбивают пыль из ковра. Расчесывая волосы так много и долго, вы травмируете их структуру. Используйте расческу только при необходимости. А вот правильно расчесать волосы перед мытьем действительно полезно.

Это не только не работает, но и вредит волосам. Вера в пользу такого метода уходит почти в Средние века, когда косметика была далеко не такого качества, как сегодня. Тогда это был один из способов очистить волосы — на манер того, как выбивают пыль из ковра. Расчесывая волосы так много и долго, вы травмируете их структуру. Используйте расческу только при необходимости. А вот правильно расчесать волосы перед мытьем действительно полезно. Вода для мытья должна быть теплой, а не горячей или холодной. То, что горячая вода делает волосы более ломкими, — известный факт. Но при этом многие до сих пор убеждены, что холодная вода заставляет волосы блестеть. Трихологи объясняют, что единственный способ сделать волос гладким и блестящим — пригладить его кутикулу. Холодная вода подобными свойствами не обладает, это могут сделать только кондиционеры и маски.

Когда моете волосы, наносите шампунь и тщательно очищайте только кожу головы и корни волос . Вспенивать и поднимать наверх всю шевелюру, как показывают в рекламе, не стоит. Во-первых, чем длиннее волосы, тем больше они от этого запутываются. Во-вторых, основная длина волос не загрязняется кожным салом, на ней только оседает пыль, которая легко смывается водой и остатками пены, стекающей, когда вы очищаете корни.

. Вспенивать и поднимать наверх всю шевелюру, как показывают в рекламе, не стоит. Во-первых, чем длиннее волосы, тем больше они от этого запутываются. Во-вторых, основная длина волос не загрязняется кожным салом, на ней только оседает пыль, которая легко смывается водой и остатками пены, стекающей, когда вы очищаете корни. Маски / кондиционеры наносятся на влажные, а не на мокрые волосы, и даже с маской-«5-минуткой» придется повозиться. Когда вы смыли шампунь, аккуратно отожмите основную часть воды руками, затем хорошенько промокните волосы полотенцем и только потом наносите маску. Хорошенько — это не значит выкручивать, сильно выжимать или тереть. Помните, что мокрый волос крайне уязвим. Если будете активно удалять лишнюю влагу — повредите волос; если поленитесь тщательно промокну́ть — средству не удастся впитаться, так как волос будет забит водой.



Я стараюсь распределять любое средство пальцами, хотя во многих источниках предлагают делать это при помощи расчески. Но, повторюсь: мокрый волос — уязвимый волос, поэтому я советую потратить время, но все же распределить средство вручную.

Терять пучки волос во время мытья головы — это нормально. Жизненный цикл волоса состоит из нескольких стадий. Самая последняя — телогеновая. Она длится 2–3 месяца, после чего волос «самостоятельно покидает» голову. То есть те волосы, которые вы вымываете в ванной или снимаете (не вырываете!) при расчесывании — это те, от которых организм и так готовился избавиться уже несколько месяцев, чтобы фолликулы могли вырастить новые. 100–150 волосков в день — здоровая потеря.



Нет ничего странного и в том, что в определенный период волосы начинают выпадать активнее. Обычно это происходит осенью, когда организм перенастраивает внутренние процессы. Не стоит паниковать, это природный процесс, который сам по себе завершится примерно через 3 месяца. Вы можете ощутить, что волосы стали реже на ощупь, но плеши можно не опасаться.

Жизненный цикл волоса состоит из нескольких стадий. Самая последняя — телогеновая. Она длится 2–3 месяца, после чего волос «самостоятельно покидает» голову. То есть те волосы, которые вы вымываете в ванной или снимаете (не вырываете!) при расчесывании — это те, от которых организм и так готовился избавиться уже несколько месяцев, чтобы фолликулы могли вырастить новые. 100–150 волосков в день — здоровая потеря. Нет ничего странного и в том, что в определенный период волосы начинают выпадать активнее. Обычно это происходит осенью, когда организм перенастраивает внутренние процессы. Не стоит паниковать, это природный процесс, который сам по себе завершится примерно через 3 месяца. Вы можете ощутить, что волосы стали реже на ощупь, но плеши можно не опасаться. «Мыть голову каждый день вредно», а также «надо просто перетерпеть, а потом волосы привыкнут и будут реже загрязняться» — это не просто дурацкие, а попросту опасные советы. Во-первых, «переучить» волосы невозможно: выделение кожного сала связано с внутренними процессами и гормонами, а не с тем, что ваши волосы «вредничают».



Во-вторых, убеждение в том, что частое использование шампуня вредит волосам, имеет под собой реальную, но уже давно неактуальную основу. Самые первые шампуни действительно содержали очень жесткие моющие компоненты, однако косметология, как и любая другая наука, не стоит на месте, и современные шампуни абсолютно безопасны для ежедневного применения.



