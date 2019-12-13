«Волшебный носок». История о маленьком чуде, случившемся под Новый год

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Перед Новым годом хочется, как в детстве, поверить в сказку и ждать, что произойдет что-то необычное. Об этой детской вере в чудеса и непростых 90-х годах рассказ Тины Гай «Волшебный носок». С разрешения автора мы публикуем ее произведение, чтобы создать у вас немного праздничного настроения.

AdMe.ru убежден: небольшое чудо для своих близких и друзей может сделать каждый. А эта простая, но душевная история непременно подарит вдохновение для этого.

Васин отец — актер-неудачник, ушел из семьи, когда мальчику не было и трех. Уехал в Болгарию, с тех пор и не объявлялся. О матери я так и не решился спросить. Одним словом, с самого глубокого детства всей Васиной семьей был его дедушка. Дед рвал жилы на двух работах, да только все накопления поджирала гиперинфляция начала девяностых. Тяжко приходилось, особенно когда другие дети в детсаде козыряли новыми кроссовками и «Сникерсом» за щекой, а Вася по бедности ходил в заштопанных дедом колготках. Приближался новый, тысяча девятьсот затертый год, мальчишка мечтал, что под елкой окажется большая пожарная машина с лестницей или на худой конец игровая приставка, но утром первого января под елочкой скромно дожидался только старый шерстяной носок. Самое обидное, что это был дедушкин носок. Мальчик запустил внутрь руку и вынул оттуда одну-единственную конфетку — это была обычная шоколадная конфета «Белочка».

У Васи сами собой заблестели в глазах и потекли по щекам разбившиеся надежды. Дедушка со вздохом погладил внука по голове и сказал: «Успокойся, Васятка, чего ревешь? Перестань. Наоборот, ты радоваться должен, дурачок, ведь тебе очень-очень повезло. Да, это мой носок, ну и что ж такого? Просто Дед Мороз, когда ночью к нам заходил, не нашел другого. Не это главное. Понимаешь, это не просто носок и не просто конфета, теперь это волшебный носок с волшебной конфетой». «Волшебной?» — «Ну конечно же». — «Дедушка, а что эта конфета может?» — «А вот что: если ты съешь ее и положишь носок вот сюда на полку, то утром, когда проснешься, случится чудо — в носке опять появится точно такая же конфетка. И так каждый-каждый день, хоть сто миллионов лет! Представляешь?» Вася вытер слезы, недоверчиво повертел конфету в руках: «А можно попробовать?» — «Ну конечно же, она твоя». — «О, а вкусная какая. Вкуснее, чем обыкновенная». — «Ну, еще бы...»

Шло время, волшебный носок ни разу не подвел своего владельца и каждое утро исправно выдавал новое маленькое чудо — шоколадную конфетку «Белочка». Дети в садике совсем обзавидовались, даже не верили поначалу, но воспитательница подтвердила: «Да, ребята, чудеса редко, но все же случаются. Нашему Васе очень повезло с волшебным носком». Зато дедушке приходилось совсем несладко, уж очень непросто быть ежедневным рабом чудесного носочка. Не всегда удавалось достать именно «Белочку» (просто не было лишних денег), тогда покупались конфетки попроще и оборачивались в специально припасенные фантики от «Белочки». Но дед стойко держался до последнего. И только когда мальчик уже стал первоклассником, он однажды все-таки сумел не заснуть почти до самого утра и проследить, каким же чудесным образом в носке появляется новая конфета. ...С тех пор прошло много-много лет, мальчик вырос, женился, у него появился свой маленький мальчик. Дедушка еще жив и почти здоров, они живут все вместе большой дружной семьей.

Год назад семья собралась за новогодним столом, настало время дарить друг другу подарки. Васина жена подарила деду дорогую электробритву, о которой тот давно мечтал, а правнук преподнес свою картину в рамке. Пришла Васина очередь, и он без лишних предисловий вручил деду старый, потрепанный шерстяной носок. Дед заглянул внутрь, достал из него обычное зеленое яблоко и, к большому удивлению всех присутствующих, неожиданно зарыдал, а потом вдруг как маленький мальчик вскочил из-за стола и радостно запрыгал: «Ура!!! А яблоко мое любимое — зеленое! Спасибо, Васятка! Но смотри, чтобы всегда были такие же, слышишь?» — «Дед, а зачем ты мне это говоришь? Носок волшебный, он наверняка и сам в курсе дела...» ...Было нелегко — дела, работа, хлопоты, но вот уже целый год в дедовом волшебном носке каждое утро как штык появляется новое зеленое яблочко. Смех смехом, но бывало, что даже среди ночи в магазин приходилось гонять. Иногда Вася уезжает в командировки, жена спрашивает: «Ты надолго?» И Вася отвечает: «Да нет, не особо, через два-три яблока вернусь»... Автор Тина Гай / Sotvori-sebia-sam