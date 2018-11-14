В жизни каждого из нас есть 5 минут, которые можно прожить совсем по-другому, чтобы потом не жалеть всю жизнь

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Мы радуемся, когда быстро пролетает рабочая неделя, когда проходит тяжелый год. Но именно из всех этих мгновений и состоит наша жизнь, и это она стремительно проносится. А ведь у каждого из нас случаются моменты, когда стоит немного замедлиться и насладиться присутствием дорогих людей.

Для читателей AdMe.ru мы публикуем рассуждение психолога Анны Кирьяновой из ее новой книги «Уроки жизни» о минутах, которые можно было прожить совсем по-другому.

Пять минут — вот о них больше всего жалеешь. Потом. Когда времени — целая куча, как дети говорят. И эта куча наваливается так, что невозможно дышать. Пять минут — это так мало. И так много. Пять минут поговорить с папой по телефону. Или с мамой. Но времени совсем нет. То есть время есть, но его надо тратить на другое: на работу, заботу, общение с чужими людьми, на приборку, на покупки, на приготовление еды. На «важные» вещи.

Знаете, больше всего жалеешь о пяти минутах, которые можно было потратить так: поиграть с собакой. Она так просила, так смотрела, так мотала головой, в зубах — игрушка. Надо просто кидать игрушку, а собачка за ней бегает. Вот и вся игра. Пять минут. А теперь не с кем играть.

С ребенком покружиться по комнате и спеть песенку — пять минут. Или посмотреть, что он там нарисовал, грузовик или принцессу. И цветочек пририсовать — тоже пять минут.

Или мужа обнять. Прижаться к нему и сказать, как мы его любим. По голове жену погладить и спросить, как у нее дела на работе. Как она себя чувствует. Сильно устала?

Даже неспешно пройти по улице с близким человеком, замедлить шаг — тогда уйдет больше времени на прогулку. Пять минут добавится. Пять минут разговора и прогулки под вечерним небом...

Но надо спешить. Поторапливаться. Некогда. И вот об этих пяти минутах жалеешь очень — потом. Когда времени — целая куча. Но это только так кажется. Потому что без любимых и близких время кажется бесконечно мрачным и тягостным. И пять минут превращаются в пять дней или в пять тысячелетий.