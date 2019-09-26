Я 10 лет работал маркетологом в торговых сетях и готов рассказать, на какие уловки вы попадаетесь в магазинах

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Всем привет! Меня зовут Паша, и я больше 10 лет проработал в сфере маркетинга в крупных международных корпорациях и торговых сетях. Я знаю много хитрых уловок, которые используют мои коллеги, чтобы заставить обычных людей покупать гораздо больше, чем им нужно. Для чего торговым сетям выгодно, чтобы у вас была бонусная карта, что такое «розовый налог» на товары для женщин и почему все так любят собирать наклейки со скидками — все это вы узнаете из данной статьи.

Специально для AdMe.ru я раскрою секреты, которые обычно стараются тщательно скрывать от покупателей в магазинах.

1. Ячейки для хранения вещей стоят не для защиты от воришек

Ячейки для хранения сумок или пакетов у входа в магазин устанавливают не потому, что торговые сети боятся воришек, которые могут незаметно спрятать товар в своем рюкзаке. На самом деле такие камеры хранения нужны лишь для того, чтобы освободить руки покупателю. Ведь если у вас на плече не висит тяжелая сумка, то шанс, что вы купите больше вещей, гораздо выше.

2. Тележки заставляют покупать дольше и больше

Особая трапециевидная форма тележки была придумана для того, чтобы вам казалось, что вы купили не так уж много продуктов, — пока вы не начнете складывать их в огромные пакеты на кассе. Тележки с каждым годом немного «толстеют». Так, по наблюдениям экспертов, с 2009 года размер тележек в магазинах увеличился практически в 2 раза, благодаря чему продажи выросли на 40 %. Также неслучайно в качестве напольного покрытия в торговых залах часто используется плитка, которая заставляет незаполненную тележку трястись, чтобы вы двигались еще медленнее. Вам хочется ее поскорее заполнить, чтобы не слышать дребезжание. Существуют и дополнительные уловки, чтобы вам не захотелось уходить из магазина: к примеру, зарядка для телефона, которая устанавливается прямо на ручку тележки.

3. Бесплатные подарки, за которые приходится платить

Каждый раз, когда за покупку на определенную сумму вам дают маленький подарок (чаще всего это продукт, ориентированный на детей), вы попадаетесь на простую маркетинговую уловку. Теперь ребенок захочет собрать всю коллекцию, а вам придется каждый раз приобретать товары лишь в этом магазине и закупаться на строго определенную сумму.

4. «Розовый налог», из-за которого женщины платят больше

«Розовый налог» — это тенденция в ценообразовании, когда продукты для женщин стоят в несколько раз дороже, чем идентичные товары для мужчин. Часто они имеют яркую розовую упаковку, но по своим характеристикам и качеству не уступают мужским вещам (к примеру, бритвенные станки). Так, по данным исследования, товары для женщин в среднем стоят на 7 % дороже, чем товары для мужчин.

5. Наклейки со скидками как способ игры с покупателями

У многих из нас в детстве были альбомы, в которые нужно было собирать наклейки или фантики от жвачек и конфет, и в этом был определенный азарт. И хотя мы уже выросли, маркетологи в торговых сетях помнят наши детские увлечения и придумывают яркие буклеты, в которые нужно собирать наклейки, чтобы получить скидку. И здесь начинается игра, ведь если вы заполнили все ячейки, то уже чувствуете себя победителем и вам гораздо больше хочется приобрести вещь из каталога. Хотя если бы сковородка или чемодан с идентичной скидкой просто стояли на полке, то вы, скорее всего, прошли бы мимо.

