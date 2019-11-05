Я 10 лет живу в Египте и без прикрас расскажу об этой стране и ее традициях

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Давайте знакомиться! Я Мария, а рядом на фото — мой муж мистер Гомаа. 18 лет назад мы влюбились друг в друга. Сначала испытывали свои чувства на прочность, а потом решили пожениться. В итоге в 2009 году я перебралась на родину супруга — в Хургаду.

Я расскажу для AdMe.ru, как на самом деле живется в Египте и какие из местных традиций могут показаться приезжим странными и необычными.

Жена должна сидеть дома

В Египте бытует мнение, что работающие матери негативно влияют на психику детей, самочувствие мужа и атмосферу в доме. Поэтому хороший глава семейства должен оградить свою жену от всех внешних проблем, пусть она сидит дома и отдает свои силы только семье.



Вроде такая правильная картинка мира получается: жена не работает, муж обеспечивает. Но у всего есть обратная сторона. Я называю наш курорт городом нереализованных женщин, где умницам с высшим образованием просто некуда приложить знания и опыт. Многие женщины годами живут с синдромом домохозяйки и жалуются на постоянную усталость, чувство никчемности, депрессию и бессмысленность своей жизни.

Кухни тут маленькие, а кастрюли — огромные

Я много квартир пересмотрела в Хургаде и только у одной арабской хозяйки увидела большую, просторную кухню. Чаще всего это самое маленькое помещение без окон. Чтобы был хоть какой-то свет и воздух, кухню делают в американском стиле, с красивой гранитной столешницей. Первое, что бросается в глаза, — это огромная 5-комфорочная плита. Когда мой муж купил такую же в наш дом, я была в шоке: «Зачем мне этот монстр?» Но когда я увидела кастрюльки, любезно подаренные его мамой, то все встало на свои места: это алюминиевые тазики и котлы вместимостью 10–15 литров. Они даже не помещаются в шкафах и поэтому у многих хозяек сложены в пирамиду прямо на полу. Свой «комплект Золушки» я отправила жить на балкон.

В Египте нет районных поликлиник

Здесь медицина только за деньги — обращайся к любому частному врачу или в госпиталь. Самое неприятное в том, что, даже если у ребенка температура под 40°, к доктору надо идти самим. О вызове врача на дом или детской неотложке приходится только мечтать.



В Хургаде достаточно много педиатров. В основном это мужчины, в кабинетах висят десятки дипломов международного образца. И вроде бы врачи постоянно стажируются и повышают квалификацию, но... они какие-то слишком спокойные. Даже если у ребенка температура держится неделю — нет проблем, вот вам рецепт на антибиотики, приходите через 3 дня.

В клинике могут посоветовать необычный способ лечения

Один русский парень работал трансфер-гидом в Хургаде. Когда у него стали сильно болеть коленные суставы, он пошел за помощью к лучшему врачу нашего города. Светило науки преклонного возраста поинтересовался: — Скажите, милейший, а как у вас дела с интимной жизнью обстоят?

— Плохо, часто работаю ночью, устаю.

— А, ну тогда все понятно. У вас в коленях семенная жидкость застоялась. Вам надо чаще с девушками встречаться, и все пройдет. С вас € 16, до свидания.



Сначала я думала, что эта история — шутка, и решила проверить утверждение врача. Но оказывается, среди египтян действительно бытует мнение, что суставы болят из-за полового воздержания.

Египтяне никак не могут запомнить мое имя

В мой первый приезд в Хургаду произошел такой диалог:

— Девушка, а как вас зовут?

— Маша.

— Ха-ха-ха... Что за имя такое? Для местных оно звучит непонятно: то ли «маши» (по-арабски это означает что-то типа «ок»), то ли «махши» (фаршированные овощи — любимое блюдо всех египтян). С той поры я стала представляться только «Мария». Но в Египте как будто специально все стараются, чтобы имя мое исчезло навсегда. То называют обезличенным «мадам», то по фамилии мужа, а кто-то даже пытается переименовать меня в Марьям.

У меня так и не сложились отношения с местной едой

Увы, не нахожу я в ней кулинарной изюминки. Жарить по-египетски для меня — слишком жирно, а моя готовка мужу кажется больнично-диетической. В общем, плюнула я на это дело и последние 2 года очень редко стою дома у плиты.



На мой вкус, египетские блюда во всех заведениях Хургады готовят практически одинаково. Разница только в цене, которая складывается из месторасположения, чистоты посуды и красоты интерьеров. Но в одной и той же кафешке можно сначала наслаждаться шикарным шашлыком, а через пару дней плеваться непрожаренным мясом. Контроль качества почти везде отсутствует.

