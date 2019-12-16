Я 5 лет не отмечаю Новый год и знаю, как провести этот день на ура без компании и подарков

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Привет, меня зовут Наталия — и я 5 лет не отмечаю Новый год. В моем доме нет елки и праздничных украшений, я почти никогда не дарю рождественские подарки и не питаю особой любви к сочетанию оливье и игристого. При этом у меня много друзей, нет депрессии, а внешне я не похожа на зеленого лохматика Гринча. Почти.

Я решила поделиться своим опытом с читателями AdMe.ru и рассказать, почему у идеи пораньше лечь спать в Новый год и обойти стороной этот праздник куда больше плюсов, чем кажется на первый взгляд.

Как я разлюбила Новый год

Как только я ни отмечала Новый год: в поездках, шумных компаниях и даже в ночном клубе. К каждому разу я тщательно готовилась: уже за несколько месяцев точно знала, где и с кем проведу финальную ночь года. К слову, в то время я совсем не понимала родителей, у которых успел пропасть энтузиазм по отношению ко всей этой суматохе. Первым толчком к разрыву с праздником стал Новый год, который я встречала без соответствующего настроения. Оно словно выветрилось, как духи к концу рабочего дня, а заветного флакончика с новогодним настроем с собой не оказалось. В квартире звенели бокалы, повсюду слышался заливистый смех, за окном гремели фейерверки. И тогда я сделала нечто ужасное: начала копировать поведение других, чтобы ни в коем случае никто не догадался, что мне невесело. В тот день мне было грустно, но сейчас грустно вдвойне: вдруг притворялась и создавала иллюзию восторга не одна я?

Первый Новый год в одиночестве

Как и большинство людей, раньше меня пугала мысль встретить Новый год одной. На тот момент у меня не было парня, друзья разъехались, семья находилась далеко. И то, что многим кажется ночным кошмаром, для меня стало суровой реальностью. На деле все оказалось не так страшно. Я не слушала грустные песни и не запивала горе полусладким, как Бриджит Джонс во всем знакомом фильме. Откупорив бутылку шампанского и приготовив порцию пасты, я поздравила родных, а затем целый час нежилась в теплой ванне. Странный парадокс, но в тот день я активнее других следовала примете «Как год встретишь, так его и проведешь». Сложно придумать что-нибудь лучше, чем хорошенько отдохнуть в самую шумную ночь года.

Почему в бойкотировании этого праздника одни плюсы

В игнорировании Нового года я нашла сплошные положительные моменты. Не нужно тратиться на новогодние украшения, гирлянды и прочие безделушки. У меня даже елки нет, и это порядком шокирует знакомых .

. Можно забыть о бесконечной готовке неимоверного количества еды, которое всегда явно превышает размеры того, что мы реально съедаем. А из-за этого хозяйки порой так устают, что уже никакого праздника не хочется. Причем его стоимость постоянно повышается.

Многие люди каждый Новый год проматывают львиную долю своего заработка. Например, в России средний бюджет на праздник составляет ₽ 17 600 (около € 250). Добавим к этому стоимость новогоднего платья — около ₽ 4 000 (€ 57) — и получим сумму ₽ 21 600. Кто-то потом вынужден занимать деньги и даже брать кредит, чтобы расплатиться за те вещи, которые оказались не по карману.

Сэкономленные на подарках и праздновании деньги можно потратить на что-то действительно важное . Помню, когда встречались с подругами, все жаловались, что израсходовали всю зарплату в праздники. А ведь игнорируя его, они могли бы сберечь более ₽ 20 000. На эти деньги можно слетать на неделю в Италию.

. Помню, когда встречались с подругами, все жаловались, что израсходовали всю зарплату в праздники. А ведь игнорируя его, они могли бы сберечь более ₽ 20 000. На эти деньги можно слетать на неделю в Италию. Важность Нового года сильно преувеличивают и напрасно рассматривают как точку отсчета на пути к намеченным целям . Большой популярностью в последнее время пользуется составление списка достижений, запланированных на будущий год. Однако исследование, проведенное британским психологом Ричардом Уайзманом, показало, что в среднем только 12 % людей выполняют все задачи из подобного перечня.

. Большой популярностью в последнее время пользуется составление списка достижений, запланированных на будущий год. Однако исследование, проведенное британским психологом Ричардом Уайзманом, показало, что в среднем только 12 % людей выполняют все задачи из подобного перечня. Я не привязываю праздник к какому-то определенному дню и веселюсь тогда, когда мне этого действительно хочется. Теперь идея покупать платье к каждому торжеству стала казаться мне оскорбительной. Радовать себя подарками можно и нужно вне зависимости от даты в календаре.

Но все же есть один небольшой минус

Отмечать Новый год или нет — дело каждого. Но при этом люди, которые не относятся к этому дню с принятым в обществе воодушевлением, сталкиваются с непониманием и даже осуждением. Когда я рассказываю, что планирую встретить Новый год за скромным ужином с любимым человеком или просто лечь спать, в ответ слышу массу странных вопросов. Одни спрашивают, не нахожусь ли я в депрессии, другие предполагают, что мне просто не с кем праздновать, и приглашают присоединиться к их компании.

Вывод

Пока я не планирую возвращать в свою жизнь традицию празднования Нового года. Но когда у меня появятся дети, у них точно будет елка, торжественный ужин и подарки от Деда Мороза. Сейчас я по-прежнему не придаю большого значения Новому году и не делаю из него культ. Каждый в силах выбирать сам, хочется ему встречать новогоднюю ночь с шиком и блеском или больше по душе провести ее в более спокойной обстановке. Мне сложно радоваться по расписанию. Но наше настроение и приятные сердцу события сродни волшебной палочке и способны превратить в праздник абсолютно любой вечер. Если однажды вам будет не с кем отметить Новый год или накануне вы расстанетесь со своей второй половинкой, которая заберет с собой все праздничное настроение, это не повод для вселенской грусти. Точкой отсчета может стать абсолютно любой день, в этом уверены специалисты. А реальные истории из жизни доказывают, что чудеса могут случаться не только в Новый год. Не нужно ждать красного дня в календаре, чтобы поставить жизнь на паузу и насладиться подлинным счастьем, которое греет нас изнутри. Ведь ради таких моментов и стоит жить.