«Взрослая женщина не притворяется девочкой и не прячется в материнство». Сильный текст о том, как важно принимать свой возраст
«У женщин неприлично спрашивать о возрасте» — это фраза прошлых поколений. Новое поколение взрослых женщин не видит в ней ничего неприличного. Теоретически. «Практически же мы до сих пор вздрагиваем, когда к нам обращаются не „девушка“, а „женщина“», — говорит психолог и блогер Юлия Рублева. Ей 47 лет, и она ведет проект «Новые взрослые женщины».
«Привлекательность взрослой женщины наполнена другим, не менее драгоценным содержанием, чем привлекательность молодости». Редакция АdMe.ru подписывается под каждым словом из текста Юлии и хочет, чтобы вы тоже прониклись этой правильной мыслью после прочтения.
Я знаю, какими богатствами обладает взрослая женщина, если она снимает с себя почетную обязанность всегда быть немножко девочкой. Обычно взрослеющая женщина считает, что ее главная задача — сохранять то, что есть, и противиться тому, что наступает, определяя наступающее как старение и ни минуты не называя его взрослением.
Я часто вижу таких «девочек» лет 40–50, пропускающих на полном ходу один из самых чудесных периодов в жизни женщины — взрослость. Не умея быть взрослыми женщинами и не зная, из чего складывается эта взрослость, они проскакивают мимо власти и чувства собственного достоинства обратно к игривости и тому, что им кажется «живостью характера», путая спонтанность с непосредственностью.
Если мы не позволяем себе чувствовать себя взрослой женщиной, выглядеть как взрослая и владеть чем-то как взрослая, то мы обречены под привлекательностью подразумевать только молодость как способность соблазнять. При этом отказываясь от привлекательности взрослой женщины, которая наполнена и «носится» по-другому. Это полное знание себя и своих желаний, а также знание того, как устроены мужчины и чего стоит каждый из них.
Женщины, прямиком идущие к старости от молодости, минуют взрослость неизбежно только в том случае, если боятся возраста. Отказываясь признавать себя женщиной, продолжая называть себя «девочкой» и «девушкой», они порой сохраняют подростковую мимику, детский голосок, стремление «удочеряться» к партнерам, подругам и работодателям. Такая женщина не способна на полноценное взрослое партнерство и даже на полноценную женскую дружбу, потому что в настоящей женской дружбе много силы, трезвости, поддержки и смеха, а не только «давай поговорим о мужиках».
Вторая крайность — это когда женщина перепрыгивает из роли девочки в роль матери, «усыновляя» всех и каждого, не замечая мужчин, которые видят в ней привлекательную женщину.
— Мне уже 40, а ему 30, я ему в матери гожусь.
— Что ты врешь!
— Ну хорошо, не гожусь, но так себя чувствую.
Думая о том, почему так случилось, я могла бы мельком упомянуть и молодость как товар в нашей стране (называется это эйджизм), и невозможность именно роли взрослой женщины цвести и развиваться.
В войну ты не пропадала, только если тебя брали под защиту, как девочку, или ты могла выстоять сама, как Великая Мать; а взрослая женщина — это сложнее, и для ее цветения и красоты нужны определенные условия.
Тайные сады, своя территория, выросшие дети и состоявшиеся проекты, особенная забота о своем теле и его красоте и, главное, комфорт — душевный и телесный. Личные отношения как одно из удовольствий, но не жизнеопределяющее состояние; собственные деньги в достаточном количестве; власть, когда ты принимаешь решения; достоинство, выпрямляющее тебе спину; наставничество, когда появляются ученики и ученицы; умение обольщать мужчину, когда хочется, и умение не «включать» это по каждому поводу; особенное отношение к молодым красивым девушкам (тут важно любоваться без сожаления, а попробуй-ка); другие отношения с мужем, с младшими мужчинами, с родителями.
Взрослая женщина не притворяется девочкой, не прячется в материнство. У нее есть тело, и она с ним дружит, каким бы оно ни было. Она может давать много, но много и требовать. Она много знает про кровь, боль, горе, предательство, раны и слезы; точно так же много она знает про любовь, смех, объятия, искренность, благодарность и радость.
Взрослая женщина как плодоносящий сад: вокруг нее собирается и клубится жизнь, у нее строится дом, у ее ног плещется море, ее обнимают любимые, и она обнимает. Она идентифицирует себя как взрослую женщину, больше не пугаясь слова «женщина».