Если вы пользуетесь укладочными средствами, живете в местах с загрязненным воздухом или часто носите головные уборы, ежедневное мытье головы даже рекомендовано. Максимальный интервал между очищениями — 2 дня. В противном случае рискуете спровоцировать заболевания кожи головы, самым меньшим из которых окажется перхоть.

Не пренебрегайте спреем-кондиционером. Особенно если у вас тонкие легкие волосы, как, например, у меня. Проблемные волосы могут сбиваться в небольшие колтуны, даже если вы увлажнили их маской. К тому же такой спрей помогает бороться с электризацией гораздо эффективнее воды.



Долгое время я упорно избегала несмываемых спреев из опасений утяжелить волос. Пыталась распутывать колтуны пальцами, водой, расческами с мелкими зубчиками... Заканчивалось почти всегда одинаково — вырванным или обрезанным колтуном. Если вы по какой-то причине до сих пор считаете несмываемые кондиционеры тратой денег, поверьте, вы сильно ошибаетесь.

Особенно если у вас тонкие легкие волосы, как, например, у меня. Проблемные волосы могут сбиваться в небольшие колтуны, даже если вы увлажнили их маской. К тому же такой спрей помогает бороться с электризацией гораздо эффективнее воды. Долгое время я упорно избегала несмываемых спреев из опасений утяжелить волос. Пыталась распутывать колтуны пальцами, водой, расческами с мелкими зубчиками... Заканчивалось почти всегда одинаково — вырванным или обрезанным колтуном. Если вы по какой-то причине до сих пор считаете несмываемые кондиционеры тратой денег, поверьте, вы сильно ошибаетесь. Качество расчески имеет значение. Даже если у вас нет возможности приобрести набор разнокалиберных расчесок, одна удобная широкая щетка с натуральной щетиной вполне подойдет для универсального пользования и ежедневного расчесывания. Укладываться такой, конечно, неудобно, но для ухода — самое то. Привыкнув к щетине, вернуться обратно к жестким и травмирующим пластиковым зубчикам мне лично кажется невозможным.

Все вышеперечисленное я тщательно выполняю ежедневно. Это занимает время, но дает действительно хороший результат

Многие могут возразить что-то вроде: «Но у Мани же коса до пояса, хотя она дерет волосы граблями, а не профессиональными расческами» или «Моя бабушка никогда не пользовалась никакими спреями, моет голову хозяйственным мылом и до сих пор имеет завидную шевелюру». Не сомневаюсь, что все это так. Но ориентироваться на подобные примеры — все равно что отрицать свои проблемы с метаболизмом, потому что есть люди, которые едят все и не толстеют. И рак легких — это ерунда, потому что есть те, кто курят всю жизнь и умирают в 90 лет. У каждого в организме свое слабое место, и, если вы читаете эту статью, очевидно, что в вашем случае это волосы.



Они особенно уязвимы из-за генетики, реакции на стресс, сбоя внутренних процессов организма и гормональной перестройки. Именно поэтому нам нужны такие дотошные правила ухода. Именно поэтому они не работают моментально или раз и навсегда. Вопрос только в том, насколько сильно вы хотите иметь красивые волосы.

Я экспериментировала с домашними и покупными средствами по уходу несколько лет

В самом начале своего пути я была рьяным фанатом всего натурального: средства по уходу за волосами делала сама, сохраняла тонны рецептов, а от покупной косметики по уходу и вовсе на время отказалась, потому что это, очевидно, очень вредно. В итоге оказалось, что вредно только одно — лениться как следует разбираться в какой-либо теме.

Кончики волос — обычно самая сухая и уязвимая часть. Вот так они могут отреагировать на мытье головы мылом ручной работы.

Например, из твердых убеждений, что магазинные шампуни — синтетическое зло, я мыла голову мылами ручной работы, дегтярным мылом и даже предпринимала несколько попыток приготовить шампунь самостоятельно. Последним мне ни разу не удалось промыть волосы, мыло же справлялось с этой задачей на отлично, зато активно портило мою и без того несчастную шевелюру. Во-первых, мыло ручной работы не означает мыло из качественного сырья. Даже если вы заказываете мыло у какой-нибудь мастерицы, далеко не факт, что она пользуется сертифицированными и безопасными красителями, отдушками, загустителями и т. д. Дегтярное мыло назначают при некоторых болезнях кожи, так как оно обладает сильным подсушивающим эффектом, но представьте, что оно делает и с без того ломкими, обезвоженными волосами. Из-за высокого содержания щелочи любое мыло агрессивно сушит кожу и сам волос, что ухудшает состояние кожи головы и разрушает структуру волоса. Врачи настоятельно не рекомендуют использовать его вместо современных шампуней.

Самодельная маска против покупной.



Маски я тоже долгое время готовила сама. Однако не могу сказать, что у них есть какие-то особенные преимущества по сравнению с недомашними средствами. Возиться с ними приходится в разы дольше и на этапе подготовки, и при смывании.

