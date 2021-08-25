«Вот уже почти год я не знаю, сколько вешу». Текст женщины о том, как важно принимать себя

Все люди разные. Но эту простую, казалось бы, истину так сложно порой принять, особенно когда на обложках журналов и в соцсетях так много фотографий «идеальных» людей. Зина Золина прошла через разные стадии трансформации своего тела и решила поделиться мыслями на тему принятия себя.

Мы в AdMe.ru знаем, что споры на тему внешнего вида не закончатся никогда, но хотим, чтобы все, кто сейчас задает себе вопрос «Что со мной не так?», прочитали этот текст и сделали правильные выводы.

Вот мое тело. Оно такое крепкое, значимое, немного круглое, мягкое, сильное. Оно любит прикосновения, теплый ветер, солнце, воду, жару. А холод не очень любит, хотя иногда морозный воздух бывает веселым. Любит танцевать, хотя бывает, что нам с ним сложно расслабиться и быть раскованной. Оно носит мои татуировки и пирсинг, выдерживает недосып, отсутствие тренировок, сидячий образ жизни, мои различные зависимости, излишества и недоборы. Оно редко жалуется и подводит меня, я всегда могу на него рассчитывать, но не всегда слушаю его. С ним мы выносили и родили моего прекрасного ребенка, с ним я выкормила своего малыша, носила на руках, давала бесконечный телесный контакт, наступала на Lego, забывала про зубы, но все равно получается вроде хорошо. С 12 лет я знала, что с моим телом что-то не так. С 14 я знала, что мне надо похудеть. Я считала свое тело некрасивым, не соответствующим чему-то там важному, недостаточно каким-то там, как показывают в журнале. Я испытала на себе все возможные диеты, пищевые схемы и «системы», тысячу раз бралась за разный спорт, у меня много раз получалось, а потом все возвращалось. Это теперь я знаю, что это нормально, что диеты — это миф, а тогда многие-многие годы я считала, что со мной что-то не так, и презирала себя за это.

Мне повезло с кругом общения, с родителями, с парнями, не знаю, с собой, но так или иначе я никогда не сосредотачивалась на этой проблеме настолько, чтобы она встала на первое место, и тогда я бы улетела в серьезные пищевые расстройства. Тем не менее эта тема проходит лейтмотивом через всю мою жизнь. Однажды, через год после родов, я стала действительно худенькой. Я оказалась в весе и форме, в которых я не была лет с 12. И я ничего для этого не делала, просто женская природа так рассудила. Гормоны, организм, кормление грудью, довольно активный образ жизни с ребенком. О, конечно, мне это нравилось. И сейчас, когда я смотрю на эти фотографии, я думаю: блин, классно. Косточки. Ключицы эти. Плечи. Скулы. Длинный и тонкий силуэт. В конце концов, я мечтала об этом всю жизнь! Но, кроме того, я отчетливо помню, как я вышла на работу после декрета, накупив новой обтягивающей одежды вместо оверсайза в духе мама-стайл, и мой взгляд падал случайно в зеркало. И я не узнавала себя там. Я видела себя какой-то незначительной, что ли. Слишком маленькой. Я терялась в этом огромном мире. Маленькая точка среди больших, значимых вещей и людей. Через год я вернулась к прежнему весу, а еще через полгода перестала взвешиваться. И вот уже почти год я не знаю, сколько вешу, могу только догадываться.