Важный текст о том, как на самом деле страшен яд обесценивания

У меня есть прекрасная подруга Инна, у которой трое детей. Она таскает их в зубах, водит на все мыслимые секции, развивает, воспитывает, облагораживает... Это приносит свои плоды. У детей уже сейчас — победы, гранты, и заманчивое будущее маячит прямо перед носом. А еще Инна — идеальная классическая жена с пирогами, домашним очагом и ежевечерне в макушку поцелованным мужем. Она такая женщина-женщина. Уютная, добрая, ясная.



А еще у меня есть хороший друг Оля. У Оли самой — гранты, победы и достижения. Она катается по всему миру, попутно получает третье высшее образование и пишет книгу. Вторую за год. Мужа и детей у Оли пока нет, она не умеет готовить, а пол мыла 2 раза в жизни. Знаете, что объединяет этих прекрасных разных женщин? Обесценивание.

Мама Инны уверена, что Инна сломала себе жизнь. «У тебя, Инночка, ни образования, ни карьеры. Что там дети — детей каждый может. У тебя просто дети удачные, повезло, потому и учатся хорошо. Ерунда, словом. Сидишь дома, как курочка-наседка. Что-что? Ах тортики на заказ... Самой не смешно?» У Оли ситуация не лучше. Ближнее окружение только качает головой. Оля поехала на стажировку в Азию, потому что «мы-же-все-понимаем-что-она-дружит-с-большим-боссом. Толку от ее достижений. Зато ни детей, ни плетей. Не женщина — позорище...» ...А между тем, чтобы победить обесценивание, нужно знать одну простую вещь. Оно — попытка человека защититься от реальности, не более. Сосед купил дачу в Испании, потому что он вор, а не потому что много работал. Коллега получила повышение, потому что строила глазки, а не потому что тащила на себе весь отдел. Одноклассник дочери поедет на олимпиаду, потому что его мама дружит с учительницей, а не потому что с ребенком всерьез занимались...

Попытка обесценить чужие заслуги — не более чем проявление тоскливого ужаса перед обстоятельствами. Лучше соврать, сказать гадость и самому себе поверить, чем признать: сосед — молодец, и коллега, и ребенок талантливый, здорово-то как! В лучшем случае — «повезло». В худшем — «мы же все понимаем, откуда ноги растут». Потому что, если принять факт, что кто-то чего-то добился своими усилиями, придется признать страшное: ты тоже можешь. И работать, и с детьми заниматься, и ставить цели. Можешь. Но по каким-то причинам этого не делаешь. Может, лень тебе. Может, смелости не хватает или сил. А может, тебя все устраивает, просто нужно детям объяснить, почему Маня ест икру, Петя — курочку, а они — пустой суп. И даже почему не дала дочери образования: была занята устройством новой семьи с новым мужем... Признать это — значит принять ответственность за свою жизнь во всей ее красе. Не у всех хватает на это сил. Проще преуменьшить, размазать, попытаться унизить других. Как там было у лисы с виноградом в басне? Когда в следующий раз встретитесь с обесцениванием, просто вспомните об этом.