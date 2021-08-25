«Вот уже почти год я не знаю, сколько вешу». Текст женщины о том, как важно принимать себя
Все люди разные. Но эту простую, казалось бы, истину так сложно порой принять, особенно когда на обложках журналов и в соцсетях так много фотографий «идеальных» людей. Зина Золина прошла через разные стадии трансформации своего тела и решила поделиться мыслями на тему принятия себя.
Мы в AdMe.ru знаем, что споры на тему внешнего вида не закончатся никогда, но хотим, чтобы все, кто сейчас задает себе вопрос «Что со мной не так?», прочитали этот текст и сделали правильные выводы.
Вот мое тело.
Оно такое крепкое, значимое, немного круглое, мягкое, сильное.
Оно любит прикосновения, теплый ветер, солнце, воду, жару. А холод не очень любит, хотя иногда морозный воздух бывает веселым. Любит танцевать, хотя бывает, что нам с ним сложно расслабиться и быть раскованной.
Оно носит мои татуировки и пирсинг, выдерживает недосып, отсутствие тренировок, сидячий образ жизни, мои различные зависимости, излишества и недоборы. Оно редко жалуется и подводит меня, я всегда могу на него рассчитывать, но не всегда слушаю его.
С ним мы выносили и родили моего прекрасного ребенка, с ним я выкормила своего малыша, носила на руках, давала бесконечный телесный контакт, наступала на Lego, забывала про зубы, но все равно получается вроде хорошо.
С 12 лет я знала, что с моим телом что-то не так. С 14 я знала, что мне надо похудеть. Я считала свое тело некрасивым, не соответствующим чему-то там важному, недостаточно каким-то там, как показывают в журнале. Я испытала на себе все возможные диеты, пищевые схемы и «системы», тысячу раз бралась за разный спорт, у меня много раз получалось, а потом все возвращалось. Это теперь я знаю, что это нормально, что диеты — это миф, а тогда многие-многие годы я считала, что со мной что-то не так, и презирала себя за это.
Мне повезло с кругом общения, с родителями, с парнями, не знаю, с собой, но так или иначе я никогда не сосредотачивалась на этой проблеме настолько, чтобы она встала на первое место, и тогда я бы улетела в серьезные пищевые расстройства. Тем не менее эта тема проходит лейтмотивом через всю мою жизнь.
Однажды, через год после родов, я стала действительно худенькой. Я оказалась в весе и форме, в которых я не была лет с 12. И я ничего для этого не делала, просто женская природа так рассудила. Гормоны, организм, кормление грудью, довольно активный образ жизни с ребенком. О, конечно, мне это нравилось. И сейчас, когда я смотрю на эти фотографии, я думаю: блин, классно. Косточки. Ключицы эти. Плечи. Скулы. Длинный и тонкий силуэт. В конце концов, я мечтала об этом всю жизнь!
Но, кроме того, я отчетливо помню, как я вышла на работу после декрета, накупив новой обтягивающей одежды вместо оверсайза в духе мама-стайл, и мой взгляд падал случайно в зеркало. И я не узнавала себя там. Я видела себя какой-то незначительной, что ли. Слишком маленькой. Я терялась в этом огромном мире. Маленькая точка среди больших, значимых вещей и людей.
Через год я вернулась к прежнему весу, а еще через полгода перестала взвешиваться. И вот уже почти год я не знаю, сколько вешу, могу только догадываться.
По меркам рекламы, глянцевых журналов, современного кино я толстая. И я по-прежнему чуть-чуть недолюбливаю себя за это. Но еще — я себе нравлюсь. Иногда я ловлю свое отражение в зеркале и недоумеваю: а почему я считаюсь толстой-то? Я же нормальная. Вполне среднего размера, обычного. Почему я считаюсь толстой? Это так странно...
И еще иногда смотрю на себя и нравлюсь себе. Я такая... устойчивая. Мягкая, но сильная. Значимая. В самом расцвете сил. Чуть широкая. Округлая. Расслабленная. Уверенная.
Мое худое тело давало мне радость, потому что оно больше было похоже на то, каким мир навязывает нам быть. Но мое нынешнее тело гораздо больше мое. И я буду учиться любить его таким, какое оно есть. Заботиться о нем, учиться вместе с ним быть более гибкой, становиться более сильной, помогать ему восстанавливаться и быть благодарной.
Мое тело прекрасно, и мы столько с ним уже прошли, и впереди у нас много нового и интересного. Я буду учиться благодарности своему телу и заботе о нем.