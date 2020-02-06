Я 5 лет ношу виниры и могу рассказать о них то, о чем вы стеснялись спросить у стоматолога

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Голливудская улыбка давно стала таким же заветным желанием многих женщин, как точеная фигура и гладкая кожа. Чтобы не бояться широко улыбаться во все 32 зуба, некоторые люди готовы годами носить брекеты, делать отбеливание и даже устанавливать виниры. 5 лет назад я решилась на такой радикальный апгрейд своих зубов и теперь могу поведать о винирах то, о чем редко говорят стоматологи.

Я хочу поделиться своим опытом с читателями AdMe.ru и рассказать подробнее об этих популярных керамических накладках, ответив на 11 наболевших вопросов, которые большинство стесняется задать своему дантисту.

1. Нужно ли привыкать к винирам?

Как ни странно, да. Например, в моем случае виниры были значительно крупнее моих собственных зубов, поэтому после установки я начала шепелявить и очень испугалась. Где-то спустя месяц дикция перестала ставить мне палки в колеса, и все вернулось на круги своя. Врач объяснил, что с такой проблемой сталкиваются многие.

2. Необходимо ли спиливать свои зубы?

Фраза «спиливание зубов под виниры» звучит устрашающе, пока вы не знаете, о каких значениях идет речь. Как правило, убирается до 0,5 мм толщины. Иногда при различных дефектах зубов (некрасивая форма, сколы) необходимо более весомое «спиливание». В любом случае этот момент заранее обговаривается с пациентом.

3. Как я пойму, понравится ли мне конечный результат?

Стоматология давно стала цифровой: врач с помощью компьютера создает виртуальный проект вашей будущей улыбки и показывает, каким будет результат. В моем случае все вышло именно так, как было продемонстрировано на обработанном снимке, и я осталась очень довольной проделанной работой.

4. Всегда ли виниры выглядят неестественно?

Все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Некоторые специально устанавливают виниры на все зубы и выбирают самый белоснежный цвет эмали. Зачастую чтобы улыбка выглядела более естественной, виниры устанавливают на верхние 4–6 зубов и выбирают среднюю степень белизны. В этом случае о том, что у вас виниры, сможет догадаться только стоматолог.

5. Удаляют ли корни зубов, когда устанавливают виниры?

Нет. Но перед установкой врач делает снимок зубов и проверяет, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, кист и других проблем.

6. Могут ли виниры выпасть или отвалиться?

Нет, виниры очень плотно скрепляют с основной зубной эмалью — их можно отколоть только вместе со своими зубами или спилить. Но о некоторых твердых продуктах, например орехах и яблоках, лучше забыть.

7. Нужен ли какой-то особый уход за винирами?

Меня часто спрашивают, как я ухаживаю за винирами. Ответ предельно прост: никак. Гигиена виниров ничуть не отличается от обычных зубов, их нужно чистить щеткой и зубной нитью. Правда, есть один крутой плюс: на них скапливается меньше налета и они не могут пожелтеть.

8. Есть ли гарантия на виниры?

Да, но во всех клиниках она разная — обычно срок составляет от 3 до 5 лет. Кроме того, например, в стоматологии, где делала я, на протяжении всей жизни (не только периода гарантии) пациент имеет право бесплатно приходить на проверку виниров раз в полгода.

9. Как меняется лицо после установки виниров?

Помимо того, что вы становитесь обладателем белоснежной улыбки, вы также можете столкнуться с небольшой деформацией лица. Это происходит в тех случаях, когда виниры сильно отличаются от естественных зубов по форме и размеру. Мне, например, такие изменения пошли на пользу: друзья часто говорят, что спустя годы после установки виниров нижняя часть моего лица стала выглядеть более узкой и гармоничной.

10. Сколько времени занимает установка виниров?

В моем случае весь процесс занял 3 посещения врача-ортопеда. На первой консультации специалист изучает ваши зубы, делает необходимые снимки и замеры, а затем с помощью компьютера конструирует фотографию конечного результата. Следующий визит занимает несколько часов. В ходе него зубы подпиливают и надевают на них временные керамические накладки, которые выглядят почти так же, как и будущие виниры. Примерно спустя 2 недели осуществляется установка виниров, которая длится около 2–2,5 часов. Через месяц врач приглашает пациента на первую плановую проверку, чтобы оценить, насколько успешно прошла установка.

11. Виниры — это на всю жизнь?

Через 10 лет после установки виниров их выживаемость составляет 95 % — такие данные содержатся в обзоре международных исследований. Как говорит мой ортопед, многие его пациенты ходят с винирами уже более 20 лет. Однако иногда люди заменяют виниры, поскольку устают от цвета. Много лет назад в тренде были белоснежные и немного неестественные накладки. Сейчас же все больше пациентов хотят, чтобы посторонние не догадывались, что над их улыбкой поработал стоматолог.