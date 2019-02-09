Всего один совет от диетолога, который помог мне преодолеть зависимость от сладкого

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Все мы знаем, что много сладкого — это вредно. Сладости портят фигуру, плохо влияют на кожу, провоцируют резкие перепады настроения и упадок сил. Список можно продолжать бесконечно, только вот кто из нас может самостоятельно отказаться от сахара, а главное — от тяги к нему?

Автор AdMe.ru смогла преодолеть пристрастие к сладкому благодаря всего одному совету диетолога. Как бывший заядлый сладкоежка, она честно рассказывает о своих отношениях со сладким и надеется, что этот опыт будет кому-то полезен.

Всем привет, меня зовут Лена, мне 27, и я жуткая сластена. Наверное, этими словами я бы начала свою душещипательную историю о непростых отношениях со сладким в Обществе анонимных сладкоежек, если бы оно существовало. Интересно, почему такую организацию до сих пор не создали? Ведь чрезмерное потребление сладкого — это зависимость. Не такая губящая и страшная, как алкоголизм или курение, но все же зависимость. Чтобы было понятно, что я не драматизирую, а действительно до недавнего времени мучилась от любви ко всем сахаросодержащим продуктам, расскажу пару эпизодов из детства. В детстве я была пухленькой. Над моим детским животиком подшучивали даже дома. Тем не менее домашняя выпечка на столе была всегда. А вот страстно любимые мной конфеты прятали по шкафам и антресолям, но едва родители уходили за порог, я принималась искать тайники. И, стыдно признаться, не находя спрятанное, могла поесть просто сахар...

Сладости были для меня как запретный и очень желанный плод. Теперь-то я понимаю, что причина этого в неправильных пищевых привычках, которые во мне воспитывали старшие. Ну например: на столе суп, который я больше не хочу, а на другом его конце — любимая конфета. Нет бы перелить суп обратно в кастрюлю или оставить его до ужина, но сестра «дрессирует» меня: «Вот когда доешь, получишь сладкое. Съешь ложку, конфета станет ближе». И с каждой ложкой супа десерт приближался... Или другой пример, знакомый многим: «На дне тарелки твое счастье» / «Если не съешь, то не вырастешь» / «В каше твоя сила». Понятно, что бабушки, которые нам это говорили, пережили голодные военные годы и тотальный дефицит. Только вот привычку доедать даже при отсутствии чувства голода я поборола лишь недавно и с большим трудом. Но и до сих пор еле сдерживаю себя, чтобы не попросить мужа доесть салат: «Ну там же одна ложка осталась, зачем место в холодильнике занимать!» Конечно, нам всем, какими бы прекрасными ни были наши родители, есть что сказать психотерапевту. Мои родители замечательные, но они воспитывали нас в те далекие времена, когда не было всяких соцсетей с мудрыми диетологами и мамских пабликов о питании, а в моде было не правильное питание, а дошираки с заграничными шоколадками. «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить» — смысл этого высказывания я приняла не сразу. Не тогда, когда я задумывалась о том, что мне стоило бы похудеть, чтобы влезть в «прошлогодние» шорты. И даже не тогда, когда я вышла замуж и ждала своего первенца. Если дома появлялась шоколадка, она не давала мне покоя до тех пор, пока я ее не съем. Если клялась домашним сидеть на диете, но срывалась, я прятала обертку от конфеты поглубже в мусорное ведро, будто улику. Если я видела в интернете статью про то, как отказаться от сладкого, пролистывала ее без большого интереса, ведь кто в здравом уме и доброй памяти будет отказываться от пироженок и тортиков насовсем? Тем более я. Ведь если я не съем с утра шоколадку или тортик, у меня весь день болит голова. Именно поэтому и болит, считала я.

