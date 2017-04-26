Вот в чем загадка «дырявых» гонконгских небоскребов

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Огромные отверстия в зданиях — такую непривычную для европейца архитектуру можно увидеть сегодня в Гонконге. AdMe.ru выяснил, на чем же основан столь необычный современный дизайн.

На первый взгляд практически всем кажется, что эти «окна» сделаны для уменьшения парусности домов — чтобы дом лучше противостоял ветровым нагрузкам. Но на самом деле, как оказалось, такие «дыры» служат совсем для другого.

Такое решение продиктовано канонами древней китайской философии — фэншуй. По поверью, в горах Гонконга водятся драконы, которые спускаются к воде, чтобы искупаться и утолить жажду.

Именно благодаря расположению города между морем и горами Гонконг процветает, считают его жители. А вот активная застройка береговой линии небоскребами блокирует путь драконам, что ведет к неудаче. Поэтому застройщики и оставляют в своих зданиях огромные дыры, чтобы позволить драконам лететь сквозь здание к воде (для благополучной циркуляции энергии).

Тысячелетиями в Китае постигалась мудрость взаимодействия человека с окружающим миром. Строительство необычных домов с отверстиями по фэншуй наглядно отражает стремление людей современного Китая к слиянию с древними традициями 5000-летней китайской цивилизации.