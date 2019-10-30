«Взрослая женщина не притворяется девочкой и не прячется в материнство». Сильный текст о том, как важно принимать свой возраст

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«У женщин неприлично спрашивать о возрасте» — это фраза прошлых поколений. Новое поколение взрослых женщин не видит в ней ничего неприличного. Теоретически. «Практически же мы до сих пор вздрагиваем, когда к нам обращаются не „девушка“, а „женщина“», — говорит психолог и блогер Юлия Рублева. Ей 47 лет, и она ведет проект «Новые взрослые женщины».

«Привлекательность взрослой женщины наполнена другим, не менее драгоценным содержанием, чем привлекательность молодости». Редакция АdMe.ru подписывается под каждым словом из текста Юлии и хочет, чтобы вы тоже прониклись этой правильной мыслью после прочтения.

Я знаю, какими богатствами обладает взрослая женщина, если она снимает с себя почетную обязанность всегда быть немножко девочкой. Обычно взрослеющая женщина считает, что ее главная задача — сохранять то, что есть, и противиться тому, что наступает, определяя наступающее как старение и ни минуты не называя его взрослением. Я часто вижу таких «девочек» лет 40–50, пропускающих на полном ходу один из самых чудесных периодов в жизни женщины — взрослость. Не умея быть взрослыми женщинами и не зная, из чего складывается эта взрослость, они проскакивают мимо власти и чувства собственного достоинства обратно к игривости и тому, что им кажется «живостью характера», путая спонтанность с непосредственностью. Если мы не позволяем себе чувствовать себя взрослой женщиной, выглядеть как взрослая и владеть чем-то как взрослая, то мы обречены под привлекательностью подразумевать только молодость как способность соблазнять. При этом отказываясь от привлекательности взрослой женщины, которая наполнена и «носится» по-другому. Это полное знание себя и своих желаний, а также знание того, как устроены мужчины и чего стоит каждый из них. Женщины, прямиком идущие к старости от молодости, минуют взрослость неизбежно только в том случае, если боятся возраста. Отказываясь признавать себя женщиной, продолжая называть себя «девочкой» и «девушкой», они порой сохраняют подростковую мимику, детский голосок, стремление «удочеряться» к партнерам, подругам и работодателям. Такая женщина не способна на полноценное взрослое партнерство и даже на полноценную женскую дружбу, потому что в настоящей женской дружбе много силы, трезвости, поддержки и смеха, а не только «давай поговорим о мужиках».