Я 3 года проработала официанткой и могу рассказать о том, что интересно каждому посетителю

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Меня зовут Татьяна, я один из авторов AdMe.ru и хочу поделиться интересными подробностями со своей прошлой работы. Говорят, что опыт — это те наши поступки, после которых понимаешь: именно так делать и не стоило. У меня таких поступков было хоть отбавляй. На 2-м курсе от меня ушел любимый парень, и я, решив, что это конец жизни и вселенская трагедия, бросила учебу в университете. Спустя пару недель разум вернулся ко мне, и я поняла, что родители убьют меня, если обо всем узнают. Нужно было срочно найти работу, и среди всех вариантов профессия официанта показалась мне наиболее привлекательной.

Рэйчел Макадамс работала в McDonald’s, Сандра Буллок была официанткой в одном из ресторанов Манхэттена, а Кейт Уинслет готовила сэндвичи. Значит, ничего страшного в этом нет, решила я и устроилась на работу в одну из популярных пиццерий в самом центре города. Я представляла, что буду, как Рэйчел из сериала «Друзья», сидеть на диванчике, болтать с друзьями и время от времени выносить заказы. То, как жестоко я ошибалась, я поняла в первый же день стажировки, когда случайно вылила посетителю какао в тарелку с соленым блинчиком, и, испуганно хлопая ресницами, задала гениальный вопрос: «Вам заменить или не надо?» Специально для AdMe.ru я расскажу обо всех прелестях и подводных камнях такой работы, а еще отвечу на вопросы, которые интересуют многих посетителей.

Правда ли, что официанты доедали за посетителями, портили блюда особо противным клиентам и выпивали на работе?

На эту тему есть забавный анекдот. Подзывает клиент к себе официанта и спрашивает: «Правда ли, что вы доедаете то, что мы не съели?» Официант ему отвечает: «Нет, это вы доедаете то, что не съели мы». На самом деле на кухне у нас всегда был очень строгий учет всех продуктов и повсюду камеры, так что перехватить что-то вкусное было делом повышенной сложности. А вот что касается тех блюд, которые посетители действительно заказали и не съели, то здесь вариантов развития событий было несколько. Если к блюду даже не притрагивались, его с чистой совестью могла съесть вся бригада на кухне. Все недоеденные клиентами продукты складывались в отдельное ведерко, и в конце смены мы отдавали их бездомным и нуждающимся. Еду, срок годности которой скоро истечет, мы делили между собой и забирали домой. В моей работе это был один из самых приятных бонусов.

В фильмах сплошь и рядом показывают, как оскорбленный официант плюет в кофе наглому посетителю или делает чего похуже. На деле же я никогда за время работы не замечала ничего подобного. Наличие камер превращало подобное желание отомстить в очень опасную авантюру, которая грозила увольнением. Да, были такие клиенты, чей характер можно описать одной фразой: «Официант, если это кофе, то я хочу чай, а если это чай, я хочу кофе». Но все мы прекрасно понимали, что каждый посетитель — наша работа и наши деньги, каким бы он ни был. Потому самое большее, что мы себе позволяли, так это перемыть за спиной косточки особо неприятным субъектам или скорчить сердитую мину. Опять-таки за спиной. Потому как клиент всегда прав. Даже если это не так. Впрочем, были случаи, когда посетителей ожидали крайне неприятные находки. К примеру, волос в супе, маленькая кость в салате или скрепка в пицце.

Кормили нас бесплатно, но вовсе не блюдами из меню. Обычно назначали пару дежурных, которые готовили на весь коллектив что-то простое вроде супа, картошки с подливой и самого обычного салата. Если кто-то из бригады праздновал день рождения, мы вполне могли пропустить по бокалу вина или шампанского на кухне, а потом продолжить работу. Бывали случаи, когда из-за сильной усталости или особо капризных клиентов мы могли незаметно добавить немного алкоголя в свой напиток и выпить его с самым невозмутимым выражением лица. 12-часовая (а порой и 16-часовая) смена на ногах кого угодно могла лишить сил, и официанты чаще всего восстанавливали работоспособность с помощью энергетических напитков или кофе, смешанного с колой. Это было не очень полезно для сердца, потому в аптечке самыми востребованными всегда оказывались корвалол и валерьянка.