6. Карта постоянного клиента, чтобы следить за вами

Если у вас есть бонусная или скидочная карта какой-нибудь торговой сети, то вы чувствуете себе привилегированным покупателем, особенно если на кусочке пластика написано, что карта премиальная или золотая. Да, с такими картами действительно выгодно покупать товары по акциям, но основная их задача — собирать информацию о ваших покупках. Когда вы заполняете анкету, вы указываете свой возраст, контактную информацию и в большинстве случаев подписываетесь на рекламную рассылку. Вашу личную информацию законно (вы же сами подписали анкету с условиями) использует торговая сеть, чтобы узнать о вас гораздо больше, чем вы можете представить. Например, маркетологи знают, что беременные чаще покупают косметические средства без запахов, а также определенные витамины, кальций, магний и цинк. Они видят список ваших покупок, если вы пользуетесь бонусной картой, поэтому им не составит труда догадаться, что вы в положении. А значит, пора присылать вам рекламу с акциями на детские товары.

7. Иллюзия дешевых товаров

В любых магазинах можно увидеть вот такие корзины или поддоны с горой товаров со скидками. Дело в том, что эти же товары могут и аккуратно стоять на полках, но вы на них не обратите внимания. Эффект небольшого бардака (к примеру, когда в подобную корзину свалено много одежды) создает ощущение, что товар гораздо дешевле вещей, которые просто лежат на стеллажах. Обычно такие акционные товары стоят в самых проходных местах, чтобы вы точно уперлись в них своей тележкой и задержались на несколько минут, чтобы посмотреть, нет ли там чего-то интересного.

8. Антикражные ворота считают покупателей, а не воров

Во многих магазинах стоят на входе вот такие конструкции, которые называются антикражными воротами. Основная их задача не следить за воришками, а считать, сколько покупателей пришло в магазин. Таким образом торговые сети учитывают, сколько человек совершили покупки, а сколько ушли из магазина с пустыми руками, анализируя успех или провал очередной акции. Возможно, вы даже иногда замечали, что продавцы в таких магазинах часто обходят эти ворота сбоку или пригнувшись, чтобы система не приняла их за покупателей.

9. Как нас заставляют покупать обычные вещи в необычной упаковке

Еще одна уловка — продавать обычный товар под видом сувенирного, ведь тогда его стоимость можно увеличить в несколько раз. К примеру, можно положить гель для душа вместе с мочалкой в стильную коробку или разложить дешевые специи по красивым баночкам. Цена на такие наборы обычно завышена, ведь маркетологи понимают, что вы не будете дарить совсем уж дешевый подарок и с радостью расстанетесь с деньгами, чтобы не ломать голову над идеями для сюрпризов своим родным и близким.

10. Мы игнорируем детали

Маркетологи знают, как выгодно преподнести преимущества того или иного продукта и как можно ввести покупателя в легкое заблуждение. Например, если перед нами упаковка нашего любимого грушевого сока, то мы не заметим, что где-то сбоку на коробке спряталось изображение яблока, да и вообще по факту это яблочный сок со вкусом груши, о чем свидетельствует состав продукта. Специалисты по рекламе подстраховываются на случай возможных претензий, ведь фактически на картинке яблоко есть, в составе оно указано, поэтому их совесть чиста, а то, что покупатель чего-то не увидел, — это уже не вина продавца.

11. Размер порций влияет на наше поведение

Постепенно дольки в шоколадках делают больше, чтобы покупатели не переживали, что едят слишком много сладкого. Ведь они, как обычно, съели всего одну дольку, только чуть большего размера, чем раньше. Так сладкоежек заставляют покупать больше, ведь шоколад заканчивается быстрее. Также часто производители товаров идут еще на одну уловку: изменяют вес продукта, не меняя привычную нам упаковку, и снижают цену. Например, вместо привычной 200-граммовой упаковки масла мы покупаем новую 180-граммовую, но со скидкой.

12. Маркетологи не хотят, чтобы мужчины ходили по магазину вместе с женщинами

Маркетологи знают, что женщины более спонтанны в желании купить какую-либо вещь, чем мужчины. Поэтому специалисты по планированию магазинов часто размещают товары для мужчин ближе к входу, чтобы задержать их, пока женщины набивают тележку.