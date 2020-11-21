«Возраст — дело относительное». Текст о том, что годы не могут быть помехой для счастья

Для многих возраст — больная тема. Кто-то боится казаться старше и прибегает к различным процедурам, чтобы этого избежать, другие, наоборот, через внешний вид пытаются доказать свою солидность и самостоятельность. Но вся правда в том, что для окружающих вы можете быть и слишком юным, и слишком взрослым одновременно. Именно этому и посвятила свой пост Дарья Исаченко.

Нам в AdMe.ru очень понравился текст Дарьи, и мы надеемся, что и вас он тоже заинтересует.

Возраст — дело относительное. Первый раз я узнала, что слишком стара, в 12 лет. Я побывала на фестивале бальных танцев и загорелась: «Хочу!» Однако в школе мне быстро объяснили: «Поздно, девочка, по меркам бальников ты уже можешь готовиться к пенсии». Я поплакала-поплакала, пошла и записалась в студию для аматоров, где с удовольствием выписывала несколько лет ча-ча-ча, румбу и венский вальс. Второй раз я постарела в 27. Джентльмен, с которым я тогда встречалась, до меня «предпочитал моложе», дев эдак 20–23 лет, о чем постоянно рассказывал и даже проводил сравнительный анализ. И хоть я налета возраста в зеркале тогда не наблюдала, ощущение лишнего пятерика меня не покидало.

Интересно, что одновременно с этим я была «слишком молода» на работе. Маститые товарищи, которые пытались спихнуть меня с поста, намекали, что у меня постоянно чего-то не хватает: то опыта, то нужных связей. Я хмурила брови, работала еще усерднее, нарабатывая опыт и обходясь без связей. Как ни странно, все получалось. Экзюпери писал: «Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: „А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?“ Они спрашивают: „Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?“ И после этого воображают, что узнали человека». Две старушки спорили на перекрестке. Одной было около 70, второй явно под 90. — Нам нужно идти туда, — говорила 70-летняя. — Что ты понимаешь? Опять все перепутала! — возмущалась та, что постарше. — Я точно тебе говорю, — не сдавалась первая. — Еще чего. Яйца курицу не учат! — давила авторитетом вторая. Я поняла, что можно быть для кого-то малолеткой и динозавром одновременно. Все относительно. Всегда найдутся те, для кого ты будешь «слишком молод» и «слишком стар». Слишком юн и слишком опытен, слишком серьезен и слишком весел. Все это простительно. Непростительно одно — послушать их, пойти на поводу, позволить решить за себя. Отказаться от своих желаний, своей мечты, своего пути и посадить себя в клетку чужих убеждений.

Жительница Цюрупинска Пелагея Райко начала рисовать в 69 лет. Холсты нашлись быстро — ими стали стены ее собственного дома. Потом, когда они закончились, в ход пошла калитка. Забор. Гаражные ворота. Всю свою маленькую пенсию Пелагея тратила на кисти, покупала самую дешевую краску — эмаль ПФ — и рисовала райские кущи, птиц и библейские сюжеты, которые только приходили ей в голову. Жители села смотрели на ее увлеченность с оторопью — «не повредилась ли бабушка умом?» Некоторые из тех, кто тогда считал ее сумасшедшей, сегодня проводят экскурсии по ее дому, который после смерти художницы внесли в список памятников культурного наследия Украины. Хорошо, что Пелагея Андреевна не поехала ни в какое академическое заведение. Там бы ей наверняка объяснили, что для классического академического образования она слишком стара. Видит плохо. Карандаш держит неправильно. И вообще, положите малярную кисть и возьмите нормальную. Она рисовала как чувствовала и, кажется мне, была в этом очень права. Ее пример меня очень вдохновляет и как бы говорит, что никогда не бывает «слишком поздно», пока человек жив.