Многие египетские мужчины мечтают разбогатеть

Здесь немало тех, кто хочет выбраться из грязи в князи. Чаще всего их вдохновляют 2 способа: Найти сокровище. Я не шучу, вы же знаете, что земля египетская полна всяких гробниц. Вот местные и копают втихаря. Кто-то даже находит антиквариат и продает его на черном рынке. Жениться на иностранке. Есть немало живых примеров, как до знакомства с невестой парень был никем, а после стал владельцем крупного бизнеса. Это богатые родители девушки помогли зятьку подняться. Но вы знаете, потомственная интеллигенция хоть и улыбается этим князькам, но не особо их жалует и не пускает в свой круг.

Посиделки с друзьями часто проводятся в ущерб семье

Если вы хоть раз были в Египте, то видели заведения, где сидят одни мужчины. За чашкой турецкого кофе с кальяном они обсуждают последние новости, смотрят футбольные матчи и телесериалы и играют в нарды. Даже в совсем маленьких деревушках всегда есть такой мужской «центр притяжения», где посетители подчас засиживаются до раннего утра. Власти страны бьют тревогу, отмечая, что ночное посещение кафе вынуждает небогатые египетские семьи сильно экономить на продуктах. По минимальным подсчетам, каждый мужчина тратит на посиделки с друзьями минимум € 30–50 в месяц при средней зарплате € 190–270.

Египетские девушки пытаются найти свой стиль

Черные галабеи и хиджабы до сих пор популярны среди бедных слоев населения. Есть улицы, где черный цвет одежды реально преобладает, причем носят эти балахонистые наряды и девушки, и старые женщины.



Но в целом наш город переливается разноцветными красками женских платков. Летом девушки надевают поверх легких сарафанов водолазки, а с приходом зимы модницы натягивают джинсы скинни и обтягивающие свитерки.



В особую группу можно выделить каирскую молодежь — если бы не характерные черты лица и арабская речь, этих девчат можно было бы принять за раскованных европеек. У них свой стиль — некий микс восточных традиций и мировых модных тенденций.

Не надо осуждать местных жителей за лень

Не виноватые они. В их случае лень — это защитный механизм организма, который понимает, что в жару нельзя делать много телодвижений. Поверьте на слово, наше коварное солнце в кратчайшие сроки превратит любого живчика в аморфное и малоподвижное существо. Чтобы прочувствовать весь менталитет и местный уклад здешней жизни, достаточно пожить в Египте с мая по октябрь без кондиционера. И сразу станет ясно, почему арабы такие медлительные, почему здесь доктор ведет прием больных в 11 часов вечера, а в 3 часа ночи маленькие дети еще не спят.

У египтян есть одно слово на все случаи жизни

Если вы бывали в Египте, то наверняка обратили внимание, что здесь со всех сторон звучит слово «малешь». Оно очень емкое, практически универсальное, в него можно вложить практически любой смысл — «извините, сочувствую, смирись, это уже случилось, это выше наших сил, ничем не могу помочь, сделал это не специально».



«Малешь» — это огромный щит, за которым можно спрятаться от ответственности. И неважно, что человек сделал — опоздал на 3 часа или разбил в хлам чужую машину. А у вас есть 2 варианта: обрушить лавину гнева на виновника или принять сам факт случившегося. Обычно все просто разводят руками — ладно, он действительно не хотел создавать все эти проблемы, ему просто мозгов не хватило.

Здесь остро чувствуется социальная несправедливость

Роскошь и нищета мирно уживаются по соседству. Парни из бедных семей могут повысить свое благосостояние за счет работы на курортах. Это их реальная возможность вырасти — от крестьянина до официанта, а может, и еще выше.



Но у большинства деревенских египетских девушек подобного шанса и в помине нет. Их в Хургаду на работу никто не отпустит и в большой город на поиски жениха не повезет. Придется выбирать из соседских парней. В таких семьях рожают минимум пятерых детей, большинство из которых через 20 лет повторит судьбу своих родителей.

При разводе суд часто встает на сторону жены

Если брак расторгается, дети остаются с матерью-египтянкой, причем это право не может оспариваться до достижения 11-летнего возраста сыновьями и 15-летнего — дочерьми. Вне зависимости от того, кто из супругов инициировал развод, отцы обязаны выплачивать ежемесячно алименты на содержание детей: мальчикам до 15 лет, девочкам — до 19 либо до их замужества. Размер алиментов определен законом: 25 % — в пользу жены и одного ребенка, 40 % — при повторном разводе и наличии двух детей. А если у мужчины за плечами больше двух расторгнутых браков, в каждом из которых были дети, то ему придется отдавать 50 % своего дохода. В случае отказа от добровольных выплат размер алиментов назначается судом.

