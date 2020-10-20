«Встреча однокурсников? Ни за что не пойду!» Жизненная история о том, кем стала первая красавица института

Одни люди с радостью ходят на все встречи выпускников. Другие же предпочитают избегать компании бывших одноклассников или однокурсников, и у них есть на это причины. О них-то журналист и сценарист Алексей Беляков и написал рассказ. В нем многое покажется знакомым.

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали этот текст.

И решили мы все собраться. Повод отличный — тридцать лет, как окончили институт... Договорились, что встретимся в конце мая, наметили ресторан. И вспомнили Олю. Где Оля? Где эта остроумная девчонка? Где стройная красотка, носившая свитера, которые маняще ее облегали? Наверно, давно замужем за каким-то богачом. Может, даже и не в России. Ни в каких соцсетях Олю мы не нашли. Последний раз с ней кто-то общался лет пятнадцать назад, случайно встретились на улице. Известно лишь, что есть дочка, теперь уже взрослая. Все дружно сказали: «Надо разыскать Олю! И пусть ее ищет Леша — у вас же кое-что было!» Я усмехнулся: «Ну было». На третьем курсе. Совсем недолго.

Хотя мне тогда было дико лестно. Чуть ли не самая красивая девчонка с курса снизошла до меня, тощего и робкого. Я влюбился как дурак, ходил за Олей, два раза сводил в театр, а Оля, целуясь со мной у подъезда, говорила насмешливо: «Только про наши отношения — никому! Это секрет, ладно?» Хотя всем был известен «секрет». Тогда я даже занялся гантелями: Оле нравились крепкие парни. Потом у нас все прекратилось. Забавно, но теперь не помню, как это случилось и почему. Мы не ссорились. Просто вдруг раз — и все. Но зато у меня остались гантели.

Олю я вспоминаю нередко, с грустью и нежностью, иногда смотрю на фотки, которые снимал тогда. Оля в мини-юбке, у входа в институт, чему-то смеется. Обалденная девчонка. Жаль, что совсем не общаемся. Короче, я был рад «общественному поручению». Найти телефонный номер в Москве не проблема. Оля никуда не уехала, как мы все опасались. И вечером я позвонил.

«Оля, привет! Ты удивишься, но это твой старинный поклонник, котор...» «Лешка, ты?! — Оля засмеялась. — Сразу тебя узнала, прикинь!» Боже, голос Оли почти не изменился, такой же насмешливый и чуть томный, будто она только проснулась. И я рассказал ей о встрече. Что все очень рвутся, не хватает только ее. Я ждал радостного возгласа: «Круто! Так хочу всех увидеть!» Оля чуть помолчала и сказала: «Знаешь, я не приду. Спасибо, что не забыли». Я опешил, спросил почему. И умница Оля все объяснила. Честно. Как старому другу.

Ей уже пятьдесят. Она располнела. От той стройной девчонки в мини, на которую глазели весной мужчины, ничего не осталось. У нее гипертония и диабет. Да, она ходит на работу, но это скучная работа: бумажки, счета, отчеты. Гордиться нечем. Живет давно одна, на окраине, в маленькой квартире: второй муж оказался еще и мерзавцем и отсудил хитрым образом большую квартиру Оли. Зато у нее есть внук Колька, отличный пацан четырех лет. И он сейчас — главное в жизни Оли. «Понимаешь, — сказала Оля. — Я ведь женщина. В прошлом красотка, с толпой ухажеров. И ехать на такую встречу — значит сверкать, значит всех потрясти. Вот типа какая я офигенная до сих пор! Ну это важно для женщины. А мне нечем вас потрясти. Так что потрясать я буду своего Колю, этого мне достаточно. И для тебя — пусть я останусь навечно той девчонкой с фотографии». «Ты чертовски права», — сказал я и добавил: «Знаешь, я тоже не поеду. Ничего не вернуть. А что там делать? Только уныло смотреть на ровесников и слушать про их болезни и проблемы с деньгами. Зачем? Не поеду! В сети хватает общения». Оля засмеялась: «Только не говори никому, что нашел меня. Ладно? Это наш с тобой последний секрет».