«Природный» эффект таких масок часто преувеличен, потому что даже если вы лично покупали ингредиенты, не факт, что они были качественными. У меня, например, нет своего хозяйства, так что составляющие приходится приобретать в магазинах. Насколько качественны такие овощи, фрукты, яйца — неизвестно.

Не все маски хорошо смываются и не вредят волосам. Возможно, это зависит от структуры, но мои тонкие легкие волосы частенько сбивались в ужасные колтуны и плохо прочесывались, остро реагируя на те или иные компоненты. А те маски, которые подходили, не давали обещанного вау-эффекта«.



Специально ради статьи я даже протестировала популярный индийский рецепт — рост волос не ускорился. Маски действительно способны обеспечить приток крови к коже головы, а также напитать ее. Но этого недостаточно, чтобы «пробудить» неактивный фолликул или заставить его работать быстрее.

Почему же тогда при использовании масок кажется, что волос растет быстрее?

Потому что маски улучшают внешнее состояние отросшего волоса. Особенно хорошо это заметно на прямых волосах: при грамотном уходе они перестают заламываться, путаться и распрямляются по всей длине. Увлажненный волос становится гладким и блестящим.



Тот же «эффект роста» дает подравнивание кончиков. Эта процедура чисто эстетического характера: волос растет из фолликула внутри головы, и расслоение его кончика анатомически не может быть связано со скоростью отрастания. Просто когда кончики волос одной длины и структуры, прическа визуально выглядит более густой и здоровой, отсюда и миф о принципиальной пользе подравнивания.



Это не значит, что процедурой можно пренебрегать, напротив, очень странно заботиться о красоте волос, но при этом ходить с неухоженными кончиками. Просто помните, что эта часть волоса нуждается в увлажнении чаще, чем кожа головы, а подравнивать их достаточно раз в 3–6 месяцев в зависимости от скорости роста ваших волос.

Советую быть осторожнее с маслами: их далеко не всегда безопасно наносить на кожу головы. Если у вас есть какие-либо заболевания (даже банальная перхоть), создание еще более жирной среды только усугубит ситуацию.



Если ваша кожа в порядке и вы просто надеетесь увлажнить ее маслами, это не самая хорошая идея, потому что их очень и очень тяжело вымыть. Например, у меня это получается сделать только мылом, а это, как мы выяснили, стресс для волос. Вместо масла в чистом виде эксперты рекомендуют разводить эмульсию или использовать более легкие средства на основе масел.



От себя добавлю, что оптимальный вариант подпитки кожи головы — гель алоэ вера. Можно купить экстракт, но из любви к натуральным ингредиентам я делаю гель самостоятельно.

Так ли опасны современные покупные средства?

На самом деле нет, если вы знаете несколько тонкостей. Я, например, нашла компромисс со своим стремлением ко всему экологичному и отказалась от использования средств из масс-маркета в пользу натуральной косметики. Но тут нужно быть осторожными: звучные слова в названиях брендов или продукции часто используются не более чем с маркетинговой целью.



ГОСТ ограничивает изготовителей в использовании некоторых слов и выражений на этикетке, однако в этом списке нет слов «натуральный», «природный» или «эко». Можно многое написать на фронтальной части упаковки, выдав это за название продукта или воспользовавшись брешью в законе, но это будет иметь мало общего с реальной характеристикой товара. Поэтому советую не судить по «обложке», а переворачивать и читать состав.

Ингредиенты — это именно та причина, по которой я отказалась от массовых средств по уходу как за волосами, так и за кожей лица. Дело не в синтетических компонентах, они попадаются и в экологичной косметике; дело в том, что некоторые небезопасны. Это не редкость не только для масс-маркета, но и для небольших фирм, пытающихся нажиться на волне популярности экотоваров.



Как правило, я фотографирую в магазине состав интересующей меня косметики, а потом проверяю каждый компонент в базе данных на вредность. Состав средств обычно указывается в порядке от самого большого содержания в продукте к самому маленькому. Если в составе преобладают несинтетические ингредиенты, а среди искусственных не нашлось ни одного опасного или запрещенного в другой стране — это мой фаворит. Я проверяю подобным образом несколько средств одной и той же марки и, если состав каждого меня устроил, спокойно пользуюсь всей линейкой.

Коротко о главном

1. Прежде чем разбираться с ростом волос, необходимо привести их в порядок и поддерживать в здоровом состоянии, соблюдая советы по уходу. 2. Чтобы решить проблему роста волос («спящие» или «ленивые» фолликулы), а также при любом заболевании кожи головы обратитесь к трихологу. Высока вероятность, что потребуется также консультация эндокринолога, психолога или специалиста по питанию. Все очень индивидуально, но поход к трихологу — первоочередная задача. 3. Изучите средства, которыми вы пользуетесь. Возможно, их стоит заменить более качественными. 4. Не переставайте периодически обновлять и углублять знания: наука не стоит на месте, вы всегда можете обратить ее на пользу своему здоровью.

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