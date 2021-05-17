Взрослый текст о женском бытовом героизме, из-за которого многие принцессы становятся тетками

Однажды в детстве мне на глаза попался рассказ, который буквально изменил мою жизнь. Сейчас я не смогу вспомнить ни автора, ни название, но я навсегда запомнила смысл произведения. В высокой башне на высокой горе жила красивая и сильная принцесса. У нее, как подобает подобным героиням, был суровый отец, который заточил ее в эту башню, и прекрасный возлюбленный, с которым она намеревалась сбежать. И маленькое окошечко для связи с внешним миром, позволяющее вести переговоры. Принцесса полюбила юношу всей душой и, чтобы быть с ним, была готова на все. Она попросила у травы помочь ей в побеге. А трава взамен попросила ее силу. Девушке это показалось отличной сделкой. Затем дошла очередь до цветов. Цветы хотели алый цвет ее губ и синеву глаз. Ну и отлично, чего не жалко для возлюбленного. Потом были еще и еще помощники... Деталей я уже не вспомню, но в итоге до влюбленного юноши дошла измученная, состарившаяся женщина с бесцветным лицом, не слишком красивая и очень больная. Юноша, конечно, не посмел выразить своего разочарования, посадил возлюбленную на коня и даже куда-то скакал с ней три дня, пока она не отошла в мир иной. На этом грустная история и закончилась. А я осталась, литературно выражаясь, в состоянии глубокой задумчивости. И первый раз в моей голове появилась мысль о том, что ресурсы человека, физические и душевные, во-первых, небесконечны. А во-вторых, человек, который исчерпал свои ресурсы, уже ничего не может дать другому, кроме проблем.

Среди женщин старшего поколения вы наверняка встречали примеры ненужного бытового то ли героизма, то ли мазохизма. Когда уверенная в необходимости своей жертвы женщина, больная, уставшая, упорно намывает полы и окна или едет за трудовыми подвигами на дачу с артритом и гипертонией. А потом попадает в больницу на много дней или вообще сваливается на руки родственникам. Многим знакомы ситуации, когда мать, «отдавшая ребенку все», «отказавшаяся от карьеры и личной жизни», предъявляет выросшему наследнику счет. Теперь она старенькая, одинокая, бедная и больная. Ей скучно и грустно, и нужно ее развлекать и забавлять, желательно тратить деньги на ее содержание и оказывать ей психологическую помощь. Не все мамы, конечно, делают это нарочно. Но иногда именно так и получается. Есть женщины, которые упорно пытаются «отдать все» мужу. Они жертвуют ради него собственным личным пространством, хобби и интересами. Растворяются в нем, становятся тенью, даже если их не просят об этом. А потом с удивлением обнаруживают, что стали в тягость, что рядом с ними мало места, там липко и душно. И что они «потратили на него свои лучшие годы». А бывают и женщины, которые колоссальный ресурс отдают ради красоты, внешней привлекательности и одобрения окружающих. Они постоянно на диетах, большие деньги тратят на уход за собой и новую одежду, практически не слезают с каблуков, даже когда выходят на прогулку с младенцем. Но при этом часто чувствуют себя измотанными и уставшими. И окружающие относятся к ним настороженно, ведь они постоянно ощущают напряженность «суперледи» и их осуждающий взгляд, устремленный на тарелку с оливье. И презрение к людям обычных размеров.

Мне кажется, что одним из главных качеств женщины в наши дни является способность заботиться о себе и восстанавливать свой собственный ресурс самостоятельно. И исходить из того, что это твоя привилегия и обязанность, а не ждать этого от других: детей, восхищенных поклонников, мужчин. Это основа и база для благополучия не только самой женщины, но и ее близких. Хорошая мама — это мама, которая умеет отдыхать, делегировать и уделять время себе. А не загнанная лошадь, плетущаяся на последнем издыхании с тряпкой, у которой нет сил на сочувствие, разговоры по душам и обнимашки. Хорошая жена — это красивая, сильная, благополучная и хорошо одетая женщина, а не замордованная жизнью тетка, тащащая на своем горбу безработного лентяя. Привлекательная женщина — это улыбающаяся здоровая особа, готовая смеяться, болтать и танцевать. Даже если она повсюду появляется в джинсах и кроссовках и у нее есть лишние пять килограммов. Мне кажется, в нашем мире было бы гораздо больше счастливых людей, если бы женщины помнили два правила. В самолете надевай маску сначала на себя, потом на ребенка. А в жизни очень важно сначала позаботиться о восстановлении своего ресурса, чтобы было что дать другим.