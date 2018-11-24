12 самых ярких типов пассажиров, о которых рассказала водитель такси

2

1

2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно исследованию, самая популярная подработка в России - это служба в такси. Такое положение вещей объясняется гибким графиком и достаточно высоким уровнем возможного дохода. Но есть и еще один плюс: рутинной такую работу назвать нельзя. Да и пассажиры порой встречаются уж очень необычные.

Некоторые таксисты вполне даже могут составить свою мини-энциклопедию о типах личности. И одна из них, отважная девушка Катя, работающая в такси «по призванию», с удовольствием поделилась с AdMe.ru своими наблюдениями о самых ярких и часто встречающихся пассажирах.

Бомбита цветочная

Девушка неземной красоты, окруженная «духами и туманами». Едет всегда или с букетом цветов, или в предвкушении того, чтобы его получить. Не забывает делать селфи на заднем сиденье. Удивляется, что кто-то не подписан на ее инстаграм.

Императрица шальная

Женщина из категории «бухгалтерия за 40». Степень алкогольного опьянения — «императрица шальная». Тычет пальцем в магнитолу: «Наденька, сделай погромче!» Я не Наденька, но делаю. Она минут 5 пытается подпевать джазовой композиции, потом просит включить радио «Дача». Раздается телефонный звонок. Она мгновенно трезвеет, одним движением выкручивает громкость в ноль и кричит в трубку: «Ты где? Что за Павлик? А ну быстро домой! Если через 5 минут не явишься, я сама за тобой приду!»

Пикапер неопытный

Юноша до 25, уверенный в том, что его либидо и харизма способны свести с ума любую женщину. Все разговоры лишь о любовных «подвигах». С каждой минутой поездки все больше убеждаешься в том, что он все выдумывает.

Бизнесмен опытный

Мужчина лет 30: костюм, галстук, очки, черный кейс. Хоть прямо сейчас фотографируй для стоковых фотографий в раздел «Бизнес». К уху постоянно приставлен телефон, как будто если уберет, то отключится от аппарата искусственного дыхания.

Особа болтливая

Не имеет конкретного пола, возраста и стоп-сигнала. Способна за 10 минут поездки пересказать всю свою жизнь, задать миллион вопросов и поклясться в вечной дружбе. В зависимости от пола обязательно расскажет либо о Машке, либо о Толяне.

Меломан редкостный

Тот самый человек, который ездит в такси только с собственным музыкальным сопровождением, всегда просит провод для подзарядки и слушает (объективно) что-то невообразимое. Одет так, словно этот наряд ему шила та же группа, что написала музыку.

Блондинка классическая

Обойдемся без комментариев: вы и так все понимаете. Трудно найти, легко потерять, невозможно забыть. Забывается еще до того, как хлопнет дверью при выходе.

Болельщик внезапный

Мужик лет 40, едет из спортбара. На плечах — флаги, на щеках — флаги. В животе столько пива, что слышно, как оно плещется на поворотах. Но довольно спокойный. «А можно высунуться в окно?» — «Пожалуй, не стоит». Он вздыхает так, словно любимый вратарь не отбил ни одного пенальти. «Хотите, я побибикаю?» — «А можно я сам?» Нажал на клаксон и будто лет 30 сбросил — мальчик, просто счастливый мальчик!

Мачо русский народный

Мужчина с цветами и бутылкой вина. Сразу видно, что у кого-то сегодня будет хороший вечер. Сидит переписывается по телефону. Постепенно становится все грустнее и грустнее. Раздается вздох. Мужчина откладывает трубку и начинает смотреть в окно. «Девушка, остановите, пожалуйста, здесь!» Останавливаю. Он: «Я смотрю на вас, вы такая весенняя и красивая! Позвольте подарить вам эти цветы!» Я: «Тебя отшили, но ты решил времени даром не терять и найти замену прямо в такси?» Он, нисколько не смутившись, отвечает: «А ты умная! Верни цветы!»

Мужчина необыкновенный

Красавчик, как будто родился от союза Тора, Локи и Джейка Джилленхола. Либо женат, либо не по девочкам. Но чаще и то, и другое сразу.

Миллениал усложненный

Парень лет 25, с электросамокатом. Постоянно пялится в телефон — судя по всему, листает ленты соцсетей. Иногда хмыкает. Время от времени смотрит видосики. Слушает аудиосообщения, сам в ответ что-то надиктовывает. Приезжаем на место. Он впервые за всю поездку смотрит на меня: «Девушка, а вы есть в Тиндере?» Я: «Нет». Он: «Жалко, могли бы познакомиться».

Кандибобер обыкновенный

Женщина лет 40. Из тех, что зимой в помещении шапку не снимают. Считает, что мне надо поменять работу, выйти замуж, родить ребенка и купить шапку, чтобы не снимать ее в помещениях.