Арабская свекровь может стать лучшим другом или вымотать все нервы

Тут уже кому как повезет. Недавно одна знакомая рассказала, что у них уже 2 месяца живет мама мужа. Свекровь просыпается в 11 утра, и невестка должна подать ей завтрак. Потом «мама в законе» звонит своей дочке и до обеда безостановочно с ней разговаривает. К 16:00 должен быть готов обед, мама ест и отходит ко сну. В это время из школы приходят дети, но в доме должна быть тишина — боже упаси разбудить старушку. К 18:00 бабушка выползает из спальни, пьет кофе и опять берется за телефон. Ужин тоже готовит невестка, которая падает вечером без сил, но долго не может уснуть. Причина снова в свекрови: она на полную катушку включает телевизор в гостиной и смотрит любимые сериалы до 2–3 часов ночи. Жаловаться мужу бесполезно: «Мама — это святое!» Остается только ждать, когда же свекровь уедет домой в Каир.

Вам никогда не покажут детские фотографии и не будут хвалиться своими успехами

В Египте не принято говорить о своих чувствах, хвастаться высокой зарплатой или рассказывать о своем семейном счастье. Здесь действует правило «молчи, а то люди позавидуют». Муж тоже постоянно мне напоминает: «Не болтай лишнего, а еще лучше вообще не показывай наши фотографии, особенно сына. А то сглазят».



Египтяне реально боятся, что чужая недобрая энергетика разрушит их благосостояние и накличет неприятности. Кстати, знаете, чему здесь завидуют после достатка? Красивому, здоровому и умному ребенку. Причина кроется в до сих пор практикуемых близкородственных браках, из-за которых нередко рождаются неполноценные дети.

Одно из самых неприятных явлений в Египте — это самум

«Огненный ветер» или «Дыхание смерти» — такие страшные имена дали арабы этому шквальному ветру. Самум зарождается в Сахаре и пустынях Саудовской Аравии, принося свое горячее дыхание и огромное количество пыли на побережье Красного моря. О его приближении предупреждает нарастающий шум. Солнце во время самума кажется багрово-кровавым шаром, а все предметы погружаются в красновато-желтую мглу. Такой ветер особенно сильно дует в течение первых 15–20 минут, а затем значительно ослабевает. Самум повышает температуру на улице до 50° и более, в то время как относительная влажность воздуха приближается к нулю. У многих такие погодные условия вызывают головную боль и рвоту.

К египетскому календарю надо привыкнуть

«Ну все, амшир пришел!» — из уст мужа это звучит как предупреждение. Это название происходит от слова «магир» — символа ветра у древних египтян. Поняли, о чем речь? Амшир (или «мехир») — шестой месяц коптского календаря. Он коварен своими сильными ветрами с песком и пылью, а также погодными колебаниями с дождем и экстремальными холодами. Кстати, год здесь начинается 29 августа по юлианскому календарю. 12 месяцев расположены в следующем порядке: тут, баба, хатур, киак, туба, амшир, барамхат, барамуда, башанс, бауна, абиб, мисра. Названия записывала со слов мужа на слух. А еще у них есть дополнительный месяц из 5 или 6 дней в зависимости от того, високосный год или простой. Как называется 13-й месяц, мой муж не в курсе.

Сколько нужно денег, чтобы счастливо жить на нашем курорте

Давайте рассчитаем минимальные траты на проживание, еду, транспорт и развлечения: жилье — около € 90 в месяц, электричество и вода оплачиваются отдельно (наши счета за сентябрь — € 56)

килограмм овощей стоит € 0,45–0,9, фрукты обойдутся чуть дороже — € 0,9–1,8 за кг, рис и макароны — до € 1 за кг; 10–15 арабских лепешек можно купить на € 0,9, килограмм говядины стоит около € 8

билет на городской автобус туда-обратно можно купить за € 1, поездка на такси обычно обходится в € 1-2,5

в районе Шератона можно найти пляж, куда входной билет стоит не дороже € 2

скромно поесть в кафе можно из расчета € 5,5 на человека, хороший кофе, соки и фреши стоят € 1,8

Чему за 16 лет научил меня Египет?

Хотим мы этого или нет, но чужая культурная среда накладывает на нас сильный отпечаток.

Можно долго цепляться за прошлую жизнь на родине, но рано или поздно ее придется отпустить. Меняйтесь, и будет вам счастье. До переезда в Хургаду я была активной жительницей мегаполиса и карьеристкой, живущей на бешеной скорости. И вдруг скромная роль любимой жены в маленьком курортном городке. Сначала я считала это настоящим наказанием, а потом поняла, что мне пора стать мудрее. Вот мои советы тем, кто хочет переехать в Египет: наберитесь терпения — это чуть ли не главный рецепт счастливой жизни в этой стране (если не горит ваш дом — не спешите)

будьте вежливы со всеми египтянами, и тогда они станут относиться к вам с почтением

не старайтесь никому здесь понравиться — что бы ни делал приезжий, как бы ни поступал, он всегда будет в глазах местных чужаком, этаким экзотическим растением А самое главное, мне удалось понять, что нужно верить только себе и своей интуиции. Никто в новой стране не знает вас лучше, чем вы сами. Поэтому ваши истинные желания — лучший подсказчик.

Интересно, а вы бы рискнули навсегда переехать в Египет или связать свою судьбу с жителем другой страны?