Как официантов наказывали за битую посуду и испорченные блюда?

За время работы в пиццерии с каждым официантом случалось множество курьезных историй. Мы роняли пиццу, обжигались запеченными блюдами, резали пальцы, путали заказы, проливали напитки в блинчики, били целые подносы с посудой. Был случай, когда одна из девушек-официанток задремала прямо у стойки с выдачей блюд, так как всю ночь перед сменой провела в клубе. Повар, желая ее разбудить, очень резко поставил деревянную доску с горячей пиццей прямо перед ней, отчего пицца слетела с доски и упала официантке прямо на ноги. Это случилось на глазах у всех посетителей. Кстати, девушка тогда получила довольно сильные ожоги и после этого случая больше не засыпала на работе. На радость официантам существовало такое понятие, как «списание»: если ты испортишь блюдо, с тебя вычтут только стоимость ингредиентов, которые в него входят. Это зачастую немного. Круг наших обязанностей не ограничивался только подачей блюд и уборкой грязной посуды. Мы помогали другим сотрудникам, взбивали молочные коктейли, делали горячие напитки и фреши, закручивали столовые приборы в салфетки и бегали в магазин, если какой-то продукт был срочно нужен и некогда было ждать доставки. Со временем у многих официантов появляются «свои» клиенты. Кто работал дольше, чаще позволял себе лениться или выбирать только лучшие столики для обслуживания. У нас действительно присутствовала некая дедовщина в этом вопросе.

Что было самым приятным и самым сложным в моей работе?

Профессия официанта довольно интересна. Ты общаешься с большим количеством совершенно разных людей, учишься в любой ситуации сохранять дружелюбие и доброжелательность, много двигаешься, а еще никогда не бываешь голодным. Было приятно видеть, что под влиянием вкусной еды, уютной атмосферы и хорошей компании люди расслабляются, чаще улыбаются и даже выглядят более красивыми. Мы замечали всё. Как парень делает девушке предложение, спрятав кольцо под листиком салата в ее тарелке, как заключаются деловые сделки, как муж, видя, с какой надеждой жена смотрит на его пасту с беконом, отдает ей большую часть своей порции. В пиццерии всегда кипела жизнь, и мы не знали, что такое скука.

С другой стороны, есть люди, которые все еще воспринимают официантов как обслуживающий персонал и относятся к ним без малейшего уважения. Джон Грин, автор романа «Виноваты звезды», писал, что о человеке можно судить по тому, как он обращается с секретарями и официантами. Порой приходилось повторять в уме как мантру слова о том, что клиент всегда прав, чтобы не ответить грубостью на грубость. К счастью, таких ситуаций было не очень много. Поначалу я очень удивлялась, что в коллективе практически все курят. Спустя месяц я и сама закурила. И вовсе не потому, что получала особое удовольствие от сигарет. У нас был зал и большая терраса, и в летний период пиццерия всегда была переполнена людьми. Бесконечная очередь, голодные клиенты, ожидающие свои заказы, нервный персонал. Перекур стал чуть ли не единственной возможностью несколько минут передохнуть от этого безумия. Ну а кто не курил, тот работал. Так как сигарета была нужна мне только как повод для небольшой сиесты, после ухода из пиццерии я легко распрощалась с вредной привычкой. Но самым сложным было то, что официантам запрещалось сидеть при наличии хотя бы одного посетителя в зале. К концу смены ноги очень уставали, и единственное, чего хотелось по возвращении домой, так это запихнуть их в тазик с ледяной водой. Три года работы в пиццерии обернулись для меня варикозом, с которым я пытаюсь разобраться по сей день.

Я закончила университет, после чего нашла профессию по специальности. Но я совершенно ни о чем не жалею, ведь работа официанта стала для меня хорошим опытом и сильно закалила меня как личность. Приходя в любое заведение, я все еще по привычке оцениваю слаженность работы персонала, обращаю внимание на многие детали, а порой мечтательно вздыхаю: «А вот у нас...»