«Ведь ты сильная. Ты старшая дочь и сестра». Честный текст о том, как не надо помогать близким

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Должны ли мы оказывать поддержку своим близким, если это приносит нам неудобство? Над этим вопросом можно много рассуждать и спорить, но у психолога Анны Духаревой есть на него однозначный и бескомпромиссный ответ. Ее текст помогает понять, где заканчивается забота и начинаются личные границы взрослого человека.

Мы в AdMe.ru считаем, что ответственность — это полезное качество сильного человека, но согласны с автором в том, что злоупотреблять им все же не стоит.

В мире много токсичной ответственности. Можно немножечко прибить себя тем или надорвать спину этим. Придумать что-то свое или вписаться в тренд. Но ничто еще так не убивало меня, как попытка взять ответственность за жизнь другого взрослого человека. Из мира словно пропадает вся магия, вся радость. Больше нет права петь песни и танцевать, зачитываться любимыми книгами и вышивать. Пока_тот_другой_человек_не_счастлив. Когда я попадаю в это состояние, мне хочется лечь и умереть.

Надо ли говорить, что такая ответственность распространена в моей семье? И что чаще всего она ложится на женщин? «Почему ты не погладила рубашку мужу? Что о тебе подумают, если увидят его таким?» «Ты должна подавать пример сестре и братьям. Если бросишь аспирантуру, что они подумают об этом?» «Выбирай квартиру рядом. Кто будет заботиться обо мне, если я заболею?» И так до бесконечности... Этому веришь. Ведь ты сильная. Ты старшая дочь и сестра. Ты психологиня. Ты должна, должна абсолютно всем их душевное счастье. Да, ты должна одним своим появлением в комнате излечивать неврозы и прогонять тревогу. Ты должна абсолютно всех понять и простить. А как иначе? Ты должна быть выше этого, мудрее. Просто заткнись и терпи!

А потом, когда в 4 утра не можешь уснуть, потому что в мире столько людей, о которых надо позаботиться, приходит осознание. Не должна. Это как выпрыгнуть из самолета в открытое небо. Так хочется и так страшно. А вдруг все-таки должна? А вдруг не позабочусь и все умрут? Вдруг отпущу ответственность и стану плохой, виноватой, ужасной? Делаешь прыжок и чувствуешь, как внутренние органы падают вниз. А потом... полет. Лучше всего у меня отношения с семьей, когда я отношусь к ним как к взрослым людям. Муж в 33 года сам в состоянии решить, пойдет он в глаженой рубашке или в мятой. Сестра и братья сами выберут свой путь, без оглядки на меня. А если кто-то серьезно заболеет, то лучше вызвать скорую. Я тут ничем не могу помочь. И мои клиенты — взрослые люди. Они сами несут ответственность за свою жизнь.

Я ничего не могу поделать с тем, что моя знакомая с сахарным диабетом ест шоколад. Она знает, что нельзя, но я не вправе отбирать. Я не могу заставить обратиться к врачу родственницу, которая считает, что ее больная спина — это норма. Я не могу. Я помогающий практик, дочь, сестра. Я могу помогать, но не делать за кого-то. Я всегда готова подставить плечо. Но только если оно там действительно необходимо. И так хорошо дышится без этой ответственности за других взрослых. Сразу появляются силы петь, писать статьи, читать и думать. Словно кто-то подарил крылья. А на самом деле просто пора перестать их самой себе обрезать. Помните, вокруг вас взрослые люди. Помогайте, но не усыновляйте. И берегите себя.