И я понимала, что все это какой-то нездоровый замкнутый круг. Я чувствую себя неуверенной из-за неидеальной фигуры и невозможности носить красивую обтягивающую одежду, свои комплексы и переживания заедаю выпечкой и шоколадом и — вот удивительно! — по-прежнему набираю вес, что, конечно, не прибавляет мне уверенности. При росте в 172 см я весила 63 кг. Цифры нестрашные, но худой и подтянутой меня было не назвать. Когда муж со всей своей деликатностью намекал мне на это, я очень обижалась на такие замечания и на тот факт, что меня не принимают такой, какая я есть. Апофеозом можно назвать мои занятия в спортзале, когда я полчаса добиралась туда уставшая после работы, отдавала свои кровные 2 тысячи рублей в месяц, час потела и пыхтела, а возвращаясь домой, плотно ужинала — разумеется, с десертом. При всем при этом я понимала, что фитнес без правильного питания — это борьба с ветряными мельницами. Но ничего поделать с собой я не могла.

Рассудок стал возвращаться, вернее, просто приходить ко мне уже после рождения ребенка, когда я стала задумываться над тем, какие пищевые привычки я сама формирую у него. Прочитав несколько книг по психологии и трезво взглянув на саму себя со стороны, я перестала бороться со своим малоежкой, печь печеньки к чаю и покупать домой конфеты. А главное, я перестала возводить сладости в ранг награды и высшей ценности. Поняв свои проблемы, наконец решила заняться самовоспитанием. Нашла в интернете диетолога, которая проводит платный марафон по правильному питанию, и просто ради интереса дала себе слово хотя бы неделю придерживаться ее рекомендаций. Оказалось, правильное питание — это недорого и за вычетом калорийных десертов оно, в общем-то, похоже на мой обычный рацион. Полностью пересказать принципы питания не могу, чтобы не лишать диетолога заработка. Но вот несколько главных моментов: следует выпивать по 2 литра воды в день, принимать пищу каждые 3–4 часа, белки для лучшего усвоения есть только с овощами, не есть углеводы вечером и не пренебрегать полезными жирами. Согласитесь, в целом ничего нового. Но был в программе конкретный пример, как стоит завтракать, и он помог осознать мне, что еда — это прежде всего набор питательных веществ, а многие наши психологические проблемы связаны с их недостатком и корректируются питанием. Утро по программе нужно было начинать с круп долгой варки, тонкого лаваша или хлеба из цельнозерновой муки, фруктов, ягод и орехов — все в умеренном количестве. Говоря научным языком, выбирать нужно продукты с низким гликемическим индексом: они медленно усваиваются, стабилизируют уровень глюкозы в крови и поддерживают его на протяжении всего дня. Это и была самая главная рекомендация от диетолога, которая помогла мне побороть зависимость от сладкого и слушать свой организм.

Стоило начать завтракать так, и — о чудо! — я перестала думать о сладком. За 2 недели сбросила 1,5 кг и 2 см в талии. В день вкусняшек, который случался раз в неделю, я купила себе заварное пирожное и «Сникерс». И то и другое оказалось очень сладким, просто приторным. Я оставила их, даже не доев. Пожалуй, впервые за всю свою сознательную жизнь. А самым большим открытием для меня стал тот факт, что за все это время без сахара у меня стало меньше перепадов настроения и ни разу не болела голова. Хотя я всю жизнь считала, что отсутствие сладкого вызывает у меня головную боль, а его наличие от боли спасает. Гадаю, что это было: нехватка витаминов, самовнушение или просто оправдание?

Программа подошла к концу, и сейчас я просто ем в свое удовольствие. Ничего не взвешиваю, не ношу на детскую площадку ланч-боксы, не переживаю, если пропускаю прием пищи или если дома заканчивается сельдерей. Сладкое больше не имеет власти надо мной. Я могу позволить себе с утра немного горького шоколада или печенья, попробовать кусочек торта в гостях и отставить в сторону. Держу дома вазочку с конфетами на случай прихода гостей, помню о существовании этих сладостей, но не опасаюсь, что незаметно для самой себя съем их. Плохое самочувствие и переживания лечу теплым душем и сном, проблемы проговариваю, а не заедаю, больше слушаю себя и наслаждаюсь вкусом еды. Это мое понимание здорового питания, с помощью которого мы с едой наконец достигли гармоничных отношений.

А как складываются ваши отношения со сладким? Это нездоровая зависимость, любовь на расстоянии или полное равнодушие?