«Все мы чего-то боимся»: текст о том, что свои страхи нужно принять и держать в ежовых рукавицах

Один из психологов до 40 лет боялся гречневой каши и не выносил ее, сваренную по-купечески, по-французски и даже по-флотски. Прошли годы, мужчина набрал лишний вес, и диетолог настоятельно рекомендовал это полезное и низкокалорийное блюдо. Тот отправился в магазин, но, дойдя до полок с перловкой и пшенкой, вновь ощутил привычную хандру и беспокойство. Пришлось вернуться в прошлое... Это случилось, когда мальчику исполнилось 5 лет. Обычным воскресным утром папа чинил велосипед, а мама готовила завтрак. На плите булькала гречка, заполняя сытостью все квартирные ниши. На тарелках прохлаждались дольки желтых помидоров, пупырчатые огурцы, хлеб. В распахнутых настежь окнах царствовало лето. Неожиданно труба с тромбоном заиграли что-то протяжное, вынимающее душу. Мальчик подставил стул, выглянул в окно и увидел похоронную процессию. С тех пор гречневая каша у него ассоциировалась с бедой.

Как-то раз близкая подруга внепланово забеременела. Она исправно принимала противозачаточные таблетки, но все равно вошла в 1%, на который контрацептивы не действуют. Когда мы созвонились, девушка в сердцах произнесла: «Я так и знала! Со мной всегда происходит то, чего боюсь!» В детстве моя сестра подслушала разговор взрослых и запомнила странную фразу о том, что можно утонуть в ложке воды. В результате на некоторое время отказалась от ложек и пила супы, как компоты. Наша бабушка во время грозы пряталась в шкаф, так как когда-то на ее глазах шаровая молния попала в собаку, а подруга настолько сильно опасалась бактерий, что мыла руки до тех пор, пока не стерла ладони. Получается, мы все чего-то боимся... Инсультов, сквозняков, змей, увольнений, высоты... Быть непонятым или отравленным. Состарившимся или сошедшим с ума. А еще — что нас когда-то не станет...

На днях мне рассказали притчу, в которой один человек попросил мудреца помочь избавиться от страхов, так как остерегался всего: есть курицу, спать на правом боку, дышать, когда жгут костры, и ходить в темных переулках. Он не рисковал купаться в прудах, пить кислые напитки, стоять в очереди под номером 666 и прикасаться к стеклу. Тогда мудрец завел его в дальнюю комнату и угостил самыми вкусными лепешками и пахлавой. Трусишка наелся, открыл дверь, чтобы выйти, и увидел разгуливающего тигра. Пришлось затаиться и долго ждать, пока зверь уснет. В следующей комнате рыскал волк, и парень весь измаялся, покуда не обнаружил в кармане кусочек сдобного теста и не отвлек хищника. В третьей комнате его поджидала королевская кобра. Мужчина настолько устал бояться, что сорвал со стены меч и решительно расправился со змеей. В этот момент появился мудрец и подытожил: — Видишь, страхи повсюду. Справившись с одним, получаешь следующий. Просто одни опасения можно усыпить, вторые — приручить, а третьи — безжалостно